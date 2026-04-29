Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Герои
  • News
Герои

Поделиться:

Эвелина Хромченко озвучила Миранду Пристли для «Дьявол носит Prada 2»

Вот это камбэк! Легенда глянца Эвелина Хромченко вновь озвучила Миранду Пристли — для русскоязычной адаптации продолжения «Дьявол носит Prada»!

Фото: Olzhas Akhtanberdi
Фото: Olzhas Akhtanberdi

Match made in heaven! Мы не можем представить образ Миранды Пристли без голоса экс-главреда L’Officiel и звезды «Модного приговора» Эвелины Хромченко, озвучившей главного редактора Podium для оригинального фильма в 2006 году. По просьбе всех русскоговорящих зрителей Эвелина вернулась в студию дубляжа ради сиквела «Дьявол носит Prada 2» — потому нет более органичного глянцевого дуэта, чем Миранда и Эвелина (как скажут — так отрежут)!

Фото: Olzhas Akhtanberdi
Фото: Olzhas Akhtanberdi

Эвелина Хромченко

О работе над дубляжом дилогии «Дьявол носит Prada»

Дубляж героини Мерил Стрип – главного редактора влиятельного модного журнала «Подиум» Миранды Пристли – вновь, как и в 2006, сделала я.

В 2006 студия 20-th Century Fox и кинокомпания «Гемини Фильм» поставили интересный эксперимент — первое в мире камео в дубляже: роль влиятельного главного редактора в кино озвучивала я, на тот момент главред авторитетного модного журнала L’Officiel.

Надеюсь, нам с режиссером дубляжа и коллективом алматинской студии «Муви Дален» совместными усилиями удалось сделать хорошую работу, которую оценят зрители. 20 лет назад я озвучивала героиню Мэрил Стрип, чтобы сделать пиар своему журналу. А теперь Миранда Пристли говорит моим голосом, потому что об этом попросили зрители

Люди:
Эвелина Хромченко

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: