Эвелина Хромченко озвучила Миранду Пристли для «Дьявол носит Prada 2»

О работе над дубляжом дилогии «Дьявол носит Prada»

Дубляж героини Мерил Стрип – главного редактора влиятельного модного журнала «Подиум» Миранды Пристли – вновь, как и в 2006, сделала я.

В 2006 студия 20-th Century Fox и кинокомпания «Гемини Фильм» поставили интересный эксперимент — первое в мире камео в дубляже: роль влиятельного главного редактора в кино озвучивала я, на тот момент главред авторитетного модного журнала L’Officiel.

Надеюсь, нам с режиссером дубляжа и коллективом алматинской студии «Муви Дален» совместными усилиями удалось сделать хорошую работу, которую оценят зрители. 20 лет назад я озвучивала героиню Мэрил Стрип, чтобы сделать пиар своему журналу. А теперь Миранда Пристли говорит моим голосом, потому что об этом попросили зрители