Эвелина Хромченко озвучила Миранду Пристли для «Дьявол носит Prada 2»

Вот это камбэк! Легенда глянца Эвелина Хромченко вновь озвучила Миранду Пристли — для русскоязычной адаптации продолжения «Дьявол носит Prada»!
Match made in heaven! Мы не можем представить образ Миранды Пристли без голоса экс-главреда L’Officiel и звезды «Модного приговора» Эвелины Хромченко, озвучившей главного редактора Podium для оригинального фильма в 2006 году. По просьбе всех русскоговорящих зрителей Эвелина вернулась в студию дубляжа ради сиквела «Дьявол носит Prada 2» — потому нет более органичного глянцевого дуэта, чем Миранда и Эвелина (как скажут — так отрежут)!
Эвелина Хромченко
О работе над дубляжом дилогии «Дьявол носит Prada»
Дубляж героини Мерил Стрип – главного редактора влиятельного модного журнала «Подиум» Миранды Пристли – вновь, как и в 2006, сделала я.
В 2006 студия 20-th Century Fox и кинокомпания «Гемини Фильм» поставили интересный эксперимент — первое в мире камео в дубляже: роль влиятельного главного редактора в кино озвучивала я, на тот момент главред авторитетного модного журнала L’Officiel.
Надеюсь, нам с режиссером дубляжа и коллективом алматинской студии «Муви Дален» совместными усилиями удалось сделать хорошую работу, которую оценят зрители. 20 лет назад я озвучивала героиню Мэрил Стрип, чтобы сделать пиар своему журналу. А теперь Миранда Пристли говорит моим голосом, потому что об этом попросили зрители
