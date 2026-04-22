Теледива Дарья Александрова — о лучших жакетах (Chanel VS Christian Dior!), академическом фэшн-тейлоринге и суперсиле народных промыслов

Best dressed! Отдел моды Собака.ru внимательно и неистово следит за самыми классно одетыми петербуржцами, которых регулярно блиц-интервьюирует — а теперь делится с вами! На этой неделе мы поговорили с дивой петербургского телевидения и образцовой Chanel girl Дарьей Александровой, которую мы знаем как лауреата ТЭФИ и ТОП50 Cобака.ru, айконик-ведущую «Алых парусов» и виртуоза ораторского искусства (за ее блогом с лайфхаками по красноречию и чистоте русского языка следят уже 275 тысяч пользователей!). Обсудили коварство камеры, подняли шампань за народные промыслы и вывели новый кор — академический модник (спойлер: с опорой на бум ультрафеминных силуэтов Chanel и Christian Dior скоро покорит все трендбуки!).
Дарья в восхитительной этножилетке с «Шуйской строчевышивальной фабрики»: дополнила образ контрастным сетом из театрального ридикюля и лоферов Chanel для выхода в ресторан «Огородники»
Дарья, нам срочно нужно узнать секрет безупречного образа в эфире!
Камера — штука коварная! Любой витиеватый или сложный рисунок она легко прочитает по-своему: картинка может начать рябить или «стробить», как говорят операторы. Например, если вы садитесь в кадр в пиджаке в мелкую клетку, зритель будет видеть не клетку, а дребезжание на месте вашего пиджака.
Мы даже шутим, что камера как живой организм: кого-то любит, а кого-то нет. Поэтому с ней всегда стараются договориться: выбирают однотонные пиджаки, спокойные цвета, никаких мелких рисунков. Еще нюанс: в эфир не надевают чисто белый пиджак. Почему? Потому что камера считывает белый цвет как очень яркий, практически светящийся, и на его фоне лицо становится серым. В итоге ведущая может выглядеть усталой или даже болезненной. Если хочется светлый пиджак, лучше выбирать мягкие оттенки — кремовые, сливочные, цвет крем-брюле. Они сохраняют свежесть лица и выглядят в кадре гораздо лучше. Важное правило — одежда из немнущейся ткани. В обычной жизни слегка мятая блузка может выглядеть мило, но камера моментально выводит все складки на первый план.
С мейкапом похожая история. Камера любит яркость, поэтому эфирный макияж всегда более интенсивный и выразительный, чем в обычной жизни.
Дарья учит выгуливать Vanity Case Chanel вместе с бархатным black tie костюмом — на премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025 в компании идеолога KGallery Кристины Березовской
Какие фэшн-тренды весны 2026 года вам как родные?
Мне кажется, оверсайз-пиджаки отошли на второй план — сейчас в моде феминность. Меня, например, совершенно сводят с ума винтажные пиджаки Chanel. И как раз сейчас я нахожусь в поиске идеального черного — с золотыми пуговицами и красивыми плечами.
Мой подход к одежде довольно прост: я стараюсь одеваться так, как мне нравится и как мне комфортно. Потому что в жизни, как и на телевидении, нет ничего хуже неудобной одежды. Даже если вещь очень модная, но в ней некомфортно, я сразу начинаю чувствовать себя скованно, дергаться — и это заметно.
Лучший мировой бренд?
Я академический модник — мне нравятся понятные и простые вещи классического кроя, как у Chanel и Christian Dior.
Звучит как новый фэшн-кор, не иначе!
Винтажные клипсы Chanel Дарья сочетает с готичным платьем-тэнктопом
Дарья, как вы стали негласным (но важнейшим!) петербургским амбассадором «Шуйской строчевышивальной фабрики»?
Все так! Я родилась и выросла в Петербурге, но мое место силы — деревня Дунилово в Ивановской области. Стабильно раз в два месяца уезжаю туда. В прошлом году, когда я отмечала свой день рождения, мои подружки спросили: где можно приобрести какие-то фирменные товары Ивановской области? Я, как настоящий журналист, занялась исследованием этого вопроса. Узнала, что в городе Шуе есть строчевышивальная фабрика и магазин при ней. Мы вместе с моими подругами приехали и заказали красоты. Женщина, которая помогала мне с оформлением заказа, пришла на фабрику молодой девочкой в 1950-е годы и до сих пор работает там. Как она говорит: «У меня одна запись в трудовой книжке». Это тоже про любовь к народным промыслам.
В мае снова собираюсь в Ивановскую область — закажу себе еще несколько нарядов. Недавно, например, купила скатерть «Шуйской строчевышивальной фабрики», за которой прошел наш пасхальный обед — очень красиво и по-домашнему.
За какие еще локальные промыслы голосуете сердцем?
Я с большой любовью поддерживаю «Крестецкую строчку». Мы недавно встречались с Александрой Георгиевой (выкупила и восстановила промысловую фабрику в селе Крестцы Новгородской области. — Прим.ред.) и пили чай в их прекрасной чайной в «Пассаже», где все сделано с невероятной любовью. Я в большом восторге от того, что делает Саша — как аккуратно, красиво, почти шепотом она возвращает нам ценность народных промыслов. Потрясающей красоты столовый текстиль, одежда, детали интерьера.
Запоминаем стайлинг-трюк: мидакси-юбка в пайетках + сверкающие металлик-ботильоны
Хит-лист любимых аксессуаров?
Обожаю серьги и клипсы! Питаю особую слабость к винтажным вещам: не так давно купила большие клипсы Chanel из 1990-х. Еще одно недавнее приобретение — винтажный кулон Chanel, которому около 50 лет: можно надеть на любое черное платье или на простую белую блузку — и сразу плюс сто к образу. У меня высокий рост и довольно яркая внешность, поэтому мне лучше всего подходят простые, понятные аксессуары, которые не перегружают наряд и смотрятся очень гармонично.
Дарья в тотал-луке JM Studio (за образ в ответе селебрити-стилист Иды Галич Эльмира Тулебаева!) на премии Собака.ru «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 (в компании главного редактора сайта Собака.ru Михаила Стацюка)
Дарья, какие хорошие новости?
На правах телеведущей с 20-летним опытом я впервые ступила на путь большой и красивой экспертности. Люди все чаще просят меня делиться знаниями: дать информацию, научить говорить, показать базовые упражнения, которые помогают звучать уверенно и становиться спикером, которого провожают аплодисментами. Например, где-то с 4 по 7 мая между майскими праздниками планирую запустить мини-курс, посвященный голосу, который работает на вас. Расскажу о конкретных шагах, которые нужно сделать, чтобы обрести свой голос и зазвучать уверенно и красиво.
Место силы в Петербурге?
Я вдруг стала человеком, которому по-настоящему хорошо дома. И это меня радует, потому что раньше меня туда было просто не загнать. Если же говорить о классных модных точках на карте Петербурга, недавно я была в японском ресторане Алексея Бурова Self Edge Japanese — прекрасное местечко от команды Dreamteam.
Дарья в этноплатье с «Шуйской строчевышивальной фабрики» на праздновании Масленицы Moskvichka
Книга, которую советуете прочитать всем?
Я советую всем всегда читать Чехова. И «Воскресение» Льва Николаевича Толстого — про возрождение души и свет внутри человека, который рождается на глазах у читателя.
Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир?
Я могу часами сидеть у картины «Над вечным покоем» Исаака Левитана в Третьяковской галерее. В ней есть особое состояние — тот самый вечный покой, о котором говорит художник и благодаря которому хочется обнять весь мир.
