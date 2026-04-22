Теледива Дарья Александрова — о лучших жакетах (Chanel VS Christian Dior!), академическом фэшн-тейлоринге и суперсиле народных промыслов

Дарья, нам срочно нужно узнать секрет безупречного образа в эфире!

Камера — штука коварная! Любой витиеватый или сложный рисунок она легко прочитает по-своему: картинка может начать рябить или «стробить», как говорят операторы. Например, если вы садитесь в кадр в пиджаке в мелкую клетку, зритель будет видеть не клетку, а дребезжание на месте вашего пиджака.

Мы даже шутим, что камера как живой организм: кого-то любит, а кого-то нет. Поэтому с ней всегда стараются договориться: выбирают однотонные пиджаки, спокойные цвета, никаких мелких рисунков. Еще нюанс: в эфир не надевают чисто белый пиджак. Почему? Потому что камера считывает белый цвет как очень яркий, практически светящийся, и на его фоне лицо становится серым. В итоге ведущая может выглядеть усталой или даже болезненной. Если хочется светлый пиджак, лучше выбирать мягкие оттенки — кремовые, сливочные, цвет крем-брюле. Они сохраняют свежесть лица и выглядят в кадре гораздо лучше. Важное правило — одежда из немнущейся ткани. В обычной жизни слегка мятая блузка может выглядеть мило, но камера моментально выводит все складки на первый план.

С мейкапом похожая история. Камера любит яркость, поэтому эфирный макияж всегда более интенсивный и выразительный, чем в обычной жизни.