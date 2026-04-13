Зендея: за что мы любим стиль звезды «Эйфории» и ромкома-провокации «Вот это драма!»

«Если бы я не стала актрисой, я, вероятно, была бы учительницей у себя дома в Окленде», — так Зендея рассказывала о своих карьерных перспективах интервьюеру Джанет Мок. В 13 лет Зендея вместе с отцом перебралась из родного Окленда, где она уже играла в местном театре, в Лос-Анджелес. В Голливуде девушка быстро обзавелась агентом и заявила ему: «Если написано, что им нужны белые девушки, отправьте меня. Дайте мне войти в комнату. Может быть, они передумают».

Именно так случилось с ролью в диснеевском сериале «Танцевальная лихорадка». В то время Disney редко утверждали темнокожих актрис на топовые позиции, но Зендея смогла не только пробиться в каст и сыграть одну из главных ролей в дуэте с Беллой Торн, но и закрепиться в статусе борца с расизмом. Хотя сама актриса звание активистки отрицает: «Активизм — это образ жизни. Это выбор, который ты делаешь каждый день. Я не чувствую, что заслуживаю называться активисткой», — говорила Зендея журналу InStyle.