Герои

Зендея: за что мы любим стиль звезды «Эйфории» и ромкома-провокации «Вот это драма!»

Зендея в прайме! Только что актриса отработала в промотуре по случаю выхода дико неловкого (но при этом страшно реалистичного) фильма «Вот это драма!», в котором актриса сыграла в любовь дуэте с нишевым Робертом Паттинсоном. И уже вовсю прогревает зрителей к третьему сезону «Эйфории» (премьера состоялась 7 апреля в Лос-Анджелесе!). Но на этом еще не всё! В 2026 году у Зендеи выйдут целых пять фильмов с мощным диапазоном ролей — от фрименки Чани в третьей части «Дюны» до Афины в «Одиссее» Кристофера Нолана и Эм-Джей в «Человек-паук: Совершенно новый день». Заразились продуктивностью актрисы и проштудировали все ее выходы со времен «Танцевальной лихорадки» до наших дней. 

Премьера фильма «Снова ты», 2010

Премьера фильма «Снова ты», 2010

Премьера документального фильма о Джастине Бибере «Никогда не говори никогда», 2011

Премьера документального фильма о Джастине Бибере «Никогда не говори никогда», 2011

Стенд сериала «Танцевальная лихорадка» на выставке Disney's D23 Expo, 2011

Стенд сериала «Танцевальная лихорадка» на выставке Disney's D23 Expo, 2011

Церемония награждения премии American Music Awards, 2013

Церемония награждения премии American Music Awards, 2013

Показ Rebecca Minkoff FW'14, 2014

Показ Rebecca Minkoff FW'14, 2014

Благотворительная вечеринка после «Оскара» Fame and Philanthropy Post-Oscar Party, 2014

Благотворительная вечеринка после «Оскара» Fame and Philanthropy Post-Oscar Party, 2014

Концерт, организованный журналом ELLE в честь майского номера Women in Music, 2014

Концерт, организованный журналом ELLE в честь майского номера Women in Music, 2014

Благотворительный гала-вечер, проводимый Фондом принцессы Грейс Келли, 2014

Благотворительный гала-вечер, проводимый Фондом принцессы Грейс Келли, 2014

«Если бы я не стала актрисой, я, вероятно, была бы учительницей у себя дома в Окленде», — так Зендея рассказывала о своих карьерных перспективах интервьюеру Джанет Мок. В 13 лет Зендея вместе с отцом перебралась из родного Окленда, где она уже играла в местном театре, в Лос-Анджелес. В Голливуде девушка быстро обзавелась агентом и заявила ему: «Если написано, что им нужны белые девушки, отправьте меня. Дайте мне войти в комнату. Может быть, они передумают».

Именно так случилось с ролью в диснеевском сериале «Танцевальная лихорадка». В то время Disney редко утверждали темнокожих актрис на топовые позиции, но Зендея смогла не только пробиться в каст и сыграть одну из главных ролей в дуэте с Беллой Торн, но и закрепиться в статусе борца с расизмом. Хотя сама актриса звание активистки отрицает: «Активизм — это образ жизни. Это выбор, который ты делаешь каждый день. Я не чувствую, что заслуживаю называться активисткой», — говорила Зендея журналу InStyle.

Зендея в Vivienne Westwood на церемонии вручения премии «Оскар», 2015

Зендея в Vivienne Westwood на церемонии вручения премии «Оскар», 2015

Зендея в Fausto Puglisi и Фаусто Пульизи на Met Gala 2015

Зендея в Fausto Puglisi и Фаусто Пульизи на Met Gala 2015

Церемония награждения премии BET Awards, 2015

Церемония награждения премии BET Awards, 2015

Церемония награждения премии «Грэмми», 2016

Церемония награждения премии «Грэмми», 2016

Церемония награждения премии Nickelodeon's Kids' Choice Awards, 2016

Церемония награждения премии Nickelodeon's Kids' Choice Awards, 2016

Зендея в Michael Kors и Майкл Корс на Met Gala, 2016

Зендея в Michael Kors и Майкл Корс на Met Gala, 2016

Комик-кон, 2016

Комик-кон, 2016

Церемония награждения премии Nickelodeon's Kids' Choice Awards, 2017

Церемония награждения премии Nickelodeon's Kids' Choice Awards, 2017

В 2015 году актриса появилась на «Оскаре» в белоснежном платье Vivienne Westwood и с искусственными дредами, чем привлекла внимание ведущей программы Fashion Police Джулианы Ранчич. Телезвезда иронично заметила, что от образа «несет маслом пачулей… и травкой». Актриса не растерялась и ответила в своих социальных сетях: «Стереотипов об афроамериканских прическах и так полно — даже без помощи невежественных людей, которые судят о других по их внешнему виду. Я сделала такую прическу, чтобы напомнить, как классно могут смотреться дреды и что волосы афроамериканцев — это наше достоинство, а не недостаток». Вообще, смена причесок — один из важнейших кодов стиля Зендеи. Из года в год она жонглировала ими, меняя гладкий боб на афро-кудри, взъерошенную пикси — на огненную голливудскую волну (в духе Джессики Рэббит!), а этнические косы — на высокий зализанный пучок. 

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, 2017

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, 2017

Вечеринка Power of Young Hollywood, организованная журналом Variety, 2017

Вечеринка Power of Young Hollywood, организованная журналом Variety, 2017

Открытие выставки Volez, Vogez, Voyagez, организованной брендом Louis Vuitton, 2017

Открытие выставки Volez, Vogez, Voyagez, организованной брендом Louis Vuitton, 2017

Зендея в Moschino на премьере фильма «Величайший шоумен» в Австралии, 2017

Зендея в Moschino на премьере фильма «Величайший шоумен» в Австралии, 2017

Зендея в Michael Kors на афтепати церемонии вручения премии «Оскар», организованная журналом Vanity Fair, 2018

Зендея в Michael Kors на афтепати церемонии вручения премии «Оскар», организованная журналом Vanity Fair, 2018

Зендея в Versace на Met Gala, 2018

Зендея в Versace на Met Gala, 2018

Зендея в Tommy Hilfiger на Met Gala, 2019

Зендея в Tommy Hilfiger  на Met Gala, 2019

Зендея в Vera Wang на церемонии награждения премии «Эмми», 2019

Зендея в Vera Wang на церемонии награждения премии «Эмми», 2019

Ворвавшись с танцевальным па в Голливуд, Зендея хотела выйти за рамки диснеевской героини. И здесь на помощь прилетела фэшн-фея крестная — стилист Лоу Роуч. Их первый совместный выход случился в 2011 году на премьере документального фильма о Джастине Бибере «Никогда не говори никогда», где Зендея отказалась от пестрых топов, инфантильного цветочного принта и неуклюжей многослойности в пользу лаконичного металлик-костюма с мини-юбкой и приталенным жакетом. А первый образ, который попал в списки Best Dressed —  белоснежный монохром из асимметричной туники и скинни-брюк в тандеме с металлизированными босоножками на гранд- платформе на American Music Awards в 2013.

Зендея в Tom Ford на церемонии награждения премии Critics' Choice Awards, 2020

Зендея в Tom Ford на церемонии награждения премии Critics' Choice Awards, 2020

Венецианский кинофестиваль, 2021

Венецианский кинофестиваль, 2021

Фотоколл фильма «Дюна», 2021

Фотоколл фильма «Дюна», 2021

Фотоколл перед премьерой фильма «Дюна» в Лондоне, 2021

Фотоколл перед премьерой фильма «Дюна» в Лондоне, 2021

Зендея в Rick Owens на просмотре фильма «Дюна» в Лондоне, 2021

Зендея в Rick Owens на просмотре фильма «Дюна» в Лондоне, 2021

Зендея в Valentino на премьере фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Зендея в Valentino на премьере фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Зендея в Louis Vuitton на премьере фильма «Дюна 2», 2024

Зендея в Louis Vuitton на премьере фильма «Дюна 2», 2024

Зендея в Mugler на мировой премьере фильма «Дюна 2», 2024

Зендея в Mugler на мировой премьере фильма «Дюна 2», 2024

Зендея в Loewe на фотоколле фильма «Претенденты», 2024

Зендея в Loewe на фотоколле фильма «Претенденты», 2024

Уже через два года Зендею пригласили на ее дебютный Met Gala (напомним, тема звучала так — China: Through The Looking Glass). На красной ковровой дорожке актриса появилась мини с объемной юбкой со шлейфом от Fausto Puglisi под руку с самим дизайнером. С этого момента звезда стала постоянным гостем гала-вечера в Метрополитен-музее: в 2016 она вышла в сверкающем макси с одним рукавом авторства Майкла Корса, в 2018 Лоу Роуч облачил ее в доспехи Жанны д'Арк от Versace, а вечеринка 2019-го запомнилась выходом-перфомансом в платье Золушки Tommy Hilfiger (а в роли крестной феи — сам стилист!).

Зендея в Thom Browne на премьере фильма «Претенденты» в Лондоне, 2024

Зендея в Thom Browne на премьере фильма «Претенденты» в Лондоне, 2024

Зендея в Maison Margiela на Met Gala, 2024

Зендея в Maison Margiela  на Met Gala, 2024

Церемония награждения премии «Золотой Глобус», 2025

Церемония награждения премии «Золотой Глобус», 2025

Met Gala, 2025

Met Gala, 2025

Зендея в Vivienne Westwood на премьере фильма «Вот это драма!» в Лос-Анджелесе, 2026

Зендея в Vivienne Westwood на премьере фильма «Вот это драма!» в Лос-Анджелесе, 2026

Зендея в Louis Vuitton на премьере фильма «Вот это драма!» в Париже, 2026

Зендея в Louis Vuitton на премьере фильма «Вот это драма!» в Париже, 2026

Зендея в Schiaparelli на премьере фильма «Вот это драма!» в Нью-Йорке, 2026

Зендея в Schiaparelli на премьере фильма «Вот это драма!» в Нью-Йорке, 2026

Зендея в Ashi Studio на премьере третьего сезона сериала «Эйфория», 2026

Зендея в Ashi Studio на премьере третьего сезона сериала «Эйфория», 2026

Фэшн-тандем Зендеи и Лоу Роуча выкрутил метод-дрессинг (стайлинг-стратегия, при которой актер или актриса одеваются в духе своего персонажа во время премьер, промотуров и прочих публичных мероприятий) на максимум. Всё началось с платья-бабочки Moschino на премьере фильма «Величайший шоумен», в котором Зендея сыграла парящую под куполом акробатку. А продолжилось антиутопичными платьями Rick Owens и космическими доспехами Mugler к выходу «Дюны», теннисными платьями Thom Browne и туфлями со шпильками-мячами Loewe в промотуре «Претендентов», макси-паутинками на премьере фильма «Человек-паук: Нет пути домой» и, конечно, чередой свадебных платьев по случаю «Вот это драма!».

Во время премьерных показов драмеди режиссера Кристоффера Боргли актриса обыгрывала старинную английскую традицию «что-то старое, что-то новое, что-то голубое и что-то взятое взаймы». Старым оказалось белое платье Vivienne Westwood (то самое с «Оскара» в 2015!) на лос-анджелесском показе фильма, новым — белоснежное макси-футляр с черным бантом-шлейфом Louis Vuitton в Париже, голубым — кутюрный фэшн-шедевр Schiaparelli в Нью-Йорке, а черное Armani Privé, в котором Зендея появилась в Риме, она одолжила (в прямом смысле!) у Кейт Бланшетт. 

Прямо сейчас актриса в атласном вау-платье Ashi Studio промоутит третий (и скорее всего финальный) сезон сериала «Эйфория», который мы ждали четыре года. А на очереди — «Человек-паук: Совершенно новый день», где Зендея сыграла в паре с мужем (уже официально!) Томом Холландом (выход запланирован на 31 июля!), третья часть «Дюны» (18 декабря), «Одиссея» Кристофера Нолана (save the date: 15 июля!). 

