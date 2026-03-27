Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Герои
Герои

Поделиться:

Главная Dior-дива Петербурга Шорена Джинали — о лучших фэшн-брендах, благотворительности и арт-суперсиле KGallery

Локалы говорят! Отдел моды Собака.ru внимательно и неистово следит за самыми классно одетыми петербуржцами, которых регулярно блиц-интервьюирует — а теперь делится с вами! На этой неделе мы поговорили с главной Dior-дивой Петербурга Шореной Джинали (легендарная управляющая бутика модного дома!), которая виртуозно носит точеные смокинги JM Studio и учит нас образцовому black tie шику. Обсудили пижамы, бейсболки и крокодиловую Birkin.

Фото: Елизавета Медунецкая

Шорена на подиуме шоу JM Studio в Академии Штиглица

Фото: Дмитрий Колесов

Шорена в пинстрайп-костюме Roseville на балете «Анюта» на Исторической сцене Мариинского театра

Фото: архив Шорены Джинали

Шорена в сверкающих балетках-лодочках Age of Innocence на открытии выставки «Красота и стиль. История модной фотографии из собрания фонда Still Art» в Эрмитаже

Фото: архив Собака.ru

Шорена в тотал-луке JM Studio на премии премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025

Шорена, какие хорошие новости?

В тихом режиме продолжаю заниматься благотворительностью в детском фонде «3,14». А еще работаю над собственным интеллектуально-развивающим проектом для детей — пока без деталей. 

Лучший русский фэшн-бренд? 

Из русских дизайнеров в моем гардеробе преобладает бренд моей подруги Юлии Матвиенко JM Studio. Если мне нужна вещь для важных мероприятий, например, как вручение премии Собака.ru, я всегда выбираю образ из коллекции Юлии. Из мировых отдаю предпочтение Prada, Loro Piana, Jil Sander и Bottega Venetta.

Главные фэшн-тренды весны 2026 года?

В этом сезоне было много громких дизайнерских дебютов — на мой взгляд, это очень свежие, гениально переосмысленные идеи. Мастхэв — как минимум по одной вещи из новых коллекций Dior Джонатана Андерсона и Chanel Матье Блази.

Мне очень нравятся светлые оттенки в весенне летних коллекциях, пижамный стиль, много сочных летних цветов, обилие интересного и сложносочиненного декора, акцентных вещей и аксессуаров.

Любимый весенний аксессуар?

Бейсболка.

Фото: архив Шорены Джинали

Шорена в замшевом жакете Rockabi, который советует стилизовать с джинсами и мокасинами 

Фото: архив Шорены Джинали

Шорена в вечернем black tie платье Yvon на Гала-вечере к столетию Марии Каллас в Гранд-опера

Фото: архив Шорены Джинали

Все внимание на клеткокорный ватник Vatnique

Вещь-дримпис, которую мечтаете заполучить в свой гардероб?

Все просто: мечтаю купить в бутике Hermès крокодиловую Birkin. :)

Самое модное место в Петербурге?

Галерея искусств KGallery. Тут и кафе, и книжный магазин, и уникальные многослойные выставки картин. 

Книга, которую советуете прочитать всем?

Недавно прочитанный роман американского писателя Абрахама Вергезе «Завет Воды» произвел грандиозное впечатление и на меня, и на всех, кому посоветовала книгу.

Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир?

Картины, которые рисует на холсте мой сын Микаэль.

Люди:
Шорена Джинали

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: