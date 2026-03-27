Главная Dior-дива Петербурга Шорена Джинали — о лучших фэшн-брендах, благотворительности и арт-суперсиле KGallery

Шорена, какие хорошие новости?

В тихом режиме продолжаю заниматься благотворительностью в детском фонде «3,14». А еще работаю над собственным интеллектуально-развивающим проектом для детей — пока без деталей.

Лучший русский фэшн-бренд?

Из русских дизайнеров в моем гардеробе преобладает бренд моей подруги Юлии Матвиенко JM Studio. Если мне нужна вещь для важных мероприятий, например, как вручение премии Собака.ru, я всегда выбираю образ из коллекции Юлии. Из мировых отдаю предпочтение Prada, Loro Piana, Jil Sander и Bottega Venetta.

Главные фэшн-тренды весны 2026 года?

В этом сезоне было много громких дизайнерских дебютов — на мой взгляд, это очень свежие, гениально переосмысленные идеи. Мастхэв — как минимум по одной вещи из новых коллекций Dior Джонатана Андерсона и Chanel Матье Блази.

Мне очень нравятся светлые оттенки в весенне летних коллекциях, пижамный стиль, много сочных летних цветов, обилие интересного и сложносочиненного декора, акцентных вещей и аксессуаров.

Любимый весенний аксессуар?

Бейсболка.