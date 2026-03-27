Главная Dior-дива Петербурга Шорена Джинали — о лучших фэшн-брендах, благотворительности и арт-суперсиле KGallery

Локалы говорят! Отдел моды Собака.ru внимательно и неистово следит за самыми классно одетыми петербуржцами, которых регулярно блиц-интервьюирует — а теперь делится с вами! На этой неделе мы поговорили с главной Dior-дивой Петербурга Шореной Джинали (легендарная управляющая бутика модного дома!), которая виртуозно носит точеные смокинги JM Studio и учит нас образцовому black tie шику. Обсудили пижамы, бейсболки и крокодиловую Birkin.
Шорена на подиуме шоу JM Studio в Академии Штиглица
Шорена в пинстрайп-костюме Roseville на балете «Анюта» на Исторической сцене Мариинского театра
Шорена в сверкающих балетках-лодочках Age of Innocence на открытии выставки «Красота и стиль. История модной фотографии из собрания фонда Still Art» в Эрмитаже
Шорена в тотал-луке JM Studio на премии премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
Шорена, какие хорошие новости?
В тихом режиме продолжаю заниматься благотворительностью в детском фонде «3,14». А еще работаю над собственным интеллектуально-развивающим проектом для детей — пока без деталей.
Лучший русский фэшн-бренд?
Из русских дизайнеров в моем гардеробе преобладает бренд моей подруги Юлии Матвиенко JM Studio. Если мне нужна вещь для важных мероприятий, например, как вручение премии Собака.ru, я всегда выбираю образ из коллекции Юлии. Из мировых отдаю предпочтение Prada, Loro Piana, Jil Sander и Bottega Venetta.
Главные фэшн-тренды весны 2026 года?
В этом сезоне было много громких дизайнерских дебютов — на мой взгляд, это очень свежие, гениально переосмысленные идеи. Мастхэв — как минимум по одной вещи из новых коллекций Dior Джонатана Андерсона и Chanel Матье Блази.
Мне очень нравятся светлые оттенки в весенне летних коллекциях, пижамный стиль, много сочных летних цветов, обилие интересного и сложносочиненного декора, акцентных вещей и аксессуаров.
Любимый весенний аксессуар?
Бейсболка.
Вещь-дримпис, которую мечтаете заполучить в свой гардероб?
Все просто: мечтаю купить в бутике Hermès крокодиловую Birkin. :)
Самое модное место в Петербурге?
Галерея искусств KGallery. Тут и кафе, и книжный магазин, и уникальные многослойные выставки картин.
Книга, которую советуете прочитать всем?
Недавно прочитанный роман американского писателя Абрахама Вергезе «Завет Воды» произвел грандиозное впечатление и на меня, и на всех, кому посоветовала книгу.
Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир?
Картины, которые рисует на холсте мой сын Микаэль.
