Джон Гальяно стал новым фэшн-дизайнером Zara

Фэшн-дауншифтинг! Джон Гальяно упаковал весь свой могучий опыт в Dior, Maison Margiela и Plein Sud — внезапно — в сотрудничество с массмаркетом: подписал контракт на 2 года с испанской Zara, пишет WWD. В стенах конгломерата Inditex он планирует круто (читай: с опорой на фирменный драматик-кутюр!) переосмыслить архивы бренда. Первую гальяновскую коллекцию Zara увидим уже в сентябре.