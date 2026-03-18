Джон Гальяно стал новым фэшн-дизайнером Zara

Думали, что 2026 год уже ничем не удивит вас? Зря: великий Джон Гальяно подписал контракт с испанским массмаркетом Zara, став новым фэшн-дизайнером (и архивариусом!) испанского массмаркета.

Фэшн-дауншифтинг! Джон Гальяно упаковал весь свой могучий опыт в Dior, Maison Margiela и Plein Sud — внезапно — в сотрудничество с массмаркетом: подписал контракт на 2 года с испанской Zara, пишет WWD. В стенах конгломерата Inditex он планирует круто (читай: с опорой на фирменный драматик-кутюр!) переосмыслить архивы бренда. Первую гальяновскую коллекцию Zara увидим уже в сентябре. 

