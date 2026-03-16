Худшие выходы премии «Оскар» — 2026: Хадсон Уильямс, Хайди Клум, Лоу Роуч, Хлоя Чжао

В отличие от Grammy, красная дорожка «Оскара» не терпит трэш-кутюра, китча и гротескного эпатажа (только white tie, только голливудский олдмани-канон!) — именно поэтому джейлофикация Хайди Клум, косплей Хлоей Чжао сонного паралича и трангрессия Лауры Луфеси до бельгийской вафли были обречены на непонимание.

Тревожно за судьбу Balenciaga при Пьерпаоло Пиччоли — модный дом обеспечил себе только один громкий селебрити-выход на «Оскаре», при этом не сумев посадить брюки на сверхновом амбассадоре и звезде «Жаркого соперничества» Хадсоне Уильямсе. Посадка также подвела актрису «Бугонии» Алисию Сильверстоун (начинаем задыхаться только при одном взгляде на натужный корсет Christian Siriano!).

Тем временем Даниэль Брукс явно перемудрила с драпировками, Аулии Кравальо и Лоу Роач переборщили с декором (в итоге выступили в жанре «роскошь бутиков нулевых»), а продюсер «Снов поездов» Марисса Макмэн, напротив, выкрутила на минимум экспозицию и насыщенность платья Valentino (и зря!).