Худшие выходы премии «Оскар» — 2026: Хадсон Уильямс, Хайди Клум, Лоу Роуч, Хлоя Чжао

Трэш-кутюр, барокко-китч, роскошь бутиков нулевых и бельгийские вафли: самые неловкие и неоднозначные наряды «Оскара» — 2026.

Худшие образы

Хадсон Уильямс в Balenciaga
Хадсон Уильямс в Balenciaga

Хлоя Чжао
Хлоя Чжао

Хайди Клум
Хайди Клум

Алисия Сильверстоун в Christian Siriano
Алисия Сильверстоун в Christian Siriano

Аулии Кравальо в Antonio Marras
Аулии Кравальо в Antonio Marras

Марисса Макмэн в Valentino
Марисса Макмэн в Valentino

Лоу Роуч в архивном Alexander McQueen
Лоу Роуч в архивном Alexander McQueen

Даниэль Брукс
Даниэль Брукс

Лаура Луфеси в Misci
Лаура Луфеси в Misci

В отличие от Grammy, красная дорожка «Оскара» не терпит трэш-кутюра, китча и гротескного эпатажа (только white tie, только голливудский олдмани-канон!)  — именно поэтому джейлофикация Хайди Клум, косплей Хлоей Чжао сонного паралича и трангрессия Лауры Луфеси до бельгийской вафли были обречены на непонимание.

Тревожно за судьбу Balenciaga при Пьерпаоло Пиччоли — модный дом обеспечил себе только один громкий селебрити-выход на «Оскаре», при этом не сумев посадить брюки на сверхновом амбассадоре и звезде «Жаркого соперничества» Хадсоне Уильямсе. Посадка также подвела актрису «Бугонии» Алисию Сильверстоун (начинаем задыхаться только при одном взгляде на натужный корсет Christian Siriano!). 

Тем временем Даниэль Брукс явно перемудрила с драпировками, Аулии Кравальо и Лоу Роач переборщили с декором (в итоге выступили в жанре «роскошь бутиков нулевых»), а продюсер «Снов поездов» Марисса Макмэн, напротив, выкрутила на минимум экспозицию и насыщенность платья Valentino (и зря!). 

