Лучшие выходы премии «Оскар» — 2026: Джесси Бакли, Деми Мур, Николь Кидман, Тимоти Шаламе, Барби Феррейра и Педро Паскаль

Подводим фэшн-итоги главной кинопремии года: аплодируем шанелевским перышкам Николь Кидман (яссификация прошла успешно!), изучаем архивы Гальяно и лучшие образы эры Золотого Голливуда, готовимся в мощному модному промо «Дьявол носит Prada» — 2 (это еще только цветочки!), а также риторически дивимся силе оземпика и усам Леонардо Ди Каприо.

Джесси Бакли в Chanel

Деми Мур в Gucci

Тимоти Шаламе в Givenchy

Николь Кидман в Chanel

Майкл Б. Джордан в Louis Vuitton

Одесса Эзайон в Valentino

Ренате Реинсве в Louis Vuitton

Педро Паскаль в Chanel

Анна Винтур в Dior

Эмма Стоун в Louis Vuitton

Эль Фаннинг в Givenchy

(Озем)пиковая дама Барби Феррейра в Gap Studio

Джейкоб Элорди в Bottega Veneta

Фиксируем щедрые фэшн-оммажи эре Золотого Голливуда: звезда «Хэмнета» Джесси Бакли в Chanel (это комбо: розовый + красный!) и Эль Фаннинг в Givenchy нарочито косплеили иконичные выходы принцессы Грейс Келли, а Эмма Стоун в неизменном Louis Vuitton — ну просто Одри Хепберн нашего сердца. За ледикорный вайб My Fair Lady также в ответе велнес-дива Гвинет Пэлтроу в белоснежной колонне Armani и Миа Гот в кружевном будуаркоре Dior. 

Гвинет Пэлтроу в Armani

Зои Салдана в Saint Laurent

Джейми Лоусон в Loewe

Энн Хэтэуэй в Valentino

Эми Мэдиган в кутюре Christian Dior и украшениях Messika

Леонардо Ди Каприо

Тейяна Тейлор в Chanel

Миа Гот в Dior

Майки Мэдисон в Vivienne Westwood

Кейт Хадсон в Armani

Чейз Инфинити в Louis Vuitton

Роуз Бирн в Dior

Несмотря на изобилие каноничных для «Оскара» white tie образов, нарекаем перья главным трендом красной дорожки (как и на Grammy 2026!) — birdcore-тему поддержали Деми Мур в Gucci (формула образа: «смешать павлинов Pitti и вайб Элизабет Спаркл, не взбалтывать!»), Николь Кидман в Chanel и Эми Мэдиган aka оскароносная тетушка Глэдис в кутюре Christian Dior. И да, мы убеждены, что голливудские селебрити-стилисты списали его с крылатой обложки Собака.ru с Викой Салават, просто пока не можем это доказать!

Фэшн-альтернатива перышкам — цветочный принт, рьяно поддержанный Анной Винтур и Энн Хэтэуэй aka кино-узницами промо «Дьявол носит Prada» — 2. 

Фелисити Джонс в Prada

Инга Ибсдоттер-Лиллеос

Ариана Гринблатт в Dior

Одри Нуна в Thom Browne

Саджа Килани в Ziyad Buainain (за стайлинг отвечал герой фэшн-рейтинга стилистов Собака.ru «Кто есть кто» Рамиль Мустафаев!)

Бека Мичи в кутюрном Georges Chakra 2005 года

Поль Мескаль в Celine

EJAE в Dior

Керри Кондон в Armani

Вунми Мосаку в Louis Vuitton

Кристен Уиг в Elie Saab

Художница по костюмам «Марти Великолепного» Мияко Беллизи в Dior 1999 года

Маккенна Грейс в Vera Wang

В авангарде краснодорожечной битвы брендов — модные тяжеловесы Chanel, Armani, Dior, Valentino и Louis Vuitton. Ну а винтаж — все еще фэшн-константа «Оскара» (и white tie гардероба селебрити-нетакусь!): звезда «Барби» и «Иллюзии обмана» Ариана Гринблатт выгуливала шампань-платье Dior 2008 года — вместе с ней архивы Джона Гальяно почтила художница по костюмам «Марти Великолепного» Мияко Беллизи в образе из коллекции 1999 года. 

В мире мужских костюмов хвалим амбассадора Bottega Veneta Джейкоба Элорди и вселенского любителя оперы Тимоти Шаламе (после всего пережитого хейта ждем в первом ряду Мариинского театра на «Борисе Годунове»!), а также по итогам «Оскара» выступаем с важнейшими бьюти-новостями: Педро Паскаль сбрил щетину, а Леонардо Ди Каприо отрастил усы (что бы это ни значило). 

