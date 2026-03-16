Лучшие выходы премии «Оскар» — 2026: Джесси Бакли, Деми Мур, Николь Кидман, Тимоти Шаламе, Барби Феррейра и Педро Паскаль

Подводим фэшн-итоги главной кинопремии года: аплодируем шанелевским перышкам Николь Кидман (яссификация прошла успешно!), изучаем архивы Гальяно и лучшие образы эры Золотого Голливуда, готовимся в мощному модному промо «Дьявол носит Prada» — 2 (это еще только цветочки!), а также риторически дивимся силе оземпика и усам Леонардо Ди Каприо.
Лучшие образы
Джесси Бакли в Chanel
Деми Мур в Gucci
Тимоти Шаламе в Givenchy
Николь Кидман в Chanel
Майкл Б. Джордан в Louis Vuitton
Одесса Эзайон в Valentino
Ренате Реинсве в Louis Vuitton
Педро Паскаль в Chanel
Анна Винтур в Dior
Эмма Стоун в Louis Vuitton
Эль Фаннинг в Givenchy
(Озем)пиковая дама Барби Феррейра в Gap Studio
Джейкоб Элорди в Bottega Veneta
Фиксируем щедрые фэшн-оммажи эре Золотого Голливуда: звезда «Хэмнета» Джесси Бакли в Chanel (это комбо: розовый + красный!) и Эль Фаннинг в Givenchy нарочито косплеили иконичные выходы принцессы Грейс Келли, а Эмма Стоун в неизменном Louis Vuitton — ну просто Одри Хепберн нашего сердца. За ледикорный вайб My Fair Lady также в ответе велнес-дива Гвинет Пэлтроу в белоснежной колонне Armani и Миа Гот в кружевном будуаркоре Dior.
Гвинет Пэлтроу в Armani
Зои Салдана в Saint Laurent
Джейми Лоусон в Loewe
Энн Хэтэуэй в Valentino
Эми Мэдиган в кутюре Christian Dior и украшениях Messika
Леонардо Ди Каприо
Тейяна Тейлор в Chanel
Миа Гот в Dior
Майки Мэдисон в Vivienne Westwood
Кейт Хадсон в Armani
Чейз Инфинити в Louis Vuitton
Роуз Бирн в Dior
Несмотря на изобилие каноничных для «Оскара» white tie образов, нарекаем перья главным трендом красной дорожки (как и на Grammy 2026!) — birdcore-тему поддержали Деми Мур в Gucci (формула образа: «смешать павлинов Pitti и вайб Элизабет Спаркл, не взбалтывать!»), Николь Кидман в Chanel и Эми Мэдиган aka оскароносная тетушка Глэдис в кутюре Christian Dior. И да, мы убеждены, что голливудские селебрити-стилисты списали его с крылатой обложки Собака.ru с Викой Салават, просто пока не можем это доказать!
Фэшн-альтернатива перышкам — цветочный принт, рьяно поддержанный Анной Винтур и Энн Хэтэуэй aka кино-узницами промо «Дьявол носит Prada» — 2.
Фелисити Джонс в Prada
Инга Ибсдоттер-Лиллеос
Ариана Гринблатт в Dior
Одри Нуна в Thom Browne
Саджа Килани в Ziyad Buainain (за стайлинг отвечал герой фэшн-рейтинга стилистов Собака.ru «Кто есть кто» Рамиль Мустафаев!)
Бека Мичи в кутюрном Georges Chakra 2005 года
Поль Мескаль в Celine
EJAE в Dior
Керри Кондон в Armani
Вунми Мосаку в Louis Vuitton
Кристен Уиг в Elie Saab
Художница по костюмам «Марти Великолепного» Мияко Беллизи в Dior 1999 года
Маккенна Грейс в Vera Wang
В авангарде краснодорожечной битвы брендов — модные тяжеловесы Chanel, Armani, Dior, Valentino и Louis Vuitton. Ну а винтаж — все еще фэшн-константа «Оскара» (и white tie гардероба селебрити-нетакусь!): звезда «Барби» и «Иллюзии обмана» Ариана Гринблатт выгуливала шампань-платье Dior 2008 года — вместе с ней архивы Джона Гальяно почтила художница по костюмам «Марти Великолепного» Мияко Беллизи в образе из коллекции 1999 года.
В мире мужских костюмов хвалим амбассадора Bottega Veneta Джейкоба Элорди и вселенского любителя оперы Тимоти Шаламе (после всего пережитого хейта ждем в первом ряду Мариинского театра на «Борисе Годунове»!), а также по итогам «Оскара» выступаем с важнейшими бьюти-новостями: Педро Паскаль сбрил щетину, а Леонардо Ди Каприо отрастил усы (что бы это ни значило).
