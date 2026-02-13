Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Герои

Зачем праздновать wedding anniversary? Объясняют Мария и Юрий Грудины, Миша и Китти, Алина Глазун и Тетя Мотя

Играем wedding anniversary правильно — собираем фэшн-альманах из драгоценных каратов, глянцевых вау-съемок и белоснежных брайдал-футляров (носим хоть каждый день!).

СВАДЬБАКОР: суперпроект Собака.ru про свадьбы, украшения и брачные ритуалы!

Wedding anniversary: Мария и Юрий Грудины

Главные амбассадоры празднований годовщин свадеб в Петербурге!
Wedding anniversary: Наталья Давыдова и Иван Стрешинский

20 лет!
Хайп: Бэкхемгейт

Вселенские профи по празднованию wedding anniversary!
Wedding anniversary: Алина Глазун и Александр Гронский

Красивая фотка и идеальный лук — это база!
Wedding anniversary: Миша и Китти

Лучшее празднование годовщины свадьбы — восхитительная фэшн-съемка уровня Стивена Мейзела и Патрика Демаршелье
Wedding-подиум

Твидовые жакеты Chanel эры Матье Блази, доллкорные платья Dior от Джонатана Андерсона и праздничные палантины Jacquemus

Мария и Юрий Грудины

Мария Грудина излучает брайдалкор в луговом тумане Елагина дворца на премии Собака.­ ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Фото: Дмитрий
Архив Марии Грудиной

Мария Грудина излучает брайдалкор в луговом тумане Елагина дворца на премии Собака.­ ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Фото: Дмитрий Многолет

Мария Грудина позирует в подвенечном платье на розовой свадьбе (10 лет!) с балкона Arts Square Gallery. Фото: Никита Шубный
Архив Марии Грудиной

Мария Грудина позирует в подвенечном платье на розовой свадьбе (10 лет!) с балкона Arts Square Gallery. Фото: Никита Шубный

Мария и Юрий Грудины отмечают хрустальную свадьбу (15 лет!) в особняке Мясникова
Архив Марии Грудиной

Мария и Юрий Грудины отмечают хрустальную свадьбу (15 лет!) в особняке Мясникова

Велнес-принцесса и идеолог курорта «Первая Линия» Мария Грудина (знает, как дожить до 120 лет!) — главный амбассадор брайдалкора и празднований wedding anniversary в Петербурге. Сделала свадебное платье маст-хэвом повседневного гардероба (круче всех носит белоснежный будуаркор Daniil Antsiferov, сумку-жемчужину Simone Rocha и бимбо-топ Meowshka), а еще каждый июнь вместе с мужем, девелопером Formula City Юрием Грудиным, проводит грандиозное торжество на годовщину росписи, бросая вызов светским точкам сборки ­ ПМЭФа. Начали с празднования 10‑го юбилея (розовая свадьба!) в виде фэшн-приема в Arts Square Gallery. «Мы решили, что свадьба должна быть настоящей: мы позвали и тех, кто был на нашей первой свадьбе, и друзей, приобретенных за десятилетие. Я надела подвенечное платье, в котором выходила замуж и венчалась, в нем же кидала букет невесты. Кто-то из гостей даже сказал: “Она вообще в курсе, что ее свадьба была десять лет назад?”». Продолжили отмечать свадьбы и дальше — и сразу каждый год (важный хайлайт — хрустальная свадьба на 15-летие в особняке Мясникова!). Вовсю планируют грядущее семнадцатилетие.

Мария Грудина

Мы начали праздновать годовщины с красивой даты — десятилетия, далее отмечали каждый год. Хрустальная свадьба в особняке Мясникова получилась даже более пышной, чем оригинальная.

Свадебное платье — это маст, ради которого затевается весь праздник. В моем личном топе — винтажное платье мечты от Meowshka Vintage с трехметровым шлейфом, как в 1990-х, из блестящего, почти режущего глаз атласа.

Мы всегда продумываем дресс-код, и гости с большой любовью относятся к его соблюдению. Один из самых удачных был на четырнадцатилетие в усадьбе К-2 — «свадебная свадьба», где все гости были в образах невест и женихов. Невероятно.

Лучшая петербургская локация для празднования годовщины свадьбы — дворцы. Например, одна из наших wedding anniversary проходила в доме Державина на Фонтанке, там идеальное сочетание городской, природной и дворцовой эстетики.

Наталья Давыдова и Иван Стрешинский

Архив Натальи Давыдовой
Архив Натальи Давыдовой

Фэшн + велнес-инфлюенсер Наталья Давыдова aka Тетя Мотя выдала маккуиновскую базу на семейное празднование фарфоровой (20 лет!) свадьбы с топ-менеджером Иваном Стрешинским — спасибо дизайн-авангардисту Илье Мигмуну, отшившему крылатый white-tie-бодикон. «Влюбилась в работы Ильи, увидев его костюм для Коробочки из моего любимого спектакля “Мертвые души” топового творческого объединения “Озеро” (тети-Мотин фонд “Эволюция” заботливо патронирует московский театр с мегакрутым актерским составом — Марией Смольниковой, Викторией Исаковой, Максимом Виторганом, Светланой Ивановой и Полиной Цыгановой. — Прим. ред.)». Мигмун сочинил свадебное платье из кружева (веддинг-база) и фирменных перьев (оммаж Зигфриду и Одетте) за 10 дней без единой примерки — село безупречно. А стилист Юка Вижгородская дополнила образ лакированными шпильками Alaïa и очками Balenciaga. Празднование 21-й свадьбы Тети Моти и Ивана Стрешинского — уже в to-do-листе на 2026 год (манифестируем торжество в свежеприобретенной петербургской квартире в доме Веге)!

Наталья Давыдова aka Тетя Мотя

Рассказывает, зачем праздновать wedding anniversary:

Во-первых, это красиво! Но самое главное — это большое признание в любви, это подтверждение «я выбираю тебя снова, несмотря ни на что».

Хайп: Бэкхемгейт

Дэвид и Виктория Бекхэм в фиолетовом дабл-луке Antonio Berardi на свадьбе в 1999 году
Архивы пресс-служб

Дэвид и Виктория Бекхэм в фиолетовом дабл-луке Antonio Berardi на свадьбе в 1999 году

... и в том же дабл-луке 25 лет спустя (на серебряную годовщину!)
Архивы пресс-служб

... и в том же дабл-луке 25 лет спустя (на серебряную годовщину!)

Виктория Бекхэм — дипломированный спец по первому свадебному танцу, главная фэшн-свекровь мечты и вселенский профи по празднованию wedding anniversary. За 26 лет брака собрала алмазный фонд из пятнадцати помолвочных колец (семнадцать карат —базовый минимум!) — ни на что не намекаем, но на месте ограбленного Лувра мы бы напряглись!

Алина Глазун и Александр Гронский

Парадный свадебный фотопортрет Алины Глазун и Александра Гронского. Фото: Наташа Ганелина
Архив Алины Глазун

Парадный свадебный фотопортрет Алины Глазун и Александра Гронского. Фото: Наташа Ганелина

Год со свадьбы!
Архив Алины Глазун

Год со свадьбы!

Вторая годовщина свадьбы! Фото: Роман Мокров
Архив Алины Глазун

Вторая годовщина свадьбы! Фото: Роман Мокров

Третий wedding anniversary! Фото: Петр Рахманов
Архив Алины Глазун

Третий wedding anniversary! Фото: Петр Рахманов

Красивая фотка и идеальный лук (кокеткорные платья! слиперы! лео-шуба!) — свадебная база по версии художницы и микелевской valentino-girl Алины Глазун (покорила мир совриска своими мемарт-инсталляциями!). Три года назад расписалась в Грибоедовском загсе с фотографом Александром Гронским (лауреат World Press Photo, Foam Paul Huf и Aperture Portfolio!), а теперь отмечает каждую годовщину паверкапл-съемкой. «Я придумываю себе образ и заставляю Сашу сходить со мной в фотостудию, а потом в нужную дату просто выкладываю фотку. Это мой комфортный вариант празднования».

Алина Глазун

О первой свадьбе — в череде wedding anniversary!

У нас получилась свадьба к наряду, а не наоборот: идеальный образ я собирала несколько лет, а когда поняла, что нашла все айтемы мечты — платье Rosetta Getty, вуаль Dolce & Gabbana, ободок Jennifer Behr, мюли Sleeper, — мы подали заявление в загс. Фан/кринж-факт: оптимальную дату выбирала моя сестра-нумеролог — 28 декабря.

Миша и Китти

Фото: Максим Чуркин
Фото: Максим Чуркин

Лучшее празднование годовщины свадьбы — восхитительная фэшн-съемка уровня Стивена Мейзела и Патрика Демаршелье, как бы намекают топ-стилисты Миша и Китти (в ответе за наряд Марии Миногаровой на московской свадьбе в «Метрополе», вау-луки Ксении Собчак и поп-инфлюенсера Марго Овсянниковой, а также за стайлинг модного дома Alena Akhmadullina). Юбилейный wedding anniversary отметили в цветовом каноне розовой свадьбы — в розах и рюшах Comme des Garçons, дополненных деконструированными рубашками, кожаными куртками-трансформерами и хардкорными трензелями. Съемку доверили только виртуозу арт + фэшн-фотографии Максиму Чуркину (автор обложек Собака.ru с Паулиной Андреевой и Елизаветой Базыкиной!), с которым сложили идеальное творческое трио (вместе снимали кампейны для 1811, Viva Vox, Secrets и чего только не!).

Максим Чуркин

Поздравляет Мишу и Китти с юбилейным wedding anniversary в спецпослании для Собака.ru:

Дорогие, любименькие, Миша и Китти!

Я желаю вам:

Мечтать по-крупному, жить на полную!

Спорить громко, но по делу!

Мириться как дети!

Скучать друг по другу даже в одной комнате!

Никогда не путать любовь с ТЗ, а брак с дедлайном!

Сохранять внутреннего ребёнка и не сдавать его в аренду!

Послать весь мир и остаться вдвоём — без чувства вины!

Чтобы тренды проходили, а вы — нет!

Чтобы любовь была one of a kind, а не лимитка!

Чтобы вкус не требовал защиты!

Но это все у вас и так есть. Я просто напоминаю. Люблю вас до Луны и обратно! Горько!

Переворачиваем wedding-календарь в твидовых жакетах Chanel эры Матье Блази, доллкорных платьях Dior от Джонатана Андерсона и праздничных палантинах Jacquemus

Chanel
Архивы пресс-служб

Chanel

Giuseppe di Morabito
Архивы пресс-служб

Giuseppe di Morabito

Ralph Lauren
Архивы пресс-служб

Ralph Lauren

Jacquemus
Архивы пресс-служб

Jacquemus

Acne Studios
Архивы пресс-служб

Acne Studios

Dior
Архивы пресс-служб

Dior

Dior
Архивы пресс-служб

Dior

Chanel
Архивы пресс-служб

Chanel

Теги:
Свадьбакор 2026
Материал из номера:
Февраль
Люди:
Александр Гронский, Илья Мигмун, Юка Вижгородская Мария Грудина, Алина Глазун, Юрий Грудин

