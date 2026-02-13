Зачем праздновать wedding anniversary? Объясняют Мария и Юрий Грудины, Миша и Китти, Алина Глазун и Тетя Мотя

Играем wedding anniversary правильно — собираем фэшн-альманах из драгоценных каратов, глянцевых вау-съемок и белоснежных брайдал-футляров (носим хоть каждый день!).
Wedding anniversary: Мария и Юрий Грудины
Главные амбассадоры празднований годовщин свадеб в Петербурге!
Wedding anniversary: Наталья Давыдова и Иван Стрешинский
20 лет!
Хайп: Бэкхемгейт
Вселенские профи по празднованию wedding anniversary!
Wedding anniversary: Алина Глазун и Александр Гронский
Красивая фотка и идеальный лук — это база!
Wedding anniversary: Миша и Китти
Лучшее празднование годовщины свадьбы — восхитительная фэшн-съемка уровня Стивена Мейзела и Патрика Демаршелье
Wedding-подиум
Твидовые жакеты Chanel эры Матье Блази, доллкорные платья Dior от Джонатана Андерсона и праздничные палантины Jacquemus
Мария и Юрий Грудины
Мария Грудина излучает брайдалкор в луговом тумане Елагина дворца на премии Собака. ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Фото: Дмитрий Многолет
Мария Грудина позирует в подвенечном платье на розовой свадьбе (10 лет!) с балкона Arts Square Gallery. Фото: Никита Шубный
Мария и Юрий Грудины отмечают хрустальную свадьбу (15 лет!) в особняке Мясникова
Велнес-принцесса и идеолог курорта «Первая Линия» Мария Грудина (знает, как дожить до 120 лет!) — главный амбассадор брайдалкора и празднований wedding anniversary в Петербурге. Сделала свадебное платье маст-хэвом повседневного гардероба (круче всех носит белоснежный будуаркор Daniil Antsiferov, сумку-жемчужину Simone Rocha и бимбо-топ Meowshka), а еще каждый июнь вместе с мужем, девелопером Formula City Юрием Грудиным, проводит грандиозное торжество на годовщину росписи, бросая вызов светским точкам сборки ПМЭФа. Начали с празднования 10‑го юбилея (розовая свадьба!) в виде фэшн-приема в Arts Square Gallery. «Мы решили, что свадьба должна быть настоящей: мы позвали и тех, кто был на нашей первой свадьбе, и друзей, приобретенных за десятилетие. Я надела подвенечное платье, в котором выходила замуж и венчалась, в нем же кидала букет невесты. Кто-то из гостей даже сказал: “Она вообще в курсе, что ее свадьба была десять лет назад?”». Продолжили отмечать свадьбы и дальше — и сразу каждый год (важный хайлайт — хрустальная свадьба на 15-летие в особняке Мясникова!). Вовсю планируют грядущее семнадцатилетие.
Мария Грудина
Мы начали праздновать годовщины с красивой даты — десятилетия, далее отмечали каждый год. Хрустальная свадьба в особняке Мясникова получилась даже более пышной, чем оригинальная.
Свадебное платье — это маст, ради которого затевается весь праздник. В моем личном топе — винтажное платье мечты от Meowshka Vintage с трехметровым шлейфом, как в 1990-х, из блестящего, почти режущего глаз атласа.
Мы всегда продумываем дресс-код, и гости с большой любовью относятся к его соблюдению. Один из самых удачных был на четырнадцатилетие в усадьбе К-2 — «свадебная свадьба», где все гости были в образах невест и женихов. Невероятно.
Лучшая петербургская локация для празднования годовщины свадьбы — дворцы. Например, одна из наших wedding anniversary проходила в доме Державина на Фонтанке, там идеальное сочетание городской, природной и дворцовой эстетики.
Наталья Давыдова и Иван Стрешинский
Фэшн + велнес-инфлюенсер Наталья Давыдова aka Тетя Мотя выдала маккуиновскую базу на семейное празднование фарфоровой (20 лет!) свадьбы с топ-менеджером Иваном Стрешинским — спасибо дизайн-авангардисту Илье Мигмуну, отшившему крылатый white-tie-бодикон. «Влюбилась в работы Ильи, увидев его костюм для Коробочки из моего любимого спектакля “Мертвые души” топового творческого объединения “Озеро” (тети-Мотин фонд “Эволюция” заботливо патронирует московский театр с мегакрутым актерским составом — Марией Смольниковой, Викторией Исаковой, Максимом Виторганом, Светланой Ивановой и Полиной Цыгановой. — Прим. ред.)». Мигмун сочинил свадебное платье из кружева (веддинг-база) и фирменных перьев (оммаж Зигфриду и Одетте) за 10 дней без единой примерки — село безупречно. А стилист Юка Вижгородская дополнила образ лакированными шпильками Alaïa и очками Balenciaga. Празднование 21-й свадьбы Тети Моти и Ивана Стрешинского — уже в to-do-листе на 2026 год (манифестируем торжество в свежеприобретенной петербургской квартире в доме Веге)!
Наталья Давыдова aka Тетя Мотя
Рассказывает, зачем праздновать wedding anniversary:
Во-первых, это красиво! Но самое главное — это большое признание в любви, это подтверждение «я выбираю тебя снова, несмотря ни на что».
Хайп: Бэкхемгейт
Виктория Бекхэм — дипломированный спец по первому свадебному танцу, главная фэшн-свекровь мечты и вселенский профи по празднованию wedding anniversary. За 26 лет брака собрала алмазный фонд из пятнадцати помолвочных колец (семнадцать карат —базовый минимум!) — ни на что не намекаем, но на месте ограбленного Лувра мы бы напряглись!
Алина Глазун и Александр Гронский
Красивая фотка и идеальный лук (кокеткорные платья! слиперы! лео-шуба!) — свадебная база по версии художницы и микелевской valentino-girl Алины Глазун (покорила мир совриска своими мемарт-инсталляциями!). Три года назад расписалась в Грибоедовском загсе с фотографом Александром Гронским (лауреат World Press Photo, Foam Paul Huf и Aperture Portfolio!), а теперь отмечает каждую годовщину паверкапл-съемкой. «Я придумываю себе образ и заставляю Сашу сходить со мной в фотостудию, а потом в нужную дату просто выкладываю фотку. Это мой комфортный вариант празднования».
Алина Глазун
О первой свадьбе — в череде wedding anniversary!
У нас получилась свадьба к наряду, а не наоборот: идеальный образ я собирала несколько лет, а когда поняла, что нашла все айтемы мечты — платье Rosetta Getty, вуаль Dolce & Gabbana, ободок Jennifer Behr, мюли Sleeper, — мы подали заявление в загс. Фан/кринж-факт: оптимальную дату выбирала моя сестра-нумеролог — 28 декабря.
Миша и Китти
Лучшее празднование годовщины свадьбы — восхитительная фэшн-съемка уровня Стивена Мейзела и Патрика Демаршелье, как бы намекают топ-стилисты Миша и Китти (в ответе за наряд Марии Миногаровой на московской свадьбе в «Метрополе», вау-луки Ксении Собчак и поп-инфлюенсера Марго Овсянниковой, а также за стайлинг модного дома Alena Akhmadullina). Юбилейный wedding anniversary отметили в цветовом каноне розовой свадьбы — в розах и рюшах Comme des Garçons, дополненных деконструированными рубашками, кожаными куртками-трансформерами и хардкорными трензелями. Съемку доверили только виртуозу арт + фэшн-фотографии Максиму Чуркину (автор обложек Собака.ru с Паулиной Андреевой и Елизаветой Базыкиной!), с которым сложили идеальное творческое трио (вместе снимали кампейны для 1811, Viva Vox, Secrets и чего только не!).
Максим Чуркин
Поздравляет Мишу и Китти с юбилейным wedding anniversary в спецпослании для Собака.ru:
Дорогие, любименькие, Миша и Китти!
Я желаю вам:
Мечтать по-крупному, жить на полную!
Спорить громко, но по делу!
Мириться как дети!
Скучать друг по другу даже в одной комнате!
Никогда не путать любовь с ТЗ, а брак с дедлайном!
Сохранять внутреннего ребёнка и не сдавать его в аренду!
Послать весь мир и остаться вдвоём — без чувства вины!
Чтобы тренды проходили, а вы — нет!
Чтобы любовь была one of a kind, а не лимитка!
Чтобы вкус не требовал защиты!
Но это все у вас и так есть. Я просто напоминаю. Люблю вас до Луны и обратно! Горько!
