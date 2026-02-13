Зачем праздновать wedding anniversary? Объясняют Мария и Юрий Грудины, Миша и Китти, Алина Глазун и Тетя Мотя

Мы начали праздновать годовщины с красивой даты — десятилетия, далее отмечали каждый год. Хрустальная свадьба в особняке Мясникова получилась даже более пышной, чем оригинальная.

Свадебное платье — это маст, ради которого затевается весь праздник. В моем личном топе — винтажное платье мечты от Meowshka Vintage с трехметровым шлейфом, как в 1990-х, из блестящего, почти режущего глаз атласа.

Мы всегда продумываем дресс-код, и гости с большой любовью относятся к его соблюдению. Один из самых удачных был на четырнадцатилетие в усадьбе К-2 — «свадебная свадьба», где все гости были в образах невест и женихов. Невероятно.

Лучшая петербургская локация для празднования годовщины свадьбы — дворцы. Например, одна из наших wedding anniversary проходила в доме Державина на Фонтанке, там идеальное сочетание городской, природной и дворцовой эстетики.