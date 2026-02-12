Свадьба как у Безосов — легко! Портики Стрельны, колоннады Петергофа, фейерверки Гатчины и своды Исаакиевского собора бросают вызов базиликам, палаццо и верфям Венеции, вместе взятым.
Свадьба: Ксения и Арсений Кренделевы
Дуэт керамиста и начинающего девелопера закатили сказочный рококо-рейв в Константиновском дворце!
Тренд: «Палаццо мадамы»
Вместо светской карты метим попадание сразу на дворцовую
Свадебный дизайнер: Татьяна Кочнова в Tatyana Kochnova Atelier
Рок-звезда дворцового брайдал-кутюра (набивала руку в модном доме Татьяны Парфеновой!) переодела невест в коктейльные бодиконы и точеные жакеты
Свадебный дизайнер: Ксения Подвальная в Atelier Biser
Одевают Джей Ло, Бейонсе и главных петербургских невест
Как собрать лучший букет невесты? Знает вау-флорист Максим Лангуев
Flowercore-туториал от худрука цветочного салона «Атмосфера»
Тренд: Maga-свадьбы
От обложки Vogue с Лорен Санчес Безос до разворота с Патриком Шварценеггером и Эбби Чемпион
Мир: свадьба лорда Джастина Портмана и топ-модели Натальи Водяновой
Делимся архивными кадрами 20-летней давности!
Титулярный гид по палаццо tie
Становимся бриллиантом сезона в великокняжеских кушаках Dolce & Gabbana, церемонимейстерских смокингах Ralph Lauren и статских жабо Dior
Ксения и Арсений Кренделевы
Петербург — идеальный дворцовый вертеп для свадеб младших Бриджертонов и старших Будденброков, убеждены Ксения и Арсений Кренделевы (семейный дуэт керамиста и подающего надежды девелопера!). Закатили сказочный рококо-рейв в Константиновском дворце (типично петербургские дела!). Также в дворцово-парадном лайнапе — викторианское платье от русских мастеров свадебного кутюра Rara Avis, обручальное кольцо Trinity Cartier из вишлиста Кейт Миддлтон (только королевская ювелирка, только хардкор!), брайдал-танец под бардовский селф-рок «Улицы ждали» Владимира Золотухина aka Zoloto и антуанеттовский фейерверк в роли праздничного эндшпиля (строго по канону галантного фэшн-века!). И да, Кренделевы вместо великорусского каравая выносят фамильный крендель (а его плюшевую версию подбрасывают как подвязку!).
Ксения Кренделева
Несколько лет назад я как-то сказала, что мне нравится Trinity Cartier — Арсений это запомнил и преподнес мне на помолвку. Я решила, что кольцо станет для меня и помолвочным, и обручальным одновременно. А для себя Арсений сделал украшение самостоятельно на мастер-классе — для него очень ценно и символично, что мы вместе участвовали в его создании.
Тренд: «Палаццо мадамы»
Фэшн-инфлюенсер Анастасия Шепелевич и идеолог дизайн-студии Ech Егор Чернов на свадьбе в усадьбе Державина
Маршрут построен! Вместо светской карты метим попадание сразу на дворцовую — модный инфлюенсер Анастасия Шепелевич отгуляла брайдал-пир в усадьбе Державина на Фонтанке, иппо + фэшн-блогер Ксения Гусева примерила веддинг-платье Pérle в классическом амбьянсе дачи Ольденбургского на Каменном острове, а теннисистка Ксения Первак устроила ночь в музее — в свадебном кутюре Murashka позировала у федотовского «Сватовства майора» в Третьяковской галерее!
Свадебный дизайнер: Татьяна Кочнова
Татьяна Кочнова — рок-звезда дворцового брайдал-кутюра
Рок-звезда дворцового брайдал-кутюра набивала руку в модном доме Татьяны Парфеновой, а затем провозгласила радикальный отказ от свадебных платьев-тортов в пользу коктейльных бодиконов и точеных жакетов. Кутюрный курс мигом поддержали прима Большого театра Элеонора Севенард и модный инфлюенсер Мария Червоткина, которые вышли замуж в тотал-луках Tatyana Kochnova Atelier. В коллекции 2026 года корсетные годе Татьяна украсила цветочными аппликациями, а также дополнила шифоновыми шляпами-мантиями и полупрозрачными накидками в сложносочиненной вышивке — смело представляем на фэшн-диве Иде Галич (главная русская невеста 2026 года — ждем свадьбу в июле!) и во дворце бракосочетания на Английской набережной, и в парадных анфиладах Петергофа!.
Свадебный дизайнер: Ксения Подвальная
Ксения Подвальная
Худрук Atelier Biser (одевают Джей Ло и Бейонсе!) о выборе свадебного платья:
На свадьбы у Atelier Biser чаше всего заказывают изделия с перьями: накидки, жакеты и мини-платья. Впрочем, рецепт любого идеального образа — выполнение всех пожеланий заказчика. Невеста должна ощущать себя именно так, как вообразила у себя в голове. Безусловно, посадка и качество исполнения — неотьемлемые составляющие успеха, но сегодня мы ждем от платья впечатлений и ощущений, а качество — само собой разумеется.
Туториал по лучшему букету невесты от петербургского вау-флориста Максима Лангуева
Максим Лангуев
Худрук цветочного салона «Атмосфера» о лучшем букете невесты:
Я за странное — букет из одной белой протеи или белых антуриумов, даже из темно-шоколадных антуриумов. У нас были композиции с белыми пушистыми одуванчиками — как вариант, их стоит смешать с мини — фаленопсисами, очень интересно и нежно. Отталкиваться от сезона тоже супер: ландыши в мае — почти классика. Каскадные букеты подзабыты, хотя достойны внимания и новой модной волны. Можно очень интересно реализовать, но важный совет — нужно заказывать заранее, не позднее 3-4 недель до события.
Тренд: Maga-свадьбы
Пока девушка владельца Amazon Джеффа Безоса (богатейший человек мира!) и главная невеста 2025 года Лорен Санчес Безос штурмовала обложку американского Vogue (спойлер: прогнулся под натиском капитализма!) в свадебном платье Dolce & Gabbana, звезда «Белого лотоса» Патрик Шварценеггер и модель Эбби Чемпион делали great again ковбойское ранчо (читай: американскую усадьбу!) на свадьбе в Айдахо.
Мир: свадьба лорда Джастина Портмана и топ-модели Натальи Водяновой
Царскосельская свадьба лорда Джастина Портмана и топ-модели Натальи Водяновой, 2002 год
Титулярный гид по палаццо tie
становимся бриллиантом сезона в великокняжеских кушаках Dolce & Gabbana, церемонимейстерских смокингах Ralph Lauren и статских жабо Dior
