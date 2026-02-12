Несколько лет назад я как-то сказала, что мне нравится Trinity Cartier — Арсений это запомнил и преподнес мне на помолвку. Я решила, что кольцо станет для меня и помолвочным, и обручальным одновременно. А для себя Арсений сделал украшение самостоятельно на мастер-классе — для него очень ценно и символично, что мы вместе участвовали в его создании.