Лучшие (и худшие!) выходы Grammy 2026: Леди Гага, Сабрина Карпентер, FKA twigs, Charli XCX

Обращаем внимание на бум будуаркорных платьев — спасибо валентиновским а-ля пеньюарам Сабрины Карпентер и Эмили Ливингстон. Самое хайповое «голое платье» выдала Чаппелл Роан в кастоме Mugler (по мотивам платья с показа Thierry Mugler 1998 года), самый длинный мегашлейф — Doechii в Roberto Cavalli, ну а победу в номинации «лучший пресс» забрала Тейяна Тейлор в Tom Ford (Анастасия Миронова, твой ход).

Но все же главным трендом красной дорожки Grammy 2026 нарекаем перья — тренд поддержали Tyla в винтажном Dsquared2 (из коллекции осень-зима 2013 года), R&B дива Кеша в платье петербургского кутюра Atelier Biser (визжим и гордимся!), лучшая новая исполнительница Оливия Дин (большая надежда британской поп-сцены!) в биколорном Chanel и, прежде всего, дарк-дива Lady Gaga в вороньем футляре Matières Fécales (штош, достойный косплей Вики Салават!).