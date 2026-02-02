Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Лучшие (и худшие!) выходы Grammy 2026: Леди Гага, Сабрина Карпентер, FKA twigs, Charli XCX

Подводим фэшн-итоги главной музыкальной премии года: аплодируем шанелевскому кушаку Кендрика Ламара (рэп-триумфатор Grammy 2026!), изучаем кутюрные архивы (Alexander McQueen VS Dsquared2!) и нарекаем birdcore-перышки петербурского кутюра Atelier Biser одним из ключевых hot-айтемов красной дорожки!

Лучшие образы

Lady Gaga в Matières Fécales
Lady Gaga в Matières Fécales

Сабрина Карпентер в Valentino
Сабрина Карпентер в Valentino

Tyla в винтажном Dsquared2 (из коллекции осень-зима 2013 года)
Tyla в винтажном Dsquared2 (из коллекции осень-зима 2013 года)

Bad Bunny в Schiaparelli
Bad Bunny в Schiaparelli

Чаппелл Роан в кастоме Mugler (по мотивам платья с показаThierry Mugler 1998 года)
Чаппелл Роан в кастоме Mugler (по мотивам платья с показаThierry Mugler 1998 года)

Оливия Дин в Chanel
Оливия Дин в Chanel

Doechii в Roberto Cavalli
Doechii в Roberto Cavalli

Кеша в Atelier Biser
Кеша в Atelier Biser

Джефф Голдблюм и Эмили Ливингстон в Valentino
Джефф Голдблюм и Эмили Ливингстон в Valentino

Charli XCX в Chrome Hearts
Charli XCX в Chrome Hearts

Кендрик Ламар в Chanel
Кендрик Ламар в Chanel

FKA twigs в Paolo Carzana
FKA twigs в Paolo Carzana

Тейяна Тейлор в Tom Ford
Тейяна Тейлор в Tom Ford

PinkPantheress в Vivienne Westwood
PinkPantheress в Vivienne Westwood

Lady Gaga в архивном Alexander McQueen
Lady Gaga в архивном Alexander McQueen

Обращаем внимание на бум будуаркорных платьев — спасибо валентиновским а-ля пеньюарам Сабрины Карпентер и Эмили Ливингстон. Самое хайповое «голое платье» выдала Чаппелл Роан в кастоме Mugler (по мотивам платья с показа Thierry Mugler 1998 года), самый длинный мегашлейф — Doechii в Roberto Cavalli, ну а победу в номинации «лучший пресс» забрала Тейяна Тейлор в Tom Ford (Анастасия Миронова, твой ход).

Но все же главным трендом красной дорожки Grammy 2026 нарекаем перья — тренд поддержали Tyla в винтажном Dsquared2 (из коллекции осень-зима 2013 года), R&B дива Кеша в платье петербургского кутюра Atelier Biser (визжим и гордимся!), лучшая новая исполнительница Оливия Дин (большая надежда британской поп-сцены!) в биколорном Chanel и, прежде всего, дарк-дива Lady Gaga в вороньем футляре Matières Fécales (штош, достойный косплей Вики Салават!). 

Хейли Бибер в Alaïa и Джастин Бибер в Balenciaga
Хейли Бибер в Alaïa и Джастин Бибер в Balenciaga

Чапелл Роан в архивном Rodarte (из коллекции осень-зима 2007 года)
Чапелл Роан в архивном Rodarte (из коллекции осень-зима 2007 года) 

Шер
Шер

Иджей в Dior
Иджей в Dior

Sombr в Valentino
Sombr в Valentino

Эддисон Рей в Alaïa
Эддисон Рей в Alaïa

Майли Сайрус в Celine
Майли Сайрус в Celine

Розе в Giambattista Valli
Розе в Giambattista Valli

Билли Айлиш в Hodakova
Билли Айлиш в Hodakova

Мария Сардоя из The Marías
Мария Сардоя из The Marías

Винни Харлоу
Винни Харлоу

Джон Батист
Джон Батист

Зара Ларссон в Germanier
Зара Ларссон в Germanier

Katseye в Ludovic de Saint Sernin
Katseye в Ludovic de Saint Sernin

Одри Нуна в Thom Browne
Одри Нуна в Thom Browne

Винтаж — это база: помимо Tyla, так считают Чаппелл Роан в архивном Rodarte из коллекции осень-зима 2007 года (в таком же на премьеру «Искупления» выходила Кира Найтли long time ago!) и Lady Gaga, во время исполнения "Abracadabra" сменившая кокон Matières Fécales на архивном сете Alexander McQueen из коллекции осень-зима 2009 года. 

В мире мужских костюмов хвалим рэпера Bad Bunny за корсетный пиджак Schiaparelli из черного бархата, мастера бедрум-попа Sombr за каноничный indie sleaze в костюме Valentino и триумфатора Grammy 2026 Кендрика Ламара (забрал ) за великий денди-кушак Chanel эры Матье Блази.

Худшие образы

Хайди Клум в Marina Hoermanseder
Хайди Клум в Marina Hoermanseder

Лола Янг в Vivienne Westwood
Лола Янг в Vivienne Westwood

Даррен Крисс в Tanner Fletcher
Даррен Крисс в Tanner Fletcher

Джой Вилья
Джой Вилья

Дебора Силвер
Дебора Силвер

Мелисса Маскан
Мелисса Маскан

Кэндис Уэйкфилд
Кэндис Уэйкфилд

Таллия Сторм
Таллия Сторм

Рей Ами
Рей Ами

Трэш-кутюр — безусловная фэшн-константа любой красной дорожки Grammy, достойная отдельного фэшн-соревнования. Впрочем, даже в столь диких условиях не готовы засчитать попытку Хайди Клум выдать iconic голое платье (нюдовый футляр Marina Hoermanseder годится разве что для Хэллоуина и наведения страха на педиофобов), протопубертатный вызов дресс-коду от Лолы Янг в стритвир-костюме Vivienne Westwood (модным локомотивом бренда в этот раз стала PinkPantheress!) и сахарно-праздничный glee-лук Даррена Крисса в кружевном костюме Tanner Fletcher (как минимум стоит сменить обувь!). 

