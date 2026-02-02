Лучшие (и худшие!) выходы Grammy 2026: Леди Гага, Сабрина Карпентер, FKA twigs, Charli XCX

Подводим фэшн-итоги главной музыкальной премии года: аплодируем шанелевскому кушаку Кендрика Ламара (рэп-триумфатор Grammy 2026!), изучаем кутюрные архивы (Alexander McQueen VS Dsquared2!) и нарекаем birdcore-перышки петербурского кутюра Atelier Biser одним из ключевых hot-айтемов красной дорожки!
Лучшие образы
Lady Gaga в Matières Fécales
Сабрина Карпентер в Valentino
Tyla в винтажном Dsquared2 (из коллекции осень-зима 2013 года)
Bad Bunny в Schiaparelli
Чаппелл Роан в кастоме Mugler (по мотивам платья с показаThierry Mugler 1998 года)
Оливия Дин в Chanel
Doechii в Roberto Cavalli
Кеша в Atelier Biser
Джефф Голдблюм и Эмили Ливингстон в Valentino
Charli XCX в Chrome Hearts
Кендрик Ламар в Chanel
FKA twigs в Paolo Carzana
Тейяна Тейлор в Tom Ford
PinkPantheress в Vivienne Westwood
Lady Gaga в архивном Alexander McQueen
Обращаем внимание на бум будуаркорных платьев — спасибо валентиновским а-ля пеньюарам Сабрины Карпентер и Эмили Ливингстон. Самое хайповое «голое платье» выдала Чаппелл Роан в кастоме Mugler (по мотивам платья с показа Thierry Mugler 1998 года), самый длинный мегашлейф — Doechii в Roberto Cavalli, ну а победу в номинации «лучший пресс» забрала Тейяна Тейлор в Tom Ford (Анастасия Миронова, твой ход).
Но все же главным трендом красной дорожки Grammy 2026 нарекаем перья — тренд поддержали Tyla в винтажном Dsquared2 (из коллекции осень-зима 2013 года), R&B дива Кеша в платье петербургского кутюра Atelier Biser (визжим и гордимся!), лучшая новая исполнительница Оливия Дин (большая надежда британской поп-сцены!) в биколорном Chanel и, прежде всего, дарк-дива Lady Gaga в вороньем футляре Matières Fécales (штош, достойный косплей Вики Салават!).
Хейли Бибер в Alaïa и Джастин Бибер в Balenciaga
Чапелл Роан в архивном Rodarte (из коллекции осень-зима 2007 года)
Шер
Иджей в Dior
Sombr в Valentino
Эддисон Рей в Alaïa
Майли Сайрус в Celine
Розе в Giambattista Valli
Билли Айлиш в Hodakova
Мария Сардоя из The Marías
Винни Харлоу
Джон Батист
Зара Ларссон в Germanier
Katseye в Ludovic de Saint Sernin
Одри Нуна в Thom Browne
Винтаж — это база: помимо Tyla, так считают Чаппелл Роан в архивном Rodarte из коллекции осень-зима 2007 года (в таком же на премьеру «Искупления» выходила Кира Найтли long time ago!) и Lady Gaga, во время исполнения "Abracadabra" сменившая кокон Matières Fécales на архивном сете Alexander McQueen из коллекции осень-зима 2009 года.
В мире мужских костюмов хвалим рэпера Bad Bunny за корсетный пиджак Schiaparelli из черного бархата, мастера бедрум-попа Sombr за каноничный indie sleaze в костюме Valentino и триумфатора Grammy 2026 Кендрика Ламара (забрал ) за великий денди-кушак Chanel эры Матье Блази.
Худшие образы
Трэш-кутюр — безусловная фэшн-константа любой красной дорожки Grammy, достойная отдельного фэшн-соревнования. Впрочем, даже в столь диких условиях не готовы засчитать попытку Хайди Клум выдать iconic голое платье (нюдовый футляр Marina Hoermanseder годится разве что для Хэллоуина и наведения страха на педиофобов), протопубертатный вызов дресс-коду от Лолы Янг в стритвир-костюме Vivienne Westwood (модным локомотивом бренда в этот раз стала PinkPantheress!) и сахарно-праздничный glee-лук Даррена Крисса в кружевном костюме Tanner Fletcher (как минимум стоит сменить обувь!).
