Умер основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани

Прощание с Гаравани пройдет в Риме в среду и четверг. В пятницу модельера похоронят в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири на площади Республики.

Валентино Гаравани родился в 1932 году в ломбардийской Вогере, а в 1960 году вместе с партнером Джанкарло Джиамметти основал собственный бренд, влюбив мир в алый оттенок Valentino Red. Уже в 1967 году Гаравани показал культовую «белую коллекцию» (позднее в одном из кружевных платьев Жаклин Кеннеди появится на своей свадьбе с Аристотелем Онассисом), а в 1978 году запустил парфюмерную линейку. Помимо Жаклин Кеннеди, в числе клиенток Валентино Гаравани — Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Диана Спенсер и многие другие.

В 1998 году Валентино Гаравани продал модный дом промышленнику Джанни Аньелли, но продолжил работать над создание коллекций — прощальное кутюрное шоу модельера прошло в 2007 году в Париже.