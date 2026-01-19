Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Умер основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани

В возрасте 93 лет умер великий модельер и основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани. Об этом сообщает WWD. Валентино Гаравани скончался в своей римской резиденции в окружении близких.

Прощание с Гаравани пройдет в Риме в среду и четверг. В пятницу модельера похоронят в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири на площади Республики. 

Валентино Гаравани родился в 1932 году в ломбардийской Вогере, а в 1960 году вместе с партнером Джанкарло Джиамметти основал собственный бренд, влюбив мир в алый оттенок Valentino Red. Уже в 1967 году Гаравани показал культовую «белую коллекцию»  (позднее в одном из кружевных платьев Жаклин Кеннеди появится на своей свадьбе с Аристотелем Онассисом), а в 1978 году запустил парфюмерную линейку. Помимо Жаклин Кеннеди, в числе клиенток Валентино Гаравани — Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Диана Спенсер и многие другие. 

В 1998 году Валентино Гаравани продал модный дом промышленнику Джанни Аньелли, но продолжил работать над создание коллекций — прощальное кутюрное шоу модельера прошло в 2007 году в Париже.

Валентино Гаравани

Аристотель Онасис и Жаклин Кеннеди в свадебном платье Valentino из «белой коллекции»

Валентино Гаравани и Моника Беллуччи

