Дженна Ортега, Зои Кравиц и Джейкоб Элорди: 55 лучших выходов 2025 года

Модный отдел Собака.ru решил провести свою премию Best Dressed 2025 и готов поделиться результатами. Приз за мощный level-up вручаем стилисту Даниэль Голдберг и ее подопечным — от Маргарет Куэлли в секси-мини Сhanel до Зои Кравиц в неизменном Saint Laurent и Греты Ли в подиумном Christian Dior. Статуэтку «Главный трендсеттер» домой уносит бежевая готка Дженна Ортега в змеином макси Ashi Studio. А награду за лучшее Revenge dress делят оголившиеся Дакота Джонсон в кружевном Gucci (после расставания с солистом Coldplay Крисом Мартином) и Марго Робби в сверкающем Armani Privé (видимо, в честь завершившегося контракта с Chanel!). Лучшие фэшн-твинс года — Джулия Робертс и Аманда Сейфрид, которые друг за другом вышли на венецианский фотоколл в одинаковых луках Versace (не пугаемся: так было задумано!). Плюс: не обошли вниманием культовую проходку Ким Кардашьян до парижского суда в винтажном платье John Galliano, фантастическое преображение Эммы Стоун и главную свадьбу этого года (Безос + Санчес!).