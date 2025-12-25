Дженна Ортега, Зои Кравиц и Джейкоб Элорди: 55 лучших выходов 2025 года

Одной рукой листаем каталог маркетплейсов в поисках идеальных подарков (а чтобы вам не пришлось, собрали почти 600 вау-идей в нашем материале!), а другой — крутим карусель воспоминаний с лучшими выходами года.
Модный отдел Собака.ru решил провести свою премию Best Dressed 2025 и готов поделиться результатами. Приз за мощный level-up вручаем стилисту Даниэль Голдберг и ее подопечным — от Маргарет Куэлли в секси-мини Сhanel до Зои Кравиц в неизменном Saint Laurent и Греты Ли в подиумном Christian Dior. Статуэтку «Главный трендсеттер» домой уносит бежевая готка Дженна Ортега в змеином макси Ashi Studio. А награду за лучшее Revenge dress делят оголившиеся Дакота Джонсон в кружевном Gucci (после расставания с солистом Coldplay Крисом Мартином) и Марго Робби в сверкающем Armani Privé (видимо, в честь завершившегося контракта с Chanel!). Лучшие фэшн-твинс года — Джулия Робертс и Аманда Сейфрид, которые друг за другом вышли на венецианский фотоколл в одинаковых луках Versace (не пугаемся: так было задумано!). Плюс: не обошли вниманием культовую проходку Ким Кардашьян до парижского суда в винтажном платье John Galliano, фантастическое преображение Эммы Стоун и главную свадьбу этого года (Безос + Санчес!).
Зои Кравиц в Saint Laurent на афтепати «Оскара», организованной журналом Vanity Fair
Дженна Ортега в Ashi Studio на премьере второго сезона «Уэнздей» в Лондоне
Эмма Стоун в Louis Vitton на церемонии вручения премии «Золотой Глобус»
Рианна в Saint Laurent с детьми в Dior на премьере «Смурфики в кино»
Миа Гот в Conner Ives на премьере фильма «Франкенштейн» на BFI London Film Festival
Charli XCX в Dilara Findikoglu на церемонии вручения премии The BRIT Awards 2025
Кейт Бланшетт в Dilara Findikoglu на вечеринке Serpentine Summer Party в Лондоне
Ким Кардашьян в винтажнои платье John Galliano по пути в здание суда в Париже
Марк Эйдельштейн на показе Saint Laurent SS'26
Маргарет Куэлли в Сhanel на во время просмотра фильма «Хани, не надо!» в Нью-Йорке, 2025
Дакота Джонсон в Gucci на Благотворительном ужине фонда Kering
Дженна Ортега в в Givenchy на церемонии вручения премии «Эмми»
Сара Полсон в Marc Jacobs на афтепати «Оскара», организованной журналом Vanity Fair
Хлое Севиньи в Saint Laurent на Венецианском кинофестивале
Ким Кардашьян в Maison Margiela на ежегодном гала-вечере Academy Museum Gala
Селена Гомез в Prada на церемонии вручения премии «Золотой Глобус»
Леди Гага в Samuel Lewis на церемонии вручения премии «Грэмми»
Джейкоб Элорди в Giorgio Armani на церемонии вручения премии Gotham Awards
Джулия Робертс в Versace на Венецианском кинофестивале
Аманда Сайфред в Versace на Венецианском кинофестивале
Алекса Чанг в Chloe на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2025
Филиппин Леруа-Больё в Saint Laurent на премьере пятого сезона сериала «Эмили в Париже»
Эмма Стоун в Louis Vuitton на церемонии вручения премии «Оскар»
Сара Полсон в Schiaparelli на церемонии вручения премии «Тони»
Кендалл Дженнер в Tom Ford и Кайли Дженнер в Dilara Findikoglu на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес
Габриетт в винтажном Alexander McQueen на церемонии вручения премии The Fashion Award
Зои Кравиц в Saint Laurent на ежегодном гала-вечере Academy Museum Gala
Сидни Суини в Christian Cowan на гала-вечере журнала Variety Power of Women
Грета Ли в Сhristian Dior на Венецианском кинофестивале
Тильда Суинтон в Chanel на церемонии вручения премии «Золотой Глобус»
Деми Мур в Armani Prive на церемонии вручения премии «Оскар»
A$AP Rocky в Chanel и Рианна в Balenciaga на церемонии вручения премии Gotham Awards
Виттория Черетти в винтажном Dolce & Gabbana на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес
Charli XCX в Jean Paul Gaultier на церемонии вручения премии «Грэмми»
Майли Сайрус в Alexander McQueen на церемонии вручения премии «Оскар»
Сабрина Карпентер в JW Anderson на церемонии вручения премии «Грэмми»
Марго Робби в Armani Privé на премьере фильма «Большое смелое красивое путешествие»
Жанель Монэ в Thom Browne на Met Gala 2025
Charli XCX в Ann Demeulemeester на Met Gala 2025
Джереми Аллен Уайт в Louis Vuitton на церемонии вручения премии Governors Awards
Эльза Хоск в Anastasia Zadorina на Каннском кинофестивале
Зои Салдана в Saint Laurent на афтепати «Оскара», организованной журналом Vanity Fair
Ким Кардашьян в Dilara Findikoglu на премьере сериала «Всё честно»
Зендея в Louis Vuitton на церемонии вручения премии «Золотой Глобус»
Ленни Кравиц в Saint Laurent на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards
Cелена Гомез в Ralph Lauren во время свадьбы с Бенни Бланко
Тильда Суинтон в Сhanel на Международном кинофестивале в Марракеше
Tyla в Palomo Spain на вечеринке Power of Young Hollywood, организованной журналом Variety
Зои Салдана в Thom Browne на Met Gala 2025
Надя Ли Коэн в Saint Laurent на показе Saint Laurent FW25
Сабрина Карпентер в Valentino на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards
Cирша Ронан в Louis Vuitton на церемонии вручения премии BAFTA
Дженнифер Лоуренс в Christian Dior на церемонии вручения премии Governors Awards
