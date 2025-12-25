Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Дженна Ортега, Зои Кравиц и Джейкоб Элорди: 55 лучших выходов 2025 года

Одной рукой листаем каталог маркетплейсов в поисках идеальных подарков (а чтобы вам не пришлось, собрали почти 600 вау-идей в нашем материале!), а другой — крутим карусель воспоминаний с лучшими выходами года.

Модный отдел Собака.ru решил провести свою премию Best Dressed 2025 и готов поделиться результатами. Приз за мощный level-up вручаем стилисту Даниэль Голдберг и ее подопечным — от Маргарет Куэлли в секси-мини Сhanel до Зои Кравиц в неизменном Saint Laurent и Греты Ли в подиумном Christian Dior. Статуэтку «Главный трендсеттер» домой уносит бежевая готка Дженна Ортега в змеином макси Ashi Studio. А награду за лучшее Revenge dress делят оголившиеся Дакота Джонсон в кружевном Gucci (после расставания с солистом Coldplay Крисом Мартином) и Марго Робби в сверкающем Armani Privé (видимо, в честь завершившегося контракта с Chanel!). Лучшие фэшн-твинс года — Джулия Робертс и Аманда Сейфрид, которые друг за другом вышли на венецианский фотоколл в одинаковых луках Versace (не пугаемся: так было задумано!). Плюс: не обошли вниманием культовую проходку Ким Кардашьян до парижского суда в винтажном платье John Galliano, фантастическое преображение Эммы Стоун и главную свадьбу этого года (Безос + Санчес!). 

Зои Кравиц в Saint Laurent на афтепати «Оскара», организованной журналом Vanity Fair

Дженна Ортега в Ashi Studio на премьере второго сезона «Уэнздей» в Лондоне

Эмма Стоун в Louis Vitton на церемонии вручения премии «Золотой Глобус»

Рианна в Saint Laurent с детьми в Dior на премьере «Смурфики в кино»

Миа Гот в Conner Ives на премьере фильма «Франкенштейн» на BFI London Film Festival

Charli XCX в Dilara Findikoglu на церемонии вручения премии The BRIT Awards 2025

Кейт Бланшетт в Dilara Findikoglu на вечеринке Serpentine Summer Party в Лондоне

Ким Кардашьян в винтажнои платье John Galliano по пути в здание суда в Париже

Марк Эйдельштейн на показе Saint Laurent SS'26

Маргарет Куэлли в Сhanel на во время просмотра фильма «Хани, не надо!» в Нью-Йорке, 2025

Дакота Джонсон в Gucci на Благотворительном ужине фонда Kering

Дженна Ортега в в Givenchy на церемонии вручения премии «Эмми»

Сара Полсон в Marc Jacobs на афтепати «Оскара», организованной журналом Vanity Fair

Хлое Севиньи в Saint Laurent на Венецианском кинофестивале

Ким Кардашьян в Maison Margiela на ежегодном гала-вечере Academy Museum Gala

Селена Гомез в Prada на церемонии вручения премии «Золотой Глобус»

Леди Гага в Samuel Lewis на церемонии вручения премии «Грэмми»

Джейкоб Элорди в Giorgio Armani на церемонии вручения премии Gotham Awards

Джулия Робертс в Versace на Венецианском кинофестивале

Аманда Сайфред в Versace на Венецианском кинофестивале

Алекса Чанг в Chloe на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2025

Филиппин Леруа-Больё в Saint Laurent на премьере пятого сезона сериала «Эмили в Париже»

Эмма Стоун в Louis Vuitton на церемонии вручения премии «Оскар»

Сара Полсон в Schiaparelli на церемонии вручения премии «Тони»

Кендалл Дженнер в Tom Ford и Кайли Дженнер в Dilara Findikoglu на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес

Габриетт в винтажном Alexander McQueen на церемонии вручения премии The Fashion Award

Зои Кравиц в Saint Laurent на ежегодном гала-вечере Academy Museum Gala

Сидни Суини в Christian Cowan на гала-вечере журнала Variety Power of Women

Грета Ли в Сhristian Dior на Венецианском кинофестивале

Тильда Суинтон в Chanel на церемонии вручения премии «Золотой Глобус»

Деми Мур в Armani Prive на церемонии вручения премии «Оскар»

A$AP Rocky в Chanel и Рианна в Balenciaga на церемонии вручения премии Gotham Awards

Виттория Черетти в винтажном Dolce & Gabbana на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес

Charli XCX в Jean Paul Gaultier на церемонии вручения премии «Грэмми»

Майли Сайрус в Alexander McQueen на церемонии вручения премии «Оскар»

Сабрина Карпентер в JW Anderson на церемонии вручения премии «Грэмми»

Марго Робби в Armani Privé на премьере фильма «Большое смелое красивое путешествие»

Жанель Монэ в Thom Browne на Met Gala 2025

Charli XCX в Ann Demeulemeester на Met Gala 2025

Джереми Аллен Уайт в Louis Vuitton на церемонии вручения премии Governors Awards

Эльза Хоск в Anastasia Zadorina на Каннском кинофестивале

Зои Салдана в Saint Laurent на афтепати «Оскара», организованной журналом Vanity Fair

Ким Кардашьян в Dilara Findikoglu на премьере сериала «Всё честно»

Зендея в Louis Vuitton на церемонии вручения премии «Золотой Глобус»

Ленни Кравиц в Saint Laurent на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards

Cелена Гомез в Ralph Lauren во время свадьбы с Бенни Бланко

Тильда Суинтон в Сhanel на Международном кинофестивале в Марракеше

Tyla в Palomo Spain на вечеринке Power of Young Hollywood, организованной журналом Variety

Зои Салдана в Thom Browne на Met Gala 2025

Надя Ли Коэн в Saint Laurent на показе Saint Laurent FW25

Сабрина Карпентер в Valentino на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards

Cирша Ронан в Louis Vuitton на церемонии вручения премии BAFTA

Дженнифер Лоуренс в Christian Dior на церемонии вручения премии Governors Awards

