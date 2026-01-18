Индивидуальный стайлинг, лакшери-артефакты и резиденция Hideout: как прошел Fashion Foto Day Александры FEDO

24 ноября стилист Александра FEDO провела девятый Fashion Foto Day — день полного погружения в атмосферу глянцевого продакшена. Команда под ее руководством создала для участниц практически киношный опыт преображения. А двухэтажная панорамная резиденция в HIDEOUT residence в минималистичной эстетике Saint Laurent стала тем самым «мэтчем», который собрал кадр воедино.
Стилист и идеолог проекта:
Каждый проект — это мои бешеные гонки, особенно по локациям. Был случай: за два дня до съемки в новом ресторане мне отказали. Я не люблю сдаваться — нашла площадку круче. В Wawelberg все прошло на высшем уровне. В конечном итоге важно одно — полное доверие участниц, которые заранее не знают, какой будет макияж, укладка или образ.
Философия и история проекта
Fashion Foto Day стартовал в 2023 году с команды из четырех человек в киноангаре с ретро-спорткаром в качестве антуража. Тогда было десять участниц с одним преображением на каждую. Сейчас в команде 13 человек, включая двух мастеров премиальных салонов, которые готовят по два индивидуальных образа на участницу.
Идея проекта, по словам Александры, — предложить альтернативу стандартной фотосессии. Участницы приезжают из других городов, чтобы включиться в процесс, где фотограф работает с ракурсами и эмоциями, а стилист и визажист создают законченный образ. Кроме фотографий, девушки отмечают изменение в самоощущении. В этом сезоне фраза одной из них — «Боже… неужели это я? У меня мурашки по коже» — стала неофициальным девизом дня.
О концепции и атмосфере
Александра принципиально выбирает площадки, которые еще не стали типовой точкой у городских фотографов. Это могут быть частные резиденции, лофты с историей или нестандартные гостиничные пространства. Локация должна работать на общую стилистику — лаконичную и современную.
В ноябре такой площадкой стала резиденция №16 от Neymand Studio в HIDEOUT residence. Открытая планировка на 170 квадратных метров позволила разделить зоны: в одной шли подготовка и стайлинг, в другой — съемка. День завершился фуршетом и вручением персональных подарков от Александры.
Героини
География участниц широка: от Москвы до Чили. Среди них есть как блогеры-миллионники, так и «просто женщины без навыков позирования», для которых съемка становится выходом из зоны комфорта. Отработанная система проекта создает безопасную среду для полного доверия. Эффект получается долгосрочным: девушки перестают бояться камеры и раскрываются. Некоторые героини возвращаются регулярно — их мужья дарят участие в проекте в качестве ежегодного подарка.
«Была история: женщина после неудачной фотосессии дала себе зарок не сниматься годами. Увидела мои анонсы, записалась, но так боялась, что приехала и сидела в машине, не решаясь выйти. В итоге она оказалась невероятно красивой в кадре и теперь участвует при каждой возможности», — делится Александра.
Стилизация
В основе каждого образа — личный подбор Александры, в котором сочетаются актуальные тренды и вещи с историей. Механика процесса отточена: героиня приезжает (иногда прямиком из офиса) на локацию и сразу и попадает в руки команды. Все готово даже к форс-мажорам: «Я всегда собираю образы с запасом. Если нужно 20 — подготовлю 30. Это страховка на случай несовпадения размеров».
В ноябре основой для стилизации послужили актуальные тренды и эстетика домов Saint Laurent, Alaïa, Ferragamo, Bottega Veneta и Magda Butrym. Важным акцентом стали айтемы из новых коллекций и редкие архивные подиумные находки — настоящие сокровища, предоставленные ресейл-бутиком Komilfo. Этот личный проект Александры FEDO дополнил образы винтажными деталями и премиальными вещами. За объекты из новых коллекций отвечал мультибрендовый бутик BABOCHKA, предоставивший вещи уровня закрытых шоппингов — свежие коллекции и уникальные позиции. Финальную проработку каждого персонального образа под конкретную участницу выполняли топ-стилисты салонов Chisla.
