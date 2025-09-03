Супертизер! Мария Миногарова и Александр Горчилин — герои обложки октябрьского номера Собака.ru

В день краснодарской росписи Марии Миногаровой и Александра Горчилина Собака.ru рассыпается в поздравлениях и выходит с диким эксклюзивом: в августе под нашим чутким контролем Маша и Саша (уже!) обменялись клятвами в Петербурге.

Все расскажем и покажем (обложка! каверстори! интервью!) в октябрьском номере, посвященном главной кино + фэшн свадьбе года! А пока — горько! И тизер — диджитал-обложка.