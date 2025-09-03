Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Супертизер! Мария Миногарова и Александр Горчилин — герои обложки октябрьского номера Собака.ru

В день краснодарской росписи Марии Миногаровой и Александра Горчилина Собака.ru рассыпается в поздравлениях и выходит с диким эксклюзивом: в августе под нашим чутким контролем Маша и Саша (уже!) обменялись клятвами в Петербурге.

Все расскажем и покажем (обложка! каверстори! интервью!) в октябрьском номере, посвященном главной кино + фэшн свадьбе года! А пока — горько! И тизер — диджитал-обложка.

Мария Миногарова, Александр Горчилин
Саша Мадемуазель
Мария Миногарова, Александр Горчилин

Маша (верховная дива русского фэшн-авангарда!) + Саша (театральная звезда!) встретились с нами в Летнем саду, чтобы пуститься в хтонический брайдалкор-трип. Пока топовые фэшн-звезды отшивали для Маши свадебные арт-писы (платья-скелеты Neegoosh! готические кэтсьюты Vereja! стальные кринолины Сергея Косты!), главные стрит-арт-панки города (никаких подружек невесты, только Тихон Бойко и Шуля!) устроили Саше идеальный балабановский мальчишник. Ну а на самой свадьбе было все — купали красного коня в Неве, совершили рыцарский догез у Медного всадника, выпускали голубиный дуэт и кидали лебединый торт-букет (белее снега!)  у ЗАГСа на Английской набережной (спойлер: поймал Куруч!). 

БОНУС: фэшн-директор Собака.ru Юлия Машнич лично поздравила молодых — вспомнили энгейджмент шоу в КМ20, погадали на любовь на Жижеке и Баумбахе и обсудили, как устроен семейный стриптиз молодой четы.

Смотрите съемку и читайте полную версию в октябрьском номере Собака.ru!

Фото: Саша Мадемуазель 

Текст: Юлия Машнич

Продюсер: Дарья Венгерская и Екатерина Кузнецова 

Стиль: Вита Клац 

Визаж и волосы: Глаша Гурьянова, Мария Туева, Ольга Лашкова 

Ассистенты стилиста: Полина Зигангирова, Анастасия Надеждина, Елена Горбунова 

Свет и тех. сопровождение: Владимир Сакунов, Михаил Шеламагин, Skypoint 

Ассистенты продюсера: Алёна Чиркова, Сергей Важенин  

Следите за нашими новостями в Telegram
