Фрэнсис Форд Коппола, Тильда Суинтон и Кейт Бланшетт: лучшие выходы на открытии 82-ого Венецианского кинофестиваля

Платья-колонны (главный тренд прошлогодних дорожек!) всё еще с нами — заверено звездой фильма «Благодать» Паоло Соррентино Анной Ферцетти. Сам режиссер и его бессменный кино-фаворит Тони Сервилло (в фильме исполнил одну из главных ролей) отдали предпочтение традиционным черным двойкам (в мире мужской моды без перемен!). Маскулинной классике остался верен и председатель жюри режиссер Александр Пэйн, а член жюри актриса Фернанда Торрес была замечена в кутюрном костюме, расшитом стеклярусом, из недавней коллекции Armani Privé.

А еще — не можем насмотреться на обнимающуюся и хихикающую парочку — режиссеров Фрэнсиса Форда Копполу и Вернера Херцога (pov: мы с бести в 2074!). Кстати, сразу после дорожки в зале Sala Grande Херцог получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф — вручил, конечно, Коппола.