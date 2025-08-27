Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Фрэнсис Форд Коппола, Тильда Суинтон и Кейт Бланшетт: лучшие выходы на открытии 82-ого Венецианского кинофестиваля

На острове Лидо стартовал 82-й Венецианский кинофестиваль. Председателем жюри стал американский режиссер Александр Пэйн («О Шмидте», «На обочине», «Оставленные»), а череду премьер открыл фильм Паоло Соррентино «Благодать» с Анной Ферцетти и Тони Сервилло в главных ролях. Пока селебрити-явка только набирает мощь (ключевые фэшн-шоустопперы еще впереди!), рассматриваем и обсуждаем образы гостей первой красной дорожки — от русалочьего макси Кейт Бланшетт до вау-офискора Тильды Суинтон. 

Тильда Суинтон в Tom Ford

Тильда Суинтон в Tom Ford

Паоло Соррентино

Паоло Соррентино

Кейт Бланшетт в Armani Privé

Кейт Бланшетт в Armani Privé

Тони Сервилло

Тони Сервилло

Фернанда Торрес в Armani Privé

Фернанда Торрес в Armani Privé

Фрэнсис Форд Коппола и Вернер Херцог

Фрэнсис Форд Коппола и Вернер Херцог

Анна Ферцетти

Анна Ферцетти

Александр Пэйн

Александр Пэйн

Короля красных дорожек Джорджо Армани и его фэшн-подопечных во главе с Кейт Бланшетт в черном платье-рыбке с массивными камнями в тон и юного режиссера Бетти Бахц в прозрачном макси (я Водяной, я Водяной!) внезапно сместила Intimissimi team. В этом году бельевой бренд стал официальным спонсором кинофестиваля и обеспечил прозрачными (каннские запреты здесь не действуют!) корсетными платьями Хайди Клум и ее дочь Лени, модель Барбару Палвин и русалку нашего сердца Клэр Холт. 

Барбара Палвин в Intimissimi

Барбара Палвин в Intimissimi

Стефан Бризе

Стефан Бризе

Хайди и Лени Клум в в Intimissimi

Хайди и Лени Клум в в Intimissimi

Николай (принц Датский)

Николай (принц Датский)

Маура Дельперо

Маура Дельперо

Бетти Бахц в Giorgio Armani

Бетти Бахц в Giorgio Armani

Флора Далле Вачче

Флора Далле Вачче

Клэр Холт в Intimissimi

Клэр Холт в Intimissimi

Платья-колонны (главный тренд прошлогодних дорожек!) всё еще с нами — заверено звездой фильма «Благодать» Паоло Соррентино Анной Ферцетти. Сам режиссер и его бессменный кино-фаворит Тони Сервилло (в фильме исполнил одну из главных ролей) отдали предпочтение традиционным черным двойкам (в мире мужской моды без перемен!). Маскулинной классике остался верен и председатель жюри режиссер Александр Пэйн, а член жюри актриса Фернанда Торрес была замечена в кутюрном костюме, расшитом стеклярусом, из недавней коллекции Armani Privé.

А еще — не можем насмотреться на обнимающуюся и хихикающую парочку — режиссеров Фрэнсиса Форда Копполу и Вернера Херцога (pov: мы с бести в 2074!). Кстати, сразу после дорожки в зале Sala Grande Херцог получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф — вручил, конечно, Коппола. 

