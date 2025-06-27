«Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак вручает дипломы»: главный редактор Яна Милорадовская и команда Собака.ru вспоминают свои выпускные — вечера и платья!

В Петербурге — Алые паруса! В день мегаэпичного праздника (хедлайнер — икона зумеров Надежда Кадышева!) редакция Собака.ru вспоминает собственные выпускные: от тантрических фэшн-танцев под Red Hot Chili Peppers и фэнси-русалок до карменкорных платьев (спойлер: оммаж Блейк Лайвли!), гимназического бохо-шика и диоровских нью-луков. И да, дикий эксклюзив: главный редактор Яна Милорадовская вспоминает об учебе у историка Льва Лурье и получении диплома из рук мэра Анатолия Собчака!
Яна Милорадовская
Главный редактор журнала Собака.ru
Первый выпуск в Классической гимназии №610 отмечали так: мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак вручает дипломы, праздничный пикник — в Петропавловской крепости, историк и соавтор этого уникального педагогического эксперимента Лев Лурье произносит тост-напутствие «Все ученики 610-й поступят в СПбГУ» (сбылось!), символом афтерпати стал мем «Жизнь — профанация либидо» (не спрашивайте! И на самом деле вместо жизни можете подставить вообще любое слово!). А выпускное «джульеттовское» платье с жилеткой вполне в духе Chloé Чемены Камали мне придумала Алла Григорьева: прекрасный дизайнер, художник по костюмам и сестра поэта Геннадия Григорьева, автора поэмы «День Зенита» и контрибьютора любимейшего детского журнала «Трамвай». Я, конечно, «Джульеттой» быть не желала, а хотела готический гранж в цветочек, но фатум и моя мама Лена Милорадовская были неумолимы. Впрочем, как и всегда. Сейчас понятно: и фатум, и мама были правы. Впрочем, как и всегда. И Анатолий Александрович Собчак этот нимфакор оценил: «Вы, говорит, может, даже и не гимназистка, а смолянка!» — и вручил мне грамоту за выдающееся успехи в изучении древнегреческого языка. Что ж, пользуюсь случаем и передаю привет и спасибо моему учителю древнегреческого Михаилу Поздневу: успехи, конечно, были не такими уж и выдающимися, но десять строчек из «Одиссеи» на языке оригинала продекламировать могу — и с tone of voice Иосифа Бродского.
Алла Шарандина
Бьюти-контрибьютор Собака.ru
Мой выпускной случился в далекие предмиллениумные времена — динозавров уже не было, а ТЦ и ДЛТ еще не было. Поэтому платье было найдено в каком-то ноунейм-магазине на Гражданском проспекте: двуслойный футляр, скроенный по косой! Кажется, из шелка и кажется, авторства какой-то итальянской фабрики. На верхней части — деликатная инкрустация прозрачными или в тон мелкими кристаллами. На фото почти незаметно, а в жизни выглядело, как роса. С цветом Carmine Rose (если свериться с Pantone) этот декор мэтчился, получается, не только визуально, но и метафорически. С удовольствием надела бы еще раз и два и три, но вероятность попасть в 40 размер уже так же туманна, как воспоминания о том вечере. Все, что от них осталось, — это сброшенные на заливе каблуки, фонтаны игристого, поцелуи и прыжки под Blur и Red Hot Chili Peppers.
Дарья Павлюкевич
Шеф-редактор. Что где есть в Петербурге
Платье для своего последнего звонка в 2011 году я выбирала сама, а вот аутфит для выпускного мне нашла мама (я даже фото не видела): надо сказать, что у нее всегда был и остается отличный вкус и фэшн-чутье. Моей старшей сестре мама сама шила красивущие топы, брюки и юбки. Незадолго до моего выпуска она полетела в Дубай и там купила дорогущий наряд фэнси-русалки. Было очень комфортно — но до того момента, как я выходила из арендованного специально для нашей школы троллейбуса! Девушка, что шла сзади меня, наступила на подол платья и оно порвалось. Но, несмотря на это, мой лук все равно собрал максимум комплиментов! Я предусмотрела две пары обуви — туфли на каблуке и на низком ходу, что значительно облегчило жизнь. Но лучше бы от шпилек совсем отказалась, платье будто смотрелось лучше без них. Вот уже 14 лет платье переезжает со мной из квартиры в квартиру, лежит упакованное где-то. Использовалось один раз! В 2019 году фотографировалась в нем для конкурсной работы бармены для алкогольного бренда.
Совет выпускникам. Помните, что вы уже очень красивые!
Дарья Скаянская
Редактор рубрики «Здоровье»
Я заканчивала школу в 2016-м: в счастливую пору, когда найти образ с эффектом вау, но без такого же чека, в некоторых региональных магазинах было довольно сложно. Хотелось чего-то невероятного: это же не свадьба — выпускной бывает только один раз! Тогда Блейк Лайвли была it girl Каннского фестиваля, а не трабл-мама спорных судебных разбирательств. Так что, не мудрствуя лукаво, я сшила на заказ оммаж ее платью Gucci с премьеры «Принцесса Монако» в цвете комбинезона Juan Carlos Obando на фотоколле «Светской жизни». Получилось длинное красно-смородиновое бюстье с накидкой — поскольку оно было подогнано именно под меня, я прекрасно провела в нем и официальную, и танцевальную часть выпускного (перформанс со шлейфом-крыльями под песню Лазарева «Only one»? Могу!). В общем, вариант шить платье — идеальный. Только не втягивайте живот, чтобы порадовать себя цифрами обмеров, иначе потом не сможете дышать на вручении аттестата.
А вот туфли… Мой главный совет как редактора «Здоровья» — ортопедический: девочки, разнашивайте их заранее (или, если длина юбки позволяет, берите сменку на плоской подошве)! Флекс на каблуках до утра — это сильно, и опордно-двигательный аппарат, когда проснетесь, скажет, что вы не правы. Либо выбирайте два образа: грандиозный надевайте с лодочками, а пати-версию сочетайте с обувью, в которой и в пир, и в мир, и в рассветные прогулки. В сумочку берите стик против мозолей — базовый минимум.
Сегодня моя прелесть преданно ждет момента, когда мы пойдем в ателье на ремоделирование: хочу разделить его на корсет и брюки, но времени нет. Ностальгию не испытываю, все ведь запечатлено на фото. Кстати, про воспоминания: до сих пор не могу решить, нравится мне, как уложены волосы, или не очень. Потому что хотелось конский хвост с косой, как у Блейк, а в каком-то гипнозе получилось таргариенское плетение с косой и высоким пучком. Да, идеальный вариант, чтобы прическа железно сохранилась до возвращения домой (берите на заметку), но — и это моя вторая императивная рекомендация — если вам нужна конкретная деталь, то стойте за нее до победного (мнение бьюти-мастера тут третично). Это ваш праздник, ваши решения и ваша жизнь.
Полина Шевцова
Редактор рубрики «Мода»
Школьников 1990-х отговаривали от поступления в московскую гимназию №1543, намекая, что «директор Юрий Владимирович Завельский уже стар и вот-вот уйдет на пенсию». Спустя двадцать лет моя мама выслушивала то же самое — в итоге сил и педагогического энтузиазма Юрия Владимировича хватило как на меня, так и на параллель на год младше. Ну а мой выпускной холодного лета 2017 года (хуже, чем сейчас!) спасли платье из плотной пастельно-бирюзовой парчи, могучая кучка грелок на веранде и календарная удача: в городе гремел ММКФ, и при резерве ресторана мы на один день разминулись с «белой вечеринкой» Никиты Михалкова (иначе в лучших традициях аутдор-шика праздновали бы на соседней лужайке). У нас, как у 42-й параллели, лейтмотивом праздника стал цикл романов «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса. Торт тоже был космическим (буквально) — урвала и жадно съела шоколадный Юпитер, так что теперь приходится отслеживать все астрологические транзиты планеты (ты то, что ты ешь).
И еще чуть-чуть про платье: я не волшебница, а только учусь зорко глядеть в вечность, поэтому для безопасности полностью отдала фэшн-производство на аутсорс маме. Получилась импровизированная версия диоровского New Look, сочиненная за 10 дней на швейной машинке в спальне. Не ношу (герметично храню выпускные воспоминания!), зато без стыда ностальгирую. А еще с тотал-мейком и укладкой сразу же сфоткалась на студенческий билет — бьюти-инвестиция на четыре года вперед.
Юлия Ишимова
Редактор рубрики «Мода»
В 11 классе мое представление о собственных «нравится / не нравится» менялось с такой бешеной скоростью, что я решила пойти по пути наименьшего сопротивления и остановилась на классике — минималистичном темно-синем платье, напоминающем по крою комбинацию. И честно, оно нравится мне до сих пор. Порой я примеряю его (у него есть почетное место в моем шкафу!) и даже планирую когда-нибудь надеть, например, с сабо на маленькой шпильке (к счастью, от тех чудовищно-неудобных лодочек я уже избавилась!). Единственное, что меня убивает — бижутерный гарнитур (но все-таки это был 2018 год). В любом случае, не смотря на немногочисленные фотографии с праздника (я ненавидела сниматься!), снисходительной неловкости я не испытываю (ну, может, только из-за гарнитура!) — а значит, фэшн-опыт можно считать вполне удачным.
Совет выпускникам. Мой случай — пример того, что чем меньше стараешься, тем лучше получается. Поэтому не старайтесь слишком сильно. Вам не нужны накрашенные брови, если вы их никогда не красите. И в платье-капкейке вам будет некомфортно, если ваша униформа — джинсы и «кортезы». Проигнорируйте ожидания мамы (прости, мам!) и делаете бескомпромиссный выбор. Ну а если кринолины, блестящие стрелки, туфли на платформе и прочие «вау» — на сто процентов ваш вайб, то даже не думайте себя останавливать!
Екатерина Кузнецова
Продюсер Собака.ru
Я с детства была «нетакусей» (сделать как другие = ты лейм!), а покупка платья в магазинах нашего маленького города была прямой дорогой в «Они пришли в одинаковых платьях». Такое мы не могли себе позволить! Как творческая натура, вдохновивщись пинтерестом, решила делать платье на заказ! В силу бюджета и навыков швеи не удалось получить идеальный вариант, но все равно была довольна свои единственным и неповторимым нарядом. Плюс супер-удобным: комфортная длина и никакой скованности. В итоге оттанцевала лучший вальс того года (ставила тоже я!) с кучей поддержек и протусовалась всю ночь с кайфом. Важно сказать, что тогда я в платьях вообще не чувствовала себя комфортно и хорошо, а это платье получилось именно про меня и для меня, оно в тот день подарило мне нечто большее, чем просто удобство, я чувствовала себя в нем красивой! А я так себя никогда не чувстовала в том возрасте!
Где мой наряд сейчас, не знаю. Дома, где я жила в 11 классе, уже нет. В родном городе не была уже лет 5, наверное, вещей своих давно не видела. Момент упущен, платье останется только в моем воспоминании.
Совет выпускникам. Не старайтесь быстрее повзрослеть при помощи одежды — время для взрослости у вас еще будет. Выбирайте то, что дарит вам чувство «я красивая», что будет про вас. Не бегите за трендами, которые могут вызвать чувство дискомфорта. Если вы планируете тусоваться всю ночь, выбирайте платье, за которое вам не нужно будет переживать. Важно, чтобы в этот день вы наслаждались временем со своими друзьями, праздником и своей молодостью, а не тем, как вы выглядите, — вы и так прекрасны.
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