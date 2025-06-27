«Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак вручает дипломы»: главный редактор Яна Милорадовская и команда Собака.ru вспоминают свои выпускные — вечера и платья!

Я заканчивала школу в 2016-м: в счастливую пору, когда найти образ с эффектом вау, но без такого же чека, в некоторых региональных магазинах было довольно сложно. Хотелось чего-то невероятного: это же не свадьба — выпускной бывает только один раз! Тогда Блейк Лайвли была it girl Каннского фестиваля, а не трабл-мама спорных судебных разбирательств. Так что, не мудрствуя лукаво, я сшила на заказ оммаж ее платью Gucci с премьеры «Принцесса Монако» в цвете комбинезона Juan Carlos Obando на фотоколле «Светской жизни». Получилось длинное красно-смородиновое бюстье с накидкой — поскольку оно было подогнано именно под меня, я прекрасно провела в нем и официальную, и танцевальную часть выпускного (перформанс со шлейфом-крыльями под песню Лазарева «Only one»? Могу!). В общем, вариант шить платье — идеальный. Только не втягивайте живот, чтобы порадовать себя цифрами обмеров, иначе потом не сможете дышать на вручении аттестата.

А вот туфли… Мой главный совет как редактора «Здоровья» — ортопедический: девочки, разнашивайте их заранее (или, если длина юбки позволяет, берите сменку на плоской подошве)! Флекс на каблуках до утра — это сильно, и опордно-двигательный аппарат, когда проснетесь, скажет, что вы не правы. Либо выбирайте два образа: грандиозный надевайте с лодочками, а пати-версию сочетайте с обувью, в которой и в пир, и в мир, и в рассветные прогулки. В сумочку берите стик против мозолей — базовый минимум.

Сегодня моя прелесть преданно ждет момента, когда мы пойдем в ателье на ремоделирование: хочу разделить его на корсет и брюки, но времени нет. Ностальгию не испытываю, все ведь запечатлено на фото. Кстати, про воспоминания: до сих пор не могу решить, нравится мне, как уложены волосы, или не очень. Потому что хотелось конский хвост с косой, как у Блейк, а в каком-то гипнозе получилось таргариенское плетение с косой и высоким пучком. Да, идеальный вариант, чтобы прическа железно сохранилась до возвращения домой (берите на заметку), но — и это моя вторая императивная рекомендация — если вам нужна конкретная деталь, то стойте за нее до победного (мнение бьюти-мастера тут третично). Это ваш праздник, ваши решения и ваша жизнь.