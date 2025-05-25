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Кейт Бланшетт, Джейн Фонда, Эль Фаннинг, Хэлли Берри, Жюльет Бинош: самые яркие выходы церемонии закрытия 78-ого Каннского кинофестиваля

Главный французский киносмотр сезона — все! Поздравляем победителей (главные триумфаторы фестиваля — обладатель Золотой пальмовой ветви Джафар Панахи за фильм «Простая случайность» и лауреат Гран-при Йоаким Триер за «Сентиментальную ценность») и подводим фэшн-итоги церемонии закрытия. Концентрация селебрити на красной дорожке финального вечера по традиции была рекордно низкой (остались только жюри, потенциальные победители и самые стойкие!) — впрочем, не обошлось без луков-шоустопперов!

Кейт Бланшетт в Louis Vuitton
Getty Images

Кейт Бланшетт в Louis Vuitton

Джейн Фонда в Oscar de la Renta
Getty Images

Джейн Фонда в Oscar de la Renta

Председатель жюри Жюльет Бинош в Prada
Getty Images

Председатель жюри Жюльет Бинош в Prada

Эль Фаннинг в Chanel
Getty Images

Эль Фаннинг в Chanel

Джафар Панахи с дочерью Солмаз
Getty Images

Джафар Панахи с дочерью Солмаз

Жюри Хэлли Берри в Dior
Getty Images

Жюри Хэлли Берри в Dior

Жюри Лейла Слимани в Dior
Getty Images

Жюри Лейла Слимани в Dior

Росси Де Пальма в Juana Martin
Getty Images

Росси Де Пальма в Juana Martin

Жюри Джереми Стронг
Getty Images

Жюри Джереми Стронг

Жюри Паял Кападия
Getty Images

Жюри Паял Кападия

Корали Фаржа
Getty Images

Корали Фаржа

Дельфин Эрнотт
Getty Images

Дельфин Эрнотт

Симон Эшли в Prada
Getty Images

Симон Эшли в Prada

Есть три таблетки: Louis Vuitton team, за которую выступали Кейт Бланшетт в платье с полупрозрачной рюш-мантией и Ренате Реинсве кружевном будуакорном бодиконе, Prada team во главе с председательницей жюри Жюльет Бинош и Dior team в виде судейского трио Хэлли Берри, Лейлы Слимани (образ из круизной прототюдоровской коллекции!) и Альба Рорвахер (dollcore-лук с открытой спиной — главный модный бэнгер вечера!). 

Жюри Альба Рорвахер в Dior
Getty Images

Жюри Альба Рорвахер в Dior

Йоаким Триер, Ренате Реинсве, Инга Ибсдоттер Лиллеос и Эль Фаннинг
Getty Images

Йоаким Триер, Ренате Реинсве, Инга Ибсдоттер Лиллеос и Эль Фаннинг

Ренате Реинсве в Louis Vuitton
Getty Images

Ренате Реинсве в Louis Vuitton

Александр Кузнецов
Getty Images

Александр Кузнецов

Аличе Рорвахер в Prada
Getty Images

Аличе Рорвахер в Prada

Дипти Садхвани
Getty Images

Дипти Садхвани

Сузанна Вюст
Getty Images

Сузанна Вюст

Оливер Лаше
Getty Images

Оливер Лаше

Ирис Бербен
Getty Images

Ирис Бербен

Алия Бхатт в Gucci
Getty Images

Алия Бхатт в Gucci

Притика Сваруп в Zuhair Murad
Getty Images

Притика Сваруп в Zuhair Murad

Камелия Жордана
Getty Images

Камелия Жордана

Во front row позировали победительница Эль Фаннинг («Простая случайность») в кутюрном Chanel и фитнес-дива Джейн Фонда в каноничном краснодорожечном Oscar de la Renta. Ну а за китчевый блогерский шик отвечали иранская модель Махлега Джабери и индийская актриса Дипти Садхвани (читай: сияли!). 

Стефани де Регель, Инна Баженова и Екатерина Мцитуридзе
Getty Images

Стефани де Регель, Инна Баженова и Екатерина Мцитуридзе

Афсия Эрзи в Dior
Getty Images

Афсия Эрзи в Dior

Жанна Дамас
Getty Images

Жанна Дамас

Махлега Джабери
Getty Images

Махлега Джабери

Луджайн Адада
Getty Images

Луджайн Адада

Пиа Вуртцбах
Getty Images

Пиа Вуртцбах

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