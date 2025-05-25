Кейт Бланшетт, Джейн Фонда, Эль Фаннинг, Хэлли Берри, Жюльет Бинош: самые яркие выходы церемонии закрытия 78-ого Каннского кинофестиваля

Главный французский киносмотр сезона — все! Поздравляем победителей (главные триумфаторы фестиваля — обладатель Золотой пальмовой ветви Джафар Панахи за фильм «Простая случайность» и лауреат Гран-при Йоаким Триер за «Сентиментальную ценность») и подводим фэшн-итоги церемонии закрытия. Концентрация селебрити на красной дорожке финального вечера по традиции была рекордно низкой (остались только жюри, потенциальные победители и самые стойкие!) — впрочем, не обошлось без луков-шоустопперов!