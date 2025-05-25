Кейт Бланшетт, Джейн Фонда, Эль Фаннинг, Хэлли Берри, Жюльет Бинош: самые яркие выходы церемонии закрытия 78-ого Каннского кинофестиваля

Главный французский киносмотр сезона — все! Поздравляем победителей (главные триумфаторы фестиваля — обладатель Золотой пальмовой ветви Джафар Панахи за фильм «Простая случайность» и лауреат Гран-при Йоаким Триер за «Сентиментальную ценность») и подводим фэшн-итоги церемонии закрытия. Концентрация селебрити на красной дорожке финального вечера по традиции была рекордно низкой (остались только жюри, потенциальные победители и самые стойкие!) — впрочем, не обошлось без луков-шоустопперов!
Кейт Бланшетт в Louis Vuitton
Джейн Фонда в Oscar de la Renta
Председатель жюри Жюльет Бинош в Prada
Эль Фаннинг в Chanel
Джафар Панахи с дочерью Солмаз
Жюри Хэлли Берри в Dior
Жюри Лейла Слимани в Dior
Росси Де Пальма в Juana Martin
Жюри Джереми Стронг
Жюри Паял Кападия
Корали Фаржа
Дельфин Эрнотт
Симон Эшли в Prada
Есть три таблетки: Louis Vuitton team, за которую выступали Кейт Бланшетт в платье с полупрозрачной рюш-мантией и Ренате Реинсве кружевном будуакорном бодиконе, Prada team во главе с председательницей жюри Жюльет Бинош и Dior team в виде судейского трио Хэлли Берри, Лейлы Слимани (образ из круизной прототюдоровской коллекции!) и Альба Рорвахер (dollcore-лук с открытой спиной — главный модный бэнгер вечера!).
Во front row позировали победительница Эль Фаннинг («Простая случайность») в кутюрном Chanel и фитнес-дива Джейн Фонда в каноничном краснодорожечном Oscar de la Renta. Ну а за китчевый блогерский шик отвечали иранская модель Махлега Джабери и индийская актриса Дипти Садхвани (читай: сияли!).
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