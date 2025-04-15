Нино Шаматава, Наталия Архангельская и Покрас Лампас: лучшие выходы финала конкурса «Новые имена в моде» — 2025

Бренд-хэдлайнер года: Русские бренды — вот мои хэдлайнеры. Космический кутюр для бегущих по лезвию у Belik, великая база у Ushatava, а Autentiments делают петербургский вайб секси (как это вообще возможно? Но получается!).

Место силы в Петербурге: Вид из моего окна на купол Святой Екатерины и некоторые точки на берегу Финского залива, с которых можно вызвать штиль или бурю, по настроению

Ролевая фэшн-модель: Кошка Шупетт, шеф-редактор отдела моды Собака.ru Юлия Машнич, моя мама Елена Милорадовская, когда танцует пасадобль, и Марина Абрамович, конечно.

Что сейчас читаете: Мемуарные эссе Акселя Вервордта Stories and Reflections. Прямо сейчас Вервордт единственный человек, с кем я остро хочу познакомиться и поговорить. Потому что к Акселю много вопросов!