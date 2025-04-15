Нино Шаматава, Наталия Архангельская и Покрас Лампас: лучшие выходы финала конкурса «Новые имена в моде» — 2025

В «ДЛТ» прошел показ финалистов конкурса «Новые имена в моде» — 2025, где мы чествовали лучших молодых дизайнеров со всей России. Засвидетельствовать рождение сверхновых собрался отборный guest list — от кутюр-феи Ксении Подвальной в Saint Laurent до адепта номад-шика Яниса Чамалиди в Rick Owens и третьего админа «Антиглянца» Наталии Архангельской в Dries Van Noten. Выбрали самых классно одетых гостей, а заодно узнали об их брендах-фаворитах, фэшн-авторитетах и не только.
Яна Милорадовская
главный редактор Собака.ru
Пальто Peter Do, платье Ushatava, ремень Jil Sander, сапоги Gia Borghini
Бренд-хэдлайнер года: Русские бренды — вот мои хэдлайнеры. Космический кутюр для бегущих по лезвию у Belik, великая база у Ushatava, а Autentiments делают петербургский вайб секси (как это вообще возможно? Но получается!).
Место силы в Петербурге: Вид из моего окна на купол Святой Екатерины и некоторые точки на берегу Финского залива, с которых можно вызвать штиль или бурю, по настроению
Ролевая фэшн-модель: Кошка Шупетт, шеф-редактор отдела моды Собака.ru Юлия Машнич, моя мама Елена Милорадовская, когда танцует пасадобль, и Марина Абрамович, конечно.
Что сейчас читаете: Мемуарные эссе Акселя Вервордта Stories and Reflections. Прямо сейчас Вервордт единственный человек, с кем я остро хочу познакомиться и поговорить. Потому что к Акселю много вопросов!
Илья Куруч
комик
Шерстяной костюм итальянской мафии авторства финалиста конкурса «Новые имена в моде»—2025 Даниила Объюхова
Место силы в Петербурге: Мне нравится Большая Конюшенная, но она слишком пафосная, поэтому я отвечу: Белинского или Моховая. А вот если про самое модное место, то я сам с фонариком ищу и до сих пор не знаю, где оно. В Петербурге куда ни встань, везде тебя модой испачкают.
Ролевая фэшн-модель: A$AP Rocky, Прохор Шаляпин, Кендрик Ламар — знаменитая фэшн-тройка. Ну и если на то пошло — Николай Василенко. Я жду не дождусь, пока в моей жизни наступит этап, когда я смогу носить меховые лоферы (читай: почти не ходить пешком!).
Что сейчас читаете: Биографию Чарли Чаплина.
Ксения Подвальная
основательница кутюрного ателье Atelier Biser
На Ксении (слева): куртка и туфли Saint Laurent, брюки Victoria Beckham, боди Wolford, сумка Hermes
Бренд-хэдлайнер года: Alaia, Mugler, Stephane Rolland и Schiaparelli.
Место силы в Петербурге: Дом и «Диво-остров».
Что сейчас читаете: Пытаюсь дочитать «Одержимые блеском».
Нино Шаматава
основатель и креативный директор Ushatava
Тотал-лук Ushatava
Бренд-хэдлайнер года: Китайский бренд Shushu/tong.
Место силы в Петербурге: Дом Радио.
Что сейчас читаете: Пока я ехала в «Сапсане», читала детский рассказ «Как ремешок в гости к попке ходил».
Елизавета Гусевская
фэшн-инфлюенсер и фаундер винтажного магазина Comme une fille
На Елизавете (слева): платье от молодого дизайнера Марии Слотиной (на фото справа), обувь Alaia, сумка Prada
Бренд-хэдлайнер года: Kidsuper.
Место силы в Петербурге: Мой дом с садом, собаками и баней. И «Подписные издания».
Что сейчас читаете: «Петербург. Тихий ход» от издательства «Подписных изданий».
Янис Чамалиди
основатель бренда Ianis Chamalidy
Худи и рубашка Ianis Chamalidy, джинсы и обувь Rick Owens, кольца Ianis Chamalidy, Parts of Four, Goti, Ossa
Бренд-хэдлайнер года: Ianis Chamalidy
Место силы в Петербурге: Весь Петербург целиком. Но если нужно что-то конкретное, то ресторан «Мансарда» и Исаакиевский собор.
Ролевая фэшн-модель: Демна Гвасалия и Рик Оуэнс.
Наталия Архангельская
Третий админ «Антиглянца» и основатель ювелирного бренда Letters and Stones
Жакет Dries Van Noten, платье Lime, брошь-огурчик Letters and Stones
Бренд-хэдлайнер года: Мой собственный Letters and Stones (сорри, но правда!). Вся моя жизнь подчинена этому бренду, и ему как раз стукнул один год.
Место силы в Петербурге: Дворцовая, как ни банально, всегда там бегаю и ощущаю особую энергию.
Ролевая фэшн-модель: Ролевая — не знаю, но мне нравится как одевается Эмма Коррин.
Что сейчас читаете: Марка Аврелия. Внезапно. Он учит, как вести себя прилично и быть достойным человеком. На самом деле от Древнего Рима мы недалеко ушли — там рабы и ослы, тут telegram и бриллианты.
Эльмира Тулебаева
стилист
Топ Bengerous, брюки Walk of Shame, мюли Balenciaga
Бренд-хэдлайнер года: Loewe (с Джонатаном Андерсоном!).
Место силы в Петербурге: Музей Бродского. Еще Ботанический, но там, к сожалению, бываю очень редко.
Ролевая фэшн-модель: То, как Энтони Ваккарелло ведет Saint Laurent — это браво! И люблю Эди Слимана за эгоизм (всем стоит поучиться!). Из локальных уважаю Ибрагима Гациева, потому что он тот, кто любит моду больше, чем я.
Что сейчас читаете: Перечитываю «Доктора Живаго» Пастернака и выпуск «Сеанса» про сказки.
Покрас Лампас
художник и основатель бренда PL storage
«В черном»
Бренд-хэдлайнер года: Очень рад за Гленна Мартенса. Его последняя работа для Diesel — это на самом деле круто.
Ролевая фэшн-модель: Немного от Демны Гвасалии, немного от Рика Оуэнса и немного от Александра Маккуина нулевых.
Что сейчас читаете: Я бы хотел читать, но получается только слушать подкасты.
Михаил Стацюк
главный редактор сайта Собака.ru
Шляпа Cocoshnik, рубашка 12Storeez, джинсы BLSV, ботинки Prada
Бренд-хэдлайнер года: Lime, Gate31, House of Leo.
Место силы в Петербурге: Безлюдный участок Финского залива.
Ваша ролевая фэшн-модель: Илья Куруч.
Что сейчас читаете: Тина Браун, The Palace Papers.
Мария Федулина
кофаундер чебуречной и рюмочной «У Ларисы» и бара «Адище города»
Жилет Rick Owens и джинсы Coperni
Бренд-хэдлайнер года: Секонд-хенд.
Место силы в Петербурге: «У Ларисы».
Ролевая фэшн-модель: Я.
Что сейчас читаете: Макс Фрай.
Алина Шкарупа
фэшн-инфлюэнсер, ведущая YouTube-шоу «Звездный гардероб» и автор телеграм-канала ШМОТ
Кардиган Glumkimberly, брюки Ushatava, куртка Befree, обувь Lime, сумка ABRA, украшения Youforia
Бренд-хэдлайнер года: Из новых (и не самых новых, но вдруг понравившихся) брендов — Paloma Wool, Laura Andraschko, последние коллекции Sandy Liang (почему-то словила на ней обсессию), а также работы Traiceline Pratt.
Ролевая фэшн-модель: Конечно же, Лотта Волкова.
Место силы в Петербурге: Не совсем Петербург, но рядом — Комарово и любимый «Сельский паб» там же.
Что сейчас читаете: «Мир нарциссической жертвы» Анастасии Долгановой (не спрашивайте!).
Никита Калмыков
создатель бренда апсайкл-рубашек ODOR и дизайнер круизных коллекций Ulyana Sergeenko
Рубашка Odor, брюки Urban Outfitters, подвеска-гриб Odor x RomaUvarovDesign, обувь Balenciaga
Ролевая фэшн-модель: Вивьен Вествуд и ее муж Андреас Кронталер.
Место силы в Петербурге: Летний сад.
Что сейчас читаете: Прямо сейчас ничего, но могу посоветовать мемуары французских журналистов начала XX века. Мой фаворит — Эрве Гибер — автор очень скучной газетной документалистики, но фантастически интересных дневников.
Анна Нова
создатель и директор галереи искусств Anna Nova
Тренч от Кати Бочивар и таби Maison Margiela
Бренд-хэдлайнер года: Обожаю подборку шоурума Gruziny (там представлены лучшие грузинские бренды). И мой относительно новый фаворит — бренд LaloCardigans с классным трикотажем.
Место силы в Петербурге: Я очень люблю проекты DreamTeam. При любой возможности я стараюсь проводить там встречи или просто пообедать. Еще нравится бывать на новых постановках. Из последнего — «Квадрат» в Плохом театре и «Жирная Люба» в «Шалом».
Ролевая фэшн-модель: Моя подруга Женя Сероусова.
Юлия Машнич
директор отдела моды и стиля жизни Собака.ru
Жакет Autentiments, футболка Helmut Lang, брюки Mellow, кольцо Caviar Jewellery
Бренд-хэдлайнер года: Belik с великим неопостимпрессинонистическим деми-кутюром
Ролевая фэшн-модель: Фэшн-штиль и фэшн-буря Яна Милорадовская, фэшн-логопед Паркер Поузи и все, абсолютно все котики из балета «Коппелия»!
Место силы в Петербурге: Мой двор на Васильевском с ботаническим уклоном — с иргой, физалисом и безвременниками!
Что сейчас читаете: All fours Миранды Джулай.
Вадим Тишин
художник
Тотал-лук handmade
Бренд-хэдлайнер года: Я делаю свое и чужое почти не замечаю.
Ролевая фэшн-модель: Они уже давно умерли.
Место силы в Петербурге: Летний сад.
Анатоль Вовк
историк моды
Костюм Asia st.71, очки «Оптик-дизайн-лаб», бадлон 12Storeez, таби Maison Margiela
Бренд-хэдлайнер года: Не скажу, принципиально.
Место силы в Петербурге: Один из дворов на Галерной, который располагается с заднего двора Дворца Великого князя Михаила Александровича. Любил там бродить до тех пор, пока там не появилась решетка. И Лоджии Рафаэля в вечернее время.
Ролевая фэшн-модель: Карл Лагерфельд.
Что сейчас читаете: Кроме двух книг по истории русского костюма читаю «Саломею» Оскара Уайльда и Vogue: The Jewellery.
Алексей Осипчук и Дарья Удалена
основатель студии Park By Osipchuk , креативный директор Davines Russia и психолог
На Алексее: кожанка Acne Studios, рубашка Balenciaga, брюки Maison Margiela
На Дарье: юбка Maison Margiela, обувь Alexander McQueen, топ The Moon
Бренд-хэдлайнер года:
Алексей: Enfants Riches Deprimes
Место силы в Петербурге:
Алексей: Моя студия Park By Osipchuk, потому что я все время там.
Дарья: Я соглашусь.
Что сейчас читаете:
Алексей: Сенека.
Дарья: «Тело помнит все», Бессел Ван дер Колк.
Анастасия Климова
художница
Костюм Miu Miu, топ Doublet, обувь Balenciaga
Бренд-хэдлайнер года: Miu Miu и Doublet.
Место силы в Петербурге: Дворцовая набережная.
Что сейчас читаете: перечитываю «Искусство войны».
Полина Шевцова
редактор отдела моды Собака.ru
Жакет Jacquemus из «Пиф Паф Супершоп», шарф-галстук FitsnerBabaeva
Бренд-хэдлайнер года: Не бренд, а вещь — невидимая сумка Zomer. А вообще, с трепетом наблюдаю за всем, что делает Ulyana Sergeenko.
Ролевая фэшн-модель: Худрук Moschino Адриан Аппиолаза.
Место силы в Петербурге: Устье Смоленки — мечтаю, чтобы там когда-нибудь прижилась нерпа Карпуша.
Что сейчас читаете: После сборника «Проклятый Петербург» не могу закрыть для себя мифы и легенды Алексея Поляринова — внезапно перешла на «Кадавров».
Ольга Гинзбург
фаундер бренда Ola Ola
На Ольге (слева): тотал-лук Ola Ola
Бренд-хэдлайнер года: По части открытий пусто, поэтому гуляю по классике — от Dries Van Noten до JW Anderson.
Место силы в Петербурге: Восстания, 1, так как там я провожу большую часть своего времени, находясь в уютнейшем магазине Ola Ola.
Ролевая фэшн-модель: Следи за собой, будь осторожен!
Что сейчас читаете: Читаю вслух сыну Хармса. Плюс маленькую книжонку про Prada с плохим переводом.
Влад и Анна Прахты
основатели экоустойчивой марки сумок Arny Praht
На Владе: пиджак ZNWR, джинсы Red September, обувь Gucci
На Анне: пиджак Autentiments, сумка Arny Praht, кэтсьют no name, туфли Prada
Бренд-хэдлайнер года:
Влад: Интересно наблюдать за тем, как меняется Arligent с приходом Олега Горчанина.
Анна: Меня очень впечатлила коллекция модельного агентства Lumpen.
Ролевая фэшн-модель:
Анна: Миучча Прада.
Влад: Восхищаюсь мультизадачностью Джонатана Андерсона.
Место силы в Петербурге:
Влад: Сестрорецк.
Анна: Петроградка.
Что сейчас читаете:
Анна: Я сейчас учусь, поэтому в моем списке только профессиональная литература, например, «Кто» Джеффа Смарта и Рэнди Стрита.
Влад: «Это началось не с тебя».
Артем Балаев
сооснователь бара «Кабаре ШУМ», кабака «Вчера и навсегда», пирожковой «Минутка» и проекта «Литрит»
Шапочка тибетского народа, брюки и рубашка Gate31, обувь Y-3, четки из семян лотоса из Катманду
Ролевая фэшн-модель: Борис Трахман, совладелец бара «Игла».
Место силы в Петербурге: Казанская улица.
Что сейчас читаете: «Мэйдзин» Ясунари Кавабаты и «Осознанность» Ошо.
Мария Ван Малдерен
основательница бренда YOU
Тотал-лук You
Бренд-хэдлайнер года: Chloe.
Ролевая фэшн-модель: Коко Шанель.
Место силы в Петербурге: Русский музей.
Что сейчас читаете: «Жизнь» Ги де Мопассана.
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