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Нино Шаматава, Наталия Архангельская и Покрас Лампас: лучшие выходы финала конкурса «Новые имена в моде» — 2025

В «ДЛТ» прошел показ финалистов конкурса «Новые имена в моде» — 2025, где мы чествовали лучших молодых дизайнеров со всей России. Засвидетельствовать рождение сверхновых собрался отборный guest list — от кутюр-феи Ксении Подвальной в Saint Laurent до адепта номад-шика Яниса Чамалиди в Rick Owens и третьего админа «Антиглянца» Наталии Архангельской в Dries Van Noten. Выбрали самых классно одетых гостей, а заодно узнали об их брендах-фаворитах, фэшн-авторитетах и не только. 

Яна Милорадовская

главный редактор Собака.ru

Пальто Peter Do, платье Ushatava, ремень Jil Sander, сапоги Gia Borghini

Пальто Peter Do, платье Ushatava, ремень Jil Sander, сапоги Gia Borghini

Бренд-хэдлайнер года: Русские бренды — вот мои хэдлайнеры. Космический кутюр для бегущих по лезвию у Belik, великая база у Ushatava, а Autentiments делают петербургский вайб секси (как это вообще возможно? Но получается!). 

Место силы в Петербурге: Вид из моего окна на купол Святой Екатерины и некоторые точки на берегу Финского залива, с которых можно вызвать штиль или бурю, по настроению 

Ролевая фэшн-модель: Кошка Шупетт, шеф-редактор отдела моды Собака.ru Юлия Машнич, моя мама Елена Милорадовская, когда танцует пасадобль, и Марина Абрамович, конечно. 

Что сейчас читаете: Мемуарные эссе Акселя Вервордта Stories and Reflections. Прямо сейчас Вервордт единственный человек, с кем я остро хочу познакомиться и поговорить. Потому что к Акселю много вопросов!

Илья Куруч

комик

Шерстяной костюм итальянской мафии авторства финалиста конкурса «Новые имена в моде»—2025 Даниила Объюхова

Шерстяной костюм итальянской мафии авторства финалиста конкурса «Новые имена в моде»—2025 Даниила Объюхова

Место силы в Петербурге: Мне нравится Большая Конюшенная, но она слишком пафосная, поэтому я отвечу: Белинского или Моховая. А вот если про самое модное место, то я сам с фонариком ищу и до сих пор не знаю, где оно. В Петербурге куда ни встань, везде тебя модой испачкают.

Ролевая фэшн-модель: A$AP Rocky, Прохор Шаляпин, Кендрик Ламар — знаменитая фэшн-тройка. Ну и если на то пошло — Николай Василенко. Я жду не дождусь, пока в моей жизни наступит этап, когда я смогу носить меховые лоферы (читай: почти не ходить пешком!). 

Что сейчас читаете: Биографию Чарли Чаплина.

Ксения Подвальная

основательница кутюрного ателье ​Atelier Biser

На Ксении (слева): куртка и туфли Saint Laurent, брюки Victoria Beckham, боди Wolford, сумка Hermes

На Ксении (слева): куртка и туфли Saint Laurent, брюки Victoria Beckham, боди Wolford, сумка Hermes

Бренд-хэдлайнер года: Alaia, Mugler, Stephane Rolland и Schiaparelli.

Место силы в Петербурге: Дом и «Диво-остров».

Что сейчас читаете: Пытаюсь дочитать «Одержимые блеском».

Нино Шаматава

основатель и креативный директор Ushatava

Тотал-лук Ushatava

Тотал-лук Ushatava

Бренд-хэдлайнер года: Китайский бренд Shushu/tong.

Место силы в Петербурге: Дом Радио.

Что сейчас читаете: Пока я ехала в «Сапсане», читала детский рассказ «Как ремешок в гости к попке ходил». 

Елизавета Гусевская

фэшн-инфлюенсер и фаундер винтажного магазина Comme une fille

На Елизавете (слева): платье от молодого дизайнера Марии Слотиной (на фото справа), обувь Alaia, сумка Prada

На Елизавете (слева): платье от молодого дизайнера Марии Слотиной (на фото справа), обувь Alaia, сумка Prada

 

Бренд-хэдлайнер года: Kidsuper.

Место силы в Петербурге: Мой дом с садом, собаками и баней. И «Подписные издания».

Что сейчас читаете: «Петербург. Тихий ход» от издательства «Подписных изданий». 

Янис Чамалиди

основатель бренда Ianis Chamalidy

Худи и рубашка Ianis Chamalidy, джинсы и обувь Rick Owens, кольца Ianis Chamalidy, Parts of Four, Goti, Ossa

Худи и рубашка Ianis Chamalidy, джинсы и обувь Rick Owens, кольца Ianis Chamalidy, Parts of Four, Goti, Ossa

Бренд-хэдлайнер года: Ianis Chamalidy

Место силы в Петербурге: Весь Петербург целиком. Но если нужно что-то конкретное, то ресторан «Мансарда» и Исаакиевский собор.

Ролевая фэшн-модель: Демна Гвасалия и Рик Оуэнс.

Наталия Архангельская 

Третий админ «Антиглянца» и основатель ювелирного бренда Letters and Stones

Жакет Dries Van Noten, платье Lime, брошь-огурчик Letters and Stones

Жакет Dries Van Noten, платье Lime, брошь-огурчик Letters and Stones

Бренд-хэдлайнер года: Мой собственный Letters and Stones (сорри, но правда!). Вся моя жизнь подчинена этому бренду, и ему как раз стукнул один год. 

Место силы в Петербурге: Дворцовая, как ни банально, всегда там бегаю и ощущаю особую энергию. 

Ролевая фэшн-модель: Ролевая — не знаю, но мне нравится как одевается Эмма Коррин. 

Что сейчас читаете: Марка Аврелия. Внезапно. Он учит, как вести себя прилично и быть достойным человеком. На самом деле от Древнего Рима мы недалеко ушли — там рабы и ослы, тут telegram и бриллианты.

Эльмира Тулебаева

стилист

Топ Bengerous, брюки Walk of Shame, мюли Balenciaga

Топ Bengerous, брюки Walk of Shame, мюли Balenciaga

Бренд-хэдлайнер года: Loewe (с Джонатаном Андерсоном!).

Место силы в Петербурге: Музей Бродского. Еще Ботанический, но там, к сожалению, бываю очень редко.

Ролевая фэшн-модель: То, как Энтони Ваккарелло ведет Saint Laurent — это браво! И люблю Эди Слимана за эгоизм (всем стоит поучиться!). Из локальных уважаю Ибрагима Гациева, потому что он тот, кто любит моду больше, чем я. 

Что сейчас читаете: Перечитываю «Доктора Живаго» Пастернака и выпуск «Сеанса» про сказки. 

Покрас Лампас

художник и основатель бренда PL storage

«В черном»

«В черном»

Бренд-хэдлайнер года: Очень рад за Гленна Мартенса. Его последняя работа для Diesel — это на самом деле круто. 

Ролевая фэшн-модель: Немного от Демны Гвасалии, немного от Рика Оуэнса и немного от Александра Маккуина нулевых.

Что сейчас читаете: Я бы хотел читать, но получается только слушать подкасты. 

Михаил Стацюк

главный редактор сайта Собака.ru

Шляпа Cocoshnik, рубашка 12Storeez, джинсы BLSV, ботинки Prada

Шляпа Cocoshnik, рубашка 12Storeez, джинсы BLSV, ботинки Prada 

Бренд-хэдлайнер года: Lime, Gate31, House of Leo.

Место силы в Петербурге: Безлюдный участок Финского залива. 

Ваша ролевая фэшн-модель: Илья Куруч. 

Что сейчас читаете: Тина Браун, The Palace Papers.

Мария Федулина

кофаундер чебуречной и рюмочной «У Ларисы» и бара «Адище города»

Жилет Rick Owens и джинсы Coperni

Жилет Rick Owens и джинсы Coperni

Бренд-хэдлайнер года: Секонд-хенд.

Место силы в Петербурге: «У Ларисы».

Ролевая фэшн-модель: Я.

Что сейчас читаете: Макс Фрай.

Алина Шкарупа

фэшн-инфлюэнсер, ведущая YouTube-шоу «Звездный гардероб» и автор телеграм-канала ШМОТ

Кардиган Glumkimberly, брюки Ushatava, куртка Befree, обувь Lime, сумка ABRA, украшения Youforia

Кардиган Glumkimberly, брюки Ushatava, куртка Befree, обувь Lime, сумка ABRA, украшения Youforia

Бренд-хэдлайнер года: Из новых (и не самых новых, но вдруг понравившихся) брендов — Paloma Wool, Laura Andraschko, последние коллекции Sandy Liang (почему-то словила на ней обсессию), а также работы Traiceline Pratt.

Ролевая фэшн-модель: Конечно же, Лотта Волкова.

Место силы в Петербурге: Не совсем Петербург, но рядом — Комарово и любимый «Сельский паб» там же. 

Что сейчас читаете: «Мир нарциссической жертвы» Анастасии Долгановой (не спрашивайте!).

Никита Калмыков 

создатель бренда апсайкл-рубашек ODOR и дизайнер круизных коллекций Ulyana Sergeenko

Рубашка Odor, брюки Urban Outfitters, подвеска-гриб Odor x RomaUvarovDesign, обувь Balenciaga

Рубашка Odor, брюки Urban Outfitters, подвеска-гриб Odor x RomaUvarovDesign, обувь Balenciaga

Ролевая фэшн-модель: Вивьен Вествуд и ее муж Андреас Кронталер.

Место силы в Петербурге: Летний сад. 

Что сейчас читаете: Прямо сейчас ничего, но могу посоветовать мемуары французских журналистов начала XX века. Мой фаворит — Эрве Гибер — автор очень скучной газетной документалистики, но фантастически интересных дневников. 

Анна Нова

создатель и директор галереи искусств Anna Nova

Тренч от Кати Бочивар и таби Maison Margiela

Тренч от Кати Бочивар и таби Maison Margiela

Бренд-хэдлайнер года: Обожаю подборку шоурума Gruziny (там представлены лучшие грузинские бренды). И мой относительно новый фаворит — бренд LaloCardigans с классным трикотажем.

Место силы в Петербурге: Я очень люблю проекты DreamTeam. При любой возможности я стараюсь проводить там встречи или просто пообедать. Еще нравится бывать на новых постановках. Из последнего — «Квадрат» в Плохом театре и «Жирная Люба» в «Шалом». 

Ролевая фэшн-модель: Моя подруга Женя Сероусова. 

Юлия Машнич

директор отдела моды и стиля жизни Собака.ru

Жакет Autentiments, футболка Helmut Lang, брюки Mellow, кольцо Caviar Jewellery

Жакет Autentiments, футболка Helmut Lang, брюки Mellow, кольцо Caviar Jewellery

Бренд-хэдлайнер года: Belik с великим неопостимпрессинонистическим деми-кутюром

Ролевая фэшн-модель: Фэшн-штиль и фэшн-буря Яна Милорадовская, фэшн-логопед Паркер Поузи и все, абсолютно все котики из балета «Коппелия»!

Место силы в Петербурге: Мой двор на Васильевском с ботаническим уклоном — с иргой, физалисом и безвременниками!

Что сейчас читаете: All fours Миранды Джулай.

Вадим Тишин

художник

Тотал-лук handmade

Тотал-лук handmade

Бренд-хэдлайнер года: Я делаю свое и чужое почти не замечаю.

Ролевая фэшн-модель: Они уже давно умерли.

Место силы в Петербурге: Летний сад.

Анатоль Вовк

историк моды

Костюм Asia st.71, очки «Оптик-дизайн-лаб», бадлон 12Storeez, таби Maison Margiela

Костюм Asia st.71, очки «Оптик-дизайн-лаб», бадлон 12Storeez, таби Maison Margiela

Бренд-хэдлайнер года: Не скажу, принципиально. 

Место силы в Петербурге: Один из дворов на Галерной, который располагается с заднего двора Дворца Великого князя Михаила Александровича. Любил там бродить до тех пор, пока там не появилась решетка. И Лоджии Рафаэля в вечернее время.

Ролевая фэшн-модель: Карл Лагерфельд. 

Что сейчас читаете: Кроме двух книг по истории русского костюма читаю «Саломею» Оскара Уайльда и Vogue: The Jewellery.

Алексей Осипчук и Дарья Удалена

основатель студии Park By Osipchuk , креативный директор Davines Russia и психолог

На Алексее: кожанка Acne Studios, рубашка Balenciaga, брюки Maison Margiela На Дарье: юбка Maison Margiela, обувь Alexander McQueen, топ The Moon

На Алексее: кожанка Acne Studios, рубашка Balenciaga, брюки Maison Margiela

На Дарье: юбка Maison Margiela, обувь Alexander McQueen, топ The Moon

 

Бренд-хэдлайнер года: 

Алексей: Enfants Riches Deprimes

Место силы в Петербурге: 

Алексей: Моя студия Park By Osipchuk, потому что я все время там.

Дарья: Я соглашусь.

Что сейчас читаете: 

Алексей: Сенека.

Дарья: «Тело помнит все», Бессел Ван дер Колк.

Анастасия Климова

художница

Костюм Miu Miu, топ Doublet, обувь Balenciaga

Костюм Miu Miu, топ Doublet, обувь Balenciaga

Бренд-хэдлайнер года: Miu Miu и Doublet.

Место силы в Петербурге: Дворцовая набережная.

Что сейчас читаете: перечитываю «Искусство войны».

Полина Шевцова

редактор отдела моды Собака.ru

Жакет Jacquemus из «Пиф Паф Супершоп», шарф-галстук FitsnerBabaeva

Жакет Jacquemus из «Пиф Паф Супершоп», шарф-галстук FitsnerBabaeva

Бренд-хэдлайнер года: Не бренд, а вещь — невидимая сумка Zomer. А вообще, с трепетом наблюдаю за всем, что делает Ulyana Sergeenko.

Ролевая фэшн-модель: Худрук Moschino Адриан Аппиолаза.

Место силы в Петербурге: Устье Смоленки — мечтаю, чтобы там когда-нибудь прижилась нерпа Карпуша.

Что сейчас читаете: После сборника «Проклятый Петербург» не могу закрыть для себя мифы и легенды Алексея Поляринова — внезапно перешла на «Кадавров».

Ольга Гинзбург

фаундер бренда Ola Ola

На Ольге (слева): тотал-лук Ola Ola

На Ольге (слева): тотал-лук Ola Ola

Бренд-хэдлайнер года: По части открытий пусто, поэтому гуляю по классике — от Dries Van Noten до JW Anderson.

Место силы в Петербурге: Восстания, 1, так как там я провожу большую часть своего времени, находясь в уютнейшем магазине Ola Ola.

Ролевая фэшн-модель: Следи за собой, будь осторожен!

Что сейчас читаете: Читаю вслух сыну Хармса. Плюс маленькую книжонку про Prada с плохим переводом.

Влад и Анна Прахты

основатели экоустойчивой марки сумок Arny Praht

На Владе: пиджак ZNWR, джинсы Red September, обувь Gucci На Анне: пиджак Autentiments, сумка Arny Praht, кэтсьют no name, туфли Prada

На Владе: пиджак ZNWR, джинсы Red September, обувь Gucci

На Анне: пиджак Autentiments, сумка Arny Praht, кэтсьют no name, туфли Prada

 

Бренд-хэдлайнер года: 

Влад: Интересно наблюдать за тем, как меняется Arligent с приходом Олега Горчанина. 

Анна: Меня очень впечатлила коллекция модельного агентства Lumpen.

Ролевая фэшн-модель: 

Анна: Миучча Прада.

Влад: Восхищаюсь мультизадачностью Джонатана Андерсона.

Место силы в Петербурге:

Влад: Сестрорецк.

Анна: Петроградка. 

Что сейчас читаете: 

Анна: Я сейчас учусь, поэтому в моем списке только профессиональная литература, например, «Кто» Джеффа Смарта и Рэнди Стрита.

Влад: «Это началось не с тебя». 

Артем Балаев

сооснователь бара «Кабаре ШУМ», кабака «Вчера и навсегда», пирожковой «Минутка» и проекта «Литрит»

Шапочка тибетского народа, брюки и рубашка Gate31, обувь Y-3, четки из семян лотоса из Катманду

Шапочка тибетского народа, брюки и рубашка Gate31, обувь Y-3, четки из семян лотоса из Катманду

Ролевая фэшн-модель: Борис Трахман, совладелец бара «Игла». 

Место силы в Петербурге: Казанская улица.

Что сейчас читаете: «Мэйдзин» Ясунари Кавабаты и «Осознанность» Ошо. 

Мария Ван Малдерен

основательница бренда YOU

Тотал-лук You

Тотал-лук You

Бренд-хэдлайнер года: Chloe.

Ролевая фэшн-модель: Коко Шанель.

Место силы в Петербурге: Русский музей. 

Что сейчас читаете: «Жизнь» Ги де Мопассана.

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