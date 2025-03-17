Как управляющий бутика Versace в 1990-х Никита Кондрушенко стал городской легендой и главной фэшн-достопримечательностью Петербурга?

Вы не всегда были городской легендой и фэшн-достопримечательностью! Давайте наметим основные главы вашего романа воспитания.

Я ходил в музыкальную школу, затем поступил в училище при консерватории, затем поступил в консерваторию, всё как положено. Много читал, к 16 годам прочел все главное в русской и зарубежной литературе. Думал, что понял жизнь, но ошибался. Потом у меня случились некоторые проблемы с руками, и на этом музыкальная карьера закончилась.

Перевелся в театральный институт и занимался историей и теорией русского музыкального театра. Учился, одновременно работал администратором съемок на телевидении в музыкальной редакции. Это длилось почти 10 лет. Случались очень серьезные съемки. Приезжал балет Бежара, например. Морис Бежар — это хореограф-титан уровня Баланчина, но школа танца совсем другая: работавшая с ним Майя Плисецкая сравнивала его балет с йогой. Потом телевидение стало разваливаться и я ушел в кино — в компанию «Русское видео».

Можно и сюда добавить мощного неймдроппинга?

Легко. Например, мы делали фильм «Афганский излом». Режиссером был Владимир Бортко. Фильм изначально планировался как советско-итальянский. Тогда Сильвио Берлускони приезжал и наши ребята ездили к Берлускони. Он еще не был премьер-министром Италии, а был телемагнатом. Телекомпания его называлась «Титан». Исключительного обаяния человек и невероятной харизмы. Чувство юмора блестящее совершенно. Понятен был масштаб личности, и дальнейшая его карьера меня не удивила. Мы еще на стадии проекта сказали ему, что мечтаем снимать Микеле Плачидо, но вот не знаем, согласится ли он, он же все-таки звезда. Такая пауза. Берлускони поднял бровь и говорит: «Кто не согласится? Он мне принадлежит», — имея в виду не себя лично, а все же студию, наверное. Мы так все тогда обмерли. Кто не согласится?! (Смеется.)

Музыка, телевидение, кино, чем еще нас удивит ваше CV?

Параллельно с кино я трудился директором музыкального фестиваля «Петербургские сезоны», мы, например, открыли зрителю тогда еще совсем юную оперную диву Хиблу Герзмаву. Учредитель фестиваля банкир Кирилл Смирнов приглашал весь цвет русской аристократии: приезжали Романовы, Юсуповы, Голицыны, Белосельские-Белозерские, все были блестяще образованны и за столом свободно переходили в среднем на 4–5 языков, а я чувствовал себя полным идиотом. Из кино я ушел в страховой бизнес. Работал страховщиком с музеями: сейчас экоактивисты заливают Веласкеса и Ван Гога супом, а в то время то серной кислотой плеснут в «Данаю» Рембрандта, как в Эрмитаже, то расстреляют «Святую Анну» Леонардо, как в Лондонской национальной галерее. Картины громко похищали: тогда пропадали мировые хиты из главных, вроде бы отлично охраняемых музеев — от «Крика» Мунка в Осло до оптового выноса 20 работ Ван Гога в Амстердаме. К тому же в то время в нашей стране появлялись первые частные коллекционеры. Поэтому страхование предметов искусства набирало обороты, было интересной темой. Я несколько крупных выставок тогда застраховал, работал с Эрмитажем и Русским музеем, ездил в Лондон изучать местную практику. Там мне довелось общаться со знаменитым коллекционером — князем Никитой Лобановым-Ростовским, он имел пристрастие к театральным художникам: в его собрании были все — от Бакста до Коровина, от Судейкина до Бенуа. Лет 10 назад большая часть этой коллекции была передана нашему Театральному музею. Никита на меня произвел невероятное впечатление, потому что это, конечно, персона и персонаж. Во-первых, он был невероятной красоты. Тембр голоса, манера, идеальный русский. Порода просто. Ему тогда было под 60, осанка, аристократические манеры. И при этом