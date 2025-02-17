18+
  • Мода
  • Герои
Герои

Поделиться:

Памела Андерсон, Сирша Ронан и Юра Борисов: самые запоминающиеся выходы BAFTA 2025

Сезон наград продолжается: на этот раз весь Голливуд отправился в Лондон, где прошла главная британская кинопремия BAFTA (репетиция «Оскара»!). Пока основные фавориты — звезды «Конклава», «Бруталиста» и «Эмилии Перес» — пересчитывают заветные маски, подводим фэшн-итоги красной ковровой дорожки The Royal Festival Hall.

Памела Андерсон в Jacquemus

Памела Андерсон в Jacquemus

Сирша Ронан в Louis Vuitton

Сирша Ронан в Louis Vuitton

Деми Мур в Alexander McQueen

Деми Мур в Alexander McQueen

Ариана Гранде в Louis Vuitton

Ариана Гранде в Louis Vuitton

Юра Борисов в Louis Vuitton

Юра Борисов в Louis Vuitton

Марк Эйдельштейн в Alexander McQueen

Марк Эйдельштейн в Alexander McQueen

Селена Гомес в Schiaparelli

Селена Гомес в Schiaparelli

Гвендолин Кристи в Giles Deacon

Гвендолин Кристи в Giles Deacon

Камила Кобельо в Sabina Bilenko

Камила Кобельо в Sabina Bilenko

Театральную маску за лучший фильм унесла домой команда «Конклава», а награду за лучший красноковровый пижамкор (лично от фэшн-отдела Собака.ru!) — главная героиня картины Изабелла Росселлини в цветочном макси с леопардовыми манжетами Dolce&Gabbana. Майки Мэдисон, обогнавшая на повороте Сиршу Ронан (в ментоловом сете Louis Vuitton) и Деми Мур (в кастомном витраже платье Alexander McQueen), поднялась за статуэткой за лучшую женскую роль в «Аноре» в кремовом платье-колонне Prada. Юре Борисову (aka Igor!) повезло меньше — номинант уступил победу в категории «Лучшая мужская роль второго плана» Кирану Калкину, но заслужил похвалу за идеально посаженный смокинг Louis Vuitton. 

Майки Мэдисон в Prada

Майки Мэдисон в Prada

Джефф Голдблюм в жилете Loewe

Джефф Голдблюм в жилете Loewe

Изабелла Росселлини в Dolce&Gabbana

Изабелла Росселлини в Dolce&Gabbana

Синтия Эриво в Louis Vuitton

Синтия Эриво в Louis Vuitton

Тимоти Шаламе в Prada

Тимоти Шаламе в Prada

Джеймс Макэвой

Джеймс Макэвой

Келли Разерфорд в Robert Wun

Келли Разерфорд в Robert Wun

Джо Элвин в костюме Emporio Armani и броши Tiffany & Co

Джо Элвин в костюме Emporio Armani и броши Tiffany & Co

Вера Вонг

Вера Вонг

Готические фэшн-вайбы Charli XCX и Леди Гаги на недавней церемонии награждения Grammy подхватила муза Джона Гальяно Гвендолин Кристи в шелковом платье с накладными плечами Giles Deacon. А вот звездочки мюзикла «Злая» — Ариана Гранде и Синтия Эриво — пошли по менее рискованному пути, выбрав многослойные драпировки, архитектурные корсеты и кружево Louis Vuitton. 

Селена Гомес в Schiaparelli и Камила Кобельо в Sabina Bilenko единодушно отработали кутюрный тренд на кристаллы, пайетки и стеклярус (по следам показов Jean Paul Gaultier и Armani Prive носим все сверкающее за пределами новогодних праздников!). К ним присоединились Рэффи Кэссиди в кремовом Miu Miu и Cтейси Мартин в фисташковом Louis Vuitton, выбрав платья с блестящими цветочными вышивками (даешь весенний flower-core!). 

Рэффи Кэссиди в Miu Miu

Рэффи Кэссиди в Miu Miu 

Джереми Стронг в пальто Loro Piana

Джереми Стронг в пальто Loro Piana

Аврора Перрино в Marni

Аврора Перрино в Marni

Колман Доминго в Versace

Колман Доминго в Versace

Лео Вудалл в броши Tiffany and Co

Лео Вудалл в броши Tiffany and Co

Летиша Райт в Prada

Летиша Райт в Prada

Наоми Эки в Versace

Наоми Эки в Versace

Cтейси Мартин в Louis Vuitton

Cтейси Мартин в Louis Vuitton

Солидная ювелирка на мужчинах — не новость, но в этот раз заметили особую любовь к брошам: Джеймс Макэвой скрепил разноцветными дорожками кристаллов борта пиджака, Джо Элвин украсил лацкан Emporio Armani маком Tiffany & Co, а Лео Вудалл (новый краш Бриджит Джонс!) выбрал бриллиантовый жасмин (тоже Tiffany and Co). Тренд на перья (вслед за кутюрными шоу Schiaparelli, Chanel и Christian Dior!) освоил Джефф Голдблюм в изумрудном жилете Loewe, а Джереми Стронг сказал «да» ультрамодному меху — дополнил классический смокинг черной шубой Loro Piana.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: