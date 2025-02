Памела Андерсон, Сирша Ронан и Юра Борисов: самые запоминающиеся выходы BAFTA 2025

Солидная ювелирка на мужчинах — не новость, но в этот раз заметили особую любовь к брошам: Джеймс Макэвой скрепил разноцветными дорожками кристаллов борта пиджака, Джо Элвин украсил лацкан Emporio Armani маком Tiffany & Co, а Лео Вудалл (новый краш Бриджит Джонс!) выбрал бриллиантовый жасмин (тоже Tiffany and Co). Тренд на перья (вслед за кутюрными шоу Schiaparelli, Chanel и Christian Dior!) освоил Джефф Голдблюм в изумрудном жилете Loewe, а Джереми Стронг сказал «да» ультрамодному меху — дополнил классический смокинг черной шубой Loro Piana.