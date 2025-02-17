Памела Андерсон, Сирша Ронан и Юра Борисов: самые запоминающиеся выходы BAFTA 2025

Готические фэшн-вайбы Charli XCX и Леди Гаги на недавней церемонии награждения Grammy подхватила муза Джона Гальяно Гвендолин Кристи в шелковом платье с накладными плечами Giles Deacon. А вот звездочки мюзикла «Злая» — Ариана Гранде и Синтия Эриво — пошли по менее рискованному пути, выбрав многослойные драпировки, архитектурные корсеты и кружево Louis Vuitton.

Селена Гомес в Schiaparelli и Камила Кобельо в Sabina Bilenko единодушно отработали кутюрный тренд на кристаллы, пайетки и стеклярус (по следам показов Jean Paul Gaultier и Armani Prive носим все сверкающее за пределами новогодних праздников!). К ним присоединились Рэффи Кэссиди в кремовом Miu Miu и Cтейси Мартин в фисташковом Louis Vuitton, выбрав платья с блестящими цветочными вышивками (даешь весенний flower-core!).