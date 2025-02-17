Памела Андерсон, Сирша Ронан и Юра Борисов: самые запоминающиеся выходы BAFTA 2025

Сезон наград продолжается: на этот раз весь Голливуд отправился в Лондон, где прошла главная британская кинопремия BAFTA (репетиция «Оскара»!). Пока основные фавориты — звезды «Конклава», «Бруталиста» и «Эмилии Перес» — пересчитывают заветные маски, подводим фэшн-итоги красной ковровой дорожки The Royal Festival Hall.
Театральную маску за лучший фильм унесла домой команда «Конклава», а награду за лучший красноковровый пижамкор (лично от фэшн-отдела Собака.ru!) — главная героиня картины Изабелла Росселлини в цветочном макси с леопардовыми манжетами Dolce&Gabbana. Майки Мэдисон, обогнавшая на повороте Сиршу Ронан (в ментоловом сете Louis Vuitton) и Деми Мур (в кастомном
витраже платье Alexander McQueen), поднялась за статуэткой за лучшую женскую роль в «Аноре» в кремовом платье-колонне Prada. Юре Борисову (aka Igor!) повезло меньше — номинант уступил победу в категории «Лучшая мужская роль второго плана» Кирану Калкину, но заслужил похвалу за идеально посаженный смокинг Louis Vuitton.
Готические фэшн-вайбы Charli XCX и Леди Гаги на недавней церемонии награждения Grammy подхватила муза Джона Гальяно Гвендолин Кристи в шелковом платье с накладными плечами Giles Deacon. А вот звездочки мюзикла «Злая» — Ариана Гранде и Синтия Эриво — пошли по менее рискованному пути, выбрав многослойные драпировки, архитектурные корсеты и кружево Louis Vuitton.
Селена Гомес в Schiaparelli и Камила Кобельо в Sabina Bilenko единодушно отработали кутюрный тренд на кристаллы, пайетки и стеклярус (по следам показов Jean Paul Gaultier и Armani Prive носим все сверкающее за пределами новогодних праздников!). К ним присоединились Рэффи Кэссиди в кремовом Miu Miu и Cтейси Мартин в фисташковом Louis Vuitton, выбрав платья с блестящими цветочными вышивками (даешь весенний flower-core!).
Солидная ювелирка на мужчинах — не новость, но в этот раз заметили особую любовь к брошам: Джеймс Макэвой скрепил разноцветными дорожками кристаллов борта пиджака, Джо Элвин украсил лацкан Emporio Armani маком Tiffany & Co, а Лео Вудалл (новый краш Бриджит Джонс!) выбрал бриллиантовый жасмин (тоже Tiffany and Co). Тренд на перья (вслед за кутюрными шоу Schiaparelli, Chanel и Christian Dior!) освоил Джефф Голдблюм в изумрудном жилете Loewe, а Джереми Стронг сказал «да» ультрамодному меху — дополнил классический смокинг черной шубой Loro Piana.
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