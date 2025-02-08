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Как бренды Cocoshnick и 404 Not Found выиграли конкурс «Новые имена в моде» Собака.ru, а теперь создали петербургский фэшн-кластер на Большой Никитской в Москве?

Фиксируем появление петербургского модного кластера в Москве! В особняке купца Федора Булошникова на Большой Никитской (новые Патрики!) открываются бутики сразу трех локальных брендов: Cocoshnick Ольги Рузаковой, 404 Not Found Алены Феликсовой и Predubezhdai Анастасии Мироновой — по соседству с Planta Rosa Ибрагима Гатциева и офлайн-пространством мультибрендовой велнес-платформы Nuself. Невероятно, но факт: и Ольга, и Алена начали фэшн-путь с победы в нашем конкурсе «Новые имена в моде» (в 2015 и 2018 годах) — по просьбе отдела моды Собака.ru они созвонились и обсудили запуск флагманов, розы и тру-крайм принты с Вайноной Райдер (даже придумали совместную коллаборацию!)

Основательница Cocoshnick Ольга Рузакова
Фото предоставлено Ольгой Рузаковой

Основательница Cocoshnick Ольга Рузакова

Фаундер 404 Not Found Алена Феликсова
Архив Алены Феликсовой

Фаундер 404 Not Found Алена Феликсова

Алена: Начнем с ощущений! Для меня Большая Никитская — главная улица Москвы, особенно летом. Но на фоне Театра Маяковского, консерватории и пула классных ресторанов мне не хватало бутиков, где можно зависнуть в примерочной с потрясающим светом и выбрать то самое iconic-платье, увидеть себя в своей лучшей версии. Так я решила открыть в особняке Булошникова московский флагман 404 Not Found— и я сейчас приятно удивлена от концентрации петербургских бутиков в одном месте.

Ольга: Скажу сразу: наше появление в доме Булошникова — абсолютное совпадение. Изначально напротив театра Маяковского должен был открыться бьюти-бренд Predubezhdai Насти Мироновой, но в итоге они переехали в соседнее помещение, а на их месте поселился Cocoshnick. Мне нравится Никитская: здесь можно создать приятный и экологичный стрит-ритейл, в отличие от Патриков.

При этом новый бутик в корне отличается от петербургского флагмана: если на набережной Мойки мы придумывали помещение по образу жемчужины с холодными металлическими деталями (северная столица, ну!), то на Большой Никитской отстроили уютную русскую мазанку с яйцевидными сводами, деревянными текстурами и московским купеческим вайбом. За оба проекта спасибо крутейшему фаундеру архитектурного бюро Deautoro Анастасии Ледовской — дизайн-куратор мечты.

Флагман Cocoshnick в Санкт-Петербурге
Архив Cocoshnick

Флагман Cocoshnick в Санкт-Петербурге

Ольга Рузакова, Юра Питенин. 10-летний юбилей Cocoshnick
Дмитрий Колесов
Ольга Рузакова, Юра Питенин, 10-летний юбилей Cocoshnick

Алена: Я выражу благодарность московскому супердизайнеру Александре Бурмистровой, которая проектировала флагман Sorelle, бистро Blau и квартиру админа «Антиглянца» Тани Столяр в доме Нирнзее, а теперь сделала проект для 404 Not Found. Она мастер визуализации — на выходе получается в точности задуманная картинка. Саша подчеркнула сексуальность и ультрафеминность 404 Not Found за счет мрачного лакового дерева и черной кожи, ощущения лабиринта в примерочной, телесного оттенка стен и акцентных красных деталей (арт-объектов и лого). Впервые я придумала такое сочетание в коллекции, выигравшей конкурс «Новые имена в моде»: она была посвящена связи божественного с физическим и воплощена в принте падающих с неба красных роз (верю, что они в райском саду пахнут так же, как и на земле!), — Саша взяла ее в референсы. 

Бутик 404 Not Found на Большой Никитской
Архив Алены Феликсовой

Бутик 404 Not Found на Большой Никитской

Алена Феликсова в московском бутике 404 Not Found
Архив Алены Феликсовой

Алена Феликсова в московском бутике 404 Not Found

Ольга: Это очень символично! Помню, как заполняла анкету на «Новых именах» в конце января — это был 2015 год, Cocoshnick только запустился и нигде не продавался, функционировал скорее как ателье. И чудо чудесное — в секции аксессуаров мы заняли первое место.

Алена: Мы после победы в 2018 году сделали коллаборацию с универмагом Au Pont Rouge. Подготовили принты с Вайноной Райдер: за основу взяли историю ее ареста за кражу вещей в торговом центре: на футболках были изображены фото Вайноны из зала суда. Дополнили ироничной надписью в духе «когда уже все закончится, чтобы я снова могла пошопиться». Людям понравилась наша шутка, все футболки раскупили.

Бутик 404 Not Found на Большой Никитской
Архив Алены Феликсовой

Бутик 404 Not Found на Большой Никитской

Коллаборация 404 Not Found и Au Pont Rouge
Архив Алены Феликсовой

Коллаборация 404 Not Found и Au Pont Rouge

Ольга: Вспомнила великое! Мы же работали с тобой в одной организации примерно 15 лет назад — я была специалистом по связям с общественностью в «Строительном ресурсе». 

Алена: Да, я сначала  была простым специалистом, потом начальником отдела по работе с клиентами, потом руководителем управления по работе с клиентами (туда входило большее число ведомств). Удивительно, как тогда в юном возрасте мне удалось построить карьеру в этой сфере.

Ольга: А теперь мы даже на кофе не успеваем встретиться (смеется). Остается разве что мэтчить вещи брендов — пирожок из каракуля в ярко-алом оттенке как раз в духе вещей 404 Not Found. Хотя у вас как будто очень поменялась айдентика за последнее время?

Флагман Cocoshnick в Санкт-Петербурге
Архив Cocoshnick

Флагман Cocoshnick в Санкт-Петербурге

Алена: Появилось больше ромкорных платьев. Наши мастера, портные — моя гордость, мы работаем и как ателье, можем отшивать довольно сложные вещи. Их можно увидеть, например, на моих музах — на блогере Виктории Портфолио, стилисте Эльмире Тулебаевой, велнес-принцессе Маше Грудиной. Но мы не отошли от исходного ДНК и продолжаем фокусироваться на принтах: для меня мода тесно связана с художественными образами. В новой коллекции «Description physique»(с фр. «Физическое описание») будут мои акварельные рисунки, посвященные красоте физического тела. Ну и конечно, ирония в принтах на тему современных реалий — все как мы в 404 Not Found любим.

А для в коллаборации с Cocoshnick я бы 100% сделала шелковые платки с принтами. Мы стали чаще использовать шелк в коллекциях, даже футболки из него делаем. Они, кстати, очень круто бы смотрелись с черными шляпами Cocoshnick с широкими лентами.

Шапка Cocoshnick, 7 000 руб., планнер Cocoshnick, 3 000 руб.
Архив Cocoshnick

Шапка Cocoshnick, 7 000 руб., планнер Cocoshnick, 3 000 руб.

Носки Cocoshnick, 4 000 руб.
Архив Cocoshnick

Носки Cocoshnick, 4 000 руб.

Презервативы 404 Not Found
Архив Алены Феликсовой

Презервативы 404 Not Found

Ольга: Это супер-аксессуар, который помогает меняет несколько ипостасей за день. У меня в багажнике машины всегда лежит несколько шляпных коробок для спонтанного изменения фэшн-субличности. При этом Cocoshnick — не только шляпы. В нюдовом дропе к 14 февраля выпустили вязаные носки ручной работы, ежедневник с нашим культовым лого SEXY & RICH (наш самый продаваемый принт!) и зимний мастхэв — вязаную шапку LOVE из розовой и серой пряжи. Параллельно мы готовим техническое открытие московского бутика 15 февраля, а официальное планируем в двадцатых числах.

Алена: Мы ближе к финишу — технически открылись в начале месяца, а к 14 февраля у нас появятся коробочки с презервативами в черном и красном цвете (как полагается, в честь коллекции «Физическое описание» и красоты тела). Готовим вечеринку в честь открытия и ждем друзей бренда в нашем флагмане.
 

Оставляйте заявку на участие в конкурсе «Новые имена в моде» — 2025 по ссылке. Сейчас — самое время!

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Теги:
Новые имена в моде - 2025
Люди:
Алена Феликсова, Ольга Рузакова, Юра Питенин

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