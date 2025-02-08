Как бренды Cocoshnick и 404 Not Found выиграли конкурс «Новые имена в моде» Собака.ru, а теперь создали петербургский фэшн-кластер на Большой Никитской в Москве?

Алена: Начнем с ощущений! Для меня Большая Никитская — главная улица Москвы, особенно летом. Но на фоне Театра Маяковского, консерватории и пула классных ресторанов мне не хватало бутиков, где можно зависнуть в примерочной с потрясающим светом и выбрать то самое iconic-платье, увидеть себя в своей лучшей версии. Так я решила открыть в особняке Булошникова московский флагман 404 Not Found— и я сейчас приятно удивлена от концентрации петербургских бутиков в одном месте.

Ольга: Скажу сразу: наше появление в доме Булошникова — абсолютное совпадение. Изначально напротив театра Маяковского должен был открыться бьюти-бренд Predubezhdai Насти Мироновой, но в итоге они переехали в соседнее помещение, а на их месте поселился Cocoshnick. Мне нравится Никитская: здесь можно создать приятный и экологичный стрит-ритейл, в отличие от Патриков.

При этом новый бутик в корне отличается от петербургского флагмана: если на набережной Мойки мы придумывали помещение по образу жемчужины с холодными металлическими деталями (северная столица, ну!), то на Большой Никитской отстроили уютную русскую мазанку с яйцевидными сводами, деревянными текстурами и московским купеческим вайбом. За оба проекта спасибо крутейшему фаундеру архитектурного бюро Deautoro Анастасии Ледовской — дизайн-куратор мечты.