Как бренды Cocoshnick и 404 Not Found выиграли конкурс «Новые имена в моде» Собака.ru, а теперь создали петербургский фэшн-кластер на Большой Никитской в Москве?

Фиксируем появление петербургского модного кластера в Москве! В особняке купца Федора Булошникова на Большой Никитской (новые Патрики!) открываются бутики сразу трех локальных брендов: Cocoshnick Ольги Рузаковой, 404 Not Found Алены Феликсовой и Predubezhdai Анастасии Мироновой — по соседству с Planta Rosa Ибрагима Гатциева и офлайн-пространством мультибрендовой велнес-платформы Nuself. Невероятно, но факт: и Ольга, и Алена начали фэшн-путь с победы в нашем конкурсе «Новые имена в моде» (в 2015 и 2018 годах) — по просьбе отдела моды Собака.ru они созвонились и обсудили запуск флагманов, розы и тру-крайм принты с Вайноной Райдер (даже придумали совместную коллаборацию!)
Алена: Начнем с ощущений! Для меня Большая Никитская — главная улица Москвы, особенно летом. Но на фоне Театра Маяковского, консерватории и пула классных ресторанов мне не хватало бутиков, где можно зависнуть в примерочной с потрясающим светом и выбрать то самое iconic-платье, увидеть себя в своей лучшей версии. Так я решила открыть в особняке Булошникова московский флагман 404 Not Found— и я сейчас приятно удивлена от концентрации петербургских бутиков в одном месте.
Ольга: Скажу сразу: наше появление в доме Булошникова — абсолютное совпадение. Изначально напротив театра Маяковского должен был открыться бьюти-бренд Predubezhdai Насти Мироновой, но в итоге они переехали в соседнее помещение, а на их месте поселился Cocoshnick. Мне нравится Никитская: здесь можно создать приятный и экологичный стрит-ритейл, в отличие от Патриков.
При этом новый бутик в корне отличается от петербургского флагмана: если на набережной Мойки мы придумывали помещение по образу жемчужины с холодными металлическими деталями (северная столица, ну!), то на Большой Никитской отстроили уютную русскую мазанку с яйцевидными сводами, деревянными текстурами и московским купеческим вайбом. За оба проекта спасибо крутейшему фаундеру архитектурного бюро Deautoro Анастасии Ледовской — дизайн-куратор мечты.
Алена: Я выражу благодарность московскому супердизайнеру Александре Бурмистровой, которая проектировала флагман Sorelle, бистро Blau и квартиру админа «Антиглянца» Тани Столяр в доме Нирнзее, а теперь сделала проект для 404 Not Found. Она мастер визуализации — на выходе получается в точности задуманная картинка. Саша подчеркнула сексуальность и ультрафеминность 404 Not Found за счет мрачного лакового дерева и черной кожи, ощущения лабиринта в примерочной, телесного оттенка стен и акцентных красных деталей (арт-объектов и лого). Впервые я придумала такое сочетание в коллекции, выигравшей конкурс «Новые имена в моде»: она была посвящена связи божественного с физическим и воплощена в принте падающих с неба красных роз (верю, что они в райском саду пахнут так же, как и на земле!), — Саша взяла ее в референсы.
Ольга: Это очень символично! Помню, как заполняла анкету на «Новых именах» в конце января — это был 2015 год, Cocoshnick только запустился и нигде не продавался, функционировал скорее как ателье. И чудо чудесное — в секции аксессуаров мы заняли первое место.
Алена: Мы после победы в 2018 году сделали коллаборацию с универмагом Au Pont Rouge. Подготовили принты с Вайноной Райдер: за основу взяли историю ее ареста за кражу вещей в торговом центре: на футболках были изображены фото Вайноны из зала суда. Дополнили ироничной надписью в духе «когда уже все закончится, чтобы я снова могла пошопиться». Людям понравилась наша шутка, все футболки раскупили.
Ольга: Вспомнила великое! Мы же работали с тобой в одной организации примерно 15 лет назад — я была специалистом по связям с общественностью в «Строительном ресурсе».
Алена: Да, я сначала была простым специалистом, потом начальником отдела по работе с клиентами, потом руководителем управления по работе с клиентами (туда входило большее число ведомств). Удивительно, как тогда в юном возрасте мне удалось построить карьеру в этой сфере.
Ольга: А теперь мы даже на кофе не успеваем встретиться (смеется). Остается разве что мэтчить вещи брендов — пирожок из каракуля в ярко-алом оттенке как раз в духе вещей 404 Not Found. Хотя у вас как будто очень поменялась айдентика за последнее время?
Флагман Cocoshnick в Санкт-Петербурге
Алена: Появилось больше ромкорных платьев. Наши мастера, портные — моя гордость, мы работаем и как ателье, можем отшивать довольно сложные вещи. Их можно увидеть, например, на моих музах — на блогере Виктории Портфолио, стилисте Эльмире Тулебаевой, велнес-принцессе Маше Грудиной. Но мы не отошли от исходного ДНК и продолжаем фокусироваться на принтах: для меня мода тесно связана с художественными образами. В новой коллекции «Description physique»(с фр. «Физическое описание») будут мои акварельные рисунки, посвященные красоте физического тела. Ну и конечно, ирония в принтах на тему современных реалий — все как мы в 404 Not Found любим.
А для в коллаборации с Cocoshnick я бы 100% сделала шелковые платки с принтами. Мы стали чаще использовать шелк в коллекциях, даже футболки из него делаем. Они, кстати, очень круто бы смотрелись с черными шляпами Cocoshnick с широкими лентами.
Презервативы 404 Not Found
Ольга: Это супер-аксессуар, который помогает меняет несколько ипостасей за день. У меня в багажнике машины всегда лежит несколько шляпных коробок для спонтанного изменения фэшн-субличности. При этом Cocoshnick — не только шляпы. В нюдовом дропе к 14 февраля выпустили вязаные носки ручной работы, ежедневник с нашим культовым лого SEXY & RICH (наш самый продаваемый принт!) и зимний мастхэв — вязаную шапку LOVE из розовой и серой пряжи. Параллельно мы готовим техническое открытие московского бутика 15 февраля, а официальное планируем в двадцатых числах.
Алена: Мы ближе к финишу — технически открылись в начале месяца, а к 14 февраля у нас появятся коробочки с презервативами в черном и красном цвете (как полагается, в честь коллекции «Физическое описание» и красоты тела). Готовим вечеринку в честь открытия и ждем друзей бренда в нашем флагмане.
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