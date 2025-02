Сабрина Карпентер, Чаппелл Рон и Charli XCX: лучшие (и худшие) выходы Grammy 2025

Бьянка Цензори слишком буквально восприняла смысл фразы less is more и в попытке пофантазировать на тему голого платья не оставила простора для фантазии другим. Менее эпатажно, но не более удачно позаигрывали с прозрачностью Крисси Тейген в Christian Siriano и Мэдисон Бир в плохо сидящем кружевном платье. За металлик на красном ковре отвечали (на двойку!) Хайди Клум и Пэрис Хилтон, чьи сверкающие макси больше напоминали костюмы для бальных танцев (что происходит на паркете, остается на паркете!). С ними по соседству Шакира практикует румбу в ажурной юбке с вшитым боди (бальные туфли — тоже здесь!).

Очередная премия — плюс одна несчастная Маргарет Куолли в пасторальном сарафане Chanel. Кто виноват — бренд или актриса — не ясно, но очевидно, что есть те, кто смог. Например, Грэйси Абрамс выбрала кремовое миди с открытыми плечами и замиксовала его с вуалью в тон и контрастными аксессуарами (wed-vibes!). Заметили еще одно фэшн-противостояние, только теперь в dollcore-измерении: Сиерра Феррелл закосплеила старомодную фарфоровую куклу в чересчур театральном платье с оборками, жемчугом, кристаллами и кружевом (а еще — со съемной горгерой и сложносочиненным головным убором из бусин), а вот Clario удалось сохранить баланс и не свалиться в карнавальность за счет деликантных деталей: рукавов-буфов, вернувшегося в топ трендов корсета, инфантильной (и ультрамодной!) микро-челки и ретро-горошка (образ — дело рук Miss Claire Sullivan).