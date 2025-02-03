Сабрина Карпентер, Чаппелл Рон и Charli XCX: лучшие (и худшие) выходы Grammy 2025

Главное музыкальное событие года — всё! Пока победители (от Бейонсе до Кендрика Ламара и Сабрины Карпентер) пересчитывают заветные граммофоны, подводим фэшн-итоги красной ковровой дорожки в Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе.
Пока Charli XCX бороздит фэшн-океаны в корсетном платье Jean Paul Gaultier (а точнее — из кутюрной коллекции «Кораблекрушение» Людовика де Сен Сернина) и кастомном платье с сетями Ann Demeulemeester, Леди Гага раздает готик-кор в черном макси Samuel Lewis (и ожерелье Tiffany & Co. 1930-х годов!). По части кринолинов и турнюров (важный тренд кутюрной Недели моды!) Гагу поддержали Doechii в Thom Browne и Чаппелл Рон в архивном Jean Paul Gaultier 2003 года. Образ из того же десятилетия выбрала Оливия Родриго — на красной ковровой дорожке певица появилась в приталенном платье с вырезами Versace 2000 года (из той же коллекции, что легендарное тропическое платье Джей Ло, в котором она вышла на Grammy 25 лет назад!).
Прохладные лос-анджелесские +14 не стали преградой для фэшн-оголений разной интенсивности: Уиллоу Смит накинула на сверкающий бельевой сет Dior удлиненный пиджак, Джулия Фокс отработала тренд на капрон, а заодно и на высокие перчатки (правда, вместо театральных выбрала резиновые Gohar), а Майли Сайрус выгуляла кожаное макси с вырезами и воротом халтером Saint Laurent. К Anthony Vaccarello team присоединилась сонграйтер Шарлотта Лоуренс в полупрозрачной комбинации в тандеме с накидкой из той же ткани. Даже звездочка Сабрина Карпентер попыталась затесаться в nude club за счет глубокого выреза на спине небесно-голубого платья JW Anderson.
Бьянка Цензори слишком буквально восприняла смысл фразы less is more и в попытке пофантазировать на тему голого платья не оставила простора для фантазии другим. Менее эпатажно, но не более удачно позаигрывали с прозрачностью Крисси Тейген в Christian Siriano и Мэдисон Бир в плохо сидящем кружевном платье. За металлик на красном ковре отвечали (на двойку!) Хайди Клум и Пэрис Хилтон, чьи сверкающие макси больше напоминали костюмы для бальных танцев (что происходит на паркете, остается на паркете!). С ними по соседству Шакира практикует румбу в ажурной юбке с вшитым боди (бальные туфли — тоже здесь!).
Очередная премия — плюс одна несчастная Маргарет Куолли в пасторальном сарафане Chanel. Кто виноват — бренд или актриса — не ясно, но очевидно, что есть те, кто смог. Например, Грэйси Абрамс выбрала кремовое миди с открытыми плечами и замиксовала его с вуалью в тон и контрастными аксессуарами (wed-vibes!). Заметили еще одно фэшн-противостояние, только теперь в dollcore-измерении: Сиерра Феррелл закосплеила старомодную фарфоровую куклу в чересчур театральном платье с оборками, жемчугом, кристаллами и кружевом (а еще — со съемной горгерой и сложносочиненным головным убором из бусин), а вот Clario удалось сохранить баланс и не свалиться в карнавальность за счет деликантных деталей: рукавов-буфов, вернувшегося в топ трендов корсета, инфантильной (и ультрамодной!) микро-челки и ретро-горошка (образ — дело рук Miss Claire Sullivan).
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