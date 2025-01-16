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Герои

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Как мурманский кутюрье Александра Гапанович влюбила в фэшн-фольклор Gapanovich Эвелину Хромченко, Юлию Пересильд и Софью Эрнст?

В 2024 году мурманский кутюрье (с дипломом Saint Martins!) и лауреат конкурса «Новые имена в моде» — 2022 Александра Гапанович вывела собственный бренд Gapanovich на новый уровень: стала хедлайнером Московской недели моды, переодела Алексея Жидковского в бомбер из павлопосадских платков (что? да!) и даже сочинила головной убор по мотивам народного костюма для ТВ-шоу «Играем свадьбу» Софьи Эрнст!). Поговорили с Александрой о северном сиянии, белом цвете и хирургической стали.

Александра Гапанович на бэкстейдже показа «Царь-девица» Gapanovich во время Московской недели моды
Пресс-служба Московской недели моды, фото: Анна Мищенко

Александра Гапанович на бэкстейдже показа «Царь-девица» Gapanovich во время Московской недели моды

Саша, поделись лайфхаком, как объединить фольклор с дягилевским ар-деко и териберкским северным сиянием? 

Я долго и упорно училась шить — пока набивала шишки в модной индустрии, поняла, что в собственном бренде хочу сконцентрироваться на счастливых моментах из детства, которое прошло в Мурманске на Кольском полуострове. Отсюда — съемки коллекций MOST и «Слияния» на Териберке. Главные фэшн-референсы — вещи из бабушкиного сундука, природа Крайнего Севера, лица местных жителей и фольклорная мистика. Все закручено вокруг места, где я родилась.

Три слова, которые лучше всего описывают Gapanovich?

Многослойность, объемы и феминность.

Коллаборация Gapanovich с Front Fashion и Этнографическим музеем Санкт-Петербурга
Архив Gapanovich

Коллаборация Gapanovich с Front Fashion и Этнографическим музеем Санкт-Петербурга

Коллаборация Gapanovich с Front Fashion и Этнографическим музеем Санкт-Петербурга
Архив Gapanovich

Коллаборация Gapanovich с Front Fashion и Этнографическим музеем Санкт-Петербурга

Топ-3 значимых кейса в истории бренда?

Прежде всего, получение гранта на участием в Mercedes-Benz Fashion Week Russia, что стало для меня первым признанием со стороны профессионалов. Появилась уверенность, что я двигаюсь в правильном направлении. 

Еще важная веха — участие в Международном конкурсе молодых дизайнеров «Русский Силуэт». Мечтала об этом с детства — и в прошлом году мне довелось его выиграть. 

Важная коллаборация — совместный дроп с Front Fashion и Этнографическим музеем Санкт-Петербурга. Худруки Front Ольга Михайловская и Евгения Филиппова мне дали полную свободу действий, благодаря чему я выложилась на максимум: подготовила интерпретацию саамского костюма и природы Севера. В итоге из маленького проекта выросла целая коллекция.

Что тебе дала победа в конкурсе «Новые имена в моде»?

Участие в конкурсе совпало с подготовкой второго показа на Mercedes-Benz Fashion Week — я окончательно смогла расправить крылья после того, как меня поддержала «Собака», которую я всегда читала.

Пресс-служба Московской недели моды
Коллекция «Царь-девица»
Пресс-служба Московской недели моды

Коллекция «Царь-девица»

В 2024 году ты выпустила две суперколлекции: весенние «Секретики» в коллаборации с петербургскими обувными кутюрье RxBshoes (мюли из мха и лодочки-клумбы, усеянные вязаными одуванчиками и бархатцами из фатина, — это любовь!), а осенью — свадебный кутюр «Царь-девица» по мотивам пушкинской «Сказки о Царе Салтане», бросающий вызов Chanel и Valentino. Какие вещи Gapanovich должны быть у каждого?

Если говорить про «Царь-девицу», то я рекомендую присмотреться к аксессуарам: от жемчужных тик и моносерег из бисера и хирургической стали до шапки Одетты из белых перьев ручной работы. Берите блузы, которые легко комбинируются с любым низом, и стеганый жакет из живописного вареного хлопка (стоит его надеть на себя — уже не захочется снимать). Считаю, этой зимой каждому нужны вещи дутых объемов белого цвета (очень хорошо высветляет образ и запросто станет красивым акцентом).

Тика Gapanovich, 24 800 руб.
Архив Gapanovich

Тика Gapanovich, 24 800 руб.

Моносерьга Gapanovich, 17 500 руб.
Архив Gapanovich

Моносерьга Gapanovich, 17 500 руб.

Какую коллекцию Gapanovich считаешь лучшей? 

Не «Секретики», не «Царь-девицу» и не «Слияние», снятое на Териберке — самой личной, страстной и технологически выверенной должна стать новая коллекция, которая будет представлена в марте на Московской неделе моды. 

А есть спойлеры? 

В новой коллекции у нас будет самое большое количество коллабораций за всю историю Gapanovich: готовим совместные дропы с брендом сумок, брендом обуви, брендом стеклянных украшений, брендом перчаток и художницей, которая разработает для бренда специальный принт. И это не все: вместе с нами над показом и подготовкой изделий работает певица (скорее даже, творческая единица!), имя которой пока храним в секрете.

А что по тканям? 

Мне нравится работать с фатином и со стегаными поверхностями, в том числе и на плащевой ткани.

Мюли «Секретики» из коллаборации RxBshoes x Gapanovich
Архив RxBshoes

Мюли «Секретики» из коллаборации RxBshoes x Gapanovich

Твой фольклорный кутюр полюбили Алексей Жидковский, Софья Эрнст и Эвелина Хромченко, Александр Рогов проводил спецпоказ «Секретиков» на «Модном приговоре», а фэшн-инлюэнсер Алина Шкарупа мечтает выйти замуж в твоем свадебном платье из «Царь-Девицы» — кого еще мечтаешь увидеть в друзьях и клиентах Gapanovich? 

Это правда, у нас потрясающее коммьюнити, которое словом и делом поддерживает бренд. В востороге от того, как вещи Gapanovich идут Вике Чуме и звезде «Вызова» Юлии Пересильд. Еще мечтаю одеть Ренату Литвинову — ее харизма и беспредельная женственность олицетворяют мои представления о феминности. Если говорить о мировых звездах, мне очень откликается образ Одри Тату. Ну а мои дети хотят увидеть в Gapanovich k-pop айдолов — мне кажется, это был бы идеальный коллаб с зумерами.

Шапка Gapanovich, 25 650 руб.
Архив Gapanovich

Шапка Gapanovich, 25 650 руб.

Головной убор Gapanovich для ТВ-шоу «Играем свадьбу»
Валерия Никольская

Головной убор Gapanovich для ТВ-шоу «Играем свадьбу»

Мастхэвы начала 2025 года и грядущего сезона? 

Точно полоска и клетка! По цветам — белый, металлик и бордовый в оттенке спелой вишни. Из акссессуаров — крупные сумки. Если говорить глобально, то наблюдаю отказ от условной «тихой роскоши» в пользу артистичных вещей: на смену базовым офисным рубашкам приходят сложносочиненые ажурные варианты с множеством декора. 

Давай посмотрим еще глобальнее — как меняется модная индустрия здесь и сейчас?

В мире идет суетливая перестройка, что особенно заметно на примере российского фэшн-рынка. Клиенты стали чаще обращать внимание на русских дизайнеров и больше доверять им: понимают, как складывается цена изделия, и дают искреннюю обратную связь.

Коллаборация Gapanovich с Front Fashion и Этнографическим музеем Санкт-Петербурга
Архив Gapanovich

Коллаборация Gapanovich с Front Fashion и Этнографическим музеем Санкт-Петербурга

Что в планах Gapanovich, помимо весеннего вау-показа?

Приоритетная история в ближайшей перспективе — открытие собственного бутика. Пока не знаю, когда это точно случится, поскольку нужно с умом рассчитать финансовые и физические силы. А еще планируем выходить на международный рынок и активнее работать с фэшн-коммьюнити ближайших стран.

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Теги:
Новые имена в моде - 2025

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