Как мурманский кутюрье Александра Гапанович влюбила в фэшн-фольклор Gapanovich Эвелину Хромченко, Юлию Пересильд и Софью Эрнст?

Топ-3 значимых кейса в истории бренда?

Прежде всего, получение гранта на участием в Mercedes-Benz Fashion Week Russia, что стало для меня первым признанием со стороны профессионалов. Появилась уверенность, что я двигаюсь в правильном направлении.

Еще важная веха — участие в Международном конкурсе молодых дизайнеров «Русский Силуэт». Мечтала об этом с детства — и в прошлом году мне довелось его выиграть.

Важная коллаборация — совместный дроп с Front Fashion и Этнографическим музеем Санкт-Петербурга. Худруки Front Ольга Михайловская и Евгения Филиппова мне дали полную свободу действий, благодаря чему я выложилась на максимум: подготовила интерпретацию саамского костюма и природы Севера. В итоге из маленького проекта выросла целая коллекция.

Что тебе дала победа в конкурсе «Новые имена в моде»?

Участие в конкурсе совпало с подготовкой второго показа на Mercedes-Benz Fashion Week — я окончательно смогла расправить крылья после того, как меня поддержала «Собака», которую я всегда читала.