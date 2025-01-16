Как мурманский кутюрье Александра Гапанович влюбила в фэшн-фольклор Gapanovich Эвелину Хромченко, Юлию Пересильд и Софью Эрнст?

В 2024 году мурманский кутюрье (с дипломом Saint Martins!) и лауреат конкурса «Новые имена в моде» — 2022 Александра Гапанович вывела собственный бренд Gapanovich на новый уровень: стала хедлайнером Московской недели моды, переодела Алексея Жидковского в бомбер из павлопосадских платков (что? да!) и даже сочинила головной убор по мотивам народного костюма для ТВ-шоу «Играем свадьбу» Софьи Эрнст!). Поговорили с Александрой о северном сиянии, белом цвете и хирургической стали.
Александра Гапанович на бэкстейдже показа «Царь-девица» Gapanovich во время Московской недели моды
Саша, поделись лайфхаком, как объединить фольклор с дягилевским ар-деко и териберкским северным сиянием?
Я долго и упорно училась шить — пока набивала шишки в модной индустрии, поняла, что в собственном бренде хочу сконцентрироваться на счастливых моментах из детства, которое прошло в Мурманске на Кольском полуострове. Отсюда — съемки коллекций MOST и «Слияния» на Териберке. Главные фэшн-референсы — вещи из бабушкиного сундука, природа Крайнего Севера, лица местных жителей и фольклорная мистика. Все закручено вокруг места, где я родилась.
Три слова, которые лучше всего описывают Gapanovich?
Многослойность, объемы и феминность.
Топ-3 значимых кейса в истории бренда?
Прежде всего, получение гранта на участием в Mercedes-Benz Fashion Week Russia, что стало для меня первым признанием со стороны профессионалов. Появилась уверенность, что я двигаюсь в правильном направлении.
Еще важная веха — участие в Международном конкурсе молодых дизайнеров «Русский Силуэт». Мечтала об этом с детства — и в прошлом году мне довелось его выиграть.
Важная коллаборация — совместный дроп с Front Fashion и Этнографическим музеем Санкт-Петербурга. Худруки Front Ольга Михайловская и Евгения Филиппова мне дали полную свободу действий, благодаря чему я выложилась на максимум: подготовила интерпретацию саамского костюма и природы Севера. В итоге из маленького проекта выросла целая коллекция.
Что тебе дала победа в конкурсе «Новые имена в моде»?
Участие в конкурсе совпало с подготовкой второго показа на Mercedes-Benz Fashion Week — я окончательно смогла расправить крылья после того, как меня поддержала «Собака», которую я всегда читала.
В 2024 году ты выпустила две суперколлекции: весенние «Секретики» в коллаборации с петербургскими обувными кутюрье RxBshoes (мюли из мха и лодочки-клумбы, усеянные вязаными одуванчиками и бархатцами из фатина, — это любовь!), а осенью — свадебный кутюр «Царь-девица» по мотивам пушкинской «Сказки о Царе Салтане», бросающий вызов Chanel и Valentino. Какие вещи Gapanovich должны быть у каждого?
Если говорить про «Царь-девицу», то я рекомендую присмотреться к аксессуарам: от жемчужных тик и моносерег из бисера и хирургической стали до шапки Одетты из белых перьев ручной работы. Берите блузы, которые легко комбинируются с любым низом, и стеганый жакет из живописного вареного хлопка (стоит его надеть на себя — уже не захочется снимать). Считаю, этой зимой каждому нужны вещи дутых объемов белого цвета (очень хорошо высветляет образ и запросто станет красивым акцентом).
Какую коллекцию Gapanovich считаешь лучшей?
Не «Секретики», не «Царь-девицу» и не «Слияние», снятое на Териберке — самой личной, страстной и технологически выверенной должна стать новая коллекция, которая будет представлена в марте на Московской неделе моды.
А есть спойлеры?
В новой коллекции у нас будет самое большое количество коллабораций за всю историю Gapanovich: готовим совместные дропы с брендом сумок, брендом обуви, брендом стеклянных украшений, брендом перчаток и художницей, которая разработает для бренда специальный принт. И это не все: вместе с нами над показом и подготовкой изделий работает певица (скорее даже, творческая единица!), имя которой пока храним в секрете.
А что по тканям?
Мне нравится работать с фатином и со стегаными поверхностями, в том числе и на плащевой ткани.
Мюли «Секретики» из коллаборации RxBshoes x Gapanovich
Твой фольклорный кутюр полюбили Алексей Жидковский, Софья Эрнст и Эвелина Хромченко, Александр Рогов проводил спецпоказ «Секретиков» на «Модном приговоре», а фэшн-инлюэнсер Алина Шкарупа мечтает выйти замуж в твоем свадебном платье из «Царь-Девицы» — кого еще мечтаешь увидеть в друзьях и клиентах Gapanovich?
Это правда, у нас потрясающее коммьюнити, которое словом и делом поддерживает бренд. В востороге от того, как вещи Gapanovich идут Вике Чуме и звезде «Вызова» Юлии Пересильд. Еще мечтаю одеть Ренату Литвинову — ее харизма и беспредельная женственность олицетворяют мои представления о феминности. Если говорить о мировых звездах, мне очень откликается образ Одри Тату. Ну а мои дети хотят увидеть в Gapanovich k-pop айдолов — мне кажется, это был бы идеальный коллаб с зумерами.
Мастхэвы начала 2025 года и грядущего сезона?
Точно полоска и клетка! По цветам — белый, металлик и бордовый в оттенке спелой вишни. Из акссессуаров — крупные сумки. Если говорить глобально, то наблюдаю отказ от условной «тихой роскоши» в пользу артистичных вещей: на смену базовым офисным рубашкам приходят сложносочиненые ажурные варианты с множеством декора.
Давай посмотрим еще глобальнее — как меняется модная индустрия здесь и сейчас?
В мире идет суетливая перестройка, что особенно заметно на примере российского фэшн-рынка. Клиенты стали чаще обращать внимание на русских дизайнеров и больше доверять им: понимают, как складывается цена изделия, и дают искреннюю обратную связь.
Коллаборация Gapanovich с Front Fashion и Этнографическим музеем Санкт-Петербурга
Что в планах Gapanovich, помимо весеннего вау-показа?
Приоритетная история в ближайшей перспективе — открытие собственного бутика. Пока не знаю, когда это точно случится, поскольку нужно с умом рассчитать финансовые и физические силы. А еще планируем выходить на международный рынок и активнее работать с фэшн-коммьюнити ближайших стран.
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