Что нужно знать о конкурсе «Новые имена в моде» — 2025: стажировка у лучших дизайнеров, показ и съемка Собака.ru

Загрузите ( с 17 декабря по 10 февраля ) не менее десяти фотографий восьми луков (для одежды) и не менее восьми фотографий шести моделей (для аксессуаров): все фотографии должны быть сделаны с разных ракурсов и при хорошем освещении;

) не менее десяти фотографий восьми луков (для одежды) и не менее восьми фотографий шести моделей (для аксессуаров): все фотографии должны быть сделаны с разных ракурсов и при хорошем освещении; Добавьте небольшой рассказ о себе, о своей коллекции и прикрепите свое фото.

14 февраля начнется читательское голосование, которое продлится до 28 февраля, а 5 марта мы объявим победителей, их будет десять: девять из них определит наше экспертное жюри (о нем мы расскажем чуть позже), а один будет выбран путем открытого голосования на сайте.

До 10 февраля все заявки будут проходить модерацию и только в случае соответствия правилам будут допущены до участия в конкурсе.

Если что-то не получается, пишите на почту fashion2025@sobaka.ru