Что нужно знать о конкурсе «Новые имена в моде» — 2025: стажировка у лучших дизайнеров, показ и съемка Собака.ru

Каждый год мы открываем новые имена в индустрии моды и дизайна: проводим конкурс, организуем большой показ и помогаем молодым дизайнерам прозвучать на всю страну. Что ждет участников в 2025? Рассказываем по порядку!
Победители «Новых имен в моде» — 2022 и лауреаты «ТОП50»—2023 Manicure Vampire
Что такое «Новые имена в моде»?
Конкурс объединяет тех, кто сегодня создает будущее моды в России: молодых дизайнеров одежды, украшений и аксессуаров. Вы можете быть из любого города, любого возраста и образования, главное — наличие собственной коллекции одежды и возраст бренда не более 3-х лет. Мы придумали этот конкурс в 2007 году и с тех пор открыли множество новых талантов: Юрий Питенин (Saint-Tokyo), Рома Уваров (Roma Uvarov Design), Ксения Кудряшова (BITTE_RUHE), Александра Гапанович (Gapanovich), Анастасия Соломеина (Colomeinysh), а также многие другие бренды. Попробуйте и вы!
Победители проекта «Новые имена в моде» — 2018: Рома Шарук, Ольга Матюхина, Дюша Васильева, Ди Багре, Алина Есенина, Влад Мартыненко, Луиза Алханашвили, Алина Иванова, Рома Уваров (слева-направо)
Как принять участие
- Загрузите (с 17 декабря по 10 февраля) не менее десяти фотографий восьми луков (для одежды) и не менее восьми фотографий шести моделей (для аксессуаров): все фотографии должны быть сделаны с разных ракурсов и при хорошем освещении;
- Добавьте небольшой рассказ о себе, о своей коллекции и прикрепите свое фото.
14 февраля начнется читательское голосование, которое продлится до 28 февраля, а 5 марта мы объявим победителей, их будет десять: девять из них определит наше экспертное жюри (о нем мы расскажем чуть позже), а один будет выбран путем открытого голосования на сайте.
До 10 февраля все заявки будут проходить модерацию и только в случае соответствия правилам будут допущены до участия в конкурсе.
Если что-то не получается, пишите на почту fashion2025@sobaka.ru
Какие есть номинации?
Вы можете отправить заявки по трем номинациями: «Одежда», «Аксессуары» и «Экологичная и этичная мода». Обратите внимание, что при создании заявки для номинации «Экологичная и этичная мода» необходимо объяснить, почему вы претендуете на это звание в описании своей коллекции. Такие заявки будут оцениваться специальными экспертами.
Валентина Ясень в наряде No Man лауреата конкурса «Новые имена в моде» — 2022 Ольги Баска
Что получат победители?
Традиционно мы выбираем десять победителей — девять выбирает экспертное жюри, состав которого мы сообщим позже, а один определяется читательским голосованием. Все победители получают возможность участия в большом финальном показе, моделями на котором станут (кроме профессионалов!) звезды и друзья Собака.ru, а первые ряды займут ведущие эксперты индустрии. Помимо этого победители получают всестороннюю информационную поддержку и специальные призы от каждого из членов жюри — съемки, стажировки и пиар.
Оставляйте заявку по ссылке. Сейчас — самое время!
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