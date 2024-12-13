10 книг об истории моды: выбор журналиста и искусствоведа Анатоля Вовка

Зарубежные современники могли рассуждать о несовершенствах государственного управления Российской империи, но им было не под силу упрекнуть гардеробы и ювелирные украшения русских императриц в чем-либо. Если вас интересует династия Романовых и то, как выглядели бальные, вечерние и повседневные наряды цариц, как они собирались в путешествия и чем занимались в свободное время, то советую поискать эту букинистическую редкость.