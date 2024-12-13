10 книг об истории моды: выбор журналиста и искусствоведа Анатоля Вовка

Анатоль Вовк — журналист, историк мод, создатель телеграм-канала Anatole Vovque (с фэшн-ликбезами и разборами селебрити-луков!), у которого весной выходит книга о Русском бале 1903 года (культурологический триллер-блокбастер!). По просьбе Собака.ru Анатоль поделился личным топом книг об истории моды — от ретроспективы модного дома Christian Dior и путеводителя по фондохранилищам музея Виктории и Альберта (твой XVIII век!) до летописи русского панк-авангарда 1990-х и кутюрных реликвий Валентина Юдашкина.
The Dior Series
Каждый из томов юбилейного издания, приуроченного к 70-летию Christian Dior, посвящен одному из креативных директоров модного дома. Благодаря многотомнику издательства Assouline можно увидеть все великолепие кутюра, созданного Кристианом Диором, Ивом Сен-Лораном, Марком Боаном, Джанфранко Ферре, Джоном Гальяно, Рафом Симонсом и Марией Грацией Кьюри.
«Сокровища Алмазного фонда России»
В своей будущей книге мы с соавтором детально описываем ювелирные коллекции императорской фамилии, великокняжеских и княжеских семей — как специалисту, мне очень интересно разглядывать качественные фотографии украшений, которые были частью собрания Российской империи. Альбом Алмазного фонда станет настоящим открытием для всех, кто пассионарно относится к драгоценностям.
Мария Мерцалова «Костюм разных времен и народов»
«Костюм разных времен и народов» в 4 томах, М.Н. Мерцалова
Если вы хотите знать, что такое упелянд, пурпуэн, жюстокор и вертюгаден, то вам нужен трехтомник историка моды Марии Николаевны Мерцаловой «Костюм разных времен и народов». Никто в российской практике и в отечественной искусствоведческой науке не проводил такого глубокого лингвистического, художественного и стилистического анализа произведений мировой художественной культуры, живописи, графики и костюма, как этот талантливый исследователь. Не знаете, с чего начать изучение моды — пожалуйста, Мерцалова даст вам хороший фундамент для дальнейшего развития.
Миша Бастер «Перестройка моды»
Авангардная, концептуальная, креативная мода 1990-х годов — именно о ней можно прочитать в интересном труде «Перестройка моды» художника Миши Бастера. Книга доказывает, что Россия не кутюром едина, что русская мода – это не только павловопосадский платок, богато вышитые платья или сказочные мотивы, а важнейший постмодернистский манифест.
Fashion Designers at the Opera
Fashion Designers at the Opera: Matheopoulos, Helena. Thames & Hudson, 2011
Книга рассказывает, как великие кутюрье прошлого и настоящего (Миучча Прада! Эмануэль Унгаро! Кристиан Лакруа! Виктор и Рольф!) изменили мир театральной костюмерии, а зрительское наслаждение зиждилось не только на прекрасных голосах исполнителей, но и на блеске каждого сценического образа.
Victoria & Albert Museum. Fashion in Detail: 19th Century
Victoria & Albert Museum. Fashion in Detail: 19th Century, Lucy Johnston and Claire Wilcox, V&A Publishing
Книги музея Виктории и Альберта, основанные на экспонатах из хранилищ, детально рассказывают о моде XVIII, XIX и XX столетия. Костюмы женщины-модельера Жанны Пакен и виртуоза сюрреализма Эльзы Скиапарелли, Chanel 1930-х и 1950-х годов, вышитые пайетками костюмы и платья «королевы драпировок» Мадам Гре — как и с Dior, я советую подробно изучить всю серию этих книг.
Fashion: Treasures of the Museum of Fine Arts, Boston
В издании собраны сокровища Музея изящных искусств Бостона — это украшения середины XIX века, платья Чарльза Фредерика Уорта, жемчужные ожерелья, большие шляпы, туфли Роже Вивье и даже одежда известного голливудского костюмера Трэвиса Бентона. Все это можно увидеть наравне с коллекциями Александра Маккуина, Кристиана Диора, Джеффри Бина и Кристиана Лакруа. Изучайте моду в любом удобном для вас месте — маленькая книга запросто поместится на ладони или в клатче. Наслаждение будет множиться, удваиваться и утраиваться!
«Monument du costume. Картины жизни конца XVIII столетия»
«Monument du costume. Картины жизни конца XVIII столетия», Успенский Василий, Ретиф де ла Бретон, Веденеева Н., Арт-Волхонка, 2020
Книга детально описывает быт людей XVIII столетия (эпохи галантных и опасных связей!) — в ней собрано множество нюансов объектов декоративно-прикладного искусства: пряжки для дамской обуви, туфельки с каблучком а-ля-Помпадур, платье à l'anglaise, остроносые дамские туфли и большое количество гравюр. А еще издание оформлено в лучших традициях графического дизайна и книжного дела — оно даст вам усладу от просмотра и позволит погрузиться во времена далекого, но столь манящего своей помпезностью, роскошью и декоративностью периода рококо.
«Российские императрицы. Мода и стиль. Конец ХVIII – начало ХХ века»
«Российские императрицы. Мода и стиль. Конец ХVIII – начало ХХ века», Евдокимова А. А., Кучково поле, 2013
Зарубежные современники могли рассуждать о несовершенствах государственного управления Российской империи, но им было не под силу упрекнуть гардеробы и ювелирные украшения русских императриц в чем-либо. Если вас интересует династия Романовых и то, как выглядели бальные, вечерние и повседневные наряды цариц, как они собирались в путешествия и чем занимались в свободное время, то советую поискать эту букинистическую редкость.
Valentin Yudashkin: 25 ans de création
Valentin Yudashkin: 25 ans de création, Valentin Yudashkin, Karina Dobrotvorskaya, Alexey Tarkhanov, Editions de la Martinière, 2013
Валентин Абрамович Юдашкин — выдающийся кутюрье, первый из когорты творцов-наследников советского дизайна сумевший оказаться в парижском Синдикате Высокой моды. Фотографии с Натальей Водяновой на снегу, детали вышивок, эскизы и цитаты дизайнера, а также неопубликованные снимки, которые нельзя найти в интернете, — в книге собраны важнейшие архивные документы модного дома Valentin Yudashkin.
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