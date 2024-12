Рианна, Джулия Фокс, Алекса Чанг: лучшие образы British Fashion Awards 2024

Очевидное — невероятное: Джонатан Андерсон второй год подряд получил главную награду BFA «Лучший дизайнер года». «Я люблю моду. Она заставляет меня вставать с постели каждое утро», — сказал Джонатан во время награждения, а затем обратился к Тому Форду, получившему приз за бесценный вклад в развитие модной индустрии. «Каждый раз, когда происходит что-то хорошее, Том Форд находится с нами в одной комнате».

Тем временем Симон Роша признана лучшим британским дизайнером женской одежды, а Грейс Уэльс Боннер — лучшей в мужском сегменте одежды. Многообещающие фрешмены — 16Arlington и Ahluwalia, плюс жюри отметило спецпризом лондонский кампейн Gucci «We Will Always Have London» с Дебби Харри, снятый Нан Голдин. Лучшим дизайнером аксессуаров признан Stephen Jones, лучшей моделью — Алекс Консани, а A$AP Rocky — арт + фэшн визионером.