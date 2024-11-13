Какие перстни (спойлер: с посланиями!) носили герои «Венецианского купца» и «Как вам это понравится» Уильяма Шекспира? Отрывок из книги «Литература и мода» Марины Скульской

В издательстве «Дитон» выходит книга «Литература и мода: от мстительного платка Отелло до магического берета Татьяны» Марины Скульской — новый (и максимально иллюстративный!) гид историка моды по костюмам, аксессуарам, украшениям, прическам, парфюмерии и цветовым нюансам в произведениях мировой классики. Как выглядела прическа «à l'oiseau royal» из «Пиковой дамы» или рукава «à l’imbecille» из «Барышни-крестьянки» Пушкина? Что общего у горохового пальто Салтыкова-Щедрина и сползшего набрюшника Пастернака? И почему Гамлет у Шекспира сравнивает женскую любовь со стихами для перстня, а Лизандр в «Сне в летнюю ночь» потрясает воображение Гермии браслетами, сплетенными из собственных волос?

Отдел моды Собака.ru публикует главу «Стихи для перстня»: в ней рассказывается о заклинаниях, молитвах и пожеланиях, украшавших старинные драгоценности, а также об отражении традиции ювелирных посланий в пьесах Шекспира и «Дневнике» Сэмюэла Пипса.