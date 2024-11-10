Деми Мур — 62! За что мы любим стиль звезды «Субстанции»?

Хотя профессиональная слава пришла к Мур именно после роли в «Привидении», папарацци приметили актрису еще в конце 80-х, когда Деми вышла под руку с Брюссом Уиллисом. После стремительной женитьбы (всего через четыре месяца после знакомства) пара стала одной из самых обсуждаемых в Голливуде — за их отношениями следили все, а выходы на красных ковровых дорожках неизменно попадали на страницы журналов. Тогда актриса вечерним платьям предпочитала маскулинные смокинги, строгие тройки в тонкую полоску в тандеме со шляпой-котелком, а если платья, то пиджачные мини.

В 1991 году беременная (и полностью обнаженная) Мур позировала для легендарной Энни Лейбовиц — фотография попала на обложку Vanity Fair и запустила тренд на statement pregnacy. Статистику рождаемости не проверяли, но округлившихся животов в глянце и соцсетях точно стало больше — вспоминаем iconic выходы Рианны, ню-съемку Ники Минаж, а Эмили Ратаковски и Ксения Собчак вовсе повторили Demi’s Big Moment (первая — для вечеринки в честь Хеллоуина, вторая — на обложке Tatler). Даже сам Vanity Fair процитировал себя — только уже с Сереной Уильямс в главной роли. В 1997 году актриса шокировала зрителей уже не беременным ню, а лысой головой — во время съемок «Солдата Джейн» Мур сбрила волосы прямо перед камерой. Чтобы подчеркнуть короткую стрижку, она переоделась из маскулинных костюмов в феминные макси — на премьере фильма появилась в черном платье с глубоким декольте, а чуть позже на красной дорожке «Эмми» — в приталенном темно-синем, полностью обшитом пайетками.

Спустя несколько лет пара Мур-Уиллис подала на развод, и следующим мужем Деми стал Эштон Кутчер. На смену минимализма 90-х пришел гламур нулевых — Мур выгуливала полупрозрачные платья, из-под которых выглядывали колготки-сетка и кружевные лифчики, приталенные фуксийные мини и короткие сверкающие комбинации в сочетании с шубами. Для мероприятий с дресс-кодом black tie актриса выбирала макси — белоснежные, шифоновые с оборками или кобальтовые бандо. Тогда появились и ее неизменно распущенные черные волосы — всегда длинные (больше эксперимент «Солдата Джейн» Мур не повторяла) и почти никогда не уложенные.

В 2010-х Деми Мур исчезла с большого экрана и участвовала лишь в нескольких независимых фильмах. В то же время случился брачный кризис — измены Кутчера привели к расставанию, и Мур переживала его с помощью запрещенных веществ. В 2012 году актрису госпитализировали с передозировкой, после курса реабилитации она стала редким гостем светских мероприятий. Одно из них — благотворительный вечер, который организовал фонд помощи женщинам в борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. Для красной ковровой дорожки она выбрала бургунди двойку, надетую на голое тело с парой акцентных босоножек, а позже — в 2019-ом – она появилась под руку с худруком Saint Laurent Энтони Ваккарелло на розовом ковре Met Gala в приталенном черном макси с экстра-декольте и массивными острыми плечами.