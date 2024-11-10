Деми Мур — 62! За что мы любим стиль звезды «Субстанции»?

Прежде, чем стать лицом культа молодости (или борьбы с ним?), Деми Мур раздавала не только стиль на красных ковровых дорожках (сначала под руку с Брюсом Уиллисом, а потом — с Эштоном Кутчером), но и пощечины общественному вкусу на экранах и страницах глянца — вспоминаем бритую голову в «Солдате Джейн» и голую обложку Vanity Fair. В честь дня рождения актрисы рассказываем о ее лучших выходах.
Деми Мур и Брюс Уиллис на премьере фильма «Солдат Джейн», 1997
Деми Мур и Брюс Уиллис на церемонии награждения премии «Эмми», 1997
Деми Мур и Эштон Кутчер на спецпоказе фильма «Ангелы Чарли 2: Только вперед», 2003
Деми Мур и Донна Каран на гала-концерте Fashion Group International Night of Stars Awards, 2003
Деми Мур и Эштон Кутчер, Голливуд, 2005
Деми Мур и Румер Уиллис на Голливудском турнире по домино, 2008
Деми Мур и Эштон Кутчер на премьере фильма «Без изъяна», 2008
Берлинский кинофестиваль, 2009
Деми Мур и Эштон Кутчер на премьере фильма «Слезы счастья» в рамках Берлинского кинофестиваля, 2009
Вечеринка в честь Дня святого Валентина, 2010
Вечеринка перед церемонией награждения премии «Оскар», 2010
Церемония награждения премии «Оскар», 2010
Премьера фильма «Семейка Джонсов», 2010
Деми Мур и Эштон Кутчер на The Gentlemen's Ball, организованном журналом GQ, 2010
Деми Гайнс появилась на свет в семье 19-летней Беверли Вирджинии и 18-летнего Дэнни Джина Гайнса, который вовсе не был отцом девочки — биологический родитель бросил Беверли еще до рождения дочери. В придачу к злоупотребляющим алкоголем родителям, бедности и вечным переездам Деми страдала от косоглазия и сильно комплексовала по поводу своей внешности. От дефекта ей удалось избавиться в подростковом возрасте, а позже с помощью пластических операций она поправила нос и форму лица. Актриса никогда не скрывала хирургических манипуляций и в интервью Harper's Bazaar говорила: «Хотите сделать пластику, о которой давно мечтаете, но боитесь общественного мнения? Мы живем в поразительное время, когда женщин, с одной стороны, критикуют за "чрезмерное" увлечение собственной внешностью, а с другой — начинают обсуждать, как только мы теряем форму. Мой вывод из этой ситуации простой: живи как хочешь, девочка!».
В 16 лет Деми бросила школу и родителей ради работы в модельном агентстве — в паре со съемками в ее жизнь пришли нескончаемые вечеринки, а вместе с ними и наркотики. Позже актриса признавалась: «В начале своей карьеры я шла по пути самоуничтожения. Независимо от того, какие успехи у меня были, я никогда не чувствовала себя достаточно хорошо. Я не чувствовала себя полезной. И этот путь саморазрушения очень быстро привел меня к кризису». Первая роль случилась, когда Деми Мур (уже не Гайнс — известная фамилия досталась ей от первого мужа, музыканта Фредди Мура) было 20 лет — в теле-сериале «Главный госпиталь». После незначительных появлений в нескольких молодежных драмах и главной роли в фильме «Седьмое значение» Мур снялась в культовом «Привидении» — самый кассовый фильм 1990 года мгновенно принес актрисе не только известность и главные роли в фильмах «Непристойное предложение» и «Стриптиз», но и гонорар в 10 000 000 долларов за один фильм (больше Мур в то время не получал никто).
Премьера фильма «Предел риска», 2011
Благотворительная вечеринка PSLA Autumn Party, 2014
Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре, 2014
Церемония награждения премии Гильдии киноактеров США, 2016
Благотворительное мероприятие Goldie's Love In For Kids, организованное актрисой Голди Хоун, 2016
Peggy Albrecht Friendly House's 29th Annual Awards Luncheon, 2018
Деми Мур и Энтони Ваккарелло на Met Gala, 2019
Церемония вручения награждения премии Elle Women in Hollywood, 2021
Церемония награждения премии Innovator Awards, организованной журналом WSJ, 2021
Показ Saint Laurent FW'22/23, 2022
Церемония награждения премии Fashion Trust US Awards, 2023
Показ Saint Laurent SS'24, 2023
Церемония награждения премии CFDA Fashion Awards, 2023
Премьера сериала «Вражда: Трумэн Капоте против „лебедей“», 2024
Спецпоказ фильма Common Ground, 2024
Вечеринка в честь премии «Оскар», организованная журналом Vanity Fair, 2024
Хотя профессиональная слава пришла к Мур именно после роли в «Привидении», папарацци приметили актрису еще в конце 80-х, когда Деми вышла под руку с Брюссом Уиллисом. После стремительной женитьбы (всего через четыре месяца после знакомства) пара стала одной из самых обсуждаемых в Голливуде — за их отношениями следили все, а выходы на красных ковровых дорожках неизменно попадали на страницы журналов. Тогда актриса вечерним платьям предпочитала маскулинные смокинги, строгие тройки в тонкую полоску в тандеме со шляпой-котелком, а если платья, то пиджачные мини.
В 1991 году беременная (и полностью обнаженная) Мур позировала для легендарной Энни Лейбовиц — фотография попала на обложку Vanity Fair и запустила тренд на statement pregnacy. Статистику рождаемости не проверяли, но округлившихся животов в глянце и соцсетях точно стало больше — вспоминаем iconic выходы Рианны, ню-съемку Ники Минаж, а Эмили Ратаковски и Ксения Собчак вовсе повторили Demi’s Big Moment (первая — для вечеринки в честь Хеллоуина, вторая — на обложке Tatler). Даже сам Vanity Fair процитировал себя — только уже с Сереной Уильямс в главной роли. В 1997 году актриса шокировала зрителей уже не беременным ню, а лысой головой — во время съемок «Солдата Джейн» Мур сбрила волосы прямо перед камерой. Чтобы подчеркнуть короткую стрижку, она переоделась из маскулинных костюмов в феминные макси — на премьере фильма появилась в черном платье с глубоким декольте, а чуть позже на красной дорожке «Эмми» — в приталенном темно-синем, полностью обшитом пайетками.
Спустя несколько лет пара Мур-Уиллис подала на развод, и следующим мужем Деми стал Эштон Кутчер. На смену минимализма 90-х пришел гламур нулевых — Мур выгуливала полупрозрачные платья, из-под которых выглядывали колготки-сетка и кружевные лифчики, приталенные фуксийные мини и короткие сверкающие комбинации в сочетании с шубами. Для мероприятий с дресс-кодом black tie актриса выбирала макси — белоснежные, шифоновые с оборками или кобальтовые бандо. Тогда появились и ее неизменно распущенные черные волосы — всегда длинные (больше эксперимент «Солдата Джейн» Мур не повторяла) и почти никогда не уложенные.
В 2010-х Деми Мур исчезла с большого экрана и участвовала лишь в нескольких независимых фильмах. В то же время случился брачный кризис — измены Кутчера привели к расставанию, и Мур переживала его с помощью запрещенных веществ. В 2012 году актрису госпитализировали с передозировкой, после курса реабилитации она стала редким гостем светских мероприятий. Одно из них — благотворительный вечер, который организовал фонд помощи женщинам в борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. Для красной ковровой дорожки она выбрала бургунди двойку, надетую на голое тело с парой акцентных босоножек, а позже — в 2019-ом – она появилась под руку с худруком Saint Laurent Энтони Ваккарелло на розовом ковре Met Gala в приталенном черном макси с экстра-декольте и массивными острыми плечами.
Met Gala, 2024
Показ Gucci Resort'25, 2024
Премьера фильма «Виды доброты» в рамках Каннского кинофестиваля, 2024
Каннский кинофестиваль, 2024
Премьера фильма «Субстанция» в рамках Каннского кинофестиваля, 2024
Фотоколл фильма «Субстанция» в рамках Каннского кинофестиваля, 2024
Благотворительный гала-ужин amfAR в рамках Каннского кинофестиваля, 2024
SCAD Savannah Film Festival, 2024
Красная дорожка сериала «Вражда: Трумэн Капоте против „лебедей“», 2024
Международный кинофестиваль в Торонто, 2024
Премьера фильма «Субстанция» в рамках Международного кинофестиваля в Торонто, 2024
Показ сериала «Землевладелец», 2024
Новая эра Мур наступила с приходом 2020-х. Ее любимый цвет (как и в 90-х) — черный. Однако фэшн-подход стал более экспериментальным — вместо лаконичных комбинаций она выбирала бандо с асимметричными драпировками, прозрачные макси со спущенными плечами, а костюмы чередовала с комбинезонами в сочетании ультрамариновыми перчатками. С 2023 года за выходы актрисы отвечает стилист Брэд Горески — на премьеру второго сезона сериала «Вражда» он одел ее в черно-белое платье Balmain с силуэтом лебедя, украшенным бисером и перьями, на оскаровскую вечеринку Vanity Fair — в шоколадное атласное макси с вырезами на груди, а на рокфор-ковер Met Gala — в фантазийное платье с каркасным сердцем и мега-бутонами Harris Reed. С приходом Горески образы Деми Мур вернулись в топы Best Dressed — в свои 61 она выгуливает (кроме чихуахуа по кличке Pilaf) секси-комбинации с полупрозрачным кружевом, античные макси с глубоким вырезом на груди и приталенные жилеты в тандеме с атласными шароварами.
Несмотря на то, что новый фильм «Субстанция», где Мур снялась в главной роли, доводит до абсурда и высмеивает (хотя во время просмотра совсем не до смеха) культ молодости и красоты, на премьере в Каннах актриса выглядит так, будто без биотехнологической магии точно не обошлось. По Круазет она ходит в сидящих точно по фигуре платьях и комбинезонах с точеными лифами, атласных mermaid-макси и ladylike миди в горошек. А для премьеры в Торонто одевается в сложносочиненную комбинацию из алой кожи и вариацию на тему любимого костюма — атласную юбку с высокой посадкой (с имитацией комербанда), приталенную рубашку и галстук.
Упомянутый выше, пожалуй, главный фильм года — боди-хоррор «Субстанция» Корали Фаржа — заворачивает в обертку сатиры человеческий (будем честны, женский) страх перед старостью, ведь, как говорит телепродюсер, уволивший героиню Мур именно по причине возраста: «В 50 у женщин все останавливается». Но если у Элизабет Спаркл все заканчивается в 50, то у 62-летней Деми Мур, кажется, все только начинается — фильм получил награду за лучший сценарий на Каннском кинофестивале и уже готов сместить «Барби» с места главного феминистского кино, а роль Спаркл считают одной из знаковых в карьере актрисы.
«Работа над "Субстанцией" принесла мне освобождение — осознание того, кем я являюсь в свои почти 62 и что мне не нужно играть по каким-либо правилам. Я помню, как давным-давно случайно услышала, что в определенном возрасте женщинам не стоит носить длинные волосы. Думаю, подсознательно я бросила вызов этой мысли, потому что, если кто-то так считает, то это не значит, что так и должно быть».
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