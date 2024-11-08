10 лучших книг о моде и мужском стиле: выбор журналиста Александра Рымкевича

В отличие от британцев, итальянцы не слишком старательно исследуют собственное модное наследие. Лучшие книги о нем написали иностранцы. Однако эта монография, вне всякого сомнения, одна из лучших, когда-либо написанных о моде. К тому же, она богато проиллюстрирована и отличается очень красивым макетом. В ней впервые открыто говорится о том, что истоки феномена Made in Italy нужно искать в эпохе фашизма. Многие описанные в ней примеры будут очень близки современному читателю.