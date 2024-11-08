10 лучших книг о моде и мужском стиле: выбор журналиста Александра Рымкевича

Александр Рымкевич — журналист (в анамнезе — главред The Rake, Robb Report), создатель телеграм-канала Bon Mot (с авторской неовинтажной рубрикой #ктовпальто!) и эксперт мужской моды. По просьбе Собака.ru Александр поделился личным топом книг о фэшн-индустрии и стиле — от ультимативного джентельменского гида до летописи квартала Сэвил-роу и автобиографии герцога Винздорского.
The Duke of Windsor. A family album
The Duke of A Family Album by The Duke of Windsor. Cassell & Company, 1960 1st Edition
В этой автобиографической книге герцог Виндзорский вспоминает юные годы и рассказывает о становлении джентльмена на личном примере. Его результат, а именно брак с Уоллис Симпсон и отречение от британского престола, нам хорошо известны. Впрочем, многие ответы найдутся в самой книге, тут весь фрейдистский набор: и властный отец Георг V, и строгость воспитания, и подростковый бунт. Ценителям стиля будут интересны обширные фрагменты о том, как поиски свободы сформировали стиль «самого хорошо одетого мужчины ХХ века».
Гленн О’Брайен. «Быть джентльменом»
Быть джентльменом. Гид по стилю, этикету и жизни для современного мужчины, Г. О’Брайен. Эксмо, 2012
Эта книга вышла до того, как неолиберальные ценности потрясли фундамент маскулинности. И хотя известный американский публицист и музыкальный журналист Гленн О’Брайан явно предчувствовал грядущий культурный слом, в своем сборнике эссе он выводит образ вполне классического джентльмена, который пытается выжить в современном мире. Помимо вполне прикладных советов по стилю, автор остроумно высказывается по широкому кругу вопросов: от того, как джентльмен должен отвечать на хамство, до того, как адекватно воспринимать неизбежное старение.
David Tang. Rules for Modern Life
Уход из жизни в 2017 году self-made миллиардера, гедониста и многолетнего автора моей любимой колонки Agony Uncle в FT Weekend, стал огромной утратой для мировой сокровищницы литературного остроумия. По счастью, некоторые из его блистательных и хлестких ответов читателям собрана в этой книге. Не взирая на авторитеты и общественное мнение (чаще всего неправильное), сэр Дэвид честно говорит, что он думает по поводу ношения галстуков-бабочек, смокингов и почему авиакомпания Emirates и Дубай в целом — апофеоз дурновкусия.
Farid Chenoune. A History of Men’s Fashion
History of Men's Fashion Hardcover by Farid Chenoune. Flammarion, 1996
Эту редкую книгу я считаю лучшей монографией об истории мужской моды. Исследуя стиль от XVIII века до 1990-х, Фарид Шенун приводит такое количество малоизвестных фактов, исторических анекдотов и редчайших иллюстраций, что читать его книгу можно буквально с любого места и возвращаться к ней бесконечно. Правда, интересна она будет скорее профессионалам.
Richard Walker. The Savile Row History
Savile Row Story: An Illustrated History by Richard Walker, Prion / Multimedia Books, First Edition, 1988
По части влияния на современный мужской стиль англичане, возможно, и проиграли битву итальянцам и французам, но хотя бы постарались увековечить свою былую славу в литературных трудах. Практически каждое историческое ателье из числа легенд джентльменских кварталов и Сэвил-роу выпустило о себе книгу. Эту можно считать первоисточником, во многом на нее опирался и Джеймс Шервуд, нынешний главный летописец Сэвил-роу.
Fashion at the Time of Fascism
Fashion at the Time of Fascism: Italian Modernist Lifestyle Between 1922 and 1943 by Mario Lupano, Alessandra Vaccari, Damiani, 2009
В отличие от британцев, итальянцы не слишком старательно исследуют собственное модное наследие. Лучшие книги о нем написали иностранцы. Однако эта монография, вне всякого сомнения, одна из лучших, когда-либо написанных о моде. К тому же, она богато проиллюстрирована и отличается очень красивым макетом. В ней впервые открыто говорится о том, что истоки феномена Made in Italy нужно искать в эпохе фашизма. Многие описанные в ней примеры будут очень близки современному читателю.
Dana Thomas. Deluxe
Deluxe: How Luxury Lost Its Luster Paperback by Dana Thomas, Penguin Books, Reprint edition 2008
Американская журналистка Дана Томас исследует моду с истинно репортерским подходом. Хотя ее книга вышла в 2007 году, что для такой стремительно меняющейся индустрии равносильно тому, как если бы она была написана на пергаменте, ее идеи остаются поразительно актуальными. Уже тогда Томас отмечала, что качество люксовых брендов падает, цены растут, холдинги богатеют, а коммерция лишает моду всякой магии. Пытаясь разобраться, почему это происходит, Томас заходит довольно далеко.
Жорис-Карл Гюисманс. «Наоборот»
В одном из важнейших романов эпохи fin-de-siècle выведен образ эксцентрика, герцога дез Эссента, за которым угадывается фигура графа Робера де Монтескью. Правда и художественный вымысел настолько тесно переплетены в этом произведении, — известно, что Гюисманс был так впечатлен фигурой Монтескью, что устроил за ним настоящую слежку, — что даже не стоит пытаться отделить их друг от друга. Просто воспринимайте роман как тревожный сон декадента за пять секунд до пробуждения.
Richard Martin. Jocks & Nerds: Men's Style in the Twentieth Century
Jocks & Nerds: Men's Style in the Twentieth Century by Richard Martin, Rizzoli International Publications, First Edition, 1989
Автор этой прекрасно иллюстрированной книги, фотографии из которой точно не найти в Интернете, предлагает несколько необычный взгляд на мужскую моду ХХ века. Он представляет ее как вечное противостояние двух образов: «спортика» и «ботаника». Ему удается выстроить довольно логичный и последовательный ряд примеров, доказывающих свою теорию. Глядя на тенденции последних лет, я склонен согласиться со многими его идеями.
Geoffrey Aquilina Ross. The Day of The Peacock. Style for Men 1963-1973
The Day of The Peacock. Style for Men 1963-1973 by Geoffrey Aquilina Ross, Victoria & Albert Museum, 2011
Этот альбом был издан к одноименной выставке в музее V&A и посвящен одному из самых ярких (в буквальном смысле) десятилетий британской моды. «Павлинья революция» изменила традиции Сэвил-роу, которые казались незыблемыми, и оказала огромное влияние на мужскую моду, которое ощущается по сей день.
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