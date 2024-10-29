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Лучшие (и худшие!) выходы CFDA 2024: Кайли Дженнер, Пэрис Хилтон, Энни Лейбовиц, Анна Винтур

В Нью-Йорке (а именно — в Американском музее естественной истории на Манхэттене) отгремела премия Council of Fashion Designers of America (CFDA) Fashion Awards 2024 — модный «Оскар», вручаемый Гильдией модельеров Америки главным передовикам и ролевым моделям индустрии. Подводим итоги события и разбираем классные (и не очень) образы гостей CFDA.

Лучшие выходы

Кайли Дженнер в Jean Paul Gaultier
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Кайли Дженнер в Jean Paul Gaultier 

Анна Винтур
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Анна Винтур

Энни Лейбовиц
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Энни Лейбовиц

Синтия Эриво в Gap
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Синтия Эриво в Gap

Винни Харлоу в Kate Barton
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Винни Харлоу в Kate Barton

Тейлор Хилл в Cult Gaia
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Тейлор Хилл в Cult Gaia

Тайла в архивном Gucci SS'96
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Тайла в архивном Gucci SS'96

Ребекка Холл в Proenza Schouler
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Ребекка Холл в Proenza Schouler

Сиара в Vera Wang
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Сиара в Vera Wang

Блейк Лайвли в Michael Kors
Getty Images

Блейк Лайвли в Michael Kors

Пэрис Хилтон в Oscar de la Renta
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Пэрис Хилтон в Oscar de la Renta

Кэти Холмс в Carolina Herrera
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Кэти Холмс в Carolina Herrera

Вот главные итоги CFDA 2024: 

  • Лучший дизайнер женской одежды — Рейчел Скотт в Diotima (в прошлом году получила премию как лучший начинающий дизайнер!)
  • Лучший дизайнер мужской одежды — Вилли Чаварриа в Willy Chavarria
  • Лучший дизайнер аксессуаров — Рауль Лопес в Luar
  • Лучший начинающий дизайнер — Генри Занков в Zankov (итальянский бренд с русскими корнями!)
  • Икона стиля — Эрика Баду 
  • Международный дизайнер года — Дэниел Розберри в Schiaparelli 
  • Награда за «позитивные перемены» — Майкл Корс
  • Media Award — Энни Лейбовиц (награду вручала Анна Винтур!)
Рейчел Скотт
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Рейчел Скотт

Парома Эльсессер в Diotima
Getty Images

Парома Эльсессер в Diotima

Нара Смит в Ralph Lauren
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Нара Смит в Ralph Lauren

Эрика Баду в Thom Browne
Getty Images

Эрика Баду в Thom Browne

Алекс Косани в Area
Getty Images

Алекс Косани в Area

Даррен Крисс в Christian Siriano
Getty Images

Даррен Крисс в Christian Siriano

Эми Гриффин
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Эми Гриффин

Пиа Вуртцбах в Carolina Herrera
Getty Images

Пиа Вуртцбах в Carolina Herrera

Синтия Эриво
Getty Images

Синтия Эриво

Омар Аполло в Willy Chavarria
Getty Images

Омар Аполло в Willy Chavarria

Мона Тугаард в Michael Kors
Getty Images

Мона Тугаард в Michael Kors

Сабрина Эльба
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Сабрина Эльба 

А что по лукам? Пока Анна Винтур учила виртуозно сочетать клетку с цветочным принтом, Энни Лейбовиц примерила каноничный бархатный костюм, а певица Тайла вместе со стилистом Роном Хартлебеном (он же работает над образами восходящей поп-звезды Сабрины Карпентер) выбрала ажурное brat-платье Gucci из архивной коллекции SS'96. А звезда «Хора» Даррен Крисс заручился поддержкой Кристиана Сириано, чтобы повторить виральный юбочный образ Билли Портера.

Главный кутюрный лук CFDA — Кайли Дженнер в готическом платье-вороне Jean Paul Gaultier руки Хайдера Аккермана. Тем временем Мона Тугаард поддержала тренд на кружево в коктейльном мини из новой коллекции Michael Kors, а за хрестомайтийные красные гранд-розы от Oscar de la Renta проголосовала Пэрис Хилтон. 

Еще один тренд с красной дорожки — оккультистский фэшн-вайб в духе Мишель Лами: пришелся по душе ведущей CFDA Синтии Эриво в кастомном Gap и монументальном колье, Алекс Косани в рукастом платье Area, а главное — Эрике Баду, поженившей костюмный кокон Thom Browne с языческим обвесом (в итоге получилась офискорная версия Калипсо).

Худшие выходы

Коко Роша в Kobi Halperin
Getty Images

Коко Роша в Kobi Halperin

Рэми Бадер
Getty Images

Рэми Бадер

Ла Ла Энтони в Jacquemus
Getty Images

Ла Ла Энтони в Jacquemus

Эддисон Рэй в Thom Browne
Getty Images

Эддисон Рэй в Thom Browne

Валентина Феррер и Джей Бальвин
Getty Images

Валентина Феррер и Джей Бальвин

Хуана Бурга
Getty Images

Хуана Бурга

Di Mondo
Getty Images

Di Mondo

Мэдди Уайт
Getty Images

Мэдди Уайт

Давайн Джой Рэндольф
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Давайн Джой Рэндольф

Вынуждены признать: Коко Роша и Di Mondo переборщили с бурлеском, актриса Давайн Джой Рэндольф — с изобилием корсетов и рюш, а фэшн-инфлюэнсер Рэми Бадер — с тюлем и рюшами. Ведущая Ла Ла Энтони вместо CFDA с дресс-кодом creative black-tie попала на фэшн-сафари (от неуместного гротеска зебровое платье Jacquemus не спас даже глобальный тренд на анималистичные принты), звезда YouTube Мэдди Уайт увлеклась dollcore и оказалась в пряничном мире Бриджертонов, а Эддисон Рэй буквально превратилась в русалочку из-за невозможности твердо стоять на ногах в узком мермейдкорном платье Thom Browne. 

Но наиболее досадная фэшн-ошибка случилась у моделей Хуаны Бурги и Валентины Феррер, как будто стащивших ткань для нарядов с одного и того же стока. 

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