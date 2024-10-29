Лучшие (и худшие!) выходы CFDA 2024: Кайли Дженнер, Пэрис Хилтон, Энни Лейбовиц, Анна Винтур

В Нью-Йорке (а именно — в Американском музее естественной истории на Манхэттене) отгремела премия Council of Fashion Designers of America (CFDA) Fashion Awards 2024 — модный «Оскар», вручаемый Гильдией модельеров Америки главным передовикам и ролевым моделям индустрии. Подводим итоги события и разбираем классные (и не очень) образы гостей CFDA.
Лучшие выходы
Кайли Дженнер в Jean Paul Gaultier
Анна Винтур
Энни Лейбовиц
Синтия Эриво в Gap
Винни Харлоу в Kate Barton
Тейлор Хилл в Cult Gaia
Тайла в архивном Gucci SS'96
Ребекка Холл в Proenza Schouler
Сиара в Vera Wang
Блейк Лайвли в Michael Kors
Пэрис Хилтон в Oscar de la Renta
Кэти Холмс в Carolina Herrera
Вот главные итоги CFDA 2024:
- Лучший дизайнер женской одежды — Рейчел Скотт в Diotima (в прошлом году получила премию как лучший начинающий дизайнер!)
- Лучший дизайнер мужской одежды — Вилли Чаварриа в Willy Chavarria
- Лучший дизайнер аксессуаров — Рауль Лопес в Luar
- Лучший начинающий дизайнер — Генри Занков в Zankov (итальянский бренд с русскими корнями!)
- Икона стиля — Эрика Баду
- Международный дизайнер года — Дэниел Розберри в Schiaparelli
- Награда за «позитивные перемены» — Майкл Корс
- Media Award — Энни Лейбовиц (награду вручала Анна Винтур!)
А что по лукам? Пока Анна Винтур учила виртуозно сочетать клетку с цветочным принтом, Энни Лейбовиц примерила каноничный бархатный костюм, а певица Тайла вместе со стилистом Роном Хартлебеном (он же работает над образами восходящей поп-звезды Сабрины Карпентер) выбрала ажурное brat-платье Gucci из архивной коллекции SS'96. А звезда «Хора» Даррен Крисс заручился поддержкой Кристиана Сириано, чтобы повторить виральный юбочный образ Билли Портера.
Главный кутюрный лук CFDA — Кайли Дженнер в готическом платье-вороне Jean Paul Gaultier руки Хайдера Аккермана. Тем временем Мона Тугаард поддержала тренд на кружево в коктейльном мини из новой коллекции Michael Kors, а за хрестомайтийные красные гранд-розы от Oscar de la Renta проголосовала Пэрис Хилтон.
Еще один тренд с красной дорожки — оккультистский фэшн-вайб в духе Мишель Лами: пришелся по душе ведущей CFDA Синтии Эриво в кастомном Gap и монументальном колье, Алекс Косани в рукастом платье Area, а главное — Эрике Баду, поженившей костюмный кокон Thom Browne с языческим обвесом (в итоге получилась офискорная версия Калипсо).
Худшие выходы
Вынуждены признать: Коко Роша и Di Mondo переборщили с бурлеском, актриса Давайн Джой Рэндольф — с изобилием корсетов и рюш, а фэшн-инфлюэнсер Рэми Бадер — с тюлем и рюшами. Ведущая Ла Ла Энтони вместо CFDA с дресс-кодом creative black-tie попала на фэшн-сафари (от неуместного гротеска зебровое платье Jacquemus не спас даже глобальный тренд на анималистичные принты), звезда YouTube Мэдди Уайт увлеклась dollcore и оказалась в пряничном мире Бриджертонов, а Эддисон Рэй буквально превратилась в русалочку из-за невозможности твердо стоять на ногах в узком мермейдкорном платье Thom Browne.
Но наиболее досадная фэшн-ошибка случилась у моделей Хуаны Бурги и Валентины Феррер, как будто стащивших ткань для нарядов с одного и того же стока.
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