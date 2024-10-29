Лучшие (и худшие!) выходы CFDA 2024: Кайли Дженнер, Пэрис Хилтон, Энни Лейбовиц, Анна Винтур

А что по лукам? Пока Анна Винтур учила виртуозно сочетать клетку с цветочным принтом, Энни Лейбовиц примерила каноничный бархатный костюм, а певица Тайла вместе со стилистом Роном Хартлебеном (он же работает над образами восходящей поп-звезды Сабрины Карпентер) выбрала ажурное brat-платье Gucci из архивной коллекции SS'96. А звезда «Хора» Даррен Крисс заручился поддержкой Кристиана Сириано, чтобы повторить виральный юбочный образ Билли Портера.

Главный кутюрный лук CFDA — Кайли Дженнер в готическом платье-вороне Jean Paul Gaultier руки Хайдера Аккермана. Тем временем Мона Тугаард поддержала тренд на кружево в коктейльном мини из новой коллекции Michael Kors, а за хрестомайтийные красные гранд-розы от Oscar de la Renta проголосовала Пэрис Хилтон.

Еще один тренд с красной дорожки — оккультистский фэшн-вайб в духе Мишель Лами: пришелся по душе ведущей CFDA Синтии Эриво в кастомном Gap и монументальном колье, Алекс Косани в рукастом платье Area, а главное — Эрике Баду, поженившей костюмный кокон Thom Browne с языческим обвесом (в итоге получилась офискорная версия Калипсо).