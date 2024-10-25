Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: в Москве погибла историк костюма Раиса Кирсанова

Из-за пренебрежительного отношения к истории моды изучение костюма находилось в упадке в советской научной среде: малочисленные книги по теме были всего лишь неточными пересказами европейских изданий. «В одной монографии уважаемого мною исследователя было описание платья вышитого битью. Корректор не знал такого слова, посчитал это опечаткой и исправил на "платье вышитое нитью". Казалось бы, маленькая, ничтожная деталь. Но для меня это важно», — вспоминала Раиса Кирсанова в беседе с историком моды Тимом Ильясовым.

Раиса Кирсанова сумела устранить научный пробел — вопреки нехватке источников и системной дискриминации (после защиты не разрешили преподавать в институте Азии и Африки из-за национального ценза). Собрали главные книги, написанные историком костюма.