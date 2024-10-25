Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: в Москве погибла историк костюма Раиса Кирсанова

В Москве убили доктора искусствоведения и специалиста по русскому национальному костюму Раису Кирсанову — преступник проник в квартиру историка на Открытом шоссе, где забил ее до смерти. Отдел моды Собака.ru, выросший на энциклопедических книгах Раисы Мардуховны, вместе с ее учениками и коллегами рассказывает о вкладе искусствоведа в современную гуманитарную науку, а также о ее произведениях, обязательных к прочтению.
Раиса Кирсанова, фото: Анна Антонова
Всеобщий интерес к истории моды в России — заслуга Раисы Кирсановой. В 1960-х во время учебы в МГУ студентку (и несостоявшуюся манекенщицу модного дома Славы Зайцева — не взяли из-за высокого роста, 175 см!) отговаривали от исследования национального костюма в силу «малоперспективности» и «легкомысленности» сюжета. Впрочем, Раиса Мардуховна настояла на своем: сначала защитила диплом по истории японского костюма эпохи Токугава, а следом посвятила научную карьеру изучению русского наследия (теперь ни одна значимая работа по теме не обходится без ссылки на ее книги и статьи).
Раиса Кирсанова, фото: Анна Антонова
Из-за пренебрежительного отношения к истории моды изучение костюма находилось в упадке в советской научной среде: малочисленные книги по теме были всего лишь неточными пересказами европейских изданий. «В одной монографии уважаемого мною исследователя было описание платья вышитого битью. Корректор не знал такого слова, посчитал это опечаткой и исправил на "платье вышитое нитью". Казалось бы, маленькая, ничтожная деталь. Но для меня это важно», — вспоминала Раиса Кирсанова в беседе с историком моды Тимом Ильясовым.
Раиса Кирсанова сумела устранить научный пробел — вопреки нехватке источников и системной дискриминации (после защиты не разрешили преподавать в институте Азии и Африки из-за национального ценза). Собрали главные книги, написанные историком костюма.
Тим Ильясов
Историк моды, автор телеграм-канала «Тим Ильясов»
Раиса Мардуховна была великим энтузиастом истории костюма. Она занималась академическими исследованиями моды и костюма в России, когда этим еще почти никто не занимался. Для меня Раиса Мардуховна была образцом исследовательской дотошности и увлеченности, ее работы бесценны для всех нас — людей, теоретически осмысляющих моду. Я всегда буду признателен за те советы и наставления, которые Раиса Мардуховна дала мне, и всегда буду помнить наши долгие и глубокие беседы.
«Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. Костюм — вещь и образ в русской литературе XIX века»
Азбука русского костюма, в которой собраны старинные ткани и изделия, встречающиеся на страницах литературы. Что такое «крепрашель», упоминаемый Олимпиадой Самсоновной в пьесе «Свои люди — сочтемся» Александра Островского? Что за «пальместрон» носил Родион Раскольников в «Преступлении и наказании»? И откуда взялись «тюрлюрлю» у Натальи Дмитриевны Горич в «Горе от ума»?
«Я большой любитель чтения. Нередко в художественной литературе встречались упоминания костюмов героев, аксессуары, ткани, украшения, но сноски, которые описывали бы исторические предметы одежды в текстах были мало информативными или просто отсутствовали, — рассказывала Раиса Кирсанова Тиму Ильясову. — Это казалось мне очень странным и я решила, что должна все узнать сама, раз ни один словарь не пришел мне на помощь».
Леонид Алексеев
Дизайнер и основатель бренда House of Leo, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ
Первая книга Раисы Кирсановой «Костюм — вещь и образ в русской литературе XIX века» появилась у меня в 12 лет. Это была первая книга об истории моды, которая открыла мне связь времени и вещей, а также помогла мне сформировать идеи, которыми я пользуюсь до сих пор как дизайнер. Самая важная мысль, которую я вынес из ее лекций, — мода формирует образ жизни, влияет на поведение людей и формирует их привычки. Таких, как Раиса Мардуховна, — единицы.
Антон Приймак
Историк моды, коллекционер женского костюма и белья
«Розовая ксандрейка и драдедамовый платок» — книга, которая попала в мои руки, когда мне было 15 лет, и впервые с ее помощью я погрузился в удивительный мир истории моды и костюма. Именно тогда, исследовательская, научная подача материала, присущая автору, сформировала во мне серьезное отношение к истории костюма, как к дисциплине.
Наследие Раисы Кирсановой, уверен, послужит опорой для всех неравнодушных к истории и вдохновит последующие поколения на исследования и изыскания в этой области. Боль от произошедшего чрезмерна. В моей памяти живы воспоминания о нашем общении. Ее советы и наставления навсегда останутся со мной и будут подспорьем во всём, что связано с моей профессиональной деятельностью, своего рода благословением от этой удивительной женщины и большого профессионала.
«Костюм в русской художественной культуре XVIII — первой половины XX века»
Костюм в русской художественной культуре XVIII — первой половины XX века. М.: Большая рос. энцикл., 1995
Аналогичный энциклопедический путеводитель по русскому костюму, но уже в художественных произведениях: Раиса Кирсанова в словарном формате рассказывает про берты и капоты на портретах XVIII века, вычисляет скуфьи и куколи на картинах Нестерова и знакомит с историей гарибальдийки баронессы Икскуль фон Гильденбандт, написанной Ильей Репиным.
Марина Скульская
Историк моды
Блестящая монография «Костюм в русской художественной культуре XVIII — первой половины ХХ века», которую Раиса Кирсанова скромно называла «опытом энциклопедии», еще в конце 1990-х годов потрясла меня и вдохновила настолько, что я решила стать историком моды, а затем — после двадцати лет преподавательской деятельности — стала писать книги о костюме и его связях с самыми разными векторами культуры различных эпох. В каждом издании Раисы Мардуховной, будь то «Розовая ксандрейка и драдедамовый платок», «Русский костюм и быт XVIII—XIX веков» или «Сценический костюм и театральная публика в России XIX века» — неизменно и мастерски переплетаются история искусства, литературы, театра, русского традиционного и светского платья. Эти творения — уникальные исследования, настольные книги профессионалов и любителей моды… и безумно горько осознавать, что этого любимого автора и прекрасного человека больше нет с нами.
«Сценический костюм и театральная публика в России XIX века»
Шапка-мурмолка, шлафрок и турнюр из перкаля — важнее, чем кажутся: Раиса Кирсанова исследует эпоху, когда актеры сами, без помощи художника, на собственные средства заказывали костюмы для пьес современного репертуара, а критики могли возмутиться несоответствию сценического костюма социальному статусу актера. В итоге писательница совершает экскурс в мир театрального костюма XIX века и рассказывает, почему Юлия Павловна Тугина из пьесы «Последняя жертва» не могла венчаться в вуали с флёрдоранжем, а Вера Комиссаржевская решилась пренебречь чеховской ремаркой в «Чайке».
«Русский костюм и быт XVIII—XIX веков»
Бесценный свод знаний о русском костюме, в котором Раиса Мардуховна объясняет причины популярности фонтанжа в России начала XVIII века (спойлер: напоминал кокошники дворянам, переодетым Петром I из традиционного костюма в европейский наряд!), изучает эволюцию блохоловок и блошиных ловушек, а также помогает вычилисть нигилисток середины XIX века по внешнему виду (нет, дело в запрещенной литературе в руках, а в стриженой прическе и отказе от кринолинов).
«Ленты, кружева, ботинки»
Ленты, кружева, ботинки. М.: Эксмо, 2012
Рассказы о непростой связи футбольных болельщиков и древнегреческого театра (все дело цветовой символике одежды!), об открытии Христофором Колумбом
Америки резины и об огнеупорной скатерти из асбеста, подаренной Екатерине II (спойлер: настоящая достоевщина!), — книга задумывалась Раисой Кирсановой как путеводитель по истории мировой моды для детей, а в итоге стала настольной книгой для их родителей (с подробной биографией остромодных таби!).
«Павел Андреевич Федотов. Комментарий к живописному тексту»
Павел Андреевич Федотов. Комментарий к живописному тексту. М.: Новое литературное обозрение, 2006
В центре внимания Раисы Кирсановой — картины протопередвижника и основателя жанра критического реализма Павла Федотова, которые искусствовед изучает в деталях: предметно анализирует вещи, одежду и бытовую обстановку экспозиции, погружая в исторический (а главное, социальный!) контекст произведений.
«Портрет неизвестной в синем платье»
Портрет неизвестной в синем платье. М.: Кучково поле, 2017
Драгоценный гид по истории костюма эпохи ампира (с его муслиновыми платьями, фраками и цилиндрами!), созданный на базе мемуаров, литературы и известных науке портретов: книга не только знакомит с эпохой, но и способна помочь исследователям в атрибуции живописных произведений по одежде изображенных персон (благодаря быстро менявшейся моде можно установить время написание картины с точностью до года).
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