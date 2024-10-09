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Белле Хадид — 28! За что мы любим стиль одной из самых востребованных моделей нашего времени

Сегодня задуваем 28 свечей вместе с (не побоимся этого слова) главной моделью современности — и не только из-за десятков показов и обложек лучшего глянца, но и влияния, которое Хадид оказывает на фэшн-индустрию — британский Vogue посчитал, что подиумные образы Беллы почти на 852% (!) популярнее других, а ее выход в платье Schiaparelli на Каннском кинофестивале в 2021 году заметно поднял интерес к самому фестивалю и бренду (число запросов с именем Эльзы Скиапарелли выросло на 1900%). В честь дня рождения Беллы Хадид вспоминаем ее лучшие образы с красных ковровых дрожек и не только. 

Белла Хадид, Иоланда Хадид и Дэвид Фостер на благотворительном концерте, организованном фондом Андре Агасси, в Лас-Вегасе, 2010

Белла Хадид, Иоланда Хадид и Дэвид Фостер на благотворительном концерте, организованном фондом Андре Агасси, в Лас-Вегасе, 2010 

Премия Kids Choice Awards, организованная телеканалом Nickelodeon, 2014

Премия Kids Choice Awards, организованная телеканалом Nickelodeon, 2014

Вечеринка в честь выхода коллекции Sportmax FW'14, организованная с журналом Teen Vogue, 2014

Вечеринка в честь выхода коллекции Sportmax FW'14, организованная с журналом Teen Vogue, 2014

Вечеринка в честь 95-летия журнала Vogue, 2016

Вечеринка в честь 95-летия журнала Vogue, 2016

Белла Хадид и Эйбел Тесфайе (известный как The Weeknd) на церемонии вручения наград премии «Грэмми», 2016

Белла Хадид и Эйбел Тесфайе (известный как The Weeknd) на церемонии вручения наград премии «Грэмми», 2016

Белла Хадид и Эйбел Тесфайе (известный как The Weeknd) на Met Gala, 2016

Белла Хадид и Эйбел Тесфайе (известный как The Weeknd) на Met Gala, 2016

Премьера фильма «Светская жизнь» в рамках Каннского кинофестиваля, 2016

Премьера фильма «Светская жизнь» в рамках Каннского кинофестиваля, 2016

Премьера фильма «Неизвестная» в рамках Каннского кинофестиваля, 2016

Премьера фильма «Неизвестная» в рамках Каннского кинофестиваля, 2016

Открытие выставки The Art of Color, организованной Dior Beauty, 2016

Открытие выставки The Art of Color, организованной  Dior Beauty, 2016

Met Gala, 2017

Met Gala, 2017

Премьера фильма «Призраки Исмаэля» в рамках Каннского кинофестиваля, 2017

Премьера фильма «Призраки Исмаэля» в рамках Каннского кинофестиваля, 2017

Вечеринка в честь запуска нового парфюма Bulgari, 2017

Вечеринка в честь запуска нового парфюма Bulgari, 2017

Церемония вручения наград премии Women of The Year Awards, организованной журналом Glamour, 2017

Церемония вручения наград премии Women of The Year Awards, организованной журналом Glamour, 2017

Афтепати шоу Victoria's Secret в Шанхае, 2017

Афтепати шоу Victoria's Secret в Шанхае, 2017

Изабелла Хадид — средний ребенок модели и телезвезды Иоланды Хадид и миллиардера палестинского происхождения Мохаммеда Хадид. Детство непо-бейби проходило в лос-анджелесском особняке с прислугой и индивидуальными занятиями по конному спорту — счастливо и беззаботно, не считая вечного сравнения (и не в лучшую сторону) со старшей сестрой Джиджи. В СМИ уже давно обвиняют Иоланду в, мягко говоря, токсичном обращении с детьми (от осуждений Джиджи за кусок деньрожденного торта до саботирования отношений Беллы). Сама мать семейства считала себя скорее наставником, чем тираном и в одной из серий «Настоящих домохозяек Беверли-Хиллз» говорила так: «Когда я была моделью, рядом со мной никого не было. Я сама объездила весь мир! Поэтому теперь я помогаю девочкам — приезжаю на съемки, подсказываю и поддерживаю». 

Иоланде приписывают и принуждение Беллы в ринопластике, которая была сделана накануне ее 14-летия (по закону США пластические операции до 18 лет проводятся только с согласия родителей) — через несколько месяцев после благотворительного концерта, на котором девочка появилась под руку с мамой и отчимом — продюсером Дэвидом Фостером. Впервые о подростковых манипуляциях с носом модель рассказала американскому Vogue в 2022 году: «Мне очень жаль, что я не сохранила свою природную форму носа. Многие считают, что я полностью переделала себе лицо, но это из-за некоторых детских фото, на которых я была просто опухшей. Но вы же не выглядите сейчас так же, как в тринадцать лет, правильно?». 

Вечеринка Victoria's Secret, 2017

Вечеринка Victoria's Secret, 2017

Met Gala, 2018

Met Gala, 2018

Вечеринка Magnum VIP Party во время Каннского кинофестиваля, 2018

Вечеринка Magnum VIP Party во время Каннского кинофестиваля, 2018

Ужин Dior во время Каннского кинофестиваля, 2018

Ужин Dior во время Каннского кинофестиваля, 2018

Премьера фильма «Черный клановец» в рамках Каннского кинофестиваля, 2018

Премьера фильма «Черный клановец» в рамках Каннского кинофестиваля, 2018

Вечеринка Harper’s Bazaar "Icons By Carine Roitfeld" в рамках Недели Моды в Нью-Йорке, 2018

Вечеринка Harper’s Bazaar "Icons By Carine Roitfeld" в рамках Недели Моды в Нью-Йорке, 2018

Вечеринка в честь запуска коллаборации Bella Hadid x True Religion, 2018

Вечеринка в честь запуска коллаборации Bella Hadid x True Religion, 2018

Белла и Иоланда Хадид на афтепати шоу Victoria's Secret в Нью-Йорке, 2018

Белла и Иоланда Хадид на афтепати шоу Victoria's Secret в Нью-Йорке, 2018

Белла Хадид и Джереми Скотт на Met Gala, 2019

Белла Хадид и Джереми Скотт на Met Gala, 2019

Премьера фильма «Боль и слава» в рамках Каннского кинофестиваля, 2019

Премьера фильма «Боль и слава» в рамках Каннского кинофестиваля, 2019

Белла Хадид и Майкл Корс на церемонии вручения наград премии CFDA Fashion Awards, 2019

Белла Хадид и Майкл Корс на церемонии вручения наград премии CFDA Fashion Awards, 2019

Церемония вручения наград премии MTV Video Music Awards, 2019

Церемония вручения наград премии MTV Video Music Awards, 2019

Показ Louis Vuitton Menswear FW'20/21, 2020

Показ Louis Vuitton Menswear FW'20/21, 2020

Выставка Harper's Bazaar в рамках Недели моды в Париже, 2020

Выставка Harper's Bazaar в рамках Недели моды в Париже, 2020

В то время Белла была редким гостем красных дорожек с редкими исключениями — на Kids Choice Awards и вечеринке Sportmax она появилась в качестве +1 набирающей популярность сестры и была явно неравнодушна к анималистичным принтами (для первого случая выбрала змеиный комбинезон, а для второго — не по возрасту строгую лео-двойку в тандеме с черным пальто и классическими лодочками). Game changer случился в 2014 году, когда Хадид заключила контракт с модельным агентством IMG models (за год до этого такой же подписала Джиджи) и дебютировала на нью-йоркской Неделе моды, а уже в 2016 году получила награду «Модель года». Из нелепых кэтсьютов и неприглядных эластичных мини в паре с пляжными босоножками Белла переоделась в сверкающее макси Alexandre Vauthier, в котором позировала на церемонии «Грэмми» в обнимку с (новым бойфрендом и исполнителем) The Weeknd.

Дебютный iconic look — кастомизированное алое платье с глубоким декольте и высоким (выше некуда!) разрезом на ноге от того же Александра Вотье, в котором Хадид вышла на ковровую дорожку Каннского кинофестиваля. «Я все еще жутко стесняюсь этого образа, хотя его, в общем-то, считают легендарным. Думаю, с этого момента началось торжество Белинды — моего альтер эго и на самом деле моей полной противоположности», — позже вспоминала модель. Похоже, раскрепощенная бунтарка Белинда (читай: стилист Элизабет Салсер) полностью захватила власть над гардеробом Беллы и чередовала ажурный кэтсьют Alexander Wang (включен редакцией Vogue в список самых неоднозначных образов Met Gala) с полупрозрачными корсетными и латекстыми платьями.

Белла Хадид и Вирджил Абло на ужине Louis Vuitton, 2021

Белла Хадид и Вирджил Абло на ужине Louis Vuitton, 2021

Премьера фильма «Аннетт» в рамках Каннского кинофестиваля, 2021

Премьера фильма «Аннетт» в рамках Каннского кинофестиваля, 2021

Премьера фильма «Три этажа» в рамках Каннского кинофестиваля, 2021

Премьера фильма «Три этажа» в рамках Каннского кинофестиваля, 2021

Показ Moschino FW'22/23, 2022

Показ Moschino FW'22/23, 2022

Met Gala, 2022

Met Gala, 2022

Показ фильма «По правилам и без» в рамках Каннского кинофестиваля, 2022

Показ фильма «По правилам и без» в рамках Каннского кинофестиваля, 2022

Гала-ужин Chopard, 2022

Гала-ужин Chopard, 2022

Показ фильма «Посредники» в рамках Каннского кинофестиваля, 2022

Показ фильма «Посредники» в рамках Каннского кинофестиваля, 2022

Париж, 2022

Париж, 2022

Вечеринка в честь выхода коллекции La Detresse, 2022

Вечеринка в честь выхода коллекции La Detresse, 2022

Церемония вручения наград премии Golden Heart Awards, 2022

Церемония вручения наград премии Golden Heart Awards, 2022

Вечеринка в честь запуска парфюмерного бренда Беллы Хадид Ôrəbella, 2024

Вечеринка в честь запуска парфюмерного бренда Беллы Хадид Ôrəbella, 2024

Показ фильма «Ученик» в рамках Каннского кинофестиваля, 2024

Показ фильма «Ученик» в рамках Каннского кинофестиваля, 2024

Премьера фильма «Разбитые сердца» в рамках Каннского кинофестиваля, 2024

Премьера фильма «Разбитые сердца» в рамках Каннского кинофестиваля, 2024

С появлением Белинды модель стала постоянным героем рубрики Best Dressed. Каждый раз Хадид выбирала облегающие фигуру силуэты, вырезы и прозрачные ткани (а лучше — все сразу!) — отсюда платье-броня с Gareth Pugh x Chrome Hearts, китчевое Moschino с мега-вырезами на бедрах, голый кэтсьют и просвечивающее металлик-платье. Нарочитая сексуальность (и игнорирование белья) — главная фишка стиля Беллы образца 2010-х годов, от которой в 2020 году она понемногу начала отказываться в пользу экстремальной плечистости Balenciaga и традиционной элегантности Chanel.

А еще с 2020-х Белла (при поддержке стилиста Лоу Роуча) всерьез заинтересовалась винтажом. Помимо архивных Gucci, Jean Paul Gaultier и Versace для красных ковровых дорожек, в повседневном гардеробе модели появились казаки и кантри-блузы из 70-х, кожанки и панк-футболки из 90-х, узкие рубашки и очки офисных сирен из нулевых — она виртуозно жонглирует фэшн-эпохами, добавляя то преппи-юбку, то капри в паре с танкеткой, то пасторальный сарафан. И если во второй половине десятых Белла вовсю демонстрирует свою раскрепощенность и сексуальность (да, по всем фэшн-правилам, но все же), то с 2020 года она становится полноправной модной фигурой и одним из главных трендсеттеров благодаря грамотной эклектике, которая на удивление вписывается в рамки отработанного стиля. Так, она из кутюрного платья с ожерельем-бюстье Schiaparelli переродевается в бэгги-джинсы и футуристичные очки Balenciaga, а из кожаного корсета Burberry — в лаконичное винтажное платье-лонгслив Gucci. 

В 2023 году Белла пропала с фэшн-радаров — по одной версии, из-за обострившейся болезни Лайма, а по другой — из-за пропалестинской позиции (Dior даже разорвал контракт с моделью в пользу израильской модели Мэй Тагер). Долгожданный камбэк случился на недавно прошедшей Неделе моды в Париже — Белла вышла на подиум Saint Laurent в безукоризненном power suit с галстуком и остроносых лодочках. Но если индустрия какое-то время и не смотрела в сторону Хадид, то точно не мы — пристально наблюдали за запуском бренда парфюмов (и отметили ориенталистское полупрозрачное платье с корсетом в тон) и фиксировали каждый ее выход на Каннском кинофестивале в 2024, где она по привычке чередовала прозрачно-капроновую провокацию Saint Laurent с винтажной классикой Versace. Свои 28 Белла Хадид встречает в статусе не только глобального амбассадора Chopard (на зло Dior!) и обладательницы идеального лица по золотому сечению, но и модели нашего сердца и одной из главных икон стиля современности. 

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