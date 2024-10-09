Белле Хадид — 28! За что мы любим стиль одной из самых востребованных моделей нашего времени

Сегодня задуваем 28 свечей вместе с (не побоимся этого слова) главной моделью современности — и не только из-за десятков показов и обложек лучшего глянца, но и влияния, которое Хадид оказывает на фэшн-индустрию — британский Vogue посчитал, что подиумные образы Беллы почти на 852% (!) популярнее других, а ее выход в платье Schiaparelli на Каннском кинофестивале в 2021 году заметно поднял интерес к самому фестивалю и бренду (число запросов с именем Эльзы Скиапарелли выросло на 1900%). В честь дня рождения Беллы Хадид вспоминаем ее лучшие образы с красных ковровых дрожек и не только.
Белла Хадид, Иоланда Хадид и Дэвид Фостер на благотворительном концерте, организованном фондом Андре Агасси, в Лас-Вегасе, 2010
Премия Kids Choice Awards, организованная телеканалом Nickelodeon, 2014
Вечеринка в честь выхода коллекции Sportmax FW'14, организованная с журналом Teen Vogue, 2014
Вечеринка в честь 95-летия журнала Vogue, 2016
Белла Хадид и Эйбел Тесфайе (известный как The Weeknd) на церемонии вручения наград премии «Грэмми», 2016
Белла Хадид и Эйбел Тесфайе (известный как The Weeknd) на Met Gala, 2016
Премьера фильма «Светская жизнь» в рамках Каннского кинофестиваля, 2016
Премьера фильма «Неизвестная» в рамках Каннского кинофестиваля, 2016
Открытие выставки The Art of Color, организованной Dior Beauty, 2016
Met Gala, 2017
Премьера фильма «Призраки Исмаэля» в рамках Каннского кинофестиваля, 2017
Вечеринка в честь запуска нового парфюма Bulgari, 2017
Церемония вручения наград премии Women of The Year Awards, организованной журналом Glamour, 2017
Афтепати шоу Victoria's Secret в Шанхае, 2017
Изабелла Хадид — средний ребенок модели и телезвезды Иоланды Хадид и миллиардера палестинского происхождения Мохаммеда Хадид. Детство непо-бейби проходило в лос-анджелесском особняке с прислугой и индивидуальными занятиями по конному спорту — счастливо и беззаботно, не считая вечного сравнения (и не в лучшую сторону) со старшей сестрой Джиджи. В СМИ уже давно обвиняют Иоланду в, мягко говоря, токсичном обращении с детьми (от осуждений Джиджи за кусок деньрожденного торта до саботирования отношений Беллы). Сама мать семейства считала себя скорее наставником, чем тираном и в одной из серий «Настоящих домохозяек Беверли-Хиллз» говорила так: «Когда я была моделью, рядом со мной никого не было. Я сама объездила весь мир! Поэтому теперь я помогаю девочкам — приезжаю на съемки, подсказываю и поддерживаю».
Иоланде приписывают и принуждение Беллы в ринопластике, которая была сделана накануне ее 14-летия (по закону США пластические операции до 18 лет проводятся только с согласия родителей) — через несколько месяцев после благотворительного концерта, на котором девочка появилась под руку с мамой и отчимом — продюсером Дэвидом Фостером. Впервые о подростковых манипуляциях с носом модель рассказала американскому Vogue в 2022 году: «Мне очень жаль, что я не сохранила свою природную форму носа. Многие считают, что я полностью переделала себе лицо, но это из-за некоторых детских фото, на которых я была просто опухшей. Но вы же не выглядите сейчас так же, как в тринадцать лет, правильно?».
Вечеринка Victoria's Secret, 2017
Met Gala, 2018
Вечеринка Magnum VIP Party во время Каннского кинофестиваля, 2018
Ужин Dior во время Каннского кинофестиваля, 2018
Премьера фильма «Черный клановец» в рамках Каннского кинофестиваля, 2018
Вечеринка Harper’s Bazaar "Icons By Carine Roitfeld" в рамках Недели Моды в Нью-Йорке, 2018
Вечеринка в честь запуска коллаборации Bella Hadid x True Religion, 2018
Белла и Иоланда Хадид на афтепати шоу Victoria's Secret в Нью-Йорке, 2018
Белла Хадид и Джереми Скотт на Met Gala, 2019
Премьера фильма «Боль и слава» в рамках Каннского кинофестиваля, 2019
Белла Хадид и Майкл Корс на церемонии вручения наград премии CFDA Fashion Awards, 2019
Церемония вручения наград премии MTV Video Music Awards, 2019
Показ Louis Vuitton Menswear FW'20/21, 2020
Выставка Harper's Bazaar в рамках Недели моды в Париже, 2020
В то время Белла была редким гостем красных дорожек с редкими исключениями — на Kids Choice Awards и вечеринке Sportmax она появилась в качестве +1 набирающей популярность сестры и была явно неравнодушна к анималистичным принтами (для первого случая выбрала змеиный комбинезон, а для второго — не по возрасту строгую лео-двойку в тандеме с черным пальто и классическими лодочками). Game changer случился в 2014 году, когда Хадид заключила контракт с модельным агентством IMG models (за год до этого такой же подписала Джиджи) и дебютировала на нью-йоркской Неделе моды, а уже в 2016 году получила награду «Модель года». Из нелепых кэтсьютов и неприглядных эластичных мини в паре с пляжными босоножками Белла переоделась в сверкающее макси Alexandre Vauthier, в котором позировала на церемонии «Грэмми» в обнимку с (новым бойфрендом и исполнителем) The Weeknd.
Дебютный iconic look — кастомизированное алое платье с глубоким декольте и высоким (выше некуда!) разрезом на ноге от того же Александра Вотье, в котором Хадид вышла на ковровую дорожку Каннского кинофестиваля. «Я все еще жутко стесняюсь этого образа, хотя его, в общем-то, считают легендарным. Думаю, с этого момента началось торжество Белинды — моего альтер эго и на самом деле моей полной противоположности», — позже вспоминала модель. Похоже, раскрепощенная бунтарка Белинда (читай: стилист Элизабет Салсер) полностью захватила власть над гардеробом Беллы и чередовала ажурный кэтсьют Alexander Wang (включен редакцией Vogue в список самых неоднозначных образов Met Gala) с полупрозрачными корсетными и латекстыми платьями.
Белла Хадид и Вирджил Абло на ужине Louis Vuitton, 2021
Премьера фильма «Аннетт» в рамках Каннского кинофестиваля, 2021
Премьера фильма «Три этажа» в рамках Каннского кинофестиваля, 2021
Показ Moschino FW'22/23, 2022
Met Gala, 2022
Показ фильма «По правилам и без» в рамках Каннского кинофестиваля, 2022
Гала-ужин Chopard, 2022
Показ фильма «Посредники» в рамках Каннского кинофестиваля, 2022
Париж, 2022
Вечеринка в честь выхода коллекции La Detresse, 2022
Церемония вручения наград премии Golden Heart Awards, 2022
Вечеринка в честь запуска парфюмерного бренда Беллы Хадид Ôrəbella, 2024
Показ фильма «Ученик» в рамках Каннского кинофестиваля, 2024
Премьера фильма «Разбитые сердца» в рамках Каннского кинофестиваля, 2024
С появлением Белинды модель стала постоянным героем рубрики Best Dressed. Каждый раз Хадид выбирала облегающие фигуру силуэты, вырезы и прозрачные ткани (а лучше — все сразу!) — отсюда платье-броня с Gareth Pugh x Chrome Hearts, китчевое Moschino с мега-вырезами на бедрах, голый кэтсьют и просвечивающее металлик-платье. Нарочитая сексуальность (и игнорирование белья) — главная фишка стиля Беллы образца 2010-х годов, от которой в 2020 году она понемногу начала отказываться в пользу экстремальной плечистости Balenciaga и традиционной элегантности Chanel.
А еще с 2020-х Белла (при поддержке стилиста Лоу Роуча) всерьез заинтересовалась винтажом. Помимо архивных Gucci, Jean Paul Gaultier и Versace для красных ковровых дорожек, в повседневном гардеробе модели появились казаки и кантри-блузы из 70-х, кожанки и панк-футболки из 90-х, узкие рубашки и очки офисных сирен из нулевых — она виртуозно жонглирует фэшн-эпохами, добавляя то преппи-юбку, то капри в паре с танкеткой, то пасторальный сарафан. И если во второй половине десятых Белла вовсю демонстрирует свою раскрепощенность и сексуальность (да, по всем фэшн-правилам, но все же), то с 2020 года она становится полноправной модной фигурой и одним из главных трендсеттеров благодаря грамотной эклектике, которая на удивление вписывается в рамки отработанного стиля. Так, она из кутюрного платья с ожерельем-бюстье Schiaparelli переродевается в бэгги-джинсы и футуристичные очки Balenciaga, а из кожаного корсета Burberry — в лаконичное винтажное платье-лонгслив Gucci.
В 2023 году Белла пропала с фэшн-радаров — по одной версии, из-за обострившейся болезни Лайма, а по другой — из-за пропалестинской позиции (Dior даже разорвал контракт с моделью в пользу израильской модели Мэй Тагер). Долгожданный камбэк случился на недавно прошедшей Неделе моды в Париже — Белла вышла на подиум Saint Laurent в безукоризненном power suit с галстуком и остроносых лодочках. Но если индустрия какое-то время и не смотрела в сторону Хадид, то точно не мы — пристально наблюдали за запуском бренда парфюмов (и отметили ориенталистское полупрозрачное платье с корсетом в тон) и фиксировали каждый ее выход на Каннском кинофестивале в 2024, где она по привычке чередовала прозрачно-капроновую провокацию Saint Laurent с винтажной классикой Versace. Свои 28 Белла Хадид встречает в статусе не только глобального амбассадора Chopard (на зло Dior!) и обладательницы идеального лица по золотому сечению, но и модели нашего сердца и одной из главных икон стиля современности.
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