Белле Хадид — 28! За что мы любим стиль одной из самых востребованных моделей нашего времени

С появлением Белинды модель стала постоянным героем рубрики Best Dressed. Каждый раз Хадид выбирала облегающие фигуру силуэты, вырезы и прозрачные ткани (а лучше — все сразу!) — отсюда платье-броня с Gareth Pugh x Chrome Hearts, китчевое Moschino с мега-вырезами на бедрах, голый кэтсьют и просвечивающее металлик-платье. Нарочитая сексуальность (и игнорирование белья) — главная фишка стиля Беллы образца 2010-х годов, от которой в 2020 году она понемногу начала отказываться в пользу экстремальной плечистости Balenciaga и традиционной элегантности Chanel.

А еще с 2020-х Белла (при поддержке стилиста Лоу Роуча) всерьез заинтересовалась винтажом. Помимо архивных Gucci, Jean Paul Gaultier и Versace для красных ковровых дорожек, в повседневном гардеробе модели появились казаки и кантри-блузы из 70-х, кожанки и панк-футболки из 90-х, узкие рубашки и очки офисных сирен из нулевых — она виртуозно жонглирует фэшн-эпохами, добавляя то преппи-юбку, то капри в паре с танкеткой, то пасторальный сарафан. И если во второй половине десятых Белла вовсю демонстрирует свою раскрепощенность и сексуальность (да, по всем фэшн-правилам, но все же), то с 2020 года она становится полноправной модной фигурой и одним из главных трендсеттеров благодаря грамотной эклектике, которая на удивление вписывается в рамки отработанного стиля. Так, она из кутюрного платья с ожерельем-бюстье Schiaparelli переродевается в бэгги-джинсы и футуристичные очки Balenciaga, а из кожаного корсета Burberry — в лаконичное винтажное платье-лонгслив Gucci.

В 2023 году Белла пропала с фэшн-радаров — по одной версии, из-за обострившейся болезни Лайма, а по другой — из-за пропалестинской позиции (Dior даже разорвал контракт с моделью в пользу израильской модели Мэй Тагер). Долгожданный камбэк случился на недавно прошедшей Неделе моды в Париже — Белла вышла на подиум Saint Laurent в безукоризненном power suit с галстуком и остроносых лодочках. Но если индустрия какое-то время и не смотрела в сторону Хадид, то точно не мы — пристально наблюдали за запуском бренда парфюмов (и отметили ориенталистское полупрозрачное платье с корсетом в тон) и фиксировали каждый ее выход на Каннском кинофестивале в 2024, где она по привычке чередовала прозрачно-капроновую провокацию Saint Laurent с винтажной классикой Versace. Свои 28 Белла Хадид встречает в статусе не только глобального амбассадора Chopard (на зло Dior!) и обладательницы идеального лица по золотому сечению, но и модели нашего сердца и одной из главных икон стиля современности.