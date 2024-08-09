Джиллиан Андерсон — 56! За что мы любим стиль самого сексуального агента ФБР?

Самая странная в классе и Клоун — прозвища, которыми одаривали одноклассники 13-летнюю Джиллиан Андерсон, переехавшую с семьей в Гранд-Рапидс (штат Мичиган) из Лондона. Смеялись не только над ее британским акцентом (хотя родилась Джиллиан в Чикаго, выросла она в столице Великобритании), но и над эксцентричной внешностью — пирсинг в носу, волосы, покрашенные в несколько разных цветов и лиловая мини-юбка. «Я носила ее с красными остроносыми туфлями и розовой толстовкой. Это был первый раз, когда я купила что-то, кроме джинсов. Я надела этот наряд, когда вернулась в школу в Мичигане, и все смотрели на меня так, будто я из другой вселенной. Я внезапно поняла, что стиль может иметь такое влияние», — поделилась актриса в интервью Elle. В то же время случился ее театральный дебют — в 14 лет Джиллиан сыграла Джульетту в школьном спектакле.

Первую серьезную роль Андерсон получила в 1993 году, когда прошла прослушивание в сериал «Секретные материалы». На протяжении девяти лет на съемочной площадке сериала Джиллиан не только вошла в список самых сексуальных женщин мира и рейтинг «50 самых красивых людей мира журнала People», но и стала постоянным гостем красных дорожек, для которых выбирала лаконичные платья-футляры или атласные комбинации, часто миксуя их с очками (привет, офисные сирены!). Главный хайлайт той эпохи — то самое черное макси с открытой спиной (с выглядывающими стрингами) на оскаровской афтепати (стайлинг-прием косплеила Хейли Бибер на Met Gala в 2019 году).