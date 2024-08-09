Джиллиан Андерсон — 56! За что мы любим стиль самого сексуального агента ФБР?

Сегодня загадываем деньрожденное желание вместе со звездой сериала «Половое воспитание» (а для тех, кто постарше — «Секретных материалов») и главной role model всех сексологов — Джиллиан Андерсон. И вспоминаем лучшие моменты именинницы на красных ковровых дорожках — от культового платья с вырезом на вечеринке Vanity Fair до провокационного с вульва-вышивками.
Вечеринка Века, организованная PETA в сентябре 1999 года
Церемония награждения премии «Эмми», 1999
14th Annual Moving Picture Ball, 1999
Sixth Annual Blockbuster Entertainment Awards, 2000
Вечеринка Vanity Fair по случаю вручения премии «Оскар», 2001
Церемония вручения наград премии «Золотой глобус», 2001
Ежегодное комедийное благотворительное шоу A Cracked X-mas, 2001
Церемония вручения наград премии «Генезис», 2002
Церемония вручения наград премии Гильдии режиссеров, 2002
Церемония вручения наград премии британского независимого кино, 2004
Ежегодная вечеринка в честь вручения премии «Оскар», организованной фондом Элтона Джона по борьбе со СПИДом, 2005
Премьера фильма «Джордж Майкл — другая история», 2005
Церемония открытия Каннского кинофестиваля, 2008
Премьера фильма «Не отпускай меня», 2010
Премьера фильма «Калейдоскоп любви», 2011
Премьера фильма «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка», 2011
Ужин Calvin Klein, 2011
Премьера фильма «Отверженные», 2012
Церемония награждения премии журнала Elle, 2012
Самая странная в классе и Клоун — прозвища, которыми одаривали одноклассники 13-летнюю Джиллиан Андерсон, переехавшую с семьей в Гранд-Рапидс (штат Мичиган) из Лондона. Смеялись не только над ее британским акцентом (хотя родилась Джиллиан в Чикаго, выросла она в столице Великобритании), но и над эксцентричной внешностью — пирсинг в носу, волосы, покрашенные в несколько разных цветов и лиловая мини-юбка. «Я носила ее с красными остроносыми туфлями и розовой толстовкой. Это был первый раз, когда я купила что-то, кроме джинсов. Я надела этот наряд, когда вернулась в школу в Мичигане, и все смотрели на меня так, будто я из другой вселенной. Я внезапно поняла, что стиль может иметь такое влияние», — поделилась актриса в интервью Elle. В то же время случился ее театральный дебют — в 14 лет Джиллиан сыграла Джульетту в школьном спектакле.
Первую серьезную роль Андерсон получила в 1993 году, когда прошла прослушивание в сериал «Секретные материалы». На протяжении девяти лет на съемочной площадке сериала Джиллиан не только вошла в список самых сексуальных женщин мира и рейтинг «50 самых красивых людей мира журнала People», но и стала постоянным гостем красных дорожек, для которых выбирала лаконичные платья-футляры или атласные комбинации, часто миксуя их с очками (привет, офисные сирены!). Главный хайлайт той эпохи — то самое черное макси с открытой спиной (с выглядывающими стрингами) на оскаровской афтепати (стайлинг-прием косплеила Хейли Бибер на Met Gala в 2019 году).
Афтепати церемонии награждения премии BAFTA, 2012
Ужин перед церемонией награждения премии BAFTA, 2012
Мероприятие, организованное телеканалом NBC, 2013
Церемония награждения премии «Женщина года», организованная журналом Harpers Bazaar, 2013
Афтепати церемонии награждения премии «Золотой глобус», 2014
Премьера фильма «Нимфоманка: Часть 1», 2014
Ежегодная вечеринка в честь вручения премии «Оскар», организованная фондом Элтона Джона по борьбе со СПИДом, 2015
Афтепати церемонии награждения премии «Золотой глобус», 2015
Вечеринка в честь церемонии награждения премии «Золотой глобус», 2015
Церемония награждения Театральной премии, вручаемой газетой Evening Standard, 2015
Премьера сериала «Война и мир», 2016
Премьера третьего сезона сериала «Крах», 2016
Препати церемонии награждения премии BAFTA, 2017
Церемония награждения премии «Золотой глобус», 2017
Церемония награждения премии «Эмми», 2017
Церемония награждения премии BAFTA, 2017
Премьера фильма «Дом вице-короля», 2017
Джиллиан Андерсон и Питер Морган на церемонии награждения премии AFI, 2018
В том же интервью для британского Elle Андерсон рассказала, что главное, чему она следует в моде — умеренность. Образы актрисы никогда не бывают слишком — в качестве акцента она выбирает что-то одно: насыщенно-алое платье из бархата и атласа или цветочное Erdem она упрощает практически отсутствующим макияжем и забранными наверх волосами, а сложноскроенное темно-синее макси на церемонии награждения премии AFI она миксует с фирменной оправой и небрежно уложенной прической. За годы перед камерой Джиллиан редко отступала от выбранной палитры: черные, белые, красные и темно-синие образы (и только иногда аквамариновые, яично-желтые и фуксийные). Но даже костюм в экстремальном Valentino pink, который Андерсон надела на премьеру сериала «Первая леди», она умудрилась приручить — выбрала максимально простые по крою топ и брюки, убрала волосы и отказалась от сложных аксессуаров в пользу чуть заметных сережек.
Церемония награждения премии «Золотой глобус», 2018
Вечеринка в честь премии BAFTA, 2018
Кинофестиваль AFI, 2019
Премьера третьего сезона сериала «Корона», 2019
Церемония награждения премии Лоренса Оливье, 2019
Церемония награждения премии AFI, 2020
Церемония награждения премии BAFTA, 2020
Премьера второго сезона сериала «Половое воспитание», 2020
Церемония награждения премии «Золотой глобус», 2020
Церемония награждения премии «Эмми», 2021
Met Gala, 2021
Каннский фестиваль сериалов, 2022
Показ Chloe SS'22, 2021
Премьера пятого сезона сериала «Корона», 2022
Мероприятие в честь запуска стримингового сервиса Paramount+ в Великобритании, 2022
Премьера сериала «Первая леди», 2022
Церемония награждения The Fashion Awards, 2023
Церемония награждения премии «Золотой глобус», 2024
Если миллениалы знали Андерсон по роли агента Даны Скалли в «Секретных материалах», то зумеры добавили ее в топ икон стиля после премьеры сериала «Половое воспитание» в 2019. Раскрепощенная и дико привлекательная сексолог Джин Милберн (кстати, Джиллиан признавалась, что во многом похожа на свою героиню и будто играет саму себя) в исполнении актрисы вновь сделала Андерсон завсегдатаем ковровых дорожек — от BAFTA до Met Gala. Для последнего в 2021 году она выбрала черное макси с вырезами Chloe. Еще одно платье от Габриэлы Херст она надела на церемонию награждения «Эмми» (номинация за роль Маргарет Тэтчер в сериале «Корона») в том же году — кремовое с бахромой и этническим декором с кисточками.
Джиллиан Андерсон к лицу не только Valentino pink Пьерпаоло Пиччоли, но и изобретение его предшественника Валентино Гаравани — Valentino red. Кадры, на которых актриса позирует в бархатном алом макси с глубоким вырезом, моментально разлетелись по топам лучших образов с красной дорожки премии The Fashion Awards.
На протяжении всей тридцатилетней карьеры (не считая ролей в школьных постановках) Джиллиан Андерсон остается примером завидной фэшн-избирательности и умеренности (будь то белоснежный футляр Christian Dior или красный бодикон). Но не без шалостей в виде выглядывающих из под максимально закрытого черного макси стрингов или вручную вышитых вульв (на каждую ушло более трех часов!) на пышной юбке кремового платье Gabriela Hearst на «Золотом глобусе» в 2024 году.
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