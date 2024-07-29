Платье Леди Гаги, сумки Hermes, призрак в доспехах и форма сборной Монголии: модные хайлайты Олимпийских игр в Париже

Олимпийский огонь зажжен, Олимпиада в Париже — in! Первую водную церемонию открытия (команды стран проплывали на кораблях по Сене — а на берегу выступала Леди Гага!) щедро проспонсировал люксовый гигант LVMH и срежиссировал актер и худрук труппы La Piccola Familia Тома Жолли.
Было все — представители церкви возмутились вольным трактовкам «Тайной вечери», Международному Олимпийскому комитету пришлось извиняться перед Южной Кореей за то, что ту дважды перепутали с Северной, а Энтони Ваккарелло из Saint Laurent (принадлежит Kering — главному конкуренту LVMH) чуть ли не вызвал фэшн-дуэль (пока что только в соцсетях) Марию Грацию Кьюри из Christian Dior. Собрали главные модно-спортивные новости из Парижа в нашем дневнике Олимпиады.
LVMH
Люксовому концерну и генеральному спонсору Олимпиады LVMH (Louis Vuitton, Dior, Fendi, Celine) игры как родные. Креативный директор Louis Vuitton Фаррелл Уильямс принял участие в эстафете Олимпийского огня возле базилики Сен-Дени, а сам модный дом подготовил форму для сотрудников Игр и даже чемоданы, ставшие реквизитом на церемонии открытия.
Тем временем Мария Грация Кьюри одела в золотистые крылышки из кутюра Christian Dior певицу Аю Накамуру, сшила для оперной примы Аксель Сен-Сирель (и исполнительницы Марсельезы на церемонии!) наряд в цветах французского триколора (с восьмиметровым шлейфом!) и приготовила для Селин Дион сложносочиненное платье, расшитое пайетками и украшенное шелковым шлейфом и бахромой с тысячами серебряных бусин (на создание ушло более 1000 часов!).
Платье Леди Гаги
Самый скандальный наряд премии — платье все того же Christian Dior, в котором Леди Гага повторила сольный перформанс Mon truc en plumes (с розовыми перышками!) француженки Зизи Жанмер. Однако шоу вызвало критику Энтони Ваккарелло из Saint Laurent, напомнившего Марии Грации Кьюри, что именно Ив Сен-Лоран придумал оригинальный костюм для Жанмер. Многие и вовсе предположили, что выступление певицы было в записи (во время номера должен был идти дождь) — впрочем, в ответ Гага разве что объявила о помолвке с предпринимателем Майклом Полански (в беседе с французским премьером Габриэлем Атталем!).
Сумки Hermes
Сумка Hermes Kelly
Как бы ни старался LVMH, но воров на Олимпиаде все равно больше интересуют культовые сумки Hermes: у невестки эмира Катара украли 11 (!) сумок Hermes в скоростном поезде Ницца-Париж. Также в топе олимпиадных ограблений: у аргентинского футбольного полузащитника Тьяго Альмаду исчезли кольца и часы стоимостью 50 тысяч евро, а бразильский футболист (и экс-главный тренер ЦСКА) Зико лишился в такси денег, часов и ювелирных украшений стоимостью 420 тысяч евро.
Форма сборной Монголии
Модные хедлайнеры Олимпиады — не люксовые концерны, а региональные локалы, сочинившие форму для национальных сборных. Главный бэнгер соревнований — спортивная экипировка команды Монголии (с вышивкой золотыми нитями, традиционными и олимпийскими символами!) от улан-баторских артизанов Michel & Amazonka. В тройке фэшн-лидеров — сборная Гаити с формой от итало-карибских мастеров этнических принтов Stella Jean, а также спортсмены из Чехии, примерившие градиентные футболки и тай-дай плащи (в психоделичных кляксах!) из коллаборации профи спортивной экипировки Alpine Pro и графика Jan Cerny.
Призрак в доспехах
Серый кардинал Олимпийских игр, способная вежливо подвинуть главу LVMH Антуана Арно, — стилист и фэшн-худрук Олимпиады Дафна Бурки, сумевшая пролоббировать участие 15-ти независимых дизайнеров на церемонии. В их числе — Виктор Веинсато (творил для концертного тура Renaissance Бейонсе!), кутюрье Шарль де Вильморен (создал цирковые костюмы для полутора сотен акробатов и воздушных гимнастов) и французские локалы Jeanne Friot: вместе с ремесленником-виртуозом Робером Мерсье (автор «голого» платья Balmain на Зендее!) создали из кожи доспехи Жанны Д'Арк, притворяющиеся металлом. На закрытии ждем костюмы от мастера кутюрного апсайкла Кевина Германира — увидим 11 августа на арене Стад де Франс.
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