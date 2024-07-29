Платье Леди Гаги, сумки Hermes, призрак в доспехах и форма сборной Монголии: модные хайлайты Олимпийских игр в Париже

Олимпийский огонь зажжен, Олимпиада в Париже — in! Первую водную церемонию открытия (команды стран проплывали на кораблях по Сене — а на берегу выступала Леди Гага!) щедро проспонсировал люксовый гигант LVMH и срежиссировал актер и худрук труппы La Piccola Familia Тома Жолли.

Было все — представители церкви возмутились вольным трактовкам «Тайной вечери», Международному Олимпийскому комитету пришлось извиняться перед Южной Кореей за то, что ту дважды перепутали с Северной, а Энтони Ваккарелло из Saint Laurent (принадлежит Kering — главному конкуренту LVMH) чуть ли не вызвал фэшн-дуэль (пока что только в соцсетях) Марию Грацию Кьюри из Christian Dior. Собрали главные модно-спортивные новости из Парижа в нашем дневнике Олимпиады.