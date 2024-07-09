Кортни Лав — 60! За что мы любим стиль главной nasty gal поколения

Свой юбилей (60 лет!) празднует королева героинового шика и последняя любовь Курта Кобейна. В честь дня рождения Кортни Лав вспоминаем, за что мы любим стиль эксцентричной иконы гранж-эпохи.
Кортни Лав с дочерью Фрэнсис в объективе Guzman, 1992
Кортни Лав и Курт Кобейн с дочерью Фрэнсис на MTV Video Music Awards, 1993
Премьера фильма «Человек на Луне», 1999
Вечеринка Vanity Fair после церемонии вручения премии «Оскар», 2000
Вечеринка после церемонии вручения премии Grammy, 2000
21st Annual St. Jude Hollywood Gala, 2001
Вечеринка Vanity Fair после церемонии вручения премии «Оскар», 2001
Муниципальный суд Беверли-Хиллз, 2003
Лос-Анджелес, 2006
Премьера фильма «Аквамарин», 2006
Лондон, 2006
Вечеринка после церемонии вручения премии Grammy, 2006
Вечеринка в честь дня рождения Кортни Лав в Буш-холле, 2007
Elton John AIDS Foundation Academy Awards, 2008
Показ фильма «Приготовьтесь, будет громко», 2009
Показ Proenza Schouler SS'10, 2009
Премьера фильма «Уолл Стрит: Деньги не спят», 2010
Будущая королева гранжа родилась в семье психотерапевта Линды Кэрролл и менеджера рок-группы Grateful Dead Хэнка Харрисона. Развод родителей, вечные переезды, расстройство аутистического спектра и серия зависимостей от тяжелых наркотиков — хаотичность стала чертой не только жизни, но и стиля Кортни Лав (от Мэрилин Монро до Марии Антуанетты).
В 70-х мать Кортни перевозит дочь в коммуну хиппи — растрепанные волосы, тюрбаны и платки, прозрачные ткани с орнаментами и многослойный обвес Лав переносит с собой во взрослую жизнь и часто выступает на сцене в образе хиппи. В 17 лет Лав переезжает в Сан-Франциско и одевается только в сэконд-хендах. Оттуда в ее гардеробе появились пожившие кардиганы, растянутые футболки, рваные джинсы и винтажные кожаные куртки, которые она умело миксует с мини-платьями с инфантильными вортничками, белыми носками и гольфами и рваными колготками.
Кортни Лав и Роберто Кавалли на Неделе моды в Милане, 2010
Ужин Сhanel, 2010
The Brit Awards, 2010
Музыкальный фестиваль Magazzini Generali, 2010
Премьера фильма «Впритык», 2010
Гала-вечер amfAR Inspiration, 2010
Вечеринка Cinema Society with DeLeon Tequila and Moving Pictures Film & Television, 2011
Премьера фильма «Секс по дружбе», 2011
Кортни Лав и Карл Лагерфельд на Каннском кинофестивале, 2011
Вечеринка после премьеры фильма «Крик 4», 2011
Art Biennale в Венеции, 2011
Каннский кинофестиваль, 2011
Кортни Лав и Майкл Стайп на весеннем гала-концерте Creative Time в Highline Stages, 2011
Гала-вечер amfAR, 2011
Показ фильма «Киллер Джо», 2012
Аукцион Sotheby's, 2013
Показ фильма «Несвятые», 2013
Тур You Know My Name, 2014
Премьера седьмого сезона сериала «Сыны анархии», 2014
Кортни Лав, Ренцо Россо и Лана Дель Рей на British Fashion Awards, 2014
Кортни Лав и Андреас Кронталер на Lifeball, 2014
Голые платья с блестками, утракороткие юбки, корсеты, вечно показывающийся кружевной лиф и прочая экстрасексуальность — результат поездки в Японию, где в конце 80-х Лав работает стриптизершей и без перерыва тусуется в клубах. В 1991 году Кортни знакомится с Куртом Кобейном. В то время для красных дорожек Кортни выбирает образ гранж-дивы — атласные платья в пол в тандеме с растрепанными пергидрольными локонами, кружевные комбинации с грубыми ботинками, легендарная тиара (реверанс Лав сделал Эди Слиман на показе Saint Laurent в 2016 году, когда надел на моделей узнаваемый аксессуар) и главный трюк — алые губы разной степени размазанности, с которыми Кортни не расстается до сих пор.
Показ Givenchy SS'16, 2015
Вечеринка Vanity Fair после церемонии вручения премии «Оскар», 2016
Charity's 5th Annual Los Angeles Variety Show, 2016
Показ Marc Jacobs SS'17, 2016
Гала-вечер перед началом церемонии вручения премии Grammy, 2016
Вечеринка в честь запуска линейки Courtney by Nasty Gal, 2016
Выступление во время показа Philipp Plein, 2016
Показ Saint Laurent, 2016
Показ Chanel FW'17, 2016
Премьера фильма TV 70: Francesco Vezzoli Guarda La Rai, 2017
Церемония награждения GQ Men Of The Year Award, 2017
Премьера фильма «Роковое искушение», 2017
LACMA Art + Film Gala, 2018
Джереми Скотт и Кортни Лав на Неделе моды в Нью-Йорке, 2019
The Daily Front Row Fashion LA Awards, 2019
Премьера фильма «Дэвид Боуи: Moonage Daydream», 2022
Кортни Лав с дочерью Фрэнсис Бин Кобейн на Met Gala 2017
Гала-вечер в National Portrait Gallery, 2024
С 2010-х Лав выбирает более сдержанные (в сравнении с предыдущими годами) образы — корсетные мини удлиняются до уверенного миди, как на Венецианской Биеннале, рванину смещают фигурные вырезы на платьях Versace и Marc Jacobs, а лифчик больше не стремится вылезать из-под каждой растянутой майки. Но на красных дорожках она все равно остается собой — не предает черный цвет и кожаную косуху, для показа Moschino миксует леопардовое пальто с лодочками в тон, уважает максимальный обвес (только теперь это Chanel, а не блошка) и красную помаду.
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