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Кортни Лав — 60! За что мы любим стиль главной nasty gal поколения

Свой юбилей (60 лет!) празднует королева героинового шика и последняя любовь Курта Кобейна. В честь дня рождения Кортни Лав вспоминаем, за что мы любим стиль эксцентричной иконы гранж-эпохи. 

Кортни Лав с дочерью Фрэнсис в объективе Guzman, 1992

Кортни Лав с дочерью Фрэнсис в объективе Guzman, 1992

Кортни Лав и Курт Кобейн с дочерью Фрэнсис на MTV Video Music Awards, 1993

Кортни Лав и Курт Кобейн с дочерью Фрэнсис на MTV Video Music Awards, 1993

Премьера фильма «Человек на Луне», 1999

Премьера фильма «Человек на Луне», 1999

Вечеринка Vanity Fair после церемонии вручения премии «Оскар», 2000

Вечеринка Vanity Fair после церемонии вручения премии «Оскар», 2000

Вечеринка после церемонии вручения премии Grammy, 2000

Вечеринка после церемонии вручения премии Grammy, 2000

21st Annual St. Jude Hollywood Gala, 2001

21st Annual St. Jude Hollywood Gala, 2001

Вечеринка Vanity Fair после церемонии вручения премии «Оскар», 2001

Вечеринка Vanity Fair после церемонии вручения премии «Оскар», 2001

Муниципальный суд Беверли-Хиллз, 2003

Муниципальный суд Беверли-Хиллз, 2003

Лос-Анджелес, 2006

Лос-Анджелес, 2006

Премьера фильма «Аквамарин», 2006

Премьера фильма «Аквамарин», 2006

Лондон, 2006

Лондон, 2006

Вечеринка после церемонии вручения премии Grammy, 2006

Вечеринка после церемонии вручения премии Grammy, 2006

Вечеринка в честь дня рождения Кортни Лав в Буш-холле, 2007

Вечеринка в честь дня рождения Кортни Лав в Буш-холле, 2007

Elton John AIDS Foundation Academy Awards, 2008

Elton John AIDS Foundation Academy Awards, 2008

Показ фильма «Приготовьтесь, будет громко», 2009

Показ фильма «Приготовьтесь, будет громко», 2009

Показ Proenza Schouler SS'10, 2009

Показ Proenza Schouler SS'10, 2009

Премьера фильма «Уолл Стрит: Деньги не спят», 2010

Премьера фильма «Уолл Стрит: Деньги не спят», 2010

Будущая королева гранжа родилась в семье психотерапевта Линды Кэрролл и менеджера рок-группы Grateful Dead Хэнка Харрисона. Развод родителей, вечные переезды, расстройство аутистического спектра и серия зависимостей от тяжелых наркотиков — хаотичность стала чертой не только жизни, но и стиля Кортни Лав (от Мэрилин Монро до Марии Антуанетты).

В 70-х мать Кортни перевозит дочь в коммуну хиппи — растрепанные волосы, тюрбаны и платки, прозрачные ткани с орнаментами и многослойный обвес Лав переносит с собой во взрослую жизнь и часто выступает на сцене в образе хиппи. В 17 лет Лав переезжает в Сан-Франциско и одевается только в сэконд-хендах. Оттуда в ее гардеробе появились пожившие кардиганы, растянутые футболки, рваные джинсы и винтажные кожаные куртки, которые она умело миксует с мини-платьями с инфантильными вортничками, белыми носками и гольфами и рваными колготками. 

Кортни Лав и Роберто Кавалли на Неделе моды в Милане, 2010

Кортни Лав и Роберто Кавалли на Неделе моды в Милане, 2010

Ужин Сhanel, 2010

Ужин Сhanel, 2010

The Brit Awards, 2010

The Brit Awards, 2010

Музыкальный фестиваль Magazzini Generali, 2010

Музыкальный фестиваль Magazzini Generali, 2010 

Премьера фильма «Впритык», 2010

Премьера фильма «Впритык», 2010

Гала-вечер amfAR Inspiration, 2010

Гала-вечер amfAR Inspiration, 2010

Вечеринка Cinema Society with DeLeon Tequila and Moving Pictures Film & Television, 2011

Вечеринка Cinema Society with DeLeon Tequila and Moving Pictures Film & Television, 2011

Премьера фильма «Секс по дружбе», 2011

Премьера фильма «Секс по дружбе», 2011

Кортни Лав и Карл Лагерфельд на Каннском кинофестивале, 2011

Кортни Лав и Карл Лагерфельд на Каннском кинофестивале, 2011

Вечеринка после премьеры фильма «Крик 4», 2011

Вечеринка после премьеры фильма «Крик 4», 2011

Art Biennale в Венеции, 2011

Art Biennale в Венеции, 2011

Каннский кинофестиваль, 2011

Каннский кинофестиваль, 2011

Кортни Лав и Майкл Стайп на весеннем гала-концерте Creative Time в Highline Stages, 2011

Кортни Лав и Майкл Стайп на весеннем гала-концерте Creative Time в Highline Stages, 2011

Гала-вечер amfAR, 2011

Гала-вечер amfAR, 2011

Показ фильма «Киллер Джо», 2012

Показ фильма «Киллер Джо», 2012

Аукцион Sotheby's, 2013

Аукцион Sotheby's, 2013

Показ фильма «Несвятые», 2013

Показ фильма «Несвятые», 2013

Тур You Know My Name, 2014

Тур You Know My Name, 2014

Премьера седьмого сезона сериала «Сыны анархии», 2014

Премьера седьмого сезона сериала «Сыны анархии», 2014

Кортни Лав, Ренцо Россо и Лана Дель Рей на British Fashion Awards, 2014

Кортни Лав, Ренцо Россо и Лана Дель Рей на British Fashion Awards, 2014

Кортни Лав и Андреас Кронталер на Lifeball, 2014

Кортни Лав и Андреас Кронталер на Lifeball, 2014

Голые платья с блестками, утракороткие юбки, корсеты, вечно показывающийся кружевной лиф и прочая экстрасексуальность — результат поездки в Японию, где в конце 80-х Лав работает стриптизершей и без перерыва тусуется в клубах. В 1991 году Кортни знакомится с Куртом Кобейном. В то время для красных дорожек Кортни выбирает образ гранж-дивы — атласные платья в пол в тандеме с растрепанными пергидрольными локонами, кружевные комбинации с грубыми ботинками, легендарная тиара (реверанс Лав сделал Эди Слиман на показе Saint Laurent в 2016 году, когда надел на моделей узнаваемый аксессуар) и главный трюк — алые губы разной степени размазанности, с которыми Кортни не расстается до сих пор. 

Показ Givenchy SS'16, 2015

Показ Givenchy SS'16, 2015

Вечеринка Vanity Fair после церемонии вручения премии «Оскар», 2016

Вечеринка Vanity Fair после церемонии вручения премии «Оскар», 2016

Charity's 5th Annual Los Angeles Variety Show, 2016

Charity's 5th Annual Los Angeles Variety Show, 2016

Показ Marc Jacobs SS'17, 2016

Показ Marc Jacobs SS'17, 2016

Гала-вечер перед началом церемонии вручения премии Grammy, 2016

Гала-вечер перед началом церемонии вручения премии Grammy, 2016

Вечеринка в честь запуска линейки Courtney by Nasty Gal, 2016

Вечеринка в честь запуска линейки Courtney by Nasty Gal, 2016

Выступление во время показа Philipp Plein, 2016

Выступление во время показа Philipp Plein, 2016

Показ Saint Laurent, 2016

Показ Saint Laurent, 2016

Показ Chanel FW'17, 2016

Показ Chanel FW'17, 2016

Премьера фильма TV 70: Francesco Vezzoli Guarda La Rai, 2017

Премьера фильма TV 70: Francesco Vezzoli Guarda La Rai, 2017

Церемония награждения GQ Men Of The Year Award, 2017

Церемония награждения  GQ Men Of The Year Award, 2017

Премьера фильма «Роковое искушение», 2017

Премьера фильма «Роковое искушение», 2017

LACMA Art + Film Gala, 2018

LACMA Art + Film Gala, 2018

Джереми Скотт и Кортни Лав на Неделе моды в Нью-Йорке, 2019

Джереми Скотт и Кортни Лав на Неделе моды в Нью-Йорке, 2019

The Daily Front Row Fashion LA Awards, 2019

The Daily Front Row Fashion LA Awards, 2019

Премьера фильма «Дэвид Боуи: Moonage Daydream», 2022

Премьера фильма «Дэвид Боуи: Moonage Daydream», 2022

Кортни Лав с дочерью Фрэнсис Бин Кобейн на Met Gala 2017

Кортни Лав с дочерью Фрэнсис Бин Кобейн на Met Gala 2017

Гала-вечер в National Portrait Gallery, 2024

Гала-вечер в National Portrait Gallery, 2024

С 2010-х Лав выбирает более сдержанные (в сравнении с предыдущими годами) образы — корсетные мини удлиняются до уверенного миди, как на Венецианской Биеннале, рванину смещают фигурные вырезы на платьях Versace и Marc Jacobs, а лифчик больше не стремится вылезать из-под каждой растянутой майки. Но на красных дорожках она все равно остается собой — не предает черный цвет и кожаную косуху, для показа Moschino миксует леопардовое пальто с лодочками в тон, уважает максимальный обвес (только теперь это Chanel, а не блошка) и красную помаду. 

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