Кортни Лав — 60! За что мы любим стиль главной nasty gal поколения

Будущая королева гранжа родилась в семье психотерапевта Линды Кэрролл и менеджера рок-группы Grateful Dead Хэнка Харрисона. Развод родителей, вечные переезды, расстройство аутистического спектра и серия зависимостей от тяжелых наркотиков — хаотичность стала чертой не только жизни, но и стиля Кортни Лав (от Мэрилин Монро до Марии Антуанетты).

В 70-х мать Кортни перевозит дочь в коммуну хиппи — растрепанные волосы, тюрбаны и платки, прозрачные ткани с орнаментами и многослойный обвес Лав переносит с собой во взрослую жизнь и часто выступает на сцене в образе хиппи. В 17 лет Лав переезжает в Сан-Франциско и одевается только в сэконд-хендах. Оттуда в ее гардеробе появились пожившие кардиганы, растянутые футболки, рваные джинсы и винтажные кожаные куртки, которые она умело миксует с мини-платьями с инфантильными вортничками, белыми носками и гольфами и рваными колготками.