Лана Дель Рей: за что мы любим стиль главной певицы печальной любви

На церемонии GRAMMY в 2020 году Лана появилась в серебристом макси с бахромой, которое было куплено в супермаркете (учимся, запоминаем!). Новые фэшн закономерности – открытые плечи, глубокое декольте и подчеркивающие фигуру силуэты. Но в 2024 году на красном ковре GRAMMY Дель Рей вновь появилась в винтажном полупрозрачном платье до колен, приправив кукольный образ перчатками и туфлями с бантами. Апрельское выступление на Coachella дало надежду, что Дель Рей вспомнила излюбленные (нами) приемы 2013-2014 годов — для сцены она миксует нежно-голубое платье с казаками.

В чем бы ни вышла Лана Дель Рей — в сарафане-мини с цветами на голове, с рогами в вуали или в образе глэм-дивы — эффект один и тот же: young and beautiful.