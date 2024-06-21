Лана Дель Рей: за что мы любим стиль главной певицы печальной любви

Сегодня свое 39-летие празднует королева меланхолии, инди-принцесса и анти-Гага. Поздравляем и вспоминаем, как менялся стиль звезды Tumblr (верните мой 2014!) и наших сердец.
Лана Дель Рей на Met Gala, 2012
Лана Дель Рей на Каннском кинофестивале, 2012
Лана Дель Рей на музыкальном фестивале Eurockéennes, 2012
Лана Дель Рей на церемонии вручения наград MTV Europe Music Awards, 2012
Лана Дель Рей на вечеринке «Золотого глобуса», 2013
Лана Дель Рей на выступлении в Турине, Италия, 2013
Лана Дель Рей на открытии Каннского кинофестиваля, 2013
В 2011 году Элизабет Вулридж Грант (псевдоним Лана Дель Рей — союз имени звезды 50-х Ланы Тернер и названия автомобиля Ford Del Rey) ворвалась на YouTube с самодельным клипом на песню Video Games. Нарезка с пальмами, скейтерами и счастливыми влюбленными чередовалась с кадрами девушки с томным взглядом и объемным начесом в духе 60-х. Во время первых концертов в 2012 и 2013 годах Лана следовала взятому в первом клипе курсу на 60-е — наивные мини-платья с пышными юбками, характерный эпохе A-силуэт, ободки и венки (вариации на тему того самого из клипа Born to Die) поверх рыжих волос и щедро-подведенные глаза (прием, очевидно подсмотренный у Брижит Бардо). Для красных дорожек — от Каннского кинофестиваля до Met Gala — Дель Рей выбирала образы в стиле Старого Голливуда и в своих ультра-женственных, подчеркивающих фигуру платьях и с гладко-уложенными ретроволнами напоминала звезду 50-х Лорен Бэколл.
Лана Дель Рей на церемонии вручения наград «Золотого глобуса», 2015
Лана Дель Рей на церемонии вручения наград BRIT Awards, 2016
Лана Дель Рей на ежегодной вечеринке в честь вручения премии «Оскар», организованной фондом Элтона Джона по борьбе со СПИДом, 2016
Лана Дель Рей на презентации парфюма Gucci Bloom, 2017
Лана Дель Рей на церемонии вручения наград MTV Europe Music Awards, 2017
Лана Дель Рей на церемонии вручения GRAMMY, 2018
Алессандро Микеле, Лана Дель Рей и Джаред Лето на Met Gala, 2018
В 2015 году вышел один из самых популярных альбомов певицы — Honeymoon. Из незатейливых мини Лана переоделась в полупрозрачные халаты, яркие шелковые кимоно, широкополые шляпы и массивные очки, переместившись во времени в 70-е. Не только в клипах, но и в жизни — на церемониях Дель Рей появилась в летящих макси с цветочным принтом и в костюме-двойке с плиссированной юбкой Gucci (сейчас такие делают в Valentino). Кстати, в том же году Лана стала амбассадором бренда и музой дизайнера, протеже которого она была на Met Gala. Однако в путешествиях по фэшн-десятилетиям Лана не забывает про то, с чего начинала — она чередует 70-е с 60-ми и появляется на GRAMMY в струящемся ретро-платье Gucci и сверкающим нимбом из звезд.
Лана Дель Рей на вечеринке перед церемонией вручения GRAMMY, 2020
Лана Дель Рей и Шон Ларкин на церемонии вручения GRAMMY, 2020
Лана Дель Рей на мероприятии Billboard Women in Music, 2023
Лана Дель Рей на вечеринке перед церемонией вручения GRAMMY, 2024
Лана Дель Рей на церемонии вручения GRAMMY, 2024
Лана Дель Рей на ужине в честь вручения премии «Оскар», организованном W Magazine и Louis Vuitton, 2024
Лана Дель Рей на Met Gala, 2024
Лана Дель Рей на фестивале Coachella, 2024
На церемонии GRAMMY в 2020 году Лана появилась в серебристом макси с бахромой, которое было куплено в супермаркете (учимся, запоминаем!). Новые фэшн закономерности – открытые плечи, глубокое декольте и подчеркивающие фигуру силуэты. Но в 2024 году на красном ковре GRAMMY Дель Рей вновь появилась в винтажном полупрозрачном платье до колен, приправив кукольный образ перчатками и туфлями с бантами. Апрельское выступление на Coachella дало надежду, что Дель Рей вспомнила излюбленные (нами) приемы 2013-2014 годов — для сцены она миксует нежно-голубое платье с казаками.
В чем бы ни вышла Лана Дель Рей — в сарафане-мини с цветами на голове, с рогами в вуали или в образе глэм-дивы — эффект один и тот же: young and beautiful.
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