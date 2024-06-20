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В лондонском Музее Виктории и Альберта чествуют супермодель Наоми Кэмпбелл

В лондонском Музее Виктории и Альберта открывается выставка (save the date: 22 июня), посвященная жизни и карьере Наоми Кэмпбелл — первой чернокожей модели на обложке Vogue, Черной пантеры легендарной пятерки супермоделей и музы Аззедина Алайи. Вот, что известно о NAOMI: In Fashion.

Наоми Кэмпбелл на открытии выставки NAOMI: In Fashion в музее Виктории и Альберта в Лондоне
Getty Images

Наоми Кэмпбелл на открытии выставки NAOMI: In Fashion в музее Виктории и Альберта в Лондоне 

Экспонаты выставки NAOMI: In Fashion
Getty Images

Экспонаты выставки NAOMI: In Fashion

NAOMI: In Fashion — это сорокалетняя история карьеры Кэмпбелл, более сотни ее подиумных образов, вошедших в историю моды, и десятки легендарных снимков авторства икон фэшн-фотографии — от Питера Линдберга и Стивена Майзела до Патрика Демаршелье. Выбор Наоми (не самый очевидный после Коко Шанель, чье творчество вспоминали в музее за пару месяцев до этого) в качестве героя ретроспективы объяснил Соннет Стенфилл, старший куратор отдела моды в Музее Виктории и Альберта: «Выдающаяся карьера Наоми Кэмпбелл пересекается с лучшими образцами высокой моды. Она — супермодель, активистка, филантроп и одна из самых плодовитых и влиятельных фигур в современной культуре».

Mugler FW'89

Mugler FW'89 

Корсет Mugler с показа 1989 года

Корсет Mugler с показа 1989 года

Alexander McQueen SS'24

Alexander McQueen SS'24

Наоми Кэмпбелл на Met Gala 2019 в платье Valentino
Getty Images

Наоми Кэмпбелл на Met Gala 2019 в платье Valentino

Vivienne Westwood FW'93

Vivienne Westwood FW'93

Туфли с показа Vivienne Westwood FW'93

Туфли с показа Vivienne Westwood FW'93

Versace SS'91

Versace SS'91

Платье Versace SS'91 с принтом Энди Уорхола

Платье Versace SS'91 с принтом Энди Уорхола 

Наоми Кэмпбелл в платье Alaia 1989 года

Наоми Кэмпбелл в платье Alaia 1989 года

Платье Alaïa 1989 года

Платье Alaïa 1989 года

Отслеживаем жизнь Кэмпбелл с детства в Южном Лондоне и первых съемок для клипов Боба Марли и Culture Club до ее встречи с Аззедином Алайей в Нью-Йорке и работе с Chanel, Jean Paul Gaultier, Yves Saint Laurent и другими. Мировые бренды поделились образами, в которых Наоми ходила по подиуму с конца 80-х. Среди самых-самых: автомобильный корсет Mugler с показа 1989 года, те самые туфли на устрашающей платформе, в которых модель рухнула и рассмеялась во время осеннего шоу Vivienne Westwood в 1993 году, арт-платье Versace с принтами Энди Уорхола и розовое платье Valentino с красной (на самом деле розовой) дорожки Met Gala 2019. 

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