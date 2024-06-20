В лондонском Музее Виктории и Альберта чествуют супермодель Наоми Кэмпбелл

Отслеживаем жизнь Кэмпбелл с детства в Южном Лондоне и первых съемок для клипов Боба Марли и Culture Club до ее встречи с Аззедином Алайей в Нью-Йорке и работе с Chanel, Jean Paul Gaultier, Yves Saint Laurent и другими. Мировые бренды поделились образами, в которых Наоми ходила по подиуму с конца 80-х. Среди самых-самых: автомобильный корсет Mugler с показа 1989 года, те самые туфли на устрашающей платформе, в которых модель рухнула и рассмеялась во время осеннего шоу Vivienne Westwood в 1993 году, арт-платье Versace с принтами Энди Уорхола и розовое платье Valentino с красной (на самом деле розовой) дорожки Met Gala 2019.