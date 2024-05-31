Modest luxury дуэт Ирины и Марины Голомаздиных из 12 Storeez объединился с гранд-дамой модной индустрии Натальей Водяновой и заключил долгосрочное партнерство с фондом «Обнаженные сердца» — получилась коллекция Hearts x Storeez с нарядной летней базой, созданной в поддержку особенных детей и их родителей.
Белоснежные костюмные двойки из португальского льна, алые топы в драпировках с открытой линией плеч (один из ключевых силуэтов лета), монохромные платья-футляры, со спины напоминающие комбинацию свободного топа и юбки (модная иллюзия в духе Миуччи Прады!), и струящиеся пудровые рубашки из шелка Mulberry — мастхэвы первого дропа Hearts & Storeez.
Выход капсулы приурочен к Международному дню защиты детей: 10% средств с продажи передадут фонду «Обнаженные сердца», помогающему детям и молодым людям с особенностями развития и их семьям. Плюс клиенты 12 Storeez могут направить подопечным любую сумму — по QR-коду в бутике либо по ссылке на сайте бренда в разделе капсулы.
Наталья Водянова
Супермодель, основательница фонда «Обнаженные сердца» и героиня кампании Hearts x Storeez
Наша первая капсула с 12 Storeez получилась светлой и нежной. Мы выбрали для нее тональность, близкую к цветам нашего символа — обнажённого сердца. И остановились на светлых оттенках, дополнив их красными и розовыми штрихами.
Люди с особенностями могут учиться, работать, реализовывать себя. К нам в Центры поддержки семьи «Обнажённые сердца» приводят малышей, которые изначально не могут говорить, играть, одеваться, взаимодействовать со своими родителями и ровесниками. И главным достижением нашей работы является то, что многие из наших выпускников не только учатся в школе, занимаются в спортивных секциях, но заводят друзей и получают возможность достигнуть во всем этом больших успехов. Молодые люди с особенностями находят работу в различных областях и становятся менее зависимыми от поддержки.
Релиз — пролог долгосрочного партнерста «Обнаженных сердец» и 12 Storeez. В течение года команда премиум-бренда обещает показать еще несколько капсул в поддержку работы фонда и подробно рассказывать об историях детей и молодых людей, которым удалось помочь.
В будущем 12 Storeez планирует развивать charity-направление и увеличивать количество поддерживаемых фондов. «Наша цель — не только инвестировать до 10% от чистой прибыли, но и сделать благотворительность делом всей команды, вкладываться в добрые дела своей энергией, временем», — отмечает CEO Иван Хохлов.
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