Наталья Водянова

Белоснежные костюмные двойки из португальского льна, алые топы в драпировках с открытой линией плеч (один из ключевых силуэтов лета), монохромные платья-футляры, со спины напоминающие комбинацию свободного топа и юбки (модная иллюзия в духе Миуччи Прады!), и струящиеся пудровые рубашки из шелка Mulberry — мастхэвы первого дропа Hearts & Storeez.

Выход капсулы приурочен к Международному дню защиты детей: 10% средств с продажи передадут фонду «Обнаженные сердца», помогающему детям и молодым людям с особенностями развития и их семьям. Плюс клиенты 12 Storeez могут направить подопечным любую сумму — по QR-коду в бутике либо по ссылке на сайте бренда в разделе капсулы.