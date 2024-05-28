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Русские бренды, модели и стилисты на Каннском кинофестивале: Belik, Atelier Biser, Yanina Couture

Радуемся не только за Юру Борисова и Марка Эдельштейна, но и за российскую фэшн-индустрию в Каннах! Пока Рамиль Мустафаев стилизовал звезду «Лимонова» Викторию Мирошниченко в маккуиновские архивы, Юлия Янина одела Коко Роша и Еву Лонгорию в наряды Yanina, а Наталья Османн привезла на фестиваль весь корпус петербургского кутюра. 

Коко Роша в Yanina Couture
Getty Images

Коко Роша в Yanina Couture

Юлия и Дарья Янины
Getty Images

Юлия и Дарья Янины

Лия Тун в Yanina Couture
Getty Images

Лия Тун в Yanina Couture

Ева Лонгория в Yanina Couture
Getty Images

Ева Лонгория в Yanina Couture

Адриана Скленарикова в Yanina Couture
Getty Images

Адриана Скленарикова в Yanina Couture

Вне модной конкуренции Yanina — на открытии фестиваля в кутюре от Юлии Яниной появилась китайская звезда «Черного пса» Лия Тун. На премьере «Ученика» Али Аббаси white tie платье бренда выбрала модель Адриана Скленарикова, на Amfar — Коко Роша, а на благотворительном вечере Global Gift Foundation — Ева Лонгория.

Наталья Османн в Atelier Biser
Getty Images

Наталья Османн в Atelier Biser

Екатерина Мцитуридзе в Tatyana Kochnova Atelier
Эрланд Штрауб

Екатерина Мцитуридзе в Tatyana Kochnova Atelier

Наталья Османн в Belik
Getty Images

Наталья Османн в Belik

Наталья Османн в Belik
Getty Images

Наталья Османн в Belik

Больше кутюра с петербургским вайбом! Два заметных каннских выхода Натальи Османн — в кэтсьюте c тюлевым кейпом Atelier Biser и в платье Belik. Тем временем телеведущая Екатерина Мцитуридзе вышла в Tatyana Kochnova Atelier на красную дорожку смотра «Мегалополиса» Копполы.

Притика Сваруп в Rasario
Getty Images

Притика Сваруп в Rasario

Дарья Екамасова в Alena Akhmadullina и украшениях Bulgari
Getty Images

Дарья Екамасова в Alena Akhmadullina и украшениях Bulgari

Дарина Фаизова 12 Storeez
Getty Images

Дарина Фаизова 12 Storeez

Марк Эдельштейн в Atelier Odor
Getty Images

Марк Эдельштейн в Atelier Odor

Еще в каннских хайлайтах — маленькое черное платье 12 Storeez на Дарине Фаизовой, изумрудный бархат Alena Akhmadullina на Дарье Екамасовой, Rasario от Расиды Лакоба на модели Притике Сваруп и та самая рубашка-скатерть Atelier Odor на Марке Эдельштейне (ее, кажется, обсудили уже все модные телеграм-каналы!).

Виктория Мирошниченко в Alexander McQueen Fall 2013 и туфлях Alaïa
Getty Images

Виктория Мирошниченко в Alexander McQueen Fall 2013 и туфлях Alaïa

Виктория Мирошниченко в Balenciaga
Getty Images

Виктория Мирошниченко в Balenciaga

Татьяна Корсакова в Ellie Saab
Getty Images

Татьяна Корсакова в Ellie Saab

Татьяна Корсакова в Jean-Paul Gaultier
Getty Images

Татьяна Корсакова в Jean-Paul Gaultier

Саша Пивоварова в Carolina Herrera
Getty Images

Саша Пивоварова в Carolina Herrera

Саша Пивоварова в Prada
Getty Images

Саша Пивоварова в Prada

Саша Лусс в Alaïa
Getty Images

Саша Лусс в Alaïa

Саша Лусс в Jacob Lee
Getty Images

Саша Лусс в Jacob Lee

Наташа Поли в Mugler
Getty Images

Наташа Поли в Mugler

Наташа Поли в Dolce & Gabbana
Getty Images

Наташа Поли в Dolce & Gabbana

Наташа Поли в Roberto Cavalli
Getty Images

Наташа Поли в Roberto Cavalli

Российские модели и стилисты не отстают! За образ звезды «Лимонова: баллада об Эдичке» Виктории Мирошниченко взялся стилист и бывший фэшн-редактор Tatler Рамиль Мустафаев: на фотокол приготовил для актрисы мрачный бодикон Balenciaga, а на премьеру фильма — архивный Alexander McQueen FW'13 в комбо с туфлями-ножками Alaïa. Плюс с подачи Рамиля Виктория выгуляла в Каннах белоснежный наряд Alaïa из новой коллекции Питера Мюлье, маленькое черное платье и брючный костюм Bottega Veneta, а также винтажную комбинацию Prada SS'11, украшенную бисером.

Русский фэшн-след в Каннах – не только бренды, но и люди. Из первых лиц отечественного моделинга на Каннском кинофестивале замечены: Саша Лусс в White Tie костюме Jacob Lee, Саша Пивоварова в золоте Prada и Наташа Поли, за время фестиваля примерившая и корсеты Mugler, и металлический пояс верности Dolce & Gabbana, и огненный тюль Roberto Cavalli.

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