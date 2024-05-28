Русские бренды, модели и стилисты на Каннском кинофестивале: Belik, Atelier Biser, Yanina Couture

Российские модели и стилисты не отстают! За образ звезды «Лимонова: баллада об Эдичке» Виктории Мирошниченко взялся стилист и бывший фэшн-редактор Tatler Рамиль Мустафаев: на фотокол приготовил для актрисы мрачный бодикон Balenciaga, а на премьеру фильма — архивный Alexander McQueen FW'13 в комбо с туфлями-ножками Alaïa. Плюс с подачи Рамиля Виктория выгуляла в Каннах белоснежный наряд Alaïa из новой коллекции Питера Мюлье, маленькое черное платье и брючный костюм Bottega Veneta, а также винтажную комбинацию Prada SS'11, украшенную бисером.

Русский фэшн-след в Каннах – не только бренды, но и люди. Из первых лиц отечественного моделинга на Каннском кинофестивале замечены: Саша Лусс в White Tie костюме Jacob Lee, Саша Пивоварова в золоте Prada и Наташа Поли, за время фестиваля примерившая и корсеты Mugler, и металлический пояс верности Dolce & Gabbana, и огненный тюль Roberto Cavalli.