Русские бренды, модели и стилисты на Каннском кинофестивале: Belik, Atelier Biser, Yanina Couture

Радуемся не только за Юру Борисова и Марка Эдельштейна, но и за российскую фэшн-индустрию в Каннах! Пока Рамиль Мустафаев стилизовал звезду «Лимонова» Викторию Мирошниченко в маккуиновские архивы, Юлия Янина одела Коко Роша и Еву Лонгорию в наряды Yanina, а Наталья Османн привезла на фестиваль весь корпус петербургского кутюра.
Вне модной конкуренции Yanina — на открытии фестиваля в кутюре от Юлии Яниной появилась китайская звезда «Черного пса» Лия Тун. На премьере «Ученика» Али Аббаси white tie платье бренда выбрала модель Адриана Скленарикова, на Amfar — Коко Роша, а на благотворительном вечере Global Gift Foundation — Ева Лонгория.
Больше кутюра с петербургским вайбом! Два заметных каннских выхода Натальи Османн — в кэтсьюте c тюлевым кейпом Atelier Biser и в платье Belik. Тем временем телеведущая Екатерина Мцитуридзе вышла в Tatyana Kochnova Atelier на красную дорожку смотра «Мегалополиса» Копполы.
Еще в каннских хайлайтах — маленькое черное платье 12 Storeez на Дарине Фаизовой, изумрудный бархат Alena Akhmadullina на Дарье Екамасовой, Rasario от Расиды Лакоба на модели Притике Сваруп и та самая рубашка-скатерть Atelier Odor на Марке Эдельштейне (ее, кажется, обсудили уже все модные телеграм-каналы!).
Виктория Мирошниченко в Alexander McQueen Fall 2013 и туфлях Alaïa
Виктория Мирошниченко в Balenciaga
Татьяна Корсакова в Ellie Saab
Татьяна Корсакова в Jean-Paul Gaultier
Саша Пивоварова в Carolina Herrera
Саша Пивоварова в Prada
Саша Лусс в Alaïa
Саша Лусс в Jacob Lee
Наташа Поли в Mugler
Наташа Поли в Dolce & Gabbana
Наташа Поли в Roberto Cavalli
Российские модели и стилисты не отстают! За образ звезды «Лимонова: баллада об Эдичке» Виктории Мирошниченко взялся стилист и бывший фэшн-редактор Tatler Рамиль Мустафаев: на фотокол приготовил для актрисы мрачный бодикон Balenciaga, а на премьеру фильма — архивный Alexander McQueen FW'13 в комбо с туфлями-ножками Alaïa. Плюс с подачи Рамиля Виктория выгуляла в Каннах белоснежный наряд Alaïa из новой коллекции Питера Мюлье, маленькое черное платье и брючный костюм Bottega Veneta, а также винтажную комбинацию Prada SS'11, украшенную бисером.
Русский фэшн-след в Каннах – не только бренды, но и люди. Из первых лиц отечественного моделинга на Каннском кинофестивале замечены: Саша Лусс в White Tie костюме Jacob Lee, Саша Пивоварова в золоте Prada и Наташа Поли, за время фестиваля примерившая и корсеты Mugler, и металлический пояс верности Dolce & Gabbana, и огненный тюль Roberto Cavalli.
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