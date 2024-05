Любовь Аксенова, Елена Лядова, Анна Пересильд: лучшие (и худшие!) выходы ММКФ

Микротренд красной дорожки ММКФ — черные коктейльные платья: в мини Sashaverse (в комбо с босоножками Prada) на закрытии фестиваля появилась Любовь Аксенова (звезда нового «Майора Грома: Игра» и героиня майской обложки «Собака.ru»!) и 14-летняя Анка «Айгуль» Пересильд в не по-детски феминном арт-бодиконе Say No More. Вместе с ней за «Слово пацана» на ММКФ отвечала Елизавета Базыкина в лиловом платье-ирисе Yana (при помощи агрессивного фэшн-позирования!).

Фиксируем подиумные тренды в фестивальных декорациях: Лянка Грыу освоила нярядный стейтмент-тейлоринг, Севиль — русалочьи furry-платья, а Яна Крайнова — удлиненные рукава в духе Coperni. Виктория Бэкхем и Педро Паскаль есть у нас дома — в исполнении Елены Летучей, опиравшейся на сияющий костыль в россыпи страз на закрытии смотра.