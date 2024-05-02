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Любовь Аксенова, Елена Лядова, Анна Пересильд: лучшие (и худшие!) выходы ММКФ

Фэшн-разбор полетов Московского международного кинофестиваля: праздничный black tie монохром, готический (и даже вампирский!) стейтмент-тейлоринг и агрессивное отстаивание личных модных границ (вплоть до телеграм-дуэлей!). 

Любовь Аксенова. Павел Аксенов
Архивы пресс-служб
Любовь Аксенова, Павел Аксенов
Елена Лядова. в украшениях Mercury из коллекции Classic
Архивы пресс-служб
Елена Лядова, в украшениях Mercury из коллекции Classic
Анна Пересильд
Архивы пресс-служб

Анна Пересильд

Елена Летучая в украшениях Mercury из коллекции Classic и Юрий Анашенков
Архивы пресс-служб

Елена Летучая в украшениях Mercury из коллекции Classic и Юрий Анашенков

Елизавета Базыкина
Архивы пресс-служб

Елизавета Базыкина

Елена Лядова
Архивы пресс-служб
Елена Лядова
Лянка Грыу
Архивы пресс-служб

Лянка Грыу

Севиль
Архивы пресс-служб

Севиль

Яна Крайнова
Архивы пресс-служб

Яна Крайнова

Микротренд красной дорожки ММКФ — черные коктейльные платья: в мини Sashaverse (в комбо с босоножками Prada) на закрытии фестиваля появилась Любовь Аксенова (звезда нового «Майора Грома: Игра» и героиня майской обложки «Собака.ru»!) и 14-летняя Анка «Айгуль» Пересильд в не по-детски феминном арт-бодиконе Say No More. Вместе с ней за «Слово пацана» на ММКФ отвечала Елизавета Базыкина в лиловом платье-ирисе Yana (при помощи агрессивного фэшн-позирования!).   

Фиксируем подиумные тренды в фестивальных декорациях: Лянка Грыу освоила нярядный стейтмент-тейлоринг, Севиль — русалочьи furry-платья, а Яна Крайнова — удлиненные рукава в духе Coperni. Виктория Бэкхем и Педро Паскаль есть у нас дома — в исполнении Елены Летучей, опиравшейся на сияющий костыль в россыпи страз на закрытии смотра. 

Платье фэшн-раздора (и фарса) недели — костюм анаконды Canach на Настасье Самбурской, не сумевшей отличить «Атиглянец» от «Героини Татлера» в своем обличительном ответе на фэшн-критику последней. На дорожке ММКФ Алеко примерил костюм стайлинг-Дракулы (жертвы укуса превращаются в двойников Ксении Бородиной и Анастасии Решетовой), Светлана Степанковская берегла фестивальный наряд со времен вечеринки в «Мутаборе», а Агата Муцениеце то ли отрабатывала тренд на полоску, то ли косплеила пакет «Марианна». Явно не в своей фэшн-тарелке ощущала себя Марьям Тилляева — впрочем, на ММКФ наиболее органично себя чувствовали Анна Калашникова и Белла Потемкина в пышно-гротескных бантах и кринолинах. 

Настасья Самбурская
Архивы пресс-служб

Настасья Самбурская

Светлана Степанковская
Архивы пресс-служб

Светлана Степанковская

Ольга Бузова
Архивы пресс-служб
Ольга Бузова
Алеко Надирян
Архивы пресс-служб

Алеко Надирян

Агата Муцениеце
Архивы пресс-служб

Агата Муцениеце

Марьям Тилляева
Архивы пресс-служб

Марьям Тилляева

Александра Киселева
Архивы пресс-служб

Александра Киселева

Архивы пресс-служб
Светлана Степанковская
Архивы пресс-служб

Светлана Степанковская

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Любовь Аксенова, Елена Лядова, Ольга Бузова

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