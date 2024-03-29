Никита Волков — герой апрельской обложки «Собака.ru»!

В российской версии турецкого хита — сериале «Постучись в мою дверь в Москве» (всем смотреть на ТНТ!) — Волков переосмысляет образ урбаниста-нарцисса. Его Градский цитирует Цветаеву и дружит с реальным дизайнером ламп-арт-объектов Джозефин Эклунд, он интеллектуальнее и жестче стамбульского прототипа, но тем вернее в итоге обнажает под маской самоуверенной маскулинности ранимость и нежность.

При этом мы уверены, что «Постучись в мою дверь» стоило бы все-таки снять и в Петербурге — здесь целые поля нарциссов и благодатная почва для архитекторских амбиций. Сделали вместе с Никитой драфт: провели урбанистическое исследование состояния Апраксина двора и помечтали о Петербурге будущего в «Студии 44» Никиты Явейна — главном архбюро города (спасибо, что разрешили сфотографироваться в кабинете Никиты Игоревича, автора реконструкции Главного штаба и, между прочим, концепции ревитализации Апраксина и Щукина дворов!).