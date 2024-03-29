Никита Волков — герой апрельской обложки «Собака.ru»!

Ученик Юрия Бутусова Никита Волков постучался в наши петербургские двери и сердечки задолго до роли успешного архитектора с урбанистическим именем Сергея Градского — российского Серкана Болата. Мы следили за выходом Никиты из сумрака в фэнтези «Черновик» по мотивам романа Сергея Лукьяненко, перевоспитанием в роли футболиста-мажора, вынужденного тренировать команду андердогов, в «Трудных подростках» и виртуозным перевоплощением в ослепшего дзюдоиста в снятом квазидокументальной камерой байопике «Крецул».
На Никите: пиджак HOUSE OF LEO, кольца UNODE50, очки KALEOS (Gluten Free Frames)
В российской версии турецкого хита — сериале «Постучись в мою дверь в Москве» (всем смотреть на ТНТ!) — Волков переосмысляет образ урбаниста-нарцисса. Его Градский цитирует Цветаеву и дружит с реальным дизайнером ламп-арт-объектов Джозефин Эклунд, он интеллектуальнее и жестче стамбульского прототипа, но тем вернее в итоге обнажает под маской самоуверенной маскулинности ранимость и нежность.
При этом мы уверены, что «Постучись в мою дверь» стоило бы все-таки снять и в Петербурге — здесь целые поля нарциссов и благодатная почва для архитекторских амбиций. Сделали вместе с Никитой драфт: провели урбанистическое исследование состояния Апраксина двора и помечтали о Петербурге будущего в «Студии 44» Никиты Явейна — главном архбюро города (спасибо, что разрешили сфотографироваться в кабинете Никиты Игоревича, автора реконструкции Главного штаба и, между прочим, концепции ревитализации Апраксина и Щукина дворов!).
На Никите: куртка JOHN PARTRIDGE (Code7), жилет USHATAVA, рубашка WHO I AM, брюки и футболка LIME, ботинки GEOX, кольца UNODE50
На Никите: рубашка WHO I AM, рубашка WALK OF SHAME, галстук «КАШЕМИР И ШЕЛК», брюки USHATAVA, тренч HOUSE OF LEO, ботинки GEOX
На Никите: брюки и челси LIME, рубашка WHO I AM, пиджак CHERNIM CHERNO
На Никите: брюки CHERNIM CHERNO, футболка ЖЕНЯ ГУСЕВ, бомбер USHATAVA, кольцо UNODE50
На Никите: комбинезон HOUSE OF LEO, кольца UNODE50
На Никите: брюки WHO I AM, лонгслив USHATAVA, джемпер ICE PLAY, куртка JOHN PARTRIDGE, кардиган HOUSTON (Code7), очки FAKOSHIMA (Gluten Free Frames)
На Никите: брюки WHO I AM, лонгслив USHATAVA, джемпер ICE PLAY, ботинки GEOX, куртка CAPALBIO, перчатки SERMONETA (Code7), очки GLUTEN FREE FRAMES
Никита Волков
Быть учеником Бутусова — это не терять любопытства и глубины, всегда оставаться включенным, проявлять актерскую инициативу, гореть идеей. Это готовность разорваться на атомы, вытряхнуть всю душу. А еще — быть автором, а не тупо исполнителем, оставаться интересным, искать парадоксы. Быть правдивым. У Юрия Николаевича театр именно такой. Я очень скучаю по нашим студенческим спектаклям, по репетициям. Один из самых значимых спектаклей нашего курса был «Кабаре Брехт» (архивный спектакль с зонгами Курта Вайля, последний раз его сыграли в Ленсовета пять лет назад. — Прим. ред.). Мы часами могли менять сцены, заканчивать репетицию за 25 минут до начала спектакля. Тот самый случай, когда «репетиция — любовь моя».
Внимание! Апрельский номер «Собака.ru» посвящен дизайну: редакция с надеждой и восторгом наблюдает ренессанс русской дизайн-сцены! А еще — квантовый рост популярности локальных авторов: теперь в интерьерах примерно всех, от прогрессивных девелоперов до админов телеграм-каналов, прописались мебель, светильники и предметы collectible art с пометкой «Сделано в России». И сделано — красиво.
Александр Рогов
Александр Рогов и той-пудель Юрий в гардеробной — под нее отведена отдельная комната, а стеллажи и стеклянные перегородки на заказ делала мастерская Loffi. Латунный светильник — Gubi, на стене — работа Сергея Бондарева
Александр и компания: Тимофей, Юрий и Кот — на кухне, выполненной на заказ по эскизам дизайнера квартиры, Анны Колпаковой-Санасарян
Зеркало-трюмо, в котором отражается Юнона Незванкина, разработали как индивидуальный проект петербургские кудесники из мастерской Vibe
Дизайнер Юнона Незванкина отражается в зеркальной поверхности столика бренда Glas Italia – уникальных мастеров по работе со стеклом
Софья Симакова, Анна Наумова и Александра Лекомцева (на фото в луках петербургского бренда Ola Ola) строят рынок предметного дизайна в России
Рик Оуэнс присылает Янису Чамалиди подиумные лимитированные луки, как, например, эти съемные плечи. А украшения Ianis Chamalidy могли бы сниматься в фильме «Дюна» Дени Вильнева
На Янисе: головной убор и бомбер IANIS CHAMALIDY, брюки и ботильоны RICK OWENS
Команда бренда «Питерский Щит», слева направо: Илья Антонов, Станислав Ефименко, Азар Страто, Виктор Остриков, Константин Рязанцев, Сергей Нестерович, Руслан Дукмас, Рома Челюсти
На Глебе Костине: шапка, бомбер, рубашка, галстук и брюки .SOLUTIONS
На Покрасе Лампасе: рубашки PL STORAGE
По домам! Мы узнали, как устроены арт + фэшн интерьеры Петербурга и Москвы: заглянули в гости к самому медийному стилисту страны Александру Рогову, чтобы посмотреть его коллекцию арт-объектов (скульптуры Надежды Лихогруд и игрушечный Karl Lagerfeld!). Выяснили у автора интерьеров IRNBY и Predubezhdai Юноны Незванкиной, как сочетать в одном пространстве совриск и антикварные сокровища. А дизайнер Янис Чамалиди рассказал нам о любимых работах петербургских художников (от Rinatto L'Bank до Вики Бис!), которые хранит в квартире с исторической лепниной и мраморным камином на Петроградской стороне.
Тем временем совладелицы онлайн-галереи Sample Софья Симакова, Анна Наумова и Александра Лекомцева провели первую ярмарку коллекционной мебели, интерьерной скульптуры, арт-объектов и декора Sample Design Fair в Москве, а петербургские музыканты, художники и графические дизайнеры рассказали (и показали!), как делают лучший стритвир в стране.
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