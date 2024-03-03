Скончалась дизайнер Айрис Апфель

Апфель встретила смерть в своем доме в Палм-бич. Женщина запомнится знаменитым образом с характерными стрижеными белыми волосами, огромными очками, яркой помадой и крупными бусами. «Она была провидцем во всех смыслах этого слова. Она видела мир через уникальную линзу, украшенную огромными необычными очками, которые сидели у нее на носу. Через эти линзы она видела мир как калейдоскоп цветов, полотно узоров и принтов», — цитирует агента Айрис издание The Guardian.

В 1950-х она, бывшая работница модного журнала и дизайнер интерьеров, вместе с мужем Карлом Апфелем открыла ателье, специализацией которого было воссоздание тканей XVII, XVIII и XIX веков. Их главным заказчиком выступал Белый дом, компания выполняла работы для девяти разных президентов США, но также она сотрудничала с актрисой Гретой Гарбо и производителем косметики Estée Lauder.

Апфель любила сочетать дизайнерские вещи с более уникальными находками и сочетать цвета, текстуры и принты. Серьги-пасты восемнадцатого века и пояс из мексиканского чеканного серебра были показаны вместе с кутюрными изделиями от Dior и James Galanos.

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