В «Галерее» открылся первый в Петербурге бутик джинсового бренда BLCV, который делает лучшие палаццо из денима, универсальные брюки-трубы и авангардный панк-апсайклинг. За 22 года работы с денимом фаундер-самоучка BLCV Илья Булычев вырос из маленького ателье до авторских прет-а-порте коллекций, сети магазинов по всей стране и коллаборации с гранд-стилистом Александром Роговым. Узнали у Ильи, как заполучить статус русского Diesel, в чем мощь крафта (и зингеровских машинок!) и какие джинсы выбрать на весну (спойлер: фэшн-слово за нейросетями!)
Илья Булычев
В чем суперсила BLCV?
Наша концепция уникальна (ни грамма амбициозности): мы первыми в стране серьезно взялись за пошив денима и создали большой успешный бренд по принципу крафтово-лофтового ателье, чтобы каждый мог найти ту самую пару джинсов. Такой подход подчеркнут в интерьере: мы не ушли в классический минимализм белых-серых стен с вешалками (так выглядят 90-95% всех магазинов, которые я вижу) — вместо этого расставили старинные швейные машинки Зингер и развесили джинсы по полкам, объединив в пространстве металл, бетон и дерево.
Кажется, ваши амбиции не ограничиваются домашним ателье по пошиву джинсов.
Уже четвертый год подряд мы растем в два — два с половиной раза. На пике делали 45 миллионов в месяц и продали 2,5 тысяч изделий — это немыслимые темпы и обороты, которые я не мог себе представить.
Развиваемся в регионах и открываем магазины в ключевых торговых центрах страны — через месяц появимся в московском «Авиапарке». В Петербурге планируем еще четыре магазина: следующий будет в «Голливуде» на Пионерской, а дальше собираемся делать стрит.
Вы в дениме 22 года — потрясающее фэшн-долголетие. Как BLCV удалось вырасти из кустарной рижской мастерской до многомиллионных показателей и статуса «русского Diesel»?
Сначала я не шил джинсы, а переделывал чужие: отбеливал, добавлял рванину, заклепки (обожаю денимную ткань за ее навыки трансформации). Я продолжаю частично заниматься апсайклингом в экспериментальной линейке Laboratory: мы делаем шопперы и классные арт-вещи из своего же брака и старых партий при помощи пэчворка и неочевидных материалов, например, бахромы-стекляруса.
Сейчас у BLCV ставка на масштабное классическое производство — при сохранении стандартов качества из первого рижского ателье, где я вкладывал максимум сил в каждую пару джинсов. Например, мы окантовываем швы фирменной красной нитью — это создает определенное ощущение премиальности и экстракачества.
Из мировых брендов по духу нам действительно ближе всего Diesel, хотя мы не такие бунтари. Стараемся делать крутую базу, балансируя между самоиронией и легким хулиганством, иначе скучно (особенно нашему внутреннему ребенку!).
BLCV в ТРЦ «Галерея»
Кого успели записать в фанатов своих джинсов?
Горжусь, что многие предприниматели носят мои джинсы — в Риге в них ходила вся тусовка, а в России, куда я переехал 6 лет назад, мои джинсы носят Женя Давыдов из Setters, Кирилл Фомичев из Studio 29, генеральный директор Gett Виталий Крылов. Из креативной индустрии в BLCV ходит, например, фотограф Дима Сухамеро, который помогает нам со съемками.
Русский деним — все еще оксюморон или нет?
Русского денима до сих пор нет, но есть хорошие русские джинсы, которые созданы из качественного японского, итальянского, турецкого, китайского материала. Мы производимся в России и Турции, что-то привозим из Китая и Индии — идем туда, где находим лучшие стандарты качества.
Какие русские джинсы считаете лучшими? Что-то из собственных фэшн-архивов?
Самые лучшие джинсы, которыми я больше всего горжусь и которые лучше всего продались, — палаццо BLCV. Они прекрасно сидят, классно вытягивают ноги, подчеркивают бедра и талию. Люди в них себя по-другому чувствуют — когда девушки выходят из примерочных, я понимаю, что не зря работаю и живу!
Обычные палаццо или палаццо в гранж-заклепках, как у Гленна Мартенса?
Когда я начинал, в моде была переделка джинсов, фокусы с хлоркой и фурнитурой. Потом деним пережил эпоху минимализма — а сейчас в дизайн вернулось все самое веселое: рванина, побелка, грязные потертости, шнуровка — лучше все и сразу.
Мне очень нравится грязный деним, тинт, гранж, брюки-трубы. Скоро покажем коллаборацию со стилистом Александром Роговым, там сплошная «гуляй, рванина». И готовимся к старту продаж нашего весеннего мастхэва — куртки, которую я разработал с помощью нейросети Midjourney, соединив Balenciaga и мандалорцев.
Коллекция 12.23 UPCYCLING BLCV Laboratory
С чем носить такие piece of art из мира денима?
Джинсы можно и нужно носить со всем. Это универсальная ежедневная униформа, которая символизирует для меня комфорт и свободу. Самый базовый образ можно стилизовать при помощи денима. Простую белую футболку я ношу вместе с джинсами-трубами, украшенными цепочкой на кармане, — ничего особенного, а выглядит круто.
Илья Булычев
Вы не просто фаундер BLCV и эксперт по дениму, а практикующий бизнес-консультант, помогающий коллегам по цеху запускать успешные бренды. Как сочетаете в себе две фэшн-субличности?
Деним для меня — сочетание счастья и миссии. Я знаю каждую модель и могу с одного взгляда помочь человеку выбрать те самые джинсы. 80% своего времени я занимаюсь BLCV, а бизнес-консалтинг — хобби, которое напоминает игру «служить — отдавать». Я могу улучшать жизнь людей не только через продукт, но и через передачу некоего сакрального знания в сочетании с опытом. Я помогаю людям преодолеть свой двадцатилетний путь в 10 раз быстрее и сразу попасть в желаемое будущее.
Сейчас рынок перегрет инфобизнесменами, поэтому любой консалтинг вызывает скептицизм, но я отношу себя к практику. Я передаю валидированные знания, подкрепленные практическим успехом, — в отличие от фактов из учебников, они усваиваются в разы лучше.
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