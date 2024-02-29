Вы в дениме 22 года — потрясающее фэшн-долголетие. Как BLCV удалось вырасти из кустарной рижской мастерской до многомиллионных показателей и статуса «русского Diesel»?

Сначала я не шил джинсы, а переделывал чужие: отбеливал, добавлял рванину, заклепки (обожаю денимную ткань за ее навыки трансформации). Я продолжаю частично заниматься апсайклингом в экспериментальной линейке Laboratory: мы делаем шопперы и классные арт-вещи из своего же брака и старых партий при помощи пэчворка и неочевидных материалов, например, бахромы-стекляруса.

Сейчас у BLCV ставка на масштабное классическое производство — при сохранении стандартов качества из первого рижского ателье, где я вкладывал максимум сил в каждую пару джинсов. Например, мы окантовываем швы фирменной красной нитью — это создает определенное ощущение премиальности и экстракачества.

Из мировых брендов по духу нам действительно ближе всего Diesel, хотя мы не такие бунтари. Стараемся делать крутую базу, балансируя между самоиронией и легким хулиганством, иначе скучно (особенно нашему внутреннему ребенку!).