18+
  • Мода
  • Герои
Герои

Оксана Акиньшина — героиня мартовской обложки «Собака.ru»!

Нордический характер прямолинейного правдорубца и актерская гибкость, строгий стройный взгляд и фирменная обезоруживающая улыбка с по-детски трогательными ямочками на щеках: в Оксане Акиньшиной сочетаются вещи, казалось бы, несовместные. Актриса проделала путь от анфан террибль артхауса из дебюта Сергея Бодрова-младшего до всенародной любимицы из «Стиляг».

На Оксане: кулон MERCURY из коллекции Color, платье UNIFARIOUS
Дима Табу

На Оксане: кулон MERCURY из коллекции Color, платье UNIFARIOUS

Режиссеры знают: Акиньшина в касте — гарантия профессионализма и неукоснительной дисциплины, где все поставленные актерские задачи будут выполнены безукоризненно. Но той же степени отдачи она потребует (имеет право!) и от других. Это роднит Оксану с ее героиней в психодраме «Неверные» (с 7 марта в онлайн-кинотеатре wink!) — блестящим адвокатом Ольгой, внимательной к каждой детали и мелочи сложных судебных дел. В роли юриста Оксана дает мастер-класс нам всем: отталкивается ото дна и Per Aspera ad Astra.

На Оксане: колье MERCURY из коллекции Classic, платье USHATAVA
Дима Табу

На Оксане: колье MERCURY из коллекции Classic, платье USHATAVA

На Оксане: кулон MERCURY из коллекции Color, платье UNIFARIOUS, гольфы MADEMOISELLE, туфли MSGM
Дима Табу

На Оксане: кулон MERCURY из коллекции Color, платье UNIFARIOUS, гольфы MADEMOISELLE, туфли MSGM

На Оксане: серьги MERCURY из коллекции Classic, пальто USHATAVA
Дима Табу

На Оксане: серьги MERCURY из коллекции Classic, пальто USHATAVA

На Оксане: браслеты MERCURY из коллекций Classic и Flower, серьги STEPHEN WEBSTER, платье 404 NOT FOUND, лонгслив CHERVONSKY, сапоги LIU JO, сумка
Дима Табу

На Оксане: браслеты MERCURY из коллекций Classic и Flower, серьги STEPHEN WEBSTER, платье 404 NOT FOUND, лонгслив CHERVONSKY, сапоги LIU JO, сумка INTROVERTA.BAGS

На Оксане: колье и браслет MERCURY из коллекции Classic, платье YOU WANNA
Дима Табу

На Оксане: колье и браслет MERCURY из коллекции Classic, платье YOU WANNA

Оксана Акиньшина

 

Мы затронули сложную тему женского алкоголизма, и ее получилось небанально раскрыть. Моя героиня — глубоко несчастная женщина, жизнь которой рухнула. Она пытается удержаться на плаву и сохранить семью, но сталкивается с огромным количеством препятствий. В Ольге мне хотелось подчеркнуть ее стремление к доверию. Кажется, она никому не верит, то бежит от проблем, то пытается во всем разобраться сама. Но в глубине души у нее остается детская и наивная необходимость верить другим. Если бы этого не было, ей жилось бы легче, она бы стала безразличнее ко всему. Но даже в условиях чудовищного предательства ей удается сохранять маленькую веру. Это я в ней больше всего и люблю.

На Наталии: серьги Me You и кольцо «Летучая мышь» LETTERS AND STONES, кимоно ALEXANDER ARUTYUNOV
Соня Сивкова

На Наталии: серьги Me You и кольцо «Летучая мышь» LETTERS AND STONES, кимоно ALEXANDER ARUTYUNOV

На Наталии: серьги Me You и кольцо «Летучая мышь» LETTERS AND STONES, пиджак CHOUX, юбка SAY NO MORE
Соня Сивкова

На Наталии: серьги Me You и кольцо «Летучая мышь» LETTERS AND STONES, пиджак CHOUX, юбка SAY NO MORE

На Наталии: колье Arrow LETTERS AND STONES, кимоно ALEXANDER ARUTYUNOV
Соня Сивкова

На Наталии: колье Arrow LETTERS AND STONES, кимоно ALEXANDER ARUTYUNOV

Внимание! В мартовском номере отдел моды «Собака.ru» фиксирует формирование нового отечественного фэшн-истеблишмента. Русские бренды умеют и в минимализм, и в посткутюр и в техно-аутдор: объединили лучших в нашей весенне-летней маршрутной карте.

А пока мы собирали инсайды, ловили инсайты и практиковали osint, нашлось совсем невероятное — русский Дэвид Боуи в золоте и сапфирах из ювелирного проекта Letters and Stones «третьего админа» «Антиглянца» Наталии Архангельской, которая выжгла  (глаголом!) дотла первоосновы русского люкса и глянца, а теперь определяет новые. Обсудили с Наташей вражду, Капоте и главных лебедей этой весны — белых и черного.

На Марике: кольцо и серьги MERCURY из коллекции Classic, жакет DICE KAYEK, рубашка HELMUT LANG (все — ДЛТ)
Елена Резвова, Валентин Блох

На Марике: кольцо и серьги MERCURY из коллекции Classic, жакет DICE KAYEK, рубашка HELMUT LANG (все — ДЛТ)

На Анне: серьги MERCURY из коллекции Color, рубашка USHATAVA
Елена Резвова

На Анне: серьги MERCURY из коллекции Color, рубашка USHATAVA

На Татьяне: серьги и колье MERCURY из коллекции Flower, кольцо MERCURY из коллекции Classic, жакет NINA RICCI (ДЛТ) На фото — арт-объект «Фуга. Миражи
Елена Резвова

На Татьяне: серьги и колье MERCURY из коллекции Flower, кольцо MERCURY из коллекции Classic, жакет NINA RICCI (ДЛТ)

На фото — арт-объект «Фуга. Миражи» главного художника ИФЗ Нелли Петровой

На Елене: серьги MERCURY из коллекции Color, кольцо MERCURY из коллекции Classic, рубашка DRIES VAN NOTEN (ДЛТ)
Елена Резвова

На Елене: серьги MERCURY из коллекции Color, кольцо MERCURY из коллекции Classic, рубашка DRIES VAN NOTEN (ДЛТ)

Женщины меняют Петербург! Четвертый год подряд редакция «Собака.ru» вместе с Mercury благодарят петербурженок за их выдающиеся достижения в топ-менеджменте и стратегическом развитии. В их числе — соорганизатор проекта «Остров фортов» Марика Коротаева, директор ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова, генеральный директор Императорского фарфорового завода Татьяна Тылевич и гендиректор компании «Магистраль северной столицы» Елена Лукьянова (руководит эксплуатацией ЗСД!).

Все материалы читайте в мартовском номере (в продаже с 1 марта) и на сайте «Собака.ru».

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Анна Ялова, Марика Коротаева, Оксана Акиньшина Татьяна Тылевич

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: