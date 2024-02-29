Нордический характер прямолинейного правдорубца и актерская гибкость, строгий стройный взгляд и фирменная обезоруживающая улыбка с по-детски трогательными ямочками на щеках: в Оксане Акиньшиной сочетаются вещи, казалось бы, несовместные. Актриса проделала путь от анфан террибль артхауса из дебюта Сергея Бодрова-младшего до всенародной любимицы из «Стиляг».
На Оксане: кулон MERCURY из коллекции Color, платье UNIFARIOUS
Режиссеры знают: Акиньшина в касте — гарантия профессионализма и неукоснительной дисциплины, где все поставленные актерские задачи будут выполнены безукоризненно. Но той же степени отдачи она потребует (имеет право!) и от других. Это роднит Оксану с ее героиней в психодраме «Неверные» (с 7 марта в онлайн-кинотеатре wink!) — блестящим адвокатом Ольгой, внимательной к каждой детали и мелочи сложных судебных дел. В роли юриста Оксана дает мастер-класс нам всем: отталкивается ото дна и Per Aspera ad Astra.
На Оксане: колье MERCURY из коллекции Classic, платье USHATAVA
На Оксане: кулон MERCURY из коллекции Color, платье UNIFARIOUS, гольфы MADEMOISELLE, туфли MSGM
На Оксане: серьги MERCURY из коллекции Classic, пальто USHATAVA
На Оксане: браслеты MERCURY из коллекций Classic и Flower, серьги STEPHEN WEBSTER, платье 404 NOT FOUND, лонгслив CHERVONSKY, сапоги LIU JO, сумка INTROVERTA.BAGS
На Оксане: колье и браслет MERCURY из коллекции Classic, платье YOU WANNA
Оксана Акиньшина
Мы затронули сложную тему женского алкоголизма, и ее получилось небанально раскрыть. Моя героиня — глубоко несчастная женщина, жизнь которой рухнула. Она пытается удержаться на плаву и сохранить семью, но сталкивается с огромным количеством препятствий. В Ольге мне хотелось подчеркнуть ее стремление к доверию. Кажется, она никому не верит, то бежит от проблем, то пытается во всем разобраться сама. Но в глубине души у нее остается детская и наивная необходимость верить другим. Если бы этого не было, ей жилось бы легче, она бы стала безразличнее ко всему. Но даже в условиях чудовищного предательства ей удается сохранять маленькую веру. Это я в ней больше всего и люблю.
Внимание! В мартовском номере отдел моды «Собака.ru» фиксирует формирование нового отечественного фэшн-истеблишмента. Русские бренды умеют и в минимализм, и в посткутюр и в техно-аутдор: объединили лучших в нашей весенне-летней маршрутной карте.
А пока мы собирали инсайды, ловили инсайты и практиковали osint, нашлось совсем невероятное — русский Дэвид Боуи в золоте и сапфирах из ювелирного проекта Letters and Stones «третьего админа» «Антиглянца» Наталии Архангельской, которая выжгла (глаголом!) дотла первоосновы русского люкса и глянца, а теперь определяет новые. Обсудили с Наташей вражду, Капоте и главных лебедей этой весны — белых и черного.
На Марике: кольцо и серьги MERCURY из коллекции Classic, жакет DICE KAYEK, рубашка HELMUT LANG (все — ДЛТ)
На Анне: серьги MERCURY из коллекции Color, рубашка USHATAVA
На Татьяне: серьги и колье MERCURY из коллекции Flower, кольцо MERCURY из коллекции Classic, жакет NINA RICCI (ДЛТ)
На фото — арт-объект «Фуга. Миражи» главного художника ИФЗ Нелли Петровой
На Елене: серьги MERCURY из коллекции Color, кольцо MERCURY из коллекции Classic, рубашка DRIES VAN NOTEN (ДЛТ)
Женщины меняют Петербург! Четвертый год подряд редакция «Собака.ru» вместе с Mercury благодарят петербурженок за их выдающиеся достижения в топ-менеджменте и стратегическом развитии. В их числе — соорганизатор проекта «Остров фортов» Марика Коротаева, директор ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова, генеральный директор Императорского фарфорового завода Татьяна Тылевич и гендиректор компании «Магистраль северной столицы» Елена Лукьянова (руководит эксплуатацией ЗСД!).
Все материалы читайте в мартовском номере (в продаже с 1 марта) и на сайте «Собака.ru».
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