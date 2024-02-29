Оксана Акиньшина

Внимание! В мартовском номере отдел моды «Собака.ru» фиксирует формирование нового отечественного фэшн-истеблишмента. Русские бренды умеют и в минимализм, и в посткутюр и в техно-аутдор: объединили лучших в нашей весенне-летней маршрутной карте.

А пока мы собирали инсайды, ловили инсайты и практиковали osint, нашлось совсем невероятное — русский Дэвид Боуи в золоте и сапфирах из ювелирного проекта Letters and Stones «третьего админа» «Антиглянца» Наталии Архангельской, которая выжгла (глаголом!) дотла первоосновы русского люкса и глянца, а теперь определяет новые. Обсудили с Наташей вражду, Капоте и главных лебедей этой весны — белых и черного.