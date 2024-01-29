Аглая Тарасова — героиня февральской обложки «Собака.ru!»

Я сегодня и я пять лет назад — это два разных человека. Я меняюсь до сих пор, просто уже не так резко, а плавно — видимо, взрослею, успокаиваюсь, но не хочу переставать быть ребенком в глубине души. Мне кажется, важно вот эту детскую энергию в себе хранить до самой старости. Да и запрещать себе особо ничего не надо, просто с возрастом ты начинаешь больше себя ценить и бережнее к себе относиться.