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Герои

Аглая Тарасова — героиня февральской обложки «Собака.ru!»

Аглая Тарасова умеет и в Золушку-мажорку («Холоп 2» стартует в прокате с миллиардов, став вторым самым кассовым российским релизом!), и в летчицу-валькирию (переиграла в «Воздухе» Германа-младшего примерно всех, от Безрукова до Лядовой!), а в феврале появится в ромкоме о самом красивом городе на земле «Саша и Питер» на PREMIER.

Аглая Тарасова. на Аглае: кольца PARURE ATELIER
Алексей Дунаев
Аглая Тарасова, на Аглае: кольца PARURE ATELIER

Потому что Аглая — это любовь! И в самое сердечко: 14 февраля на PREMIER выходит премьера — ромком-сериал о самом красивом городе на земле «Саша и Питер» (Петербург играет свою лучшую роль второго плана!). Вайб «Эмили в Париже» встречает рассветы над Петропавловкой, а Тарасова, назначив вендетту своему эксу во Дворце бракосочетания на Английской набережной, встречает любовь. Важно: петербургские мечтатели так убедительно сыграны молодыми звездами БДТ, а Петербург предстает в сериале дебютантки Валерии Шкирандо таким романтичным, белым и пушистым, что мы бы, отринув (ненадолго!) снобизм, в него переехали.

Аглая Тарасова
Алексей Дунаев

Аглая Тарасова

На Аглае: серьги PARURE ATELIER, топ и юбка WALK OF SHAME, клатч SAINT LAURENT (The Cult)
Алексей Дунаев

На Аглае: серьги PARURE ATELIER, топ и юбка WALK OF SHAME, клатч SAINT LAURENT (The Cult)

На Аглае: кейп YOLLO, водолазка 1811, мюли VIC MATIE (No One)
Алексей Дунаев

На Аглае: кейп YOLLO, водолазка 1811, мюли VIC MATIE (No One)

На Аглае: кольца PARURE ATELIER, босоножки 3JUIN (No One)
Алексей Дунаев

На Аглае: кольца PARURE ATELIER, босоножки 3JUIN (No One)

На Аглае: серьги PARURE ATELIER, рубашка и жакет WALK OF SHAME
Алексей Дунаев

На Аглае: серьги PARURE ATELIER, рубашка и жакет WALK OF SHAME

Аглая Тарасова

 

Я сегодня и я пять лет назад — это два разных человека. Я меняюсь до сих пор, просто уже не так резко, а плавно — видимо, взрослею, успокаиваюсь, но не хочу переставать быть ребенком в глубине души. Мне кажется, важно вот эту детскую энергию в себе хранить до самой старости. Да и запрещать себе особо ничего не надо, просто с возрастом ты начинаешь больше себя ценить и бережнее к себе относиться.

Внимание: тема февральского номера «Собака.ru» — драгоценности (олд мани сами себя не потратят!): по традиции каждый февраль редакция исследует, чем живет ювелирное искусство в России: коллекции haute joaillerie (достойные музеев!) и новые огранки, личные сокровищницы и коллабы со стритвиром, мастера-самородки и наследники Фаберже.

Наталья Метелица. на Наталье: платье BALENCIAGA, серьги и чокер PERCOSSI PAPI (все — собственность героини), очки SAINT LAURENT («Оптика “Уголь”»)
Анна Авилова
Наталья Метелица, на Наталье: платье BALENCIAGA, серьги и чокер PERCOSSI PAPI (все — собственность героини), очки SAINT LAURENT («Оптика “Уголь”»)
Михаил Барышников
Марат Нафис

Михаил Барышников

На Mozi J: костюм USHATAVA, украшения MOZI JEWELRY
Антон Рудзат

На Mozi J: костюм USHATAVA, украшения MOZI JEWELRY

Петр Аксенов в ситуации прикосновенья сочных трав
сестры Набока

Петр Аксенов в ситуации прикосновенья сочных трав

Редакция с надеждой и восторгом наблюдает в России ренессанс ювелирного искусства: новые имена (художники-авангардисты и рэп-Фаберже!), новые бренды (высокая инженерия и инвестиционные камни!), новые драгоценности (которым впору сразу в золотые кладовые Эрмитажа!), новые коллаборации (с музыкантами OG Buda, SODA LUV и стритвир-марками!). И никаких гвоздей!

Все материалы читайте в февральском номере (в продаже с 1 февраля) и на сайте «Собака.ru».

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Материал из номера:
Февраль
Люди:
Петр Аксенов, Аглая Тарасова, Наталья Метелица

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