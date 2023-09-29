Евгения Борзых — героиня обложки октябрьского номера «Собака.ru»!

Бандитский Петербург возвращается — с новой, улучшенной формулой: теперь это не менты в кожанках, а убийственно привлекательная гений химии, за которой по набережным Невы в ритме Гая Ричи и Тома Тыквера гонятся бандиты в обнимку с агентами спецслужб.

Новейший сериал «Убить Риту» — на удивление борзая черная комедия, где все не то, чем кажется. Во-первых, это не просто ЧК, а мультижанровый аттракцион, где метаироничный эротический триллер встречает криминальный роудмуви-ромком. Во-вторых, «Убить Риту» только притворяется сериалом: качество картинки, режиссура, сценарий — топ, и это восьмисерийный фильм, не иначе. В-третьих, химик Рита — очень необычный химик, и, может, даже не Рита.

И важно! Режиссер Мария Агранович собрала кастинг мечты — красавица и чудовищные красавцы: актриса и солистка СБПЧ Евгения Борзых и артисты Артем Быстров, Александр Мизёв, Игорь Грабузов, Олег Гаас, Роман Семейко.

Премьера на Premier в октябре, и наш рейтинг ожидания — десять баллов. Беги, Борзых, беги! Впрочем, нас не догонят.