Евгения Борзых — героиня обложки октябрьского номера «Собака.ru»!

После «Большой секунды» Виктора Шамирова — тот самый редкий случай, когда камерная драма смогла взять высокие рейтинги! — мы два года ждали, когда классная актриса и музыкант Евгения Борзых вернется в кино. И надо сказать, дождались: сериал «Убить Риту» целиком и полностью строится на химии Евгении, как органической (ее роль — вандер-химичка с прошлым!) до сексуальной (такую Борзых мы еще не видели!). Но увидим — в октябре на Premier! Фестиваль «Пилот» уже выдал Жене за Риту премию «Лучшая женская роль», и это, уверены, только первый большой куш Борзых за главную черную комедию осени.
На Евгении: серьги и колье LUMINOUS DIAMONDS, пальто KOY BRAND, рубашка no name, олимпийка ADIDAS, галстук DOLCE & GABBANA
Бандитский Петербург возвращается — с новой, улучшенной формулой: теперь это не менты в кожанках, а убийственно привлекательная гений химии, за которой по набережным Невы в ритме Гая Ричи и Тома Тыквера гонятся бандиты в обнимку с агентами спецслужб.
Новейший сериал «Убить Риту» — на удивление борзая черная комедия, где все не то, чем кажется. Во-первых, это не просто ЧК, а мультижанровый аттракцион, где метаироничный эротический триллер встречает криминальный роудмуви-ромком. Во-вторых, «Убить Риту» только притворяется сериалом: качество картинки, режиссура, сценарий — топ, и это восьмисерийный фильм, не иначе. В-третьих, химик Рита — очень необычный химик, и, может, даже не Рита.
И важно! Режиссер Мария Агранович собрала кастинг мечты — красавица и чудовищные красавцы: актриса и солистка СБПЧ Евгения Борзых и артисты Артем Быстров, Александр Мизёв, Игорь Грабузов, Олег Гаас, Роман Семейко.
Премьера на Premier в октябре, и наш рейтинг ожидания — десять баллов. Беги, Борзых, беги! Впрочем, нас не догонят.
На Евгении: серьги и колье LUMINOUS DIAMONDS, пальто KOY BRAND, рубашка no name, олимпийка ADIDAS, галстук DOLCE & GABBANA
На Евгении: серьги и кольца LUMINOUS DIAMONDS, пальто GIUSEPPE DI MORABITO (ЦУМ), рубашка и ремни MAISON MARGIELA (ЦУМ), галстук DROME, роза FANCI CLUB, шорты LUNA DI SETA
На Александре: олимпийка MARTINE ROSE, рубашка MAISON MARGIELA, брюки VETEMENTS (ЦУМ)
На Евгении: кольца, колье и серьги ALROSA DIAMONDS из коллекции Fancy, топ 001PAX
На Евгении: серьги и кольца LUMINOUS DIAMONDS, пальто GIUSEPPE DI MORABITO (ЦУМ), рубашка и ремни MAISON MARGIELA (ЦУМ), галстук DROME, роза FANCI CLUB, шорты LUNA DI SETA
На Александре: олимпийка MARTINE ROSE, рубашка MAISON MARGIELA, брюки VETEMENTS (ЦУМ)
На Евгении: колье ABRA, топ и юбка 001PAХ, туфли BY FAR
На Романе: анорак MARTINE ROSE, брюки MAISON MARGIELA (ЦУМ), ботинки BALENCIAGA
На Игоре: пиджак WALK OF SHAME, олимпийка GUCCI (ЦУМ), кроссовки BALENCIAGA
На Александре: пиджак и кроссовки BALENCIAGA, олимпийка ADIDAS, брюки VETEMENTS (ЦУМ)
На Александре: пальто и свитер DIESEL (ЦУМ)
На Олеге: бомбер BORNE BOURGEOIS, куртка MUST (все — ЦУМ), джинсы R13
На Романе: куртка DIESEL, майка DOLCE & GABBANA (ЦУМ), джинсы R13
На Александре: рубашка MAISON MARGIELA, брюки VETEMENTS (ЦУМ)
На Александре: рубашка MAISON MARGIELA
На Игоре: пиджак WALK OF SHAME, олимпийка GUCCI (ЦУМ), кроссовки BALENCIAGA
На Игоре: пиджак WALK OF SHAME
На Олеге: бомбер BORNE BOURGEOIS, куртка MUST (все — ЦУМ)
На Евгении: блузка MAISON MARGIELA, топ TOTEME, юбка BRUNELLO CUCINELLI (ЦУМ), шорты LA PERLA, ремни MAISON MARGIELA и no name, туфли N21 (ЦУМ), очки винтаж, браслет GUCCI (ЦУМ), колье VETEMENTS, кафф ALEXANDER MCQUEEN, моносерьга HUGO KREIT, моносерьга JUSTINE CLENQUET
На Романе: куртка DIESEL (ЦУМ)
Евгения Борзых
Пробы — странная штука: режиссер не знает тебя, ты — его, и даже если ты прочитала материал полностью, то не «прожила». Значит, именно сыграть не можешь, а чаще всего — просят сыграть. Может, проблема, что в русской актерской школе нет традиции хождения на пробы. Не учат искусству самопрезентации.
Вот режиссер «Убить Риту» Маша Агранович — почему у нас с ней получилось? Пробы я так себе прошла, Маша сказала что‑то в духе: «Спасибо, мы вам позвоним». По ее глазам я поняла, что не понравилась. И тут, видимо, поняв, что терять уже нечего, я стала собой — стала непосредственно реагировать. Так, как реагирую я, Женя Борзых, а не персонаж. И Маша увидела, видимо, в этих реакциях потенциал, потому что ее взгляд изменился. И меня позвали на вторые пробы.
Полное интервью с Евгенией Борзых читайте в октябрьском номере (в продаже с 1 октября) и на сайте «Собака.ru».
Идея ЯНА МИЛОРАДОВСКАЯ
Фото ОЛЬГА БОВИ
Креативный директор КСЕНИЯ ГОЩИЦКАЯ
Текст АНДРЕЙ ЗАХАРЬЕВ
Стиль ИЛЬЯ И НИКИТА ХОВАНСКИЕ
Визаж и волосы АЛЕКСЕЙ РАДЧЕНКО
Ассистент стилистов АННА КАЗАНСКАЯ
Продюсер МАРИЯ ЗАЙЦЕВА
Ретушь ЖАННА ГАЛАЙ, АНАСТАСИЯ БИЛЫК
Благодарим бассейн под открытым небом «Чайка» и Дом Наркомфина за помощь в проведении съемки
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