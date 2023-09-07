Джулия Фокс, Наоми Кэмпбелл и Джиджи Хадид: как прошла премьера Victoria’s Secret World Tour

Не вечер, а визуальный гид по тренду dark coquette: Тейлор Хилл, Палома Эльсессер и Эмили Ратаковски бросили вызов представлениям о будуарных бельевых нарядах и облачились с ног до головы в готкор-шик (с кожаными бюстье и дарк-фэшн кружевом). Не остались без внимания фирменные крылышки Victoria’s Secret — правда, кажется, что Джулия Фокс и Айрис Лоу стащили их у Малефисенты.