Джулия Фокс, Наоми Кэмпбелл и Джиджи Хадид: как прошла премьера Victoria’s Secret World Tour

Victoria’s Secret отчаянно старается идти в ногу со временем: после гранд-ребрендинга на смену опальным бельевым показам приходит обновленный формат шоу The Tour — а вместе с ним инклюзивность, бодинейтральность и новые ролевые модели. Хотя искренность бренда до сих пор вызывает вопросы, старт Victoria’s Secret World Tour собрал селебрити-аншлаг — показываем, кто щегольнул нарядами (и собой) на розовой ковровой дорожке.
Не вечер, а визуальный гид по тренду dark coquette: Тейлор Хилл, Палома Эльсессер и Эмили Ратаковски бросили вызов представлениям о будуарных бельевых нарядах и облачились с ног до головы в готкор-шик (с кожаными бюстье и дарк-фэшн кружевом). Не остались без внимания фирменные крылышки Victoria’s Secret — правда, кажется, что Джулия Фокс и Айрис Лоу стащили их у Малефисенты.
Не обошлось без скандала: Doja Cat раскритиковала платье из новой коллекции Victoria’s Secret, в котором появилась на ивенте. Певица написала в соцсетях, что из-за неудобного кроя наряда со вшитыми стрингами чувствовала себя максимально дискомфортно. «Я просила всего лишь о простом платье-слипе».
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