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Джулия Фокс, Наоми Кэмпбелл и Джиджи Хадид: как прошла премьера Victoria’s Secret World Tour

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Victoria’s Secret отчаянно старается идти в ногу со временем: после гранд-ребрендинга на смену опальным бельевым показам приходит обновленный формат шоу The Tour — а вместе с ним инклюзивность, бодинейтральность и новые ролевые модели. Хотя искренность бренда до сих пор вызывает вопросы, старт Victoria’s Secret World Tour собрал селебрити-аншлаг — показываем, кто щегольнул нарядами (и собой) на розовой ковровой дорожке.  

Getty Images

Джулия Фокс

Getty Images

Наоми Кэмпбелл

Getty Images

Doja Cat

Getty Images

Брук Шилдс

Getty Images

Палома Эльсессер

Getty Images

Джиджи Хадид

Getty Images

Адвоа Абоа

Getty Images

Адут Акеч

Getty Images

Аарон Роуз Филип

Getty Images

Валентина Сампайо

Getty Images

Винни Харлоу

Getty Images

Джилл Кортлев

Не вечер, а визуальный гид по тренду dark coquette: Тейлор Хилл, Палома Эльсессер и Эмили Ратаковски бросили вызов представлениям о будуарных бельевых нарядах и облачились с ног до головы в готкор-шик (с кожаными бюстье и дарк-фэшн кружевом). Не остались без внимания фирменные крылышки Victoria’s Secret — правда, кажется, что Джулия Фокс и Айрис Лоу стащили их у Малефисенты.

Getty Images

Эмили Ратаковски

Getty Images

Мариякарла Боскони

Getty Images

Лурдес Леон

Getty Images

Приянка Чопра

Getty Images

Наоми Осака

Getty Images

Мишель Родригес

Getty Images

Сиара Миллер

Getty Images

Лукас Гейдж

Getty Images

Имаан Хаммам

Getty Images

Тейлор Хилл

Getty Images

Халима Аден

Getty Images

Тайшия Адамс

Не обошлось без скандала: Doja Cat раскритиковала платье из новой коллекции Victoria’s Secret, в котором появилась на ивенте. Певица написала в соцсетях, что из-за неудобного кроя наряда со вшитыми стрингами чувствовала себя максимально дискомфортно. «Я просила всего лишь о простом платье-слипе». 

Getty Images

Аврил Лавин

Getty Images

Faouzia

Getty Images

Лили Олдридж

Getty Images

Реми Бадер

Getty Images

Айрис Лоу

Getty Images

Куанна Чейзингхорс-Поттс

Getty Images

Леони Ханне

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