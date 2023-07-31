Виктория Портфолио – героиня обложки августовского номера «Собака.ru»!

Обладетельница двух золотых кнопок YouТube Виктория Портфолио воспитывает блогеров во втором поколении: Злата и Мирослава вежливо, как очень воспитанные девочки, предлагают подвинуться Хадид и Кардашьянам!
На Виктории: платье ATELIER BISER, ботильоны 3JUIN (NO ONE)
Блогер-уникум Виктория Портфолио ведет свои соцсети двенадцать лет. Она превратила себя в новое медиа, ни разу не пропав из эфира даже на несколько дней. Строительство дома на Финском заливе, распаковки, поездки и походы в ресторан — абсолютно из всего Портфолио пилит контент. И кажется, это намного прибыльнее, чем пилить бюджеты (и уж точно менее токсично!).
Превратились в контент и мы, отправившись редакцией на съемки обложки в Карелию на экоферму Максима Быкова, предельно непубличного мужа Портфолио, который тем не менее прекрасно разбирается в интернет-законах, придумывает темы для вирусных роликов жены и вместе с Викой воспитывает дочерей Мирославу и Злату (у них тоже недавно появились соцсети и сотни тысяч подписчиков!). Семейный подряд — это по-нашему: теперь в Петербурге три суперпопулярных блогера — и у них нет конкурентов.
«Барбигеймер» — это когда Виктория Портфолио тестирует барбикор в лесах Карелии, а фотограф Дима Табу увидел этот «тренд» (Likee, привет!) в палитре Кристофера Нолана.
На Виктории: юбка ATELIER BISER
На Виктории: жакет и юбка BOTROIS, бант PANFIL
На Виктории: боди, топ и легинсы REJO, босоножки 3JUIN (NO ONE)
На Виктории: шляпа ATELIER BAGATELLE, жакет BOTROIS, топ UGLY SWEATER CLUB, трусы CHOIS, туфли FABI (NO ONE)
На Злате: жакет LESYANEBO, шорты АTELIER BISER, водолазка LES COYOTES («Кенгуру»); на Мирославе: жакет LESYANEBO, шорты STELLA MCCARTNEY («Кенгуру»); на Виктории: жакет, жилет и шорты LESYANEBO
На Виктории: платье ATELIER BISER
На Виктории: жакет BOTROIS, платье LORIS AZZARO (Meowshka Vintage), свитер UGLY SWEATER CLUB, босоножки 3JUIN (NO ONE)
На Виктории: платье ATELIER BISER
На Виктории: платье TATYANA KOCHNOVA ATELIER, вьетнамки MELISSA («Кенгуру»)
На Вике и Максиме: куртки MONOCHROME
На Виктории: свитшот РLANTA ROSA, брюки АTELIER BISER
На Виктории: жакет MEOWSHKA (Meowshka Vintage), легинсы REJO, бант PANFIL
На Виктории: жакет и юбка BOTROIS, бант PANFIL, вьетнамки MELISSA («Кенгуру»)
На Виктории: жакет, жилет и шорты LESYANEBO; на Мирославе: жакет LESYANEBO, шорты STELLA MCCARTNEY («Кенгуру»); на Злате: жакет LESYANEBO, шорты АTELIER BISER, водолазка LES COYOTES («Кенгуру»)
Виктория Портфолио
Мне интересно инвестировать только в себя. Еще я передаю знания своим детям — хочу вложить в них за следующие три года весь свой двенадцатилетний блогерский опыт. Я не люблю делиться лайфхаками — это почти всегда бесполезно. Решает только собственный опыт. Вместо курсов и марафонов нужно все время снимать, искать свою нишу, анализировать, что смотрят лучше, и развивать это направление. Надо просто разложить все на микродействия и работать. Меня часто спрашивают про режим дня и секреты, но главный секрет упирается в глагол «делай». Поэтому большинство так и остается потребителями, а не создателями контента.
Полное интервью с Викторией Портфолио читайте в августовском номере (в продаже с 1 августа) и на сайте «Собака.ru».
Фото ДИМА ТАБУ
Идея ЯНА МИЛОРАДОВСКАЯ
Креативный директор КСЕНИЯ ГОЩИЦКАЯ
Стиль ЭЛЬМИРА ТУЛЕБАЕВА
Визаж и волосы АЛЕКСЕЙ РАДЧЕНКО
Ассистент стилиста МАКСИМ ЛЯЩЕНКО
Свет НИКОЛАЙ БАЛЯСНИКОВ SKYPOINT
Ретушь ЖАННА ГАЛАЙ
Комментарии (0)