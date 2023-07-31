Виктория Портфолио – героиня обложки августовского номера «Собака.ru»!

Блогер-уникум Виктория Портфолио ведет свои соцсети двенадцать лет. Она превратила себя в новое медиа, ни разу не пропав из эфира даже на несколько дней. Строительство дома на Финском заливе, распаковки, поездки и походы в ресторан — абсолютно из всего Портфолио пилит контент. И кажется, это намного прибыльнее, чем пилить бюджеты (и уж точно менее токсично!).

Превратились в контент и мы, отправившись редакцией на съемки обложки в Карелию на экоферму Максима Быкова, предельно непубличного мужа Портфолио, который тем не менее прекрасно разбирается в интернет-законах, придумывает темы для вирусных роликов жены и вместе с Викой воспитывает дочерей Мирославу и Злату (у них тоже недавно появились соцсети и сотни тысяч подписчиков!). Семейный подряд — это по-нашему: теперь в Петербурге три суперпопулярных блогера — и у них нет конкурентов.

«Барбигеймер» — это когда Виктория Портфолио тестирует барбикор в лесах Карелии, а фотограф Дима Табу увидел этот «тренд» (Likee, привет!) в палитре Кристофера Нолана.