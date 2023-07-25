Jenny from the block: за что мы любим Дженнифер Лопес

Творческий путь Джей Ло — настоящая американская мечта. Родившись в небогатой пуэрто-риканской семье, Дженнифер с детства грезила о сцене, ради которой была готова преодолеть 33 несчастья — от побега с юрфака до ночевок в спортзале из-за нехватки денег. Награда нашла свою героиню: сначала Лопес заметили кастинг-директоры мюзиклов, а затем — шоураннеры сериала «В ярких красках» (1990-1994).

Первый большой успех пришел к Джей Ло после главной роли в байопике о латиноамериканской поп-диве Селене Кинтанильи Перес (1997). Спустя два года восходящая звезда выпустила первый студийный альбом On the 6 и сияла на ковровой дорожке Grammy в золотистом коктейльном платье, украшенном акцентным кружевом.