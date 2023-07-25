18+
  • Мода
  • Герои
Герои

Jenny from the block: за что мы любим Дженнифер Лопес

Поделиться:

Врываемся в Leo season вместе с Джей Ло! Сегодня легенда Голливуда и создательница фирменного бальзама для ягодиц задувает 54 свечи — в честь праздника вспоминаем культовые образы из гардероба именинницы, сумевшей вернуть всему миру веру в настоящую любовь (и в вечную молодость).

Getty Images

Дженнифер Лопес, 1998 год

Getty Images

Дженнифер Лопес, 1998 год

Getty Images

Дженнифер Лопес, 1999 год

Getty Images

Дженнифер Лопес, 1999 год

Getty Images

Дженнифер Лопес, 1999 год

Getty Images

Дженнифер Лопес, 1999 год

Творческий путь Джей Ло — настоящая американская мечта. Родившись в небогатой пуэрто-риканской семье, Дженнифер с детства грезила о сцене, ради которой была готова преодолеть 33 несчастья — от побега с юрфака до ночевок в спортзале из-за нехватки денег. Награда нашла свою героиню: сначала Лопес заметили кастинг-директоры мюзиклов, а затем — шоураннеры сериала «В ярких красках» (1990-1994).

Первый большой успех пришел к Джей Ло после главной роли в байопике о латиноамериканской поп-диве Селене Кинтанильи Перес (1997). Спустя два года восходящая звезда выпустила первый студийный альбом On the 6 и сияла на ковровой дорожке Grammy в золотистом коктейльном платье, украшенном акцентным кружевом.

Дженнифер Лопес, 2000 год

Дженнифер Лопес, 2000 год

Дженнифер Лопес, 2000 год

Дженнифер Лопес, 2001 год

Дженнифер Лопес, 2002 год

Дженнифер Лопес, 2002 год

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, 2002 год

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, 2003 год

Однако в историю моды Лопес попала иначе. В 2000 году Джей Ло появилась на Grammy в легендарном «тропическом» платье с руки Донателлы Версаче — за сутки после премии фото артистки скачали свыше 642 тысяч раз. Не обошлось без эффекта бабочки: на фоне популярности запроса «зеленое платье Дженнифер Лопес» в Google задумались о создании сервиса картинок (в то время сервис отображал только текстовые ссылки).

Дженнифер Лопес, 2009 год

Дженнифер Лопес, 2010 год

Дженнифер Лопес, 2014 год

Дженнифер Лопес, 2016 год

Дженнифер Лопес, 2016 год

Вопреки ожиданиям, jungle print dress не стал значимым кодом в гардеробе Джей Ло. И в жизни, и на ковровой дорожке церемоний awards season актриса отдает предпочтение бодикону с подчеркнутой зоной декольте (альтернатива — ультрамодное бра), сиянию металла и блесток, платьям с A-образным силуэтом и нарочито праздничным нарядам с пышным шлейфом. Для акцента Лопес выбирает ковбойские шляпы, в которых покоряет и соцсети, и Met Gala.

Не сложилось и с Versace: сейчас на значимые мероприятия Лопес то и дело собирает Ralph Lauren (об этом позже). А вот с Valentino живут долго и счастливо. В 2003 актриса предстала на «Оскаре» в ассиметричном мятном платье от модного дома, ставшим точной копией наряда Джеки Кеннеди из второй половины 60-х, а спустя двадцать лет — в кутюре от Пьерпаоло Пичолли на лос-анджелесскую премьеру Shotgun Wedding.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, 2021 год

Дженнифер Лопес, 2021 год

Дженнифер Лопес, 2021 год

Дженнифер Лопес, 2021 год

Дженнифер Лопес, 2021 год

Дженнифер Лопес, 2022 год

Дженнифер Лопес, 2022 год

Дженнифер Лопес, 2022 год

Дженнифер Лопес, 2022 год

Вернемся к Ralph Lauren. В 2002 году на съемках ромкома «Джильи» Лопес познакомилась в Беном Аффлеком, который затем снялся в том самом клипе Jenny from the Block. Спустя год пара собралась под венец, но сообщила о разрыве за день до торжества. Свадьба состоялась спустя 18 лет — «Беннифер» объявил о камбэке и заставил мир поверить в то, что любовь существует. 

В доказательство — три роскошных свадебных образа Дженнифер от Ральфа Лорена (на создание одного из них ушло 700 часов ручной работы). Из акцентов — каскадные нити жемчуга, ниспадавшие на зону декольте, фата от макушки до пят и серьги Mikimoto, украшенные жемчугом и бриллиантами (по-настоящему бесценный наряд).

Ralph Lauren

Дженнифер Лопес, 2022 год

Ralph Lauren

Дженнифер Лопес, 2022 год

Ralph Lauren

Дженнифер Лопес, 2022 год

Ralph Lauren

Дженнифер Лопес, 2022 год

Ralph Lauren

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, 2022 год

Помимо музыки и кино (в 2013 Лопес получила свою звезду на Аллее славы), Джей Ло пробует себя в роли акулы бизнеса. Из недавних достижений — запуск линейки средств для тела JLo Body, визитной карточкой которого стал бальзам для ягодиц на основе экстракта розового перца и семян гуараны (обещает разгладить кожу и избавить от растяжек). 

Правда, никакие бьюти-средства не способны остановить время так, как это удалось самой Дженнифер — годы ей только к лицу. Залог успеха — системные спортивные нагрузки на руки, пресс и ягодицы, комбинация различных фитнесс-практик (от кикбоксинга до медитации), здоровый рацион, богатый протеином и сухофруктами, а также секретный ингредиент, о составе которого можно только догадываться.

Getty Images

Дженнифер Лопес, 2023 год

Getty Images

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, 2023 год

Getty Images

Дженнифер Лопес, 2023 год

Getty Images

Дженнифер Лопес, 2023 год

Getty Images

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, 2023 год

Getty Images

Дженнифер Лопес, 2023 год

Getty Images

Дженнифер Лопес, 2023 год

Getty Images

Дженнифер Лопес, 2023 год

Getty Images

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, 2023 год

«Я по-прежнему отношусь к красоте так же, как всегда — она безгранична и не имеет срока годности. Она начинается с того, кто вы и как вы относитесь к себе, — говорит Джей Ло. — Забота о себе и любовь к себе идут рука об руку. Думаю, с возрастом нам становится более комфортно в своем теле, также нам проще принять самих себя. Я думаю, нет ничего прекраснее уверенной в себе женщины».

Текст: Полина Шевцова

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: