Jenny from the block: за что мы любим Дженнифер Лопес

Врываемся в Leo season вместе с Джей Ло! Сегодня легенда Голливуда и создательница фирменного бальзама для ягодиц задувает 54 свечи — в честь праздника вспоминаем культовые образы из гардероба именинницы, сумевшей вернуть всему миру веру в настоящую любовь (и в вечную молодость).
Творческий путь Джей Ло — настоящая американская мечта. Родившись в небогатой пуэрто-риканской семье, Дженнифер с детства грезила о сцене, ради которой была готова преодолеть 33 несчастья — от побега с юрфака до ночевок в спортзале из-за нехватки денег. Награда нашла свою героиню: сначала Лопес заметили кастинг-директоры мюзиклов, а затем — шоураннеры сериала «В ярких красках» (1990-1994).
Первый большой успех пришел к Джей Ло после главной роли в байопике о латиноамериканской поп-диве Селене Кинтанильи Перес (1997). Спустя два года восходящая звезда выпустила первый студийный альбом On the 6 и сияла на ковровой дорожке Grammy в золотистом коктейльном платье, украшенном акцентным кружевом.
Однако в историю моды Лопес попала иначе. В 2000 году Джей Ло появилась на Grammy в легендарном «тропическом» платье с руки Донателлы Версаче — за сутки после премии фото артистки скачали свыше 642 тысяч раз. Не обошлось без эффекта бабочки: на фоне популярности запроса «зеленое платье Дженнифер Лопес» в Google задумались о создании сервиса картинок (в то время сервис отображал только текстовые ссылки).
Вопреки ожиданиям, jungle print dress не стал значимым кодом в гардеробе Джей Ло. И в жизни, и на ковровой дорожке церемоний awards season актриса отдает предпочтение бодикону с подчеркнутой зоной декольте (альтернатива — ультрамодное бра), сиянию металла и блесток, платьям с A-образным силуэтом и нарочито праздничным нарядам с пышным шлейфом. Для акцента Лопес выбирает ковбойские шляпы, в которых покоряет и соцсети, и Met Gala.
Не сложилось и с Versace: сейчас на значимые мероприятия Лопес то и дело собирает Ralph Lauren (об этом позже). А вот с Valentino живут долго и счастливо. В 2003 актриса предстала на «Оскаре» в ассиметричном мятном платье от модного дома, ставшим точной копией наряда Джеки Кеннеди из второй половины 60-х, а спустя двадцать лет — в кутюре от Пьерпаоло Пичолли на лос-анджелесскую премьеру Shotgun Wedding.
Вернемся к Ralph Lauren. В 2002 году на съемках ромкома «Джильи» Лопес познакомилась в Беном Аффлеком, который затем снялся в том самом клипе Jenny from the Block. Спустя год пара собралась под венец, но сообщила о разрыве за день до торжества. Свадьба состоялась спустя 18 лет — «Беннифер» объявил о камбэке и заставил мир поверить в то, что любовь существует.
В доказательство — три роскошных свадебных образа Дженнифер от Ральфа Лорена (на создание одного из них ушло 700 часов ручной работы). Из акцентов — каскадные нити жемчуга, ниспадавшие на зону декольте, фата от макушки до пят и серьги Mikimoto, украшенные жемчугом и бриллиантами (по-настоящему бесценный наряд).
Помимо музыки и кино (в 2013 Лопес получила свою звезду на Аллее славы), Джей Ло пробует себя в роли акулы бизнеса. Из недавних достижений — запуск линейки средств для тела JLo Body, визитной карточкой которого стал бальзам для ягодиц на основе экстракта розового перца и семян гуараны (обещает разгладить кожу и избавить от растяжек).
Правда, никакие бьюти-средства не способны остановить время так, как это удалось самой Дженнифер — годы ей только к лицу. Залог успеха — системные спортивные нагрузки на руки, пресс и ягодицы, комбинация различных фитнесс-практик (от кикбоксинга до медитации), здоровый рацион, богатый протеином и сухофруктами, а также секретный ингредиент, о составе которого можно только догадываться.
«Я по-прежнему отношусь к красоте так же, как всегда — она безгранична и не имеет срока годности. Она начинается с того, кто вы и как вы относитесь к себе, — говорит Джей Ло. — Забота о себе и любовь к себе идут рука об руку. Думаю, с возрастом нам становится более комфортно в своем теле, также нам проще принять самих себя. Я думаю, нет ничего прекраснее уверенной в себе женщины».
Текст: Полина Шевцова
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