Путешествие Бейонсе, стартовавшее 10 мая в Швеции, напоминает космическую Одиссею — образы исполнительницы говорят сами за себя. Например, в Чикаго квин Би предстала в кэтсьюте астронавта с руки Марин Серр и щеголяла в металлическом боди c кейпом от Lanvin. В Амстердаме певица покоряла зрителей в космических доспехах от Laquan Smith и Balmain.

Не обошлось без фокусов: во время концерта в Луисвилле комбинезон Diesel цвета космической пыли мимикрировал под деним, а Jacquemus ради коллаба с Бейонсе и вовсе отказался от фирменной айдентики, подготовив металический тотал-лук (модная дипломатия на языке Бейонсе — надевать в турне наряды местных брендов). Одним словом, шляпа-НЛО, очки астронавта (само собой, со стразами) и изделия оттенка металлика — верные спутники Бейонсе на пути к финалу тура, который завершится 1 октября в Канзасе.