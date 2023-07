Лучшие друзья Бейонсе — стразы и блестки. В Филадельфии певица взмывала в воздух в сияющем платье Valentino, а в Луисвилле сверкала блестящими цепями Dsquared2 и ослепляла публику нарядом от Paco Rabanne.

Ключевая роль в подготовке концертных образов Бейонсе досталась Tiffany & Co. В сверкающих обвесах от ювелирного дома певица открывала североамериканскую ветку Renaissance World Tour в Торонто, а также выступала в Лондоне и Чикаго. Вдобавок Tiffany & Co в коллабе с 64Audio подготовили концертный наушник исполнительницы. Финальный штрих — Tiffany вместе с Би выпустил коллекцию украшений в честь тура, всю выручку с продажи которых обещают направить на стипендии афроамериканским студентам (you go, brown skin girl).