Бейонсе, самая титулованная артистка в истории Grammy, создала исторический фэшн-прецедент: изменила типичную модель турне, которая строилась на дуэте исполнителя с модным домом (хрестоматийный пример — коллаб Мадонны и Готье). Теперь весь мировой легпром строчит квин Би кастомные платья в Renaissance World Tour — разбираем ключевые коды концертного гардероба певицы и фэшн-титана эпохи Возрождения.
Космическая Одиссея
Ferragamo, Lanvin, Diesel, Jacquemus
Путешествие Бейонсе, стартовавшее 10 мая в Швеции, напоминает космическую Одиссею — образы исполнительницы говорят сами за себя. Например, в Чикаго квин Би предстала в кэтсьюте астронавта с руки Марин Серр и щеголяла в металлическом боди c кейпом от Lanvin. В Амстердаме певица покоряла зрителей в космических доспехах от Laquan Smith и Balmain.
Не обошлось без фокусов: во время концерта в Луисвилле комбинезон Diesel цвета космической пыли мимикрировал под деним, а Jacquemus ради коллаба с Бейонсе и вовсе отказался от фирменной айдентики, подготовив металический тотал-лук (модная дипломатия на языке Бейонсе — надевать в турне наряды местных брендов). Одним словом, шляпа-НЛО, очки астронавта (само собой, со стразами) и изделия оттенка металлика — верные спутники Бейонсе на пути к финалу тура, который завершится 1 октября в Канзасе.
Сияние
Valentino, Dsquared2, Paco Rabanne, Acne Studios
Лучшие друзья Бейонсе — стразы и блестки. В Филадельфии певица взмывала в воздух в сияющем платье Valentino, а в Луисвилле сверкала блестящими цепями Dsquared2 и ослепляла публику нарядом от Paco Rabanne.
Ключевая роль в подготовке концертных образов Бейонсе досталась Tiffany & Co. В сверкающих обвесах от ювелирного дома певица открывала североамериканскую ветку Renaissance World Tour в Торонто, а также выступала в Лондоне и Чикаго. Вдобавок Tiffany & Co в коллабе с 64Audio подготовили концертный наушник исполнительницы. Финальный штрих — Tiffany вместе с Би выпустил коллекцию украшений в честь тура, всю выручку с продажи которых обещают направить на стипендии афроамериканским студентам (you go, brown skin girl).
Красный
Alexander McQueen, Ferragamo, Balmain, Carolina Herrera
Мир селебрити без красного никуда. В алом комбезе Alaïa Рианна выступала на Супербоуле, в блестках-эритроцитах Доджа Кэт забежала на кутюрный показ Schiaparelli в феврале. Бейонсе переплюнула всех: если для Доджи понадобилось 30 тысяч кристаллов Swarovski, то для лондонского выступления Бейонсе в красном кэтсьюте Off–White достали целых 40 тысяч.
Ромкор
Pierre Cardin, Brandon Blackwood, Schiaparelli, Georges Hobeika
Километровые шлейфы, рукафа-буфы, оперные перчатки, сетчатые колготки и мерцающие бодиконы — важная часть гардероба Бейонсе, отдающей предпочтение нарочито феминным образам (ждем вариации на тему кастомных нарядов в коллекциях Ready-to-Wear). В Лондоне певица выступила в платье с акцентным декольте Pierre Cardin, стилизованном Шионой Турини, а в Сандерленде — в небесно-голубом Brandon Blackwood. И да, белоснежное боди Georges Hobeika для выступления в Кельне не можем не сравнить с облачением Одетты, а черное коктейльное мини Givenchy — с нарядом Одиллии.
К слову, помимо Шионы Турини, над образами Бейонсе трудится целая команда персональных стилистов. За костюмы для Renaissance отвечают fashion-директор британского Vogue Джулия Сарр-Жамуа, а также Карен Лэнгли, Кей Джей Муди (именно он стилизовал выступление с предательски сползавшей перчаткой Frolov) и даже мама Би, Тина Ноулз Лоусон. Вопреки слухам, не завершена эра сотрудничества Бейонсе с Марни Сенофонте — стилистка подготовила образ от Schiaparelli с летящими перышками для концерта в Чикаго.
Сюрреализм
Mugler, Mary Katrantzou, Iris Van Herpen
Концертный тур — идеальное место для воли фантазии (и толики гротеска). Кэйси Кэдуолладер обыграл сочетание Queen Bee и подготовил для Бейонсе «пчелиный» костюм (затем примеру Mugler последовали Dolce & Gabbana), Mary Katrantzou упрятала певицу во флакон духов, а Anrealage экспериментировал с ультрафиолетом и церковными витражами. Футуристичные наряды Iris Van Herpen и «бензиновые» костюмы любимца Бейонсе David Koma — из той же оперы.
Еще два засветившихся модных дома — Loewe и Balmain. Джонатан Андерсон взял за основу архивный кутюр Christian Dior и сделал для Бейонсе кэтсьют, украшенный руками черного человека, а Оливье Рустен продолжил фантазийную тематику, начатую в весеннем коллабе с исполнительницей.
Шляпы
IVY Paradise, Gucci, Fendi
Шляпа — важный атрибут концертного образа Бейонсе, гастролирующей по миру на сверкающей лошади с обложки Renaissance. Головной убор дополнял ковбойский образ исполнительницы в Ист-Ратерфорде, а канотье Руслана Багинского украсило барселонский кэтсьют в стилистике мотокора, подготовленный Fendi.
Любопытный факт: дебютный сольный альбом Бейонсе вышел 20 лет назад — звукозаписывающая компания не верила в коммерческий успех пластинки (в итоге альбом принес Бейонсе пять Grammy). То же самое вышло с коллабом Бейонсе и adidas: в марте спортивный бренд прекратил поддержку линейки IVY Park из-за низких продаж, но после появления квин Би в сценических нарядах IVY решил дать им второй шанс (коллекцию IVY Paradise ждал мгновенный солдаут).
Эти истории в комбинации с ковбойским нарядом Бейонсе как бы подчеркивают: вопреки мнениям скептиков, певица все еще на (светящемся и прозрачном) коне.
Текст: Полина Шевцова
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